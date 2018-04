Barbe Acarie, bienheureuse femme de la charité

Tiens, je parlais justement de Monseigneur RodhainJean Rodhain a toujours voulu devenir prêtre, il dit « Je voyais le dévouement pour la ville, les malades et les pauvres du curé de Remiremont et de ses vicaires »[réf. nécessaire]. Au grand séminaire à Saint-Dié, un spécialiste de l’Écriture sainte, professeur d’exégèse, l’enracine dans l’Ancien et le Nouveau Testaments. Cela l’imprégnera pendant toute sa vie. En 1971, il déclarera : « La vie de l’homme, c’est une suite d’échecs, une longue souffrance. En face de chacune de ces énormes difficultés, je reprends la Bible. Il n’y a rien de tel que la Bible pour se retrouver sur ses pieds ! »