ZEMMOUR : Impossible n’est pas Français

Zemmour a attiré malgré les menaces, les risques, les tentatives d'intimidation, 15.000 spectateurs enthousiastes à son Meeting de Villepinte. Plus de 400 journalistes accrédités.

Peu de présidentiables ont été et sont capables de créer un tel événement.

Tout le monde l'attendait au tournant. Ce polémiste d'extrême droite comme aime à le baptiser une certaine presse hostile est certes connu comme débatteur, mais porter une foule à bout de bras, se muer en présidentiable incontestable, la plupart de ses détracteurs étaient persuadés qu'il échouerait et retournerait au rayon des étoiles filantes.

Et là pour le bonheur de ceux qui croient en lui et à la stupéfaction de ceux qui doutaient ou souhaitaient son naufrage on a eu une prestation dont la qualité a fait l'unanimité. Même ses détracteurs les plus virulents ont reconnu que cette prestation était exceptionnelle.

Zemmour le polémiste s'est mué en Zemmour le tribun, le présidentiable, le meneur d'homme capable d'enflammer les foules.

Certains attendaient Waterloo, on a eu Austerlitz.

Son discours a été un constat implacable mais un message d'espoir que les Français attendaient depuis longtemps.

Un projet de vie, une ambition pour notre pays et un épanouissement personnel possible.

« Notre passé glorieux plaide pour notre avenir.

Nos soldats ont conquis l’Europe et le monde. Nos grands écrivains et nos artistes ont suscité l’admiration universelle. Les découvertes de nos scientifiques et les fabrications de nos industriels ont marqué leur époque. Le charme de notre art de vivre fait l’envie et le bonheur de tous ceux qui y goûtent. Nous avons connu d’immenses victoires et nous avons surmonté de cruelles défaites. Depuis mille ans, nous sommes une des puissances qui ont écrit l’histoire du monde. Nous serons dignes de nos ancêtres »

Il nous assure que pour les français rien n'est impossible.

Oui il est possible

de redresser la France, de retrouver une France unie et forte et de la transmettre à nos enfants telle que nous l'avons reçu de nos ancêtres.

il est possible

et prioritaire, de redonner à l'école son niveau d’excellence et d'y rétablir l'autorité des enseignants.

Il souhaite y interdire l'usage de l'écriture inclusive et bannir "toute forme de discrimination positive.

« Nous chasserons des classes de nos enfants le pédagogisme, l’islamo-gauchisme et l'idéologie LGBT",

il est possible

de retrouver et préserver nos modes de vie nos traditions, notre langue, nos conversations, nos controverses sur l’Histoire ou la mode, notre goût pour la littérature et la gastronomie.

Il est possible

de contrôler nos frontières, d'avoir une immigration limitée et diverse qui permette une assimilation à la française pour ceux qui sont déjà là et ceux qui arriveraient éventuellement. Il faut que les Français restent des Français fiers de leur passé et confiants dans leur avenir, pour qu'ils se sentent de nouveau chez eux et pour que les derniers arrivés s’assimilent à leur culture, s’approprient leur Histoire.

Il est possible

d'avoir une France plus juste et plus démocratique, en relevant les bas salaires, en cessant d'être le peuple le plus imposé au monde.

En faisant appel par référendums au jugement du peuple comme l'exige la démocratie.

Il est possible

de faire baisser la violence, en renvoyant chez eux les étrangers commettant des délits

en appliquant la déchéance de nationalité à ceux qui commettent des crimes.

en appliquant la tolérance zéro

en instaurant des peines plancher.

Il est possible

de "réindustrialiser la France". Pour cela, il veut "contraindre la commande publique à privilégier les entreprises françaises".

Il faut favoriser la transmission des entreprises entre les générations, en "supprimant les droits de succession et de donation pour la transmission des entreprises familiales".

Il est possible

et il est indispensable que le peuple de France retrouve sa fierté en arrêtant la repentance convulsive, en étant fier de son histoire, de son passé. En refusant la dictature de minorités cherchant à déconstruire notre pays. Il faut chasser pour cela les mauvais bergers qui ont mené la France au bord du Chaos.

Le peuple français était intimidé, tétanisé, endoctriné. Culpabilisé. Mais il relèvera la tête, il fera tomber les masques, il dissipera les miasmes mensongers.

Il dit aux français : aidez-moi

Nous allons continuer la France.

Nous allons poursuivre la belle et noble aventure française.

Nous allons transmettre le flambeau aux prochaines générations.

Aidez-moi ! Rejoignez-moi ! Dressez-vous !

Nous les Français, nous avons toujours triomphé de tout.

Vive la République, et surtout...

Vive La France !