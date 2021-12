VGE en mai (1968).

J’ai une fois de plus bien ri à l’amorce de votre article et du coup , je n’ai pas pu continuer ma lecture , ce qui n’est pas bien grave au final .

Citation : " Il y a un an, le 2 décembre 2020, l’ancien Président de la République Valéry Giscard d’Estaing est mort, énième victime de la pandémie de covid-19

"

Elle est excellente, je dois dire, je compatis au chagrin que provoque le cruel destin ( oups ) de ce pauvre homme, décédé à 94 ans et qui sans cette redoutable maladie, aurait probablement vécu trente ou quarante années de bonne vie ( à nos frais ) en plus ...

La qualité de son action en tant que chef d’état ayant tant apporté au bon peuple de France rend ce décès d’autant plus regrettable ... ( bof ....)

Je dois reconnaître que vous parvenez à vous surpasser à chaque article, j’en reste muet, du coup ,je vais stopper là mon commentaire (et ma lecture ) .