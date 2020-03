Vous avez dit motion de censure ?

@tashrin

« mais le referendum n’est pas non plus la reponse universelle à toutes les problematiques. »

Qui donc affirme cela ? Vous parlez d’universelle comme ce sale projet ? Demander si on est pour ou contre, dire oui ou non influence quoi d’après vous ?

« Mais pour ou contre quoi ? Le detail de la reforme on ne le connait pas, les sujets sont multiples et complexes. resumer ça à Oui/Non, c’est pas ni malin ni possible »

En fait vous parlez donc d’un sujet que vous ne connaissez pas ? De quels détails avez vous besoin, vous ne voyez rien d’anormal dans cette « réforme » ? Pourtant, l’individualisation du calcul des retraites, la prise en compte de toute la carrière au lieu des 25 dernières années, la marche forcée (quelle est l’urgence ?), la valeur du point inconnue, le mode de calcul inconnu, l’âge de départ à 65 ans (pour commencer).... Les raisons de refuser ce sale projet ne manquent pas ! Seriez vous avec le fergus un des rares à n’avoir rien compris ? Plus de 60 % des français semblent avoir compris l’arnaque, sont-ils bêtes ? 70% voudraient un référendum et sauraient donc que voter, pour ou contre et pas vous ?

« resumer ça à Oui/Non, c’est pas ni malin ni possible »

Ah bon ? Quel résumé ? Votre « objection » est ridicule, faut pas être bien malin à ce jour pour n’avoir pas compris ce qui nous attend....