Verrouillage totalitaire à La France Insoumise

(1/2) Désolé Fergus, vous vous installez dans le sillage des médias qui font parler tel ou tel en leur faisant dire plus et autre chose que ce qu’ils ont dit strictement. La déclaration, la protestation font partie du positionnement dans la discussion politique. De là à se laisser instrumentaliser par ceux qui se comportent en adversaire, le flop médiatique de la énième opération me semble déjà une réponse.

C’est une méthode qui a toujours été appliquée à l’égard de LFI ce qui évite de regarder de près ce qu’est réellement ce mouvement et comment il fonctionne, ce qu’il fait et propose.

Inutile de revenir sur la caricature permanent de Jean-Luc Mélenchon et les conseils amicaux qui consistaient à dire que tel ou tel, Quatennens , Ruffin etc. seraient quand même de meilleurs leaders et patati et patata.

Pendant ce temps là les membres de LFI ont travaillé, avancé, ont été les seuls à construire et actualisant sur des années un programme finissant par aboutir au retour d’une gauche authentique se rassemblant. Une nouvelle génération y a à la fois contribué tout en se formant auprès d’anciens. Où en serions-nous en France sans cela ? Et tout cela dans un système médiatique d’une puissance et d’une hostilité jamais vues, dans des pratiques politiques également d’une violence jamais vues (perquisitions ciblées entre autres).

LFI avant les autres a compris l’importance vitale de l’implication des citoyens dans la vie politique et travaille à ce que cette importance soit reconnue le plus vite possible dans nos processus institutionnels. Elle a fait le bilan du fonctionnement de la triade, partis d’états majors et de mandats propulsant des personnalités, obligés maintenant de recourir aux primaires comme sauve-qui-peut, médias et processus électoraux obsolètes devenus, du fait de l’abstention/désaveu, des outils sophistiqués et manipulables ayant conduit à remplacer les militants par des cabinets de conseils et autre petits machiavel de cabinet.

LFI a donc fondé, avec le succès que l’on sait, qui dérange, fondé et développé un mouvement politique qui expérimente des voies d’avenir. Qui fait hurler ceux qui se rendent compte que le monde qu’ils croyaient contrôler est en train de leur échapper et un nombre important aussi d’entre nous, en réflexion, imprégnés des anciennes références et réflexes, qui découvrent et essaient de comprendre et évaluer ce qui se passe. Et qui ne voudraient pas tout compte fait rester dans ce monde en décomposition au point qu’il se prépare à basculer, quelque soit les apparences que l’on commence à lui donner, dans une coalition droite extrême-droite.

Votre article est donc l’occasion pour nos lecteurs de lire et écouter attentivement un certain nombre de textes et vidéo éclairant les transformations, les évolutions en cours notamment dans le fonctionnement des mouvements politiques (LFI n’est pas un parti) afin que nous ne nous sentions pas seuls, désemparés (70 % des moins de 39 ans absents aux législatives), dans une société où maintenant ceux qui possèdent les médias réussissent à nous imposer des dirigeants par défaut quoiqu’on dise.