Abus sexuels dans l’Église : honte, effroi et pardon !

Je me demandais depuis longtemps si l’on choisissait de se faire prêtre pour la proximité des enfants, où si la proximité des enfants était la malheureuse fatalité de la frustration sexuelle de nos pauvre curetons ! Aux vues de l’accablant rapport venant confirmer ce que tout le monde savait déjà, d’ailleurs, j’aurais tendance à opter pour la seconde solution. Car non, on ne voit pas cela dans de telles proportions dans les autres religions !