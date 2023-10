Ve République (1) : 65 ans et toutes ses dents !

« Les pouvoirs de la République, quand on les assume, ce ne peut être que ceux qu'elle-même vous aura délégués. Voilà pour les termes qui me paraissent parfaitement clairs. Et puis alors maintenant, il y a l'homme qui les a prononcés. La République, il fut un temps où elle était reniée, trahie, par les partis eux-mêmes, et moi, j'ai redressé ses armes, ses lois, son nom ! » (De Gaulle, le 19 mai 1958).