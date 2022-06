Yaël Braun-Pivet, une femme au perchoir : historique !

@Octave Lebel suite

L’intérêt de la période, c’est que le jeu de l’extrême-droite comme soutien du système libéral va devenir de plus en plus flagrant et lisible.C’est parfait, cela signera sa chute .Le plus vite possible j’espère.

Et donc fini le rempart qui protège ce type d’élites et leurs collusions,la réalité de leurs pouvoirs et les intérêts qu’ils servent en jouant la comédie de servir au mieux l’intérêt général en faisant semblant de se disputer. Cela va être de plus en plus difficile à cacher .Donc, quand certains tentent de se rassurer en parlant de recomposition, en fait c’est pour eux un processus de décomposition en cours.

Et il y aura de moins en moins de couillons d’un jour et d’abstentionistes.Bonne nouvelle .