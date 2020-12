Vaux démocratie en berne !

Le professeur Fourtillan a besoin de nous.

Il a été interné en psychiatrie à Uzes avant-hier soir par le préfet du gard.

C’est devenu mon ami, il avait aimé les ceux articles que j’avais consacrés à son extraordinaire découverte ici même, du temps où je n’étais pas moi-même censuré à mort, avec jusqu’à 7000 lecteurs, et il avait tenu à se déplacer pour me rencontrer et me remercier.

C’est un authentique génie, et ses découvertes pourraient révolutionner la médecine. Celle du sommeil, des anxiolytiques, de l’alzheimer, du parkinson, ces deux dernières aux effets effroyables actuellement, sans efficacité aucune.

Big Pharma ne le permettra sans doute pas.

Dans la vidéo qui suit, il se produit une série de censures grotesques, avec des « gros mots » interdits, tels que valentonine, artémisia alba, Big Pharma, vaccins, alzheimer, parkinson, insomnie, guérison.

C’est d’un ridicule achevé, mais c’est cela, le pouvoir d’une dictature.

Vous saurez replacer ces mots à leur place :

https://www.youtube.com/watch?v=05SgnkRfqXc

Jean Bernard Fourtillan a eu ensuite le courage de s’attaquer de front à Pasteur Sanofi, en démontrant que c’est ce labo qui avait développé et diffusé le virus qui nous tue actuellement, brevets à l’appui de ses dires, pour pouvoir donner le remède (vaccin) après avoir diffusé le virus.

Mal lui en prit, et c’est la raison de son internement actuel.

Ici, mes trois articles, à voir et revoir :

https://www.agoravox.fr/ecrire/?exec=articles&id_article=218001

https://www.agoravox.fr/ecrire/?exec=articles&id_article=218185

https://www.agoravox.fr/ecrire/?exec=articles&id_article=218752

Il y a une manif en ce moment même près de l’hopital psy le Mas Careiran, parking de l’Espelette, où il est emprisonné sur lettre de cachet du préfet du Gard, pour obtenir sa libération.

Pardon, Chalot, pour cette intrusion, mais il y a urgence.