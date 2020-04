Benoît XVI, l’ex-pape du développement humain intégral

@Mervis Nocteau

Vous dites :

"Le chrétien (comme le monothéiste en général) ne se réclame d’un dieu universellement bon, que pour pouvoir vous faire des reproches et, de fil en aiguille, vous coloniser, convertir et exterminer" (ici c’est moi qui souligne)

Votre simplisme déformateur est grotesque.

On peut — et même il faut — reprocher aux chrétiens de rester respectueux de ceux des dogmes monstrueux qui ont été relancés et re-justifiés par Jean-Paul II et Benoît XVI. Mais tous les dogmes chrétiens ne sont pas monstrueux. L’enseignement de Jésus de Nazareth — qui a donné sa vie pour ça — se résume très clairement ainsi : Répandez l’amour sur toute la terre, et seulement l’amour.