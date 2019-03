Vers un retour du « conseiller territorial » ?

Mr Sarkosi vous remercie pour la publicité que vous lui faites sur la gestion territoriale . Quant à savoir qui doit subvenir à l’aide aux plus démunis , la réponse est comment on la finance , car au final c’est toujours par plus de taxes . On s’en fout de savoir qui collecte l’impôt , c’est de savoir qui le paie. Du sommet de l’état en pensant par toutes les collectivités , c’est toujours le cochon de payeur qui met la main au porte monnaie. La technique de l’état étant de créer plus de sources alimentant les caisses sans que lui paraisse le faire , un peu comme les communautés d’agglomérations venant se greffer sur la région et le département , toujours plus de parasites venant dévorer le gâteau du contribuable , ce qui fait que pour le sans dent plus on légifère et on saucissonne les collectes de taxes moins il y a de pognon. Fergus comme nos élus vous êtes un enfumeur qui veut nous faire croire qu’on va améliorer les choses en les rendant plus complexes. Les choses les plus simples étant les plus efficaces.