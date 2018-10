Comment les monothéistes représentent-ils le dieu ? Stéréotypes

L'éthique chrétienne : le dépressif ou rebelle malin

Le christianisme nous concerne plus particulièrement, nous autres, Occidentaux, pour des raisons très compréhensibles. Voilà pourquoi il nous intéressera le premier, aussi scrupuleusement. Néanmoins, des croisements seront faits avec l'islamisme et le judaïsme, comme on verra vite. Bref, c'est notre base de travail.

1° La prière, le recueillement, l'ascèse monacale : nous savons bien que le silence parle. Si vous demandez quelque chose et que l'on ne vous répond délibérément pas, en fonction du mimo-gestuel paraverbal en face, ça parle. Est-ce à dire que le dieu est le ça ? ... Toujours est-il que ça parle. Quoi ? Le dieu ou le ça - laissons aux croyants le bénéfice du doute cartésien (qui fonde le dieu sur le moi pourtant). Eh bien, institutionnalisez ce silence, et vous obtenez une composante asociale instaurée : celui qui ne répond délibérément pas est relativement asocial, car il crée une brèche dans la signifiance de sens commun. Il désarme. Plutôt utile, pour un dieu du désarmement défensif, d'un pacifisme spirituellement néotestimonial, du désintéressement et de l'abnégation (détachement mystique de Maîre Eckhart qui, disait-il, était plus fort que l'amour - ce qui lui valut l'hérétisme ou assimilé). Mais il y a plus : la politisation de cet apolitisme du silence, elle renverse le social (qui est toujours politique, au moins au sens aristotélicien). Le renversant, l'humanité ainsi légiférée marche sur la tête (ce qui est parfaitement paulinien : votre folie comme sagesse, votre faiblesse comme force, votre innocence comme puissance). Et ça/le dieu fonctionne, pourtant : vérité de cette religiosité, compréhensible irréligieusement-même (psychanalytiquement).

Reste que, comme asocialité, il est de la dépression et de la rébellion maligne là-dedans. "Satan, prince du monde" (1, 2) conduit le silence à ce résultat-là, que l'institutionnalisation de la prière, du recueillement et de l'ascèse monacale, constituent des caractères dépressifs et rebelles. Dépressifs, de ce que le silence tue l'humanité à petit feu ; rebelle, de ce que l'asocialité tourne à l'antisocialité : l'inquisition le savait bien, "avouez". Mais il y a mieux : le moteur de tout caractère rebelle, peut être une dé- ou sur-compensation de la dépression, et les psychothérapeutes savent bien que tout dépressif entre en rébellion instinctive avec le monde. D'où malignité de la chose, aussi zélée soit-elle (le zèle-même, en est consubstantiel, de la dépression et de la rébellion malignes, au niveau du Soi).



2° "Le pain d'hier est fini, le pain de demain n'est pas cuit, merci Seigneur pour le pain d'aujourd'hui." : C'est extrait d'une chanson bien connue des communautés chrétiennes, y compris dans le renouveau charismatique actuel (catholique-même). Autrement dit, et évangéliquement : "le Seigneur pourvoira à vos besoins, ne vous souciez pas outre ce qui est." Or, c'est une forme d'amor fati à la carpe diem, dans son genre, ou d'insouciance de la cigale, rapport à la fourmi. Mais, doublé d'un "Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume leur est promis." cela tourne - comme le petit lait - au suicide nolontaire & "à petit feu" (baptisamal christique du Saint-Esprit ! - chez Luc). D'où suit que cet amor fati est d'abord-toujours-déjà amor dei, et que ce carpe diem est d'abord-toujours-déjà patire diem, abâtardiment.

Autant déprime-t-il par aliénation auto-cybernétique/dénégation du besoin & du désir/oubli de soi (abnégation), autant est-il pratiqué éthiquement en rébellion anti-politique, rapport aux affaires de ce monde-donc, compris comme ici-bas rapport aux ciels, au purgatoire et aux enfers, précisément pour échapper aux enfers, écourter la purgation, et favoriser les ciels. Mais c'est vil, pleutre & mesquin ! ... Emmanuel Mounier, catholique nietzschéisant, ne s'y était pas trompé, à valoriser son christianisme paysan, franchouillard, sanitaire à défaut d'être salutaire.



3° Sacrifizio del intelleto, rapport aux libidi sciendi, dominandi atque sentiendi : Un effort très-hindou caractérise l'éthique chrétienne - cette remarque n'est pas nouvelle - par laquelle on s'efforcera (grâce à-, à cause de- et/ou concomitamment à- 1° et 2°) d'abolir tout intellect, toute pensée, pour ce qu'ils représentent des intelligences associées au Malin (Ombre projetée du Moi et de la Persona chrétiennes, eux-mêmes projetés sur un Soi aliéné, dans une culture maintenant toujours mieux comprise d'un complexe d'infériorité religieusement élaboré, via l'éthique phronétique afférente). Tout ce qui rejoint le détachement eckhartien, au passage ...

D'où vient que, détachés ("les chrétiens font de toute terre étrangère leur patrie, et de toute patrie une terre étrangère", paranoïdement - lettre à Diognète), les chrétiens refusent les désirs de connaissance, de dominance et de réjouissances : car l'intellect, étymologiquement, lis-entre-les-lignes et connaît ; connaissant, il accède à une dominance du réel par insinuation Maligne ; s'insinuant Malignement, il préfère les réjouissances de ce monde (on pourrait organiser cette chaîne différemment) : les sept péchés capitaux le guettent.

Le chrétien préfère la castration désirante à la gouvernance de soi, sur la base d'un principe de précaution que nous connaissons toujours et, au-delà, par sécuritarisme sociopolitique : idéologie du risque zéro, qui confine en fait à la gouvernance absolue (pour la plus grande gloire du dieu, évidemment ! emeure de se rebeller contre tous ceux qui procéderaient autrement - lui, hyper-frustré, auto-déshonoré, sadomasochiquement affligé. Tout comme le non-fumeur s'écharne sur le fumeur !



4° l'Alliance nouvelle : le Nouveau Testament ou Alliance Nouvelle, et encore Pacte Neuf, peu importe ... se fonde en travail de sape hébraïque, rétorsion modernisante (où l'on voit que le musulman fit de même avec le christianisme, encore pire, et où d'autres points chrétiens vus, s'appliquent très bien aux juifs & musulmans). Bref : cette Alliance se fonde en Mésalliance originelle, véreuse dès la base, malignement : de quoi dépresser par rébellion antihsitorique (tout comme les Hébreux sapèrent l'Histoire en Providence, et des musulmans sapent encore-toujours le politique en djihad transnational).

On ne s'en étonnera pas, de la part d'abnégateurs anti-intellectualistes ! Vraiment, ils ne savent pas lire.



5° la Non-violence christique : permettez-moi de dire (on n'est plus à ça prêt !) que le fameux "Tendre l'autre joue quand on en a pris une première." a été très mal lu : au milieu de la foule, Jésus eut simplement cette ruse stratégique la Vérité si je mens, de ne pas créer une émeute anti-romaine, et de sauvegarder son existence prophétisante-messianique encore un peu : ce qui n'était pas con, d'autant plus qu'il concordait avec son piteux amour dégénérescent.

Aussi bien, le chrétien est parfaitement fondé à se défendre, "parce que Satan est prince du monde", et toutes les croisades médiévales & modernes chrétiennes dans l'idée, ne contredisent pas Jésus. D'ailleurs, hébraïquement enraciné, on voit bien que le dieu se fait sabaot (des armées) ...

Ce qui est sommes toutes pragmatique, mais le Jésus évangélique avait semble-t-il d'autres visées, du genre Royaume de Dieu, sinon que ce Royaume est apercevable, goûtable et vivable ici bas, selon le dogme de la Résurrection, par laquelle le chrétien connaît une forme de transfiguration : la sainte béatitude. A partir de quoi, Augustin d'Hippone pouvait bien théoriser néo-platoniciennement la Cité de Dieu, elle a besoin de se défendre voire de se répandre, ainsi que le confirma néo-aristotéliciennement Thomas d'Aquin. - Cela, quand bien même on fait intimement silence : démarche paladine, templière, dont les amateurs de jeux de rôle et de jeux vidéo raffolent, et dont Rob Zombie avère l'abâtardissement moral, dans l'énormissime the Devil's rejects :

Rob Zombie, oui, vous avez bien lu. Quiconque à jamais fréquenté "les métalleux", sait bien qu'ils n'ont rien ni de dépressif, ni de rebelle, quand bien même accoutrés, et certainement rien de fa****tes - en tout cas proportionnellement pas plus qu'ailleurs et, ce, d'autant plus que le christianisme est deleuziennement subfasciste.



Donc bon.



Nota bene : nous avons là-dessus une description de l'humanitarisme laïc et même irréligieux, de tous nos mondes oxydentaux - et pas qu'oxydentaux, - abâtardissant habitusement, mémétiquement, héréditairement.

Il ne suffit pas de militer contre les religions : encore faut-il les extirper de ses trips & tripes de côlice d'hosthe.



L'éthique musulmane : l'hypocondriaque ou pervers malin

Deuxième centre d'intérêt : l'islamisme. En effet, il nous préoccupe médiatiquement beaucoup, et il représente la deuxième religion de France, désormais, prêt à concourrencer ce qu'il reste de pratique chrétienne.

Tel musulman, "ça le rendra malade" de ne pas pouvoir suivre les prescriptions coraniques, à commencer par les cinq piliers de l'islam. "Ça m'rend malade" ... une phrase qui revient souvent dans la bouche de tel musulman indigné. A fortiori si ces prescriptions s'enrichissent de telle tradition, chari'a ou autre. Il en est même pour avoir inventé la taqy'a, où l'autorisation de louvoyer/manipuler leur "infidèle monde", afin de s'en sortir "sainement" ! ... L'islam alors : religion de paix ou l'institutionnalisation de la distorsion interhumaine.



Tout ce qui permet de dire, que le dégoût est à l'origine psychodynamique de la chose, un dégoût que l'on retrouve par exemple dans cette sourate, par laquelle "le prophète" défendait de toucher à ses femmes (motion hygiéniste, hostile). Mais ce dégoût, il commence aussi à l'égard des gens du "Livre", les premiers qui n'auraient jamais été que des falsificateurs & dénégateurs, les seconds qui n'auraient jamais été que des complicateurs & détourneurs : c'est vrai que "la pureté" de ce dieu hyper-abstrait est plus ... propre.



Mais cela va bien plus loin : en tant qu'un des versets du Coran dit que chaque chose du monde est un verset du dieu, sur lequel appliquer son discernement, il faut bien voir que l'islam appelle la science des faits, dans une ontologie factualiste dont on sait la facticité. Cela va plus loin encore, puisque c'est tout purement positiviste ... dans l'âme ... de ce positivisme, qui extasia le XIXème siècle oxydental croyant réinventer la poudre, et qui permet aujourd'hui à des sites islamistes de dire que toute la science est germinalement contenue dans le Coran (alors que le Coran s'inspira des philosophes grecs, aussi, de ce point de vue : par exemple, les dissections pour connaître le développement embryonnaire, ainsi que le fonctionnement "en cercle rotatif" de l'univers). Autant vous dire qu'il y a là de quoi vous convertir son chaland psychologiquement faible : les faits, c'est comme les stats, on leur fait dire ce que l'on veut.



Le plus drôle, c'est que l'hypocondrie musulmane, dont on voit bien qu'elle aboutit à la perversité maligne (de même que le puritanisme de tous les mondes, USA en tête, mais au-delà tout l'hygiénisme contemporain - nous nous lavons en moyenne bien trop, pour que cela reste sain pour la peau soumise à tant de causticité savonnaire, avec donc maladies idoines, sans parler de ce que l'on se prive des fromages à pâte crue - avis aux Français) ... eh bien, cette hypocondrie/perversité maligne, elle appartient belle & bien aux sciences, ou du moins à un certain usage sociopolitique des sciences comme imamat moderniste (auquel titre on voit bien que l'islam n'est absolument pas l'Autre de l'Oxydent, et que s'il fait tant d'émules en Oxydent, c'est pour ce qu'il pousse divinement à bout certaines de nos logiques - ) - certaines de nos logiques, dont le commerce est au premier chef, de ce qu'il est largement apprécié du dieu, vu que l'islam naquit en terrain caravanier (route de la soie, etc.) ...



En somme, islam et la société bureaucratique à consommation dirigée, étaient fait pour ... s'entendre (fascisante soumission collective) ... mais on ne s'écharpe jamais qu'entre jaloux, et l'on ne se jalouse jamais que sur le même terrain (sinon, c'est de l'envie). Al Qaeda ou Daesh qui te font péter l'Oxydent, c'est un petit peu l'Oxydent qui s'en veut à lui-même - ceci dit sans manquer d'empathie pour les familles des victimes, et notamment en territoires musulmans, qui subissent le même nécrofestivisme terroriste, en pire (ils n'ont pas tout notre sécuritarisme nec plus ultra hypocondriaque-pervers malin). Même le salafisme, est un altermondialisme écologiste ! vraiment : l'islam n'a rien à nous ... reprocher.



Ha, quelle maraude marrade.



Mais enfin, l'islam fait peur parce que l'islam, c'est nous, version assumée garantie sans mensonge à soi-même.

Est-ce bien pire, et bien mieux ?



L'éthique juive : le psychorigide ou bel homme malin

Bien que l'antisionisme fasse parler du judaïsme (à tort, car sionisme et judaïsme ne sont pas les mêmes), au fond, on se demande bien comment une si petite religion, si assidument persécutée, peut autant retentir dans le monde, en dehors de ses deux fils chrétien et musulman. Et c'est drôle alors, comme l'éradication du judaïsme, escomptée par une poignée d'intégristes chrétiens ou musulmans, n'effacerait logiquement jamais son nom de l'Histoire, en tant qu'origine du christianisme et de l'islamisme. En fait, seul un totalitarisme chrétien ou musulman, s'ils étaient possibles, pourraient essayer d'éradiquer le fameux "Souviens-toi, Israël", dans la veine nazie, partiellement acclamée par le Vatican et les Frères musulmans, en ce temps-là. Bref, vouloir éradiquer l'intégrisme, ce serait un peu la même chose, en inversée ...

Impeccable : tout doit être impeccable. Non par dégoût, ni par révolte, non ... mais par pointillisme & légalisme & loyalisme. Après tout, il est l’Élu. Cela le fait bel homme. Malin ! Mais sa psychorigidité est la rigueur de l'homme qui s'aime soi-même : ne le touche pas, sinon ... Bah c'est ... malin ... à faire peur.



Un hypernarcissisme dont le Point ou l'Express témoignaient, sur les derniers mois ou dernières années, propre à nos mondes oxydentaux, mais que l'on retrouve dans la beauté-flasque du Christ, ainsi que dans la révulsion-pour-l'infidélité de Mahomet.



La perversité narcissique, "maladie de notre temps".



On est au cœur du réacteur judéo-chrétien et islamique de tous nos mondes, même laïcisés pourtant : scientisme, technicisme, ingénierisme, lucrativisme, égotisme : ils sont impeccables.



Des motions que je ne prêterai pas si vite à tel juif, donc, puisque nous les retrouvons chez tous les traders et Mrs Presidents, sans parler de quelque habitant de quartier pavillonnaire. Sinon, "vous êtes virés".

Amen ?



En conclusion simple

Il appert que, selon le pragmatisme conséquentialiste, le dieu est représenté ès pratiques des monothéistes, et qu'il laisse franchement à désirer. Sans parler que moins on en parle, plus il s'incarne, chez des athées militants-mêmes, comme on a pu voir !

Vocatus et non vocatus, Deus aderit (convoqué ou non, Dieu sera présent).

Enfin bref : ce dieu est un beau ... diable ! ... Il faut un bon humour juif, un grand amour chrétien, et une sincère clémence musulmane devant ce bas monde dans l'espérance de la résurrection ... pour le souffrir !