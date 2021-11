Abus sexuels : l’Église reconnaît sa responsabilité institutionnelle.

« Ce 5 novembre 2021, en revanche, on est arrivé à une étape bien plus déterminante, en mettant en cause le système, c’est-à-dire l’institution religieuse dans son ensemble »

C’est une erreur, car l’Église catholique n’a jamais fait la promotion de la pédophilie.

Alors que la gauche socialiste libertaire, avec son slogan, « il est interdit d’interdire », a longtemps milité pour la légalisation de la pédophilie utilisée comme arme de destruction de la cellule familiale traditionnelle catholique et de l’ordre établi, comme on pouvait le lire dans les articles du journal le « Monde » ou « Libération » (qui déclarait le 7 mai 1977 que « La tyrannie bourgeoise fait de l’amoureux des enfants un monstre de légende qui croque les chaumières. Nous casserons ensemble monstres et chaumières. »).

« l’amour des enfants est aussi l’amour de leur corps. Le désir et les jeux sexuels librement consentis ont leur place dans les rapports entre enfants et adultes. Voilà ce que pensait et vivait Gérard R. avec des fillettes de 6 à 12 ans dont l’épanouissement attestait aux yeux de tous, y compris de leurs parents, le bonheur qu’elles trouvaient avec lui ».

Pétition publiée dans le journal « Libération » en mars 1979 et signée par Georges Moustaki entre autres, pour demander la libération du pédophile Gérard R.

Kouchner, Jean-Paul Sartre, Aragon, André Glucksmann, Jack Lang, Françoise Dolto, Michel Foucault, Jacques Dérrida, Frédéric Mitterand militaient publiquement pour la légalisation de la pédophilie, et Daniel Cohn-Bendit, militant emblématique de mai 68, était fier de déclarer dans l’émission « Apostrophes » de Bernard pivot, devant des millions de téléspectateurs et un public hilare tout acquis à sa cause, que « quand une petite fille de 5 ans commence à vous déshabiller, c’est fantastique ! C’est fantastique parce que c’est un jeu absolument érotico-maniaque » !

La pédophilie est instillée dans toutes les strates de la société, que ce soit chez les élites (affaire Zandvoort entre autres), ou l’Éducation Nationale par exemple.

