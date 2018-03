Vladimir Poutine ne pouvait pas être battu

Avec un taux de participation de plus de 67 % et 76,67 % de votes en sa faveur au premier tour, Vladimir Poutine a écrasé tous ses rivaux à la course présidentielle russe. Aucun dirigeant occidental ne peut se vanter d'avoir obtenu un tel score. i Le président Poutine a non seulement gagné son pari mais il a aussi prouvé à tous ses détracteurs qu'il jouit d'une popularité exceptionnelle dans son pays.

L'immense majorité des Russes veut que Vladimir Poutine soit leur président et cela, c'est un fait incontestable.

Les détestables médias poutinophobes occidentaux vont comme d'habitude déverser tout leur fiel sur le système électoral russe qui ne permet pas aux candidats soutenus par les Occidentaux d'émerger. Ils ont définitivement décidé de ne rien comprendre et surtout de ne rien expliquer sur l'échec de l'influence occidentale en Russie.

La réponse est pourtant simple : quand les organisations financées par les Occidentaux ne peuvent librement faire leur travail de propagande et financer l'opposition néolibérale, aucun candidat pro-occidental ne peut dépasser 3 % en Russie pour la simple raison que la Russie est le seul pays qui a connu trois systèmes politiques et économiques en moins de trente ans : l'étouffant système soviétique, le néolibéralisme qui lui a succédé et qui a mis la Russie au niveau d'un pays du tiers-monde doté de missiles nucléaires et le conservatisme libéral actuel qui a redressé le pays, économiquement mais aussi moralement et spirituellement.

Les médias mainstream ne vous expliqueront jamais, cela leur ferait trop mal, que Vladimir Poutine a été élu tout simplement parce depuis 18 ans il fait ce que le peuple demande. Il est l'arbitre entre toutes les tendances politiques, économiques et sociales russes.

Tous les courants étaient représentés à l'élection présidentielle et les débats télévisés ont prouvé l'inconsistance de l'opposition à Vladimir Poutine. Le peuple russe a fait le choix souverain de la stabilité et de la confiance dans la compétence du président sortant.

Même Alexeï Navalny, un démagogue qui ne connaissait même pas les chiffres de son propre programme économique lors d'une interview télévisée menée par Ksenia Sobtchak en 2017

et qui est présenté de manière clownesque par les médias occidentaux comme le principal opposant à Vladimir Poutine, ne pouvait espérer obtenir que 3 % des votes suivant un sondage réalisé par Gallup international réalisé le 20 novembre dernier. ii

Les six prochaines années seront décisives pour le destin de la Russie et pour l'avenir du monde.

Vladimir Poutine ne pourra plus garder son attitude attentiste d'arbitre entre le modèle du néolibéralisme mondialisé principalement défendu par le Centre de recherche stratégique d'Alexeï Koudrine et celui du club Stolypine de Boris Titov qui préconise une relance économique avec un soutien de l'État aux secteurs primaire et secondaire.

Les deux modèles tablent sur un doublement du PIB en 2035 avec d'un côté, une financiarisation de l'économie et de l'autre, une réindustrialisation.

Vladimir Poutine, grâce à la formation économique reçue de son mentor Anatoli Sobtchak, est néolibéral de pensée mais sa formation d'agent du KGB fait de lui un patriote convaincu.

Il n'y a pas de compromis possible entre ces deux voies. Il devra assez vite en choisir une et renoncer à l'autre ou peut-être choisir une troisième voie s'il veut laisser une Russie stable à son départ dans six ans.

Il y a de grandes chances que les Occidentaux ne lui laissent pas le choix et que le régime des sanctions forcera le président russe à renoncer au néolibéralisme mondialisé. Dans ce cas et si les tensions avec les Occidentaux s'aggravaient, rien ne dit qu'une réforme constitutionnelle ou même éventuellement une union politique avec la Biélorussie ne lui permettrait pas d'envisager de rester au pouvoir plus longtemps comme par exemple en Chine où un changement constitutionnel permet dorénavant au président Xi Jinping de faire un nombre illimité de mandats. iii

La première partie de son adresse à la nation du 1er mars a été éclipsée par la seconde consacrée à la Défense, celle qui a laissé les Occidentaux KO debout.

Cette première partie est pourtant pleine d'indications intéressantes sur son programme socio-économique.

Les grandes lignes peuvent être décrites en sept parties.

Relance économique.

Permettre l'augmentation des investissements pour le rééquipement des industries avec des taux d'intérêts bas grâce à l'inflation maîtrisée qui permettra des crédits à moindre coût pour les entreprises.

Mettre en route une politique de soutien aux entreprises du secteur des technologies modernes avec un régime fiscal favorable à ces entreprises.

Doubler les exportations de produits finis en 6 ans.

Améliorer la productivité pour tous les secteurs.

Viser une croissance de 50 % du PIB par habitant pour le milieu de la prochaine décennie.

Soutenir les classes moyennes en développant l'aide à l'entrepreneuriat.

Développer la robotique, les drones, le transfert des données électroniques et la micro-électronique.

Favoriser le retour des expatriés en créant des centres de recherche en collaboration avec les universités et les financer avec des ressources privées et régionales.

Augmenter l'exportation de produits alimentaires.

Aussi développer l'élevage et l'agriculture familiale avec des aides pour le transport pour les régions les plus reculées. Veiller au confort des travailleurs de ce secteur.

Atteindre la stabilité économique à l'abri des menaces extérieures.

Communication et infrastructures.

Développer les villes suivant les modèles de Sotchi, de Kazan et de Vladivostok.

Développer le tourisme en mer Noire grâce à l'ouverture du pont de Crimée aux voitures dans quelques mois.

Améliorer l'état des routes (régionales et locales) et la sécurité routière.

Développer les trafics routier et ferroviaire vers l'Asie. Multiplier par quatre le transport de containers par voie ferrée.

Augmenter la capacité des ports russes. L'actuelle capacité cumulée de tous les ports russes (un milliards et 25 millions de tonnes) est déjà le double de celle de l'URSS.

Développer l'Arctique et arriver à un trafic de 80 millions de tonnes par an en 2025.0

Garder le leadership en Arctique grâce à la flotte de brise-glace la plus puissante du monde.

Construire plus d'aéroports régionaux pour augmenter les vols directs entre les régions.

Accès à Internet dans 100% du pays grâce aux satellites pour les régions les plus éloignées

Programme social.

Lutter contre la pauvreté qui touche actuellement 20 millions de personnes dans le pays (c'était 42 millions en 2000) pour la réduire de moitié dans six ans.

Augmenter les revenus de 50 %.

Favoriser l'accès au logement pour les citoyens.

Améliorer la qualité du logement pour 5 millions de citoyens par an.

Réduire les taux des crédits hypothécaires pour permettre l'accès à la propriété pour tous.

Avoir pour but de construire 120 millions de m2 de nouveaux logements par an. (80 millions actuellement)

Augmenter les pensions de retraite.

Santé et médecine.

Aider les femmes pour les premiers et deuxièmes enfants en créant 200.000 places de crèche en trois ans avec l'aide des régions et aider les plus pauvres à avoir des enfants.

Favoriser l'augmentation de la population en construisant des cliniques pédiatriques et des maternités.

Faire passer l'espérance de vie à 80 ans et plus à la fin de la prochaine décennie. (73 ans actuellement)

Viser les standards les plus élevés en médecine et doubler le budget de de santé. (Viser les 5% du PIB par an).

Veiller à la qualité du personnel médical, permettre des accès de proximité aux centres médicaux et prévoir des réseaux médicaux mobiles pour les zones les plus éloignées et les moins peuplées.

Prévention médicale : arriver à ce que chaque citoyen passe une visite médicale par an.

Lutter contre le cancer pour atteindre le niveau des standards internationaux les plus élevés.

Enseignement et culture.

Créer de nouveaux complexes culturels, muséaux et éducatifs pour ouvrir la culture russe à tout le monde et dans tout le pays. Vladimir Poutine a insisté sur la grande importance de voir ces complexes accueillir des concerts, des spectacles de danses, du théâtre et des expositions venant des réserves des grands musées nationaux.

Développer l'enseignement général à tous les niveaux suivant de nouvelles méthodes permettant un apprentissage personnalisé des enfants.

Mettre en place un système de partenariat entre les écoles et les entreprises qui permettra aux étudiants d'essayer très tôt des emplois réels dans les grandes entreprises.

Attirer les jeunes universitaires des autres pays pour qu'ils étudient en Russie et y restent ensuite.

Écologie

Obliger sans délai les entreprises à arriver à la propreté écologique.

Prévoir un programme d’assainissement pour 22.000 décharges dans le pays.

Porter une attention particulière à la préservation écologique du lac Baïkal, du lac Teletskoïe et du bassin de la Volga.

Que fais-tu ? Petit cochon !

Améliorer la qualité de l'eau potable qui est insuffisante dans de nombreuses petites villes.

Créer 24 nouvelles réserves et parcs naturels ouverts à l'écotourisme.

Corruption.

Faire cesser l'intolérable pression du pouvoir et des milieux policiers sur les entreprises.

Faire systématiquement condamner les fraudes fiscales et les escroqueries par la justice.

Lutter contre la corruption sera plus facile avec le guichet unique par voie électronique qui supprimera la possibilité de donner des pots de vin.

La plupart des points de ce programme sont déjà lancés depuis 2012. Ils ont connu un ralentissement en 2014 à cause de la crise (sanctions et effondrement des cours du pétrole) et à cause des obstacles mis en place par certains ministres qui ne respectaient pas les oukases du président. Il ne s'agit donc pas de lancer ce programme à partir de rien mais plutôt de terminer le travail qui avait été commencé à l'époque.

C'est un projet positif qui est budgétairement chiffré et une intéressante description de ce qu'il faut faire pour que la Russie devienne un pays phare d'ici une quinzaine d'années. C'est un programme concret qui contraste avec le « Pensez printemps » d'Emmanuel Macron.

On verra dans quelques années ce qu'il était possible de réaliser.

Y a-t-il une indication sur le modèle économique que compte suivre le président Poutine ?

Ce n'est certainement pas le néolibéralisme d'Alexeï Koudrine. Il y a déjà un énorme désaccord avec le budget de la Défense qui restera important et il n'y a pas beaucoup de passages du discours qui ouvrent le marché russe au capitalisme international dominé par le dollar. De plus, Dmitri Medvedev a dit que tout ce qui pouvait être privatisé l'a été et que les entreprises d'État qui restent ne le seront pas vu leur caractère stratégique.

On dira plutôt que la Russie doit compter sur elle-même si elle veut aller de l'avant.

Une relance par la consommation ne semble non plus pas envisagée sauf pour l'accès à la propriété de son logement même si Vladimir Poutine parle de relèvement des revenus pour les Russes. Pour qu'une relance de la consommation ait des effets positifs sur l'économie, il faudrait d'abord que le pays produise des biens de consommation à des prix compétitifs, ce qui n'est pas le cas pour le moment dans trop de secteurs.

Une relance keynésienne n'est non plus pas au programme. Il y a moins de 5 % de chômage en Russie donc pas un taux qui nécessite de relancer l'emploi.

Plutôt qu'une relance conjoncturelle, la Russie a besoin d'une réforme structurelle pour développer les secteurs d'avenir dans les meilleures conditions et pour moderniser ses secteurs traditionnels.

Ce programme semble plutôt être une adaptation du « Système national d'économie politique » de Friedrich List qui a eu une influence considérable sur le système économique allemand au XIXe siècle et jusqu'en 1914. Sa théorie du « protectionnisme éducateur » est sans doute la meilleure voie à suivre pour la Russie tant qu'elle n'aura pas rattrapé son retard compétitif.

Pour conclure, voici quelques remarques personnelles sur cette adresse à la nation.

L'idée libérale reste au centre du discours. Il n'y a pas d'allusion à un retour vers le marxisme.

Il n'y a pas de nouvelles ouvertures pour la création d'un climat favorable pour l'investissement étranger.

On ne demande pas de sacrifice au peuple. Pas de diminution des salaires, pas de nouvelles augmentations d'impôts ou d'augmentation de l'âge de la retraite comme le demandaient les néolibéraux.

La lutte contre la corruption est très peu évoquée dans le discours. On cherche à préserver les entreprises des menées malhonnêtes des fonctionnaires et des services de police mais il n'y a rien concernant les petites malversations quotidiennes pour les citoyens ordinaires : les policiers qui encaissent des amendes pour leur compte personnel, le billet qu'on glisse sous la table pour voir son dossier médical remonter en haut de la pile etc. Globalement, la lutte contre la corruption a eu de bons résultats ces dernières années mais il me semble que Vladimir Poutine aurait pu insister davantage sur ce sujet pour rassurer les citoyens russes.

Il n'y a pas beaucoup de passages sur le fonctionnement de la justice qui pourrait encore être amélioré malgré les substantielles réformes lancées depuis 2012.

La classe moyenne moscovite est majoritairement acquise au néolibéralisme. La présidence et ensuite le gouvernement Medvedev ont placé des néolibéraux dans toute la sphère élitiste de la capitale : postes-clés dans les institutions et les administrations, directions et enseignants dans les écoles supérieures, ONG, groupes de réflexion économique etc. Il ne sera pas facile de changer de cap dans un environnement aussi hostile sans changer l'orientation économique de l'élite à commencer par la composition du gouvernement.

À aucun moment Vladimir Poutine ne cite Skolkovo iv comme pôle de développement de nouvelles technologies. Cela semble confirmer le demi-échec de ce projet qui est miné par les retards et les scandales de corruption.

Technoparc Skolkovo

Vladimir Poutine trouvera sans doute plus de soutien dans les autres régions du pays et dans les campagnes d'où sans doute l'attention particulière qu'il porte aux autres installations de recherches comme Gatchina, Doubna, Akademgodord ou Pritvino v , au développement des autres villes du pays et à l'aide aux petites exploitations agricoles,

Il doit cependant s'attendre à une résistance de ce côté-là aussi. Il y a encore beaucoup de dirigeants et de fonctionnaires de l'époque soviétique en poste et un « coup de balai » sera peut-être nécessaire s'il ne veut pas être confronté à la résistance passive des cryptocommunistes.

La principale inconnue sera cependant les relations avec les États-Unis dans les années à venir. Si elles continuaient à se dégrader et cela semble se diriger dans cette direction, il y aurait beaucoup chances que Vladimir Poutine devra redéfinir les priorités de son programme.

Une deuxième inconnue, moins décisive, sera l'évolution de nos sociétés occidentales. Les partis antisystèmes gagnent de plus en plus de terrain en Occident et il peut y avoir un basculement anti-néolibéral à court terme aussi bien en Europe qu'aux États-Unis mais il est difficile de mesurer l'impact que cela aurait sur la politique économique russe.

Les Russes peuvent compter sur le feeling de Vladimir Poutine. Il est capable d'avoir une position attentiste (sanctions) ou de réagir rapidement quand c'est nécessaire dans d'autres cas (Crimée).

Le pont de Crimée.

Il a besoin de gagner du temps pour préparer économiquement et militairement le pays à une éventuelle confrontation avec le néolibéralisme mondialisé.

Cependant, s'il maintient la politique économique actuelle, la Russie sera lentement étouffée parce qu’elle ne maîtrise pas les règles du système. L'exemple de la menace de l'exclusion des banques russes du système interbancaire de transactions SWIFT est un exemple récent.vi

Jusqu'à présent, la politique russe s'est distinguée par sa capacité de parler avec tout le monde. Le ministre russe des Affaires étrangère, Sergueï Lavrov, parcourt le monde depuis 14 ans pour défendre les positions de son pays. Il est certainement le diplomate russe le plus brillant de ces cent dernières années mais il a manifesté à plusieurs reprises son désir d'arrêter la politique. Est-ce que Vladimir Poutine trouvera quelqu'un d'aussi compétent pour le remplacer ? De la réponse à cette question dépendra aussi les futures relations internationales de la Russie.

Il reste à étudier les relations avec l'Organisation de Coopération de Shanghai (OCS), avec les BRICS, avec l'Union économique eurasiatique et avec les nouveaux alliés du Proche et du Moyen-Orient qui seront les futurs partenaires de la Russie en cas de détérioration plus profonde des relations avec l'Union européenne.

Vladimir Poutine ne les évoque pas dans son discours alors que les relations avec ces organisations se renforcent continuellement et qu'un processus de dédollarisation est déclenché par la Chine avec le soutien de la Russie. vii

C'est une nouvelle étape vers l'émergence du monde multipolaire qui se dessine de plus en plus clairement.

Finalement, il restera le problème de sa succession. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a beaucoup jeunes politiciens compétents qui pourraient lui succéder notamment des quadragénaires formés en Russie et qui seront quinquagénaires dans six ans.

Ce sera à lui de déceler la perle rare qui pourra donner un souffle nouveau à la Russie sans détruire tout ce qui a été construit depuis 2000.

i Jacques Chirac n'avait obtenu que 19,88 % au premier tour en 2002 avant de l'emporter avec 82,21 % au second tour contre J.M. Le Pen. Pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, les chiffres étaient respectivement de 24,01 % et de 66,10 % avec un taux total d'abstention et de votes blancs et nuls de 36,90 %.

ii https://www.gazeta.ru/politics/news/2017/12/04/n_10893002.shtml

iii https://www.huffingtonpost.fr/2018/03/11/xi-jinping-pourrait-etre-president-a-vie-grace-a-cette-decision-du-parlement-chinois_a_23382636/?utm_hp_ref=fr-xi-jinping

iv https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_recherche_et_d%C3%A9veloppement_Skolkovo

v De nombreux centres de recherches se sont ouverts ces dernières années en Russie. Ils attirent de plus en plus d'étudiants et d'entreprises russes et étrangères. L'anglaise est souvent la langue de travail. Innopolis, près de Kazan, est un autre exemple de ce type de centres de recherches. https://www.youtube.com/watch?v=6qhRTJuJ9EE

vi http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/09/18/97002-20140918FILWWW00248-parlement-europeen-la-russie-exclue-de-swift.php

vii https://insolentiae.com/comment-le-commerce-rouble-yuan-mene-a-une-dedollarisation/

https://fr.sputniknews.com/economie/201803161035520411-russie-chine-tresor-argent/