@Lynwec

A dire vrai, je m’attendais plutôt à la panégyrique rubrique de circonstance sur l’élévation au grade de chevalier de la légion d’honneur d’Agnès Buzyn pour l’ensemble de son œuvre face au Covid, et non à ce pâle brouet de propagande redondant et sans conviction. La cellule rakomacroniste connaîtrait-elle un passage à vide ?