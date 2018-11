Aucune sympathie des Chrétiens Évangéliques Américains, pourtant premiers soutiens politiques du Mouvement de Libération National Juif

Le Mouvement Evangélique Américain oeuvre pour son propre but ultime : préparer (et éventuellement anticiper) une seconde venue du Christ sur Terre. Leur analyse minutieuse des Textes sacrés les a convaincus que la création de l'Etat d'Israel était une prophétie biblique. C'est-à-dire une étape nécessaire et essentielle qui prépare "le retour de Jésus comme Christ en gloire de l'Apocalypse." C'est pourquoi le courant Millénariste évangélique est aussi appelé "Sionisme Chrétien", bien que son objectif ultime soit bien plus lointain et différent de celui du Sionisme Juif. Le Mouvement Sioniste de libération nationale des Juifs, initié voici plus d'un siècle par Theodor Herzl, a trouvé dans le Sionisme Chrétien un puissant soutien religieux. Mais pour que les deux Mouvements se rejoignent dans l'action, il était nécessaire que certains concepts religieux évangéliques se mêlent au monde Politique Américain, et lui fassent porter son Projet. Cet article explore cette aspect d'ingérence du religieux dans le politique.

( Rosace du Jugement Dernier - La Sainte Chapelle – Paris )

Les adeptes du Millénarisme représentent un pan entier de la population des Etats Unis. Ils croient qu'à la fin, les bons Chrétiens rejoindront le Royaume de Dieu , tandis que le Royaume Terrestre sera celui des Juifs .

Pour beaucoup de Millénaristes, la création d'un Etat Juif est perçue comme une première étape vers leur objectif Chrétien ultime = rejoindre le royaume Divin. La création de l'Etat Juif aurait donc pour effet, pour beaucoup d'entre eux, de contribuer à anticiper la seconde venue du Christ pour le dernier millénaire, avant de pouvoir être "sauvés", comme Chrétiens.

Par ailleurs, il apparaît que l'atteinte des objectifs de ces deux courants Sionistes étaient/ sont souvent prioritaires par rapport aux autres sortes de considérations.

Je commencer par un 'clin d'oeil' sur le thème de l'interdépendance du Politique et du religieux aux USA , pour ensuite aborder le thème central du Sionisme Chrétien .

L'INTERDEPENDANCE DU POLITIQUE ET DU RELIGIEUX AUX USA.

Dans sa communication à la Knesset sur le transfert de l'ambassade Américaine à Jerusalem, le Vice Président U.S. Mike Pence expliquait :

<<Dans l'histoire des Juifs, nous avons toujours vu l'histoire de l'Amérique. C'est une histoire d'exode, de voyage de la persécution à la liberté, une histoire qui montre la puissance de la foi et la promesse d'espoir.

Les premiers colons de mon pays se voyaient aussi comme des pèlerins, envoyés par la Providence, pour construire une nouvelle Terre Promise.

(...)

Notre président a pris sa décision, je le cite : "dans l'intérêt supérieur des Etats Unis". Mais il a aussi dit clairement que sa décision est dans l'intérêt supérieur de la paix. >> (1)

Cette cohabitation du religieux et du politique n'est pas nouvelle : elle apparaît implicitemen dans le livre de Henry Kissinger (10) de par la succession des décisions et évènements décrits, et aussi, voici près de deux siècles, dans le récit tout en finesse d' Alexis de Tocqueville (8).

LE SIONISME CHRETIEN

> Le Transfert de l'Ambassade US à Jérusalem

Le journal "La Croix" (2) titrait sur le sujet du prédicateur Evangélique Robert Jeffress, proche conseiller religieux du président Trump, qui a été invité à prononcer une prière d'ouverture à la cérémonie d'inauguration de l'Ambassade des USA à Jerusalem, le 14 mai 2018. Jeffress est pourtant souvent critiqué aux USA pour ses propos homophobes, antisémites et antimusulmans (9). Il aime à répéter que "vous ne pouvez pas être sauvé étant Juif". (2)

Pourquoi donc est-il si pro-Israël ? En fait, sa position est "celle de nombreuses églises évangéliques millénaristes , défendant Israël non par sympathie mais pour reproduire les conditions de l’avènement du Christ sur terre" (2)

Le discours du US Vice Président Mike Pence à la Knesset, sur le sujet du transfert de l'ambassade, nous aide à mieux voir quels sont les fils qui structurent son discours 'politique' :

<< Nous sommes aux côtés d'Israel car votre cause est notre cause, vos valeurs sont nos valeurs, et votre combat est notre combat.

Nous sommes aux côtés d'Israel car nous croyons à la justice plutot qu'à l'injustice, au bien sur le mal, et à la liberté sur la tyranie. (...) >> (1)

Autant l'approche des Evangélistes comme Jeffress se fonde clairement sur des croyances essentiellement religieuses, autant l'approche politique officielle du gouvernement Américain démontre une parfaite intégration du religieux dans le politique. Comment est-ce possible ?

> Histoire de la fusion du Nationalisme US et du Millénarisme.

Les premiers puritains arrivèrent en "Nouvelle Angleterre" au début du XVII s. Ces Protestants prônaient une lecture littérale de la Bible . Les prophéties étaient prises à la lettre.

En outre, les colons s'assimilaient au peuple Juif de l'Ancien Testament . Comme eux,les Puritains ont été expulsés d'Angleterre. Comme eux, ils ont été persécutés. Comme eux, ils avaient une alliance spéciale avec Dieu. Les puritains croyaient aussi être missionnés par Dieu et "qu' ils avaient un rôle spécial/ exceptionnel à jouer dans l'Histoire. " (3) (Discours 1630 "City on the Hill" de John Winthrop)

Plus tard, le rev. John Cotton disséminait l'idée du Millénarisme et insistait sur le fait que, dans cette perspective, les colons de Nouvelle Angleterre étaient un peuple spécial , avec une mission spéciale ordonnée par Dieu . Ces colons Américains avaient donc été " choisis " par Dieu, comme les Israélites avaient été " élus " par Dieu. (3)

John Nelson Darby, le père de l'évangélisme, lui, établissait une distinction nette entre les vrais chrétiens (c’est-à-dire les protestants), qu’il considérait collectivement comme « l’épouse spirituelle du Christ » et les juifs qui étaient « l’épouse terrestre ». D'où découle l'idée que les Juifs recevraient un héritage terrestre (Israël) et les Chrétiens seraient enlevés vers le ciel pour être avec le Christ. (3)

Plus tard, l'interprêtation des Protestants d'Europe est devenue plus métaphorique ou allégorique, et non plus littérale. Y compris pour les prophéties. En Amérique, de nos jours, les Evangélistes (entre autres) ont conservé l'approche littérale initiale.

"Le millénarisme qui inspirait tant de prophètes au niveau populaire prenait chez les leaders évangéliques des accents nationalistes qui faisaient des États-Unis le pays le plus chrétien du monde, doté d'une destinée exceptionnelle et d'un rôle de guide et d'exemple pour le monde chrétien. C'était le lieu ou le millénium était déjà à l'oeuvre." (4)

C'est aussi l'idée que développa l'historien américain Nathan O. Hatch dès 1974, quand il proposa le concept de "Millénarisme Civil : le mariage du nationalisme et des visions millénaristes, exprimé en politique. (5) Bientôt, le Parlement reflétait la vision populaire.

Le Nationalisme Américain et la Tradition Puritaine ont donc fusionné pour devenir une sorte de religion civique . Certains ont cru voir un conflit entre la liberté de pensée des Lumières et la ferveur évangélique. En fait, le nouveau populisme a adopté la rhétorique des Lumières et l'a mise au service de la cause évangélique . (6)

William E. Blackstone, militait pour une implication politique forte pour aider les Juifs, en favorisant leur immigration en Amérique, et en aidant les dirigeants sionistes à créer un Etat Juif en Palestine. En effet, à cette époque-là, en Europe, le jeune mouvement Sioniste se développait. (3) (7)

Le Sionisme Américain est donc Chrétien, et ses motivation sont de type évangélique. Il s'exprime avec la puissance incontournable du pays le plus puissant de la planète

En parallèle (et en complément) l' AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) procure ses services de lobbying aux USA en faveur des intérêts d'Israel. Il organise des rencontres-conférences entre les responsables politiques des deux pays. Ce lobby, extrèmement actif, est souvent considéré comme le plus puissant des Etats Unis. J'en déduis qu'il serait probablement le plus puissant du monde.

JPCiron

Tristement, « Une idée fausse, mais claire et précise, aura toujours plus de puissance dans le monde qu'une idée vraie mais complexe. » (8)

:: :: :: :: :: :: :: :: :: : NOTES :: :: :: :: :: :: :: :: :

..... (1) - (Discours annonçant la prochaine ouverture de l'Ambassade à Jerusalem ) US VP Mike Pence's speech at Israel's Knesset – Haaretz -22 jan 2018

<< We stand with Israel because your cause is our cause, your values are our values, and your fight is our fight.

We stand with Israel because we believe in right over wrong, in good over evil, and in liberty over tyranny. >>

(...)

<< In the story of the Jews, we've always seen the story of America. It is the story of an exodus, a journey from persecution to freedom, a story that shows the power of faith and the promise of hope.

My country’s very first settlers also saw themselves as pilgrims, sent by Providence, to build a new Promised Land. (...)>> (...) << Our president made his decision, in his words, “in the best interests of the United States.” But he also made it clear that we believe that his decision is in the best interests of peace. >>

..... (2) - Article LA CROIX sur le Prédicateur Evangélique Robert Jeffress, par Malo Tresca - 15 mai 2018

..... (3)- Article Roots of Christian Zionism - Christopher Pisarenko - Kaheton Think Tank – jan. 2018

..... (4) - Bergamasco-Lenarda Lucia. D’un réveil à l’autre : l’évangélisme américain aux XVIIIe et XIXe siècles. Aperçu historiographique. In : Revue Française d'Etudes Américaines, N°85, juin 2000. L'invention de l'ordinaire. pp. 81-104 ; doi : https://doi.org/10.3406/rfea.2000.1818

..... (5) - Article de Nathan O. Hatch dans William and Mary Quarterly – 1974 (nouveau concept de "Civil Millennialism")

..... (6) - Concept développé dans The Democratization of American Christianity – Nathan O. Hatch - 1989

..... (7) - Jesus is Coming – William Eugene Blackstone - 1889

..... (8) - De la Démocratie en Amérique – Alexis de Tocqueville - 1835

..... (9) – The New York Times – 14 mai 2018

https://www.nytimes.com/2018/05/14/world/middleeast/robert-jeffress-embassy-jerusalem-us.html

« Robert Jeffress, Pastor Who Said Jews Are Going to Hell , Led Prayer at Jerusalem Embassy » (...) “ Hurricane Katrina was, in fact, the judgment of God against the City of New Orleans.” (...) « Jeffress : ‘ Gay Is Not O.K.’ » (...) « Despite their comments about Jewish people , the two pastors are among the leading pro-Israel voices in the evangelical Christian world. Some evangelicals believe that American foreign policy should support Israel to help fulfill biblical prophecies about the second coming of Christ. » (...) « “Not only do religions like Mormonism, Islam, Judaism, Hinduism — not only do they lead people away from the true God, they lead people to an eternity of separation from God in hell, ” Mr. Jeffress said. » (...)

Rev. John C. Hagee a prononcé la prière de clôture, avec des propos similaires. Le New York Times rappelle : « In a sermon in the late 1990s, Mr. Hagee said the Bible made clear that Hitler and the Holocaust — when about six million Jews were killed — were part of God’s plan to return Jews to Israel. “How did it happen ? Because God allowed it to happen,” he said, referring to the Holocaust. “Why did it happen ? Because God said my top priority for the Jewish people is to get them to come back to the land of Israel.” »

..... (10) – L'Ordre du Monde – Henry Kissinger (Prix Nobel de la Paix 1973) – 2016