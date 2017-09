Vilaine Irma !

Comme toujours en cas de catastrophe naturelle, on assiste à l’inévitable concert de pleureuses : le cyclone Irma aurait révélé l’impéritie du gouvernement. Brève analyse de la bêtise du microcosme politique français.

Réactions audibles

Irma La tornade blanche !

Irma est passée sur les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy. José a eu le bon goût de passer plus au large. Les paradis insulaires ont été transformés en enfer. Sur place, les différentes facettes de la nature humaine se révèlent : l’égoïsme criminel des pillards, la panique de ceux qui avaient bâti leur petit rêve loin de la grisaille hexagonale, la sagesse touchante de certains autochtones, le dévouement de plusieurs personnes qui se sont mises au travail au lieu de se lamenter, et qui ont aidé leur prochain (telle cette restauratrice qui, avec quelques autres, a changé les couches de personnes handicapées). D’autres se sont mis à accuser le gouvernement : trop tard, trop peu, trop mal. Vu d’ici, ça paraît injuste, et le ministre Castaner a répondu ce qu’il fallait à cet égard. Car apparemment, les autorités ont vraiment fait de leur mieux, et Gérard Collomb a raison de ne pas redouter une commission d’enquête parlementaire, si elle sert à améliorer le dispositif pour la prochaine fois : on a toujours des leçons à tirer d’une expérience inédite.

Réactions inadmissibles

Si on peut entendre les protestations même injustes de gens qui ont tout perdu, en revanche il y a de quoi être totalement écœuré par les leaders de l’opposition qui tentent misérablement de sortir de leur relative inexistence en accusant le gouvernement d’incompétence. Ainsi l’inévitable Éric Ciotti, qui n’hésite pas à asséner des leçons à chaque fois qu’il trouve l’occasion de se faire tendre un micro. Ainsi, Marine Le Pen qui ne se remet pas de son débat calamiteux face à Emmanuel Macron et qui s’efforce de jouer le rôle qui lui va le mieux : la critique méchante, injuste, idiote, révoltante. Honte aux vautours de la politique, prêts à se repaître du malheur des autres au lieu de faire de la politique sérieusement. De ce point de vue, Mélenchon, qui n’a pas pu s’empêcher d’émettre des critiques, l’a cependant fait avec une certaine dignité en se contentant de souhaiter l’enquête parlementaire que j’évoquais.

L’hybris

Il se trouve que, récemment, je suis tombé sur un livre que Luc Ferry a publié en 2008 : La sagesse des mythes*. Exposant en quoi la mythologie grecque a de quoi éclairer une mentalité contemporaine sans espoir d’éternité (perspective que je ne partage pas, mais le livre est captivant et digne d’attention), Ferry déplore…

…un trait caractéristique du temps présent, qui, sur ce point, s’oppose tout à fait au monde antique : l’humanisme, que j’aime et défends par ailleurs, est devenu si omniprésent, nous sommes tellement convaincus, nous les humains, d’être les maîtres absolus du monde, les détenteurs de tous les pouvoirs, que nous en venons insensiblement, sans même y réfléchir, à penser que nous contrôlons tout, y compris les forces naturelles, les catastrophes et les accidents ! Or c’est, tout simplement, du délire, au sens propre du terme : un déni de réalité.

Voilà pourquoi, quand des vents de 360 km/h que l’on n’a jamais vus, arrachent à peu près tout sur leur passage, il faut porter plainte contre l’État qui aurait dû tout prévoir et, partant, tout mettre en place pour éviter tous ces dégâts ou, à tout le moins, tout réparer en quelques jours. On voit à quel point tout cela est ridicule. En réalité, dans un monde d’où nous avons évacué d’abord les dieux antiques puis, comme Brassens le prophétisait (d’autant plus qu’il y contribuait), Dieu lui-même, nous n’acceptons plus d’être dépassés. Il faut tout anticiper, tout prévoir, tout maîtriser, et être capable d’administrer tous les remèdes même aux maux que nous ne connaissions pas. Nous avons évacué l’hypothèse de ce que les Anglo-Saxons appellent an act of God dans leurs contrats d’assurance.** Sans transcendance, sans Être suprême au-dessus de nous, nous sommes victimes d’une illusion d’optique que nous avons créée ; nous nous voyons sur le trône de l’Univers alors que nous n’y sommes que de viles fourmis, que des poussières d’étoiles. La « démesure », l’hybris grec, c’est cela. Il est intéressant de noter que les cosmonautes qui ont fait un séjour dans la station spatiale orbitale en reviennent tous avec la prise de conscience de la fragilité de la Terre et de la petitesse de l’humain. Observé depuis l’espace, un cyclone a un peu plus de majesté que les minuscules humains qu’il balaie et qui, de quelques centaines de kilomètres d’altitude, sont absolument invisibles.

Comme le nuage de Tchernobyl

Dernière remarque : vous aurez remarqué l’absence quasi-totale d’informations sur la partie hollandaise de l’île de Saint-Martin : peu nous chaut le sort des Néerlandais ou assimilés. Idem pour Cuba, dont on n’a eu que très peu de nouvelles alors que l’île a été fortement touchée. Quant à la Floride, les Américains ayant toujours l’art de se mettre en scène, nous avons eu droit à des images spectaculaires (qui, peut-être, auront une incidence positive contre M. Trump et son déni du réchauffement climatique). Comme le nuage de Tchernobyl, Irma s’est arrêtée à nos frontières. Mais dans nos frontières, cette fois.

