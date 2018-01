Vive la nouvelle communauté autonome espagnole : La communauté autonome de Tabarnia !

Au départ c'est une plaisanterie lancée par les anti-sécessionistes catalans sur Twitter, una broma en espagnol !

En partant de l'observation du résultat des dernières élections autonomiques en Catalogne du 21 décembre, certains acteurs regroupés depuis longtemps dans l'association culturelle catalane "Société civile catalane" qui regroupe les adversaires de l'indépendance ont imaginé de parodier les arguments des sécessionistes en les retournant à leur profit !

Le 21 décembre, ce sont surtout les provinces de Girona et de Leida qui ont voté pour les partis indépendantistes alors que dans les provinces de Taragona et surtout de Barcelone les indépendantistes étaient loin d'etre majoritaires meme en sièges. Malheureusement la loi électorale qui s'applique en Catalogne permet aux régions rurales d'etre surreprésentées par rapport aux régions urbaines.Il faut 48.521 voix à Barcelone pour faire élire un député. A Lleida, il suffit de 20.915 voix pour faire tomber un siège. A Gérone 30.048, chiffre similaire à Tarragone avec 31.217. Donc une liste peut gagner l’élection en nombre de voix (si elle a fait un bon score à Barcelone et un mauvais dans les provinces) et a contrario, une liste peut perdre le suffrage électoral et se retrouver majoritaire au Parlement. Historiquement, c’est le parti socialiste qui est le grand perdant de ce système car il réalise de très bons scores dans la banlieue barcelonaise. Les indépendantistes, qui sont majoritaires dans les villages et les villes de campagne, sont eux favorisés.

En partant de ce constat les auteurs de la plaisanterie ont imaginé lancer l'idée de la création d'une nouvelle communauté autonome dans les endroits ou les anti-indépendantistes sont majoritaires c'est à dire à Barcelone et en partie à Taragone. Leurs arguments reprennent ceux des indépendantistes : "La généralitat nous vole ! Barcelone donne plus à la généralitat qu'elle recoit ! "Ce qui est d'ailleurs vrai. ! Ou pourquoi payer pour un aeroport vide à Lerida ou à Girona plutot que de construire des écoles des créches ou des hopitaux à Barcelone ! ou encore "Tabarnia is not Catalona" etc...

Les auteurs de la plaisanterie s'empressent d'ajouter que cela pourrait se réaliser si la république était proclamée et si finalement Carles Puigdemont parvenait à ses fins ! ils ajoutent qu'ils n'utiliseraient que des moyens strictement pacifiques et qu'il pourraient organiser un référendum unilatéral en 2019 dans le territoire concerné. Si le résultat est positif ils feraient sécession de la catalogne et demanderaient le rattachement de la nouvelle Tabarnia à l'état espagnol !

Il ne s'agit pour l'instant que d'un gag, aucun parti politique, aucune personalité politique n'a pour l'instant repris officiellement cette idée !

Mais réfléchissons bien, cela s'est déja produit ailleurs, les serbes de Bosnie ont fait sécession de l'état bosniaque pour créer leur propre république ! Le Kosovo albanophone s'est imposé en toute illégalité au coeur de l'état serbe !

Alors on voit où mène les délires nationalistes, la stupidité de ceux qui prétendent détruire les états !

Quant à Trostky qu'on va chercher pour conclure que les prolétaires se doivent de prendre en main et d'appuyer le droit des nationalités, je pense que dans sa logique, il n'aurait rien trouvé d'anormal à la création de Tabarnia !

A celà il faut ajouter qu'il y a un autre territoire de montagne situé sur le versant nord des pyrénnées, le val d'aran ou on ne parle pas catalan mais un idiome l'aranais proche de l'occitan, qui a déja indiqué qu'en cas d'indépendance il refuserait de rejoindre la nouvelle république et aux confins de l'aragon des vallées ou on ne sait pas très bien si c'est catalan ou aragonais de part et d'autres de la frontière entre les deux communautés autonomes actuelles !

https://elpais.com/ccaa/2018/01/16/catalunya/1516098117_391476.html

Espérons que demain et les jours qui vont suivre les nouveaux députés élus au parlement de Barcelone le 21 décembre seront assez sages pour réfléchir aux risques incalculables pour l'Espagne et pour l'Europe de poursuivre cette folie, on peut plus compter d'ailleurs sur l'ERC dont les leaders ont accepté le débat devant la justice de leur pays meme s'ils ont été injustement emprisonnés au regard de leurs responsabilités, plutot que ceux qui ont fui en Belgique et continuent de mettre la pagaille à distance !

Alors on pourrait espérer qu'enfin de nouvelles autorités catalanes puissent ouvrir le dialogue avec Madrid pour construire un nouvel état fédéral ou chaque entité aurait les droits et les devoirs légitimes.

Pour cela il est nécessaire que les négociateurs catalans soient sincères et n'acceptent pas de se contenter pour l'instant du petit doigt avec l'espoir d'avoir le bras entier ultérieurement, et que la sincérité soit aussi du coté du gouvernement central dont l'objectif n'a été jusqu'à présent que de verser dans la provocation pour pouvoir justifier un retour arrière par rapport aux autonomies qui ne correspondent pas à leur esprit arrièré et centralisateur !

Si Mariono Rajoy et le PP avait écouté les socialistes en 2006 et n'avaient pas cassé le compromis trouvé devant la cour constitutionnelle, sans doute ce cauchemar n'aurait jamais eu lieu et en Espagne le débat se ferait comme ailleurs sur la question sociale et non sur la question territoriale !