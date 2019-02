Viktor ORBAN, Un exemple à suivre ?

Le chef du gouvernement hongrois, Viktor Orban, a lancé dimanche sa campagne pour les européennes. Il en a profité pour annoncer des mesures pour favoriser une hausse des naissances dans le pays. Une manière de lutter contre l’immigration selon lui.

Quel est le projet d'ORBAN pour son pays ?

Il est pour la protection de secteurs économiques et stratégiques,

pour la protection des frontières.

Pour la protection de la culture chrétienne , contre le multiculturalisme.

Pour une immigration minimum et choisie il est contre une immigration majoritairement extra européenne.

Orban a annoncé qu’il se retirait du pacte mondial sur les migrations approuvé dernièrement à l’ONU, comme Trump l'avait fait auparavant.

Il veut conserver la cellule familiale traditionnelle,

un père et une mère pour un enfant.

Les homosexuels n'ont pas le droit de se marier, ni d'adopter des enfants, et il n'y aucun cadre juridique concernant les changements de sexe. Depuis 2011, un amendement à la constitution stipule désormais que

le mariage est nécessairement l'union entre un homme et une femme.

ORBAN est pour la consolidation des valeurs traditionnelles.

Il est certain que la communauté LGBT hongroise rue dans les brancards, elle n'a pas l'écoute du pouvoir comme chez nous, où elle participe de façon honteuse aux fêtes de l’Élysée, et participe à la dictature des minorités, comme la formulation, parent I, parent 2 qui supprime les appelations père et mère.

ORBAN veut relancer la natalité en Hongrie pour faire appel le moins possible à l'immigration.

Il y a deux façon de résoudre le problème démographique en Europe

faire appel à l'immigration parfois massive, on en voit les résultats, ou relancer la natalité.

Orban a choisi la seconde option.

Assurer le renouvellement des générations.

Objectif 2030 : passer le taux de fécondité de 1,5 à 2,1 qui assurera le renouvellement des générations.

Pour se faire il va adopter de nombreuses mesures qui complètent celles déjà prises.

Nous introduisons dit-il une aide à la naissance pour les jeunes mariés.

Toute femme âgée de moins de 40 ans qui conclut son premier mariage pourra recevoir un prêt à taux bonifié de 10 millions de forints [31 000 euros, NdT] pour le démarrage de sa vie en couple. L’amortissement du prêt est suspendu pour trois ans dès la naissance du premier enfant, puis de nouveau pour trois années supplémentaires à la naissance du second enfant, avec effacement d’un tiers du capital. Le capital restant dû est entièrement effacé à la naissance du troisième enfant.



Nous élargissons l’accès au prêt à taux bonifié pour l’acquisition d’un logement dit « CSOK ». Les familles d’au moins deux enfants pourront également utiliser le prêt pour l’acquisition d’un logement ancien. Que ceux qui habitent la campagne attendent encore un peu, parce que j’aurai l’occasion d’annoncer dans quelques semaines une aide spéciale, taillée sur mesure pour eux. Tout cela signifie qu’aujourd’hui un jeune couple s’engageant à avoir deux enfants bénéficie d’une aide au démarrage de sa vie commune et à l’acquisition d’un logement de 22 millions de forints [69 000 euros], chiffre qui passe à 35 millions [110 000 euros] pour les couples s’engageant à avoir trois enfants.

1 million de forints dès la naissance du second enfant, 4 millions de forints [12 500 euros] à la naissance du troisième et de nouveau 1 million à la naissance de chacun des suivants.

Les femmes ayant donné naissance et élevé au moins quatre enfants seront exonérées d’impôt sur le revenu jusqu’à la fin de leur vie.

Nous lançons le programme d’acquisition d’automobiles par les familles nombreuses. Pour les familles élevant au moins trois enfants, nous offrons une contribution non remboursable de 2,5 millions de forints [7 800 euros] pour l’acquisition d’une voiture neuve d’au moins sept places.

Nous mettons en place le service de crèches généralisé. Afin de disposer de suffisamment de crèches, il nous faudra créer 21 000 places nouvelles sur trois ans. D’ici à la fin de cette année, nous en aurons créé 10 000, puis 5 000 en 2020 et 6 000 en 2021. Cela signifie qu’en 2022 tout parent qui le souhaitera pourra déposer son enfant à la crèche.

Et enfin, nous introduisons le congé grand-parental. Si les parents le souhaitent, les grands-parents pourront rester en congé à leur place.

Orban veut une Europe Européenne.

Il est certain que cette conception anti mondialiste ne plaît pas aux dirigeants de l’U. E , mondialistes chevronés qui eux ne se préoccupent pas de relancer la natalité dans les pays de l'Europe.

ils préfèrent le migrant variable d'ajustement, taillable et corvéable à merci.

Macron chantre de cette Europe mondialiste s'est déclaré le premier adversaire de ces populistes.

On se souvient des sorties de Macron sur Orban et sa politique, sur Salvini et tous ceux qu'ils taxe de populistes dangereux.

"L'Europe est face à un risque : celui de se démembrer par la lèpre nationaliste et d'être bousculée par des puissances extérieures.

Et donc de perdre sa souveraineté. C'est-à-dire d'avoir sa sécurité qui dépende des choix américains et de ses changements, d'avoir une Chine de plus en plus présente sur les infrastructures essentielles, une Russie qui parfois est tentée par la manipulation, des grands intérêts financiers et des marchés qui dépassent parfois la place que les États peuvent prendre"

prévient le locataire de l'Élysée.

Lui, le mondialisme ou le Chaos, on connaît la tirade.

Pour Macron aucune ficelle n'est assez grosse, Aucun argument indécent, il nous ramène aux années trente , et compare le populisme à la montée du fascisme et du nazisme. L'Europe va perdre sa sécurité et sa souveraineté.

Il ne parle pas de la France, la nation c'est zéro, l'Europe, encore l'Europe, toujours l'Europe.

Le parti de Viktor Orban, le Fidesz, reste en tête des intentions de vote pour les élections Européennes du mois de mai et pour les élections locales prévues également cette année 2019.

Un exemple à suivre monsieur Macron ? un président que son peuple suit et élit à plusieurs reprises.

Alors ORBAN est-il un nouvel Hitler, SALVINI un nouveau Mussolini ?

Macron vient de se fâcher avec les Italiens et de rapatrier l'ambassadeur de France, une première depuis l'époque Mussolini. Nerveux le jeune homme.

Je pense que notre président devrait tempérer son vocabulaire, la lèpre nationaliste est une déclinaison insultante de la peste brune.

Il doit se réconcilier avec ces pays dits populistes et leurs dirigeants comme il doit se réconcilier rapidement avec les Français, ce qu'il ne s'évertue pas à faire par sa façon discutable de traiter la révolte des gilets jaunes.

Alors Monsieur le président des Français, occupez vous de la France, et laissez vos ambitions Européennes au second plan. Vous avez été élu pour cela et uniquement pour cela.

Arrêtez de faire l'impasse sur la lèpre islamiste ou le danger du tsunami migratoire qui vont tout emporter.

Le vrai défi n'est pas de combattre le populisme , mais de comprendre où il prend ses racines, elles sont dans l'incompétence des dirigeants actuels et le rejet du projet mondialiste de l’U. E.