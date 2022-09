Zemmour : le retour !

Il a hésité, mais il a décidé de continuer l'aventure. les résultats n'ont pas été à la hauteur de ses prétentions, mais celles-ci n'ont-elles pas été trop élevées.

Avec le recul, essayons de comprendre cet échec relatif

Il a fait 7,07%, mais le LR a fait 4,75%, les Verts 4,63% le PC 2,28% et le PS 1,75%.

Je dis échec relatif, car pour un débutant en politique il se place devant la plupart des partis traditionnels.

Bien sûr lui qui se voyait au second tour conforté par les sondages un mois avant les élections qui le donnaient face à Macron, n'a fait que 7,07%.

Le système électif a fait qu'aux législatives, n'ayant pas d'implantations locales, il n'a aucun député.

Si les législatives avaient été à la proportionnelle il aurait eu 28 députés.

Que s'est-il passé ? Des événements ont chamboulé la donne.

La guerre en Ukraine a relégué au second plan tous les sujets que Zemmour avait su imposer dans sa campagne, d'où une baise de son score.

S'ajoute à cela une campagne médiatique privilégiant le vote utile, et on se retrouve en guise de résultats, Mélenchon et MLP qui raflent la mise et tous les autres partis qui s'écroulent.

Il a été aussi victime de lui même, de ses erreurs, de ses excès, de sa naïveté politique, qui l'ont fait tomber dans tous les pièges tendus par ses détracteurs.

Alors quelles ont ses chances pour l'avenir ?

« Pour Reconquête !, l’enjeu des prochains mois est clair : renforcer la structure militante et idéologique du parti, tout en ressurgissant dans le débat médiatique.

Je crois qu'un a besoin d'un Zemmour, de son charisme, de son amour pour la France qui pour lui est en danger mortel. Les sondeurs disent que ses thématiques, immigration, sécurité, ensauvagement justice islamisation, ne sont pas la priorité des Français.

Que leur priorité est le pouvoir d'achat.

Vrai et faux.

Ils savent que les thèmes de Zemmour sont essentiels pour l'avenir du pays mais ils sont là dans l'immédiateté. L'immédiateté il est vrai, c'est comment on remplit le frigo et comment on fait le plein d'essence.

Alors bien sûr les médias et le pouvoir vont jouer sur ces craintes en y ajoutant la guerre en Ukraine pour refaire l'impasse sur les thèmes de Zemmour. Mais ceux-ci dont l'aggravation est constante vont obligatoirement prendre de l'ampleur et de ce fait l’objectif de reconquête est cap sur les Européennes qui elles sont à la proportionnelle. Zemmour va donc recommencer à parcourir la France, à faire des conférences, à paraître dans les médias.

Il faudra Absolument que Zemmour ne se cantonne pas à ses thèmes de prédilection,

il faudra qu'il soit aussi présent sur tous les problèmes immédiats auxquels les Français vont se trouver confrontés.

Alors ces revers somme toute prévisibles lui auront-il permis de corriger ses faiblesses ? aura-t-il acquis un peu de ruse, un brin de compromission, et appris une modération oratoire essentielle en politique, afin de ne pas généraliser inutilement et de manière répréhensible ?

Le « certains » doit remplacer le « tous » d’une part parce que c’est le reflet de la réalité et aussi parce que ça procède d’une nécessité de diplomatie indispensable !

L'erreur de généraliser lui a coûté très cher et depuis longtemps.

Il a pour cela, un parti restructuré et 130.000 adhérents à jour de cotisation, une force que n'ont pas bien d'autres partis.

Dans cette optique, le mouvement a d’ores et déjà prévu le retour sur scène d’Éric Zemmour.

Les premiers actes de reconquête ont déjà commencé

Jeudi 8 septembre, université d’été au Domaine Lineau entre Vinon-sur-Verdon (Var)

Dimanche 11 septembre meeting à Gréoux-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence). Ce premier meeting nous a permis de retrouver devant 7.000 fidèles un Zemmour grand tribun, littéraire, décalé, sachant déplacer et séduire les foules. Au grand remplacement vécu déjà à Mayotte et au grand déclassement repris par Hollande, Zemmour à ajouté le grand endoctrinement.

Le polémiste sillonnera la France dans les prochains mois pour une nouvelle salve de conférences, à l’instar de celles qui ont précédé l’officialisation de sa candidature à l’élection présidentielle. »

A cette voix particulière s'ajouteront d'autres voix fortes à l'occasion d'événements politiques importants.

Une droite dure chez les LR avec la présence de Ciotti

un parti souverainiste lancé par Michel Onfray.