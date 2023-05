A Jérusalem, il était dans les esprits depuis longtemps. Il est maintenant tranquillement déployé sur la place publique, ....

… le drapeau jaune du KAHANISME suprémaciste. Le Kahanisme, c'est une idéologie fondamentaliste Juive issue du Sionisme Religieux, développée par le rabbin Meir Kahane. Cette idéologie est aussi le moteur d'une entité reconnue terroriste partout dans le monde. Même en Israël, paraît-il (depuis le parti Kach). En France, exhiber ce drapeau en public peut tomber sous le coup de l'Art. R645-1 du Code Pénal.

TWEET ref. Article Haaretz / Gideon Levy du 21 mai 2023 (1)

( Crédit photo : Olivier Fitoussi )

Mais Jérusalem, ce n'est pas la France !

Et en mai, tu y fais bien ce qu'il te plaît.

Et puis, les adeptes du Kahanisme sont de retour à la Knesset.

On comprend à présent mieux quelle était la finalité réelle des Plans successifs de déstabilisation de la région, ces vingt dernières années : https://www.agoravox.fr/commentaire5761242

Jetons un coup d'oeil sur le kahanisme actuel, en deux tableaux :

L'IDÉOLOGIE KAHANISTE

Cette idéologie considère légitime le recours à la violence pour prendre possession de ce qu'ils appellent la Terre d'Israël. Cette idéologie se base sur trois éléments fondamentaux :

> Le ''Grand Israël'' doit devenir Juif, non seulement car le kahanisme fait référence à des droits historiques (note : il s'agit de l'histoire de la Bible), mais aussi car ils considèrent qu'il s'agit d' un commandement divin .

Le Grand Israël, c'est Genèse 15 : 18-21 : « En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abram, et dit : Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Keniziens, des Kadmoniens, des Héthiens, des Phéréziens, des Rephaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Guirgasiens et des Jébusiens. »

Cette ''terre promise'' touche principalement ces actuelles régions : l’Égypte, la Jordanie, la Palestine, le Liban, la Syrie et l'Irak.

Pour Theodor Herzl, c'était déjà aussi ce ''Grand Israël'' (ref. Herzl Complete Diaries'' Vol II p. 711 '' from the brook of Egypt to the Euphrates'')

Vaincre l' Antisémitisme par le Sionisme, c'est la Vision de Theodor Herzl

https://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/vaincre-l-antisemitisme-par-le-213131

> Une possession 100% Juive pour cette Terre Promise. Les Arabes non-juifs sont réputés n'avoir aucun droit sur ces terres et doivent être expulsés. Vers d'autres pays qui voudraient bien les accueillir. Et j'ajouterais : pourquoi pas en Occident, qui s'est donné tant de mal pour faire avancer (et continuer à soutenir tacitement) un projet de colonisation contraire à ses propres Valeurs et Principes ? Voir sur ce sujet :

Le Viol de nos actuels Principes et Valeurs a accompagné le long processus Sioniste, sans qu'il convienne de critiquer ce dernier.

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/le-viol-de-nos-actuels-principes-214231

et :

Le Sionisme : la déclassification progressive des archives change le regard des historiens sur les Processus associés à sa mise en œuvre.

https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/le-sionisme-la-declassification-209989

Pour ce qui est des kahanistes, leur ''bible'', c'est ce que la Bible dit clairement de faire lors de l'entrée en Canaan (Nombres 33 : 50-56) : « (…) vous chasserez devant vous tous les habitants (…) vous prendrez possession du pays (…) vous partagerez le pays par le sort, selon vos familles (…) mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays (…) ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir.(...) »

On comprend à cette occasion la raison biblique pour laquelle les Palestiniens sont ''par définition'' des ennemis.

> Cet État Juif doit être fondé sur la Loi religieuse. Uniquement

Cela a été explicité : « Le système judiciaire cessera désormais de favoriser la loi laïque plutôt que la loi de la Torah. » Affirmation qui avait déclenché, voici quelques décades, des accusations (justifiées) de racisme.

Mais la population en Israël a évolué. Les Juifs immigrés d'Occident sont habitués aux lois laïques et grognent un peu. Mais le sort réservé aux Palestiniens n'intéresse plus grand monde : c'est un sujet devenu quasi sans importance, par rapport au Projet Sioniste. Voir sur ce thème :

Un régime d'Apartheid du Jourdain à la Méditerrannée : quoi de plus naturel ?

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/un-regime-d-apartheid-du-jourdain-244787

et

Apartheid ''à l'israélienne'' : une cruelle pratique de type colonialiste, incompatible tant avec la Démocratie qu'avec la Civilisation ?

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/apartheid-a-l-israelienne-une-239098

TÉMOIGNAGES ARABO-CHRÉTIENS

03 Novembre 2022

« la montée en force des idées d'une droite radicale, religieuse et ouvertement raciste »

https://www.terresainte.net/2022/11/le-kahanisme-lautre-vainqueur-des-elections-israeliennes/

29 Décembre 2022

« Le gouvernement Netanyaou légitimise le Kahanisme »

https://www.studioqualita.com/single-post/le-gouvernement-netanyaou-l%C3%A9gitimise-le-kahanisme-l-invit%C3%A9-de-la-r%C3%A9daction-du-29-d%C3%A9cembre-2022

05 février 2023

« A Jérusalem, la violence monte contre ce qui n'est pas juif. (…) La statue du Christ flagellé gît au sol , brisée au niveau des pieds et du visage. »

https://www.cath.ch/newsf/a-jerusalem-la-violence-monte-contre-ce-qui-nest-pas-juif/

JPCiron

….. (1) – Article HAARETZ par Gideon Levy – 21 mai 2023

https://www.haaretz.com/opinion/2023-05-21/ty-article-opinion/.premium/imagine-if-israels-pro-democracy-movement-faced-off-the-flag-march-bullies/00000188-3b25-d7fa-a1dc-bbafc5840000

