Vers un Duel Zemmour Macron malgré les sondages ?

Dans quelques jours, nous saurons lequel des 4 candidats les mieux placés sera face au soi-disant intouchable Macron.

Si les sondages disent vrai ce qui est rarement le cas, Macron aurait déjà course gagnée, Marine Le Pen serait face à lui.

Et si les sondages se trompaient complètement ?

Les commentateurs en parlent, les politiciens professionnels le craignent, les sondeurs s’interrogent.

.

Leur conviction : rien n’est joué, suite à une campagne en parti escamotée à cause du covid, qui a occulté tous les autres problèmes, la guerre en Ukraine qui a pris le relais, les média qui l'on fait entrer entrer dans nos salons 15 heures par jour de façon continue, répétitive, mettant l’élection présidentielle au second plan et surtout permettant l'omerta sur le bilan du président sortant.

Pour l'instant Zemmour paraît le plus mal placé des quatre.

Marine Le Pen

Candidate favorite des présidents précédents et de Macron, elle semble la mieux placée. On la voit miraculeusement grimper dans les sondages et pratiquement rejoindre Macron. Elle n'est plus agressée par les médias, et le pouvoir l'a épargnée jusqu'à ces jours-ci, le souhait du président de la retrouver face à lui est en train de se réaliser. Elle semble vouée au rôle de Poulidor présidentiel car au second tour Macron remettrait en place le cordon sanitaire invention de Mitterrand pour diviser la droite. Si elle est au second tour comme le prétendent les sondages, elle peut gagner si et seulement si Zemmour la soutient et amène avec lui des voix LR et si elle pertinente face à Macron.

Mélenchon

Il fait une campagne exemplaire sur la forme. Un tribun qui si il a perdu de sa superbe est toujours écouté et suivi avec ferveur par ses partisans. Il se bat bec et ongles et propose des alternatives qui font que la gauche atomisée, se regroupera autour de lui et peut le conduire au pied du second tour. Je crains qu'il ne puisse l'atteindre.

Un handicap insurmontable, ses positions sur l'immigration et la créolisation qui sont en contradiction avec celles de la majorité des Français. Mais s'il était au second tour, certaines contorsions ne lui sont pas interdites.

Valérie Pécresse

Son positionnement semblable en de nombreux points à celui du président sortant poussent des ténors des LR à rejoindre le camp Macron qu'elle ralliera sûrement elle même au second tour. Elle est abandonnée par nombre de personnalités de son parti. Difficile de parier sur une remontada.

Suivant ces sondages tout est encore possible.

Eric Zemmour

Alors là c'est le mystère et la magie des sondages

Cet OVNI qui est venu du journalisme, de l'écriture, de l'observation politique a déboulé il y a quelques mois sur l'échiquier politique.

Tous les spécialistes politiques parlent de vote caché, de difficulté à évaluer Zemmour, car il n'a pas de passé politique et donc, pour les instituts de sondage, pas de possibilité de correction des intentions véritables, ce qui se fait pour les autres candidats.

Ce qui parait ahurissant c'est qu'un candidat nouveau dans l'action politique.

-Qui a fondé parti « Reconquêtes » qui a en seulement trois mois 120.000 adhérents payants. Le premier parti de France.

Le Ps vieux parti a 22.000 adhérents, les LR 100.000.

-Qui a organisé les meetings les plus importants, les plus suivis, avec les participants les plus fervents.

-Dont les vidéos et les passages à la télévision obtiennent des scores incomparablement plus élevés que ceux de tous ses adversaires.

Que ce candidat qui a été le seul à faire venir 100.000 personnes au Trocadéro soit affublé d'un score de 10% ou 12% dans les sondages paraît absurde.

Alors bien sûr rarement candidat a subi autant d'agressions de toutes sortes et de toutes parts, d'insultes et d'accusations perverses de nombre de médias et de politiques.

Comme Fillon, il a la plupart des médias contre lui et ils seront plus durs qu'ils l'ont été en 2017 où ils ont aidé avec le duo politico judiciaire à torpiller l'élection.

"Bis repetita placent"

Ils veulent récidiver en 2022.

Tousles télespectateurs ont vu comment les médias ont réduit son meeting exceptionnel du Trocadéro à 11 secondes d'une réaction isolée.

A Villepinte déjà on avait escamoté cette réunion en la réduisant à quelques incidents sporadiques minimes.

Chacune de ses interventions, chacun de ses écrits même anciens sont examinés à la loupe et rien ne lui a été et ne lui sera épargné.

Mais le peuple n'est pas assez sot pour ne pas voir la manœuvre et tomber dans le panneau.

Si les sondages disent vrai, il ne sera pas au second tour, mais méfions nous des sondages qui vous disent que l'élection est jouée et que vous pouvez aller à la pêche, ils alimentent l'abstention.

Souvenons-nous

D'après les sondages TRUMP n'avait pas la moindre chance d'être élu

D'après les sondages le BREXIT était une aventure dont les britanniques ne voulaient absolument pas.

D'après les sondages Lionel Jospin était très loin devant Jean-Marie le Pen.

Et l'on peut multiplier les exemples soit d'erreurs grossières, soit de manipulation. D'après les sondeurs, et nombre de médias qui s'en réjouissent, Zemmour n'aurait aucune chance d'être au second tour et encore moins de l'emporter devant Macron.

Pas sûr !

Car s'il arrivait au second tour, il serait le candidat ayant le plus de chances de l'emporter face à Macron pour une raison simple, l'addition des ralliements.

S'additionneraient à ses voix, celles du RN plus une partie importante des voix LR plusieurs ténors ayant affirmé déjà qu'ils voteraient pour lui.