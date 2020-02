Vous avez dit destitution ?

Je vous signale que la majorité des gens qui lisent ce forum francophone n’ont rien à foutre des pérégrinations de l’exécutif américain , les démocrates étant aussi pourris que les Républicains, cf le couple Clinton. Pour la destitution de Macron et avec les multiples recours de la justice , il aura fini son deuxième mandat que le dossier ne sera pas fini d’instruire , cf Sarkosi . Le plus hilarant c’est les références juridiques amenées par le porte valises de feu Pasqua l’homme du SAC. Et la question majeure pour les progressistes comme vous pourquoi la gauche et les verts ayant sévi moultes années au pouvoir n’ont rien fait pour changer la constitution , le mode de scrutin etc...À croire que la 5eme est bonne quand on a le cul dans la chaise. Monsieur votre perception de la démocratie est à géométrie variable et les fourmis n’ont jamais mis en danger la vie politique française , elle permettent juste à un viel Africain de prendre des vessies pour des lanternes.