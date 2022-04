Vote utile, piège futile !

58 % d’approbation, c’est un plébiscite de ceux qui ont quelque chose à dire.

Manifester, s’opposer, sans voter, c’est juste inutile et une perte de temps.

Visiblement la majorité est contente, c’est tout ce que l’histoire retiendra de cette élection...

Respect à Macron pour ce coup de maitre et a plus puissant soutien et complice et désormais comptable de sa politique, Mélenchon.