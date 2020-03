De la saint Patrick à notre Marianne républicaine : francheté de la grande déesse celtique

Saint Patrick et Marianne sont deux figures emblématiques nationales européennes : saint Patrick pour l'Irlande, Marianne pour la France – évidemment. Les deux prénoms se fêtent un 17 : ce mardi 17 mars pour Patrick, et dans un mois vendredi 17 avril pour Marianne ; mais il n'y a que Patrick qui soit l'occasion d'une fête celto-chrétienne biberonnée à la cervoise. Sainte Marianne passe inaperçue en France, à côte de la fête nationale du 14 juillet ; mais contrairement à ce que l'on s'imagine parfois, la saint Patrick n'est pas une fête nationale irlandaise. Allons au-delà.

In cerveso veritas

Pour commencer, rappelez-vous cette journée, qui célèbre la culture irlandaise celto-chrétienne partout dans le monde : regardez-voir les événements qui ont lieu autour de chez vous pour boire un coup, dans un pub ou l'autre, de préférence agrémenté par un groupe de musique néo-celtique !

C'est qu'à la fin de l'Antiquité, un certain Patricus (prénom d'origine romaine) est malmené dans sa jeunesse, comme esclave*. Étant alors donné, que les premiers chrétiens font des recrues au sein des révoltés, des meurtris, des envieux et des stratèges qui se cherchent des solutions alternatives (comme si le monothéisme était une meilleure solution !) Patricus futur Patrick, saute sur l'occasion dès qu'il devient libre. Passionné pour sa nouvelle foi, il court depuis la Gaule en Irlande, la coloniser spirituellement et la soumettre politiquement à la Rome chrétienne.

Des siècles plus tard, ce 17 mars 2020 (13 du mois de cutios 3892, selon les druides contemporains du Nemeton Reninna, fondés sur l'antique calendrier de Coligny) … tandis que la 50ème édition du festival interceltique de Lorient se prépare, sans parler d'autres festivals interceltiques plus ou moins ambitieux ont eu lieu ou auront lieu, tels que celui d'Aureilhan ou en Gévaudan … eh bien, des siècles plus tard, disais-je, l'Europe et le Monde, au filtre du monothéisme conquérant pendant le Moyen-Âge et la Colonisation quasi-mondiale … des siècles plus tard, l'Europe et le Monde peuvent célébrer la culture irlandaise à l'occasion de la saint Patrick, fête du calendrier catholique. La dimension celtique provient de moines ayant recueilli les anciennes histoires qui se racontaient au XIIème siècle féodal au XIIème siècle féodal, largement biblisée (la généalogie mythique d'Irlande remonte à l'arche de Noé !).

Bref. Fêterez-vous la culture irlandaise, ici ou ailleurs, et avec elle l'héritage celto-chrétien, voire antiquement celte, malgré la conversion de Patrick au monothéisme romain ?

Une fête territorialiste et culturaliste

La saint Patrick n'est pas une fête nationale : il serait difficile aux nationalistes (c'est-à-dire : à ceux qui se font une conception définitive de la nation – sachant que la Constitution française est nationaliste ! dans son versant « une et indivisible ») … il serait difficile aux nationalistes de la récupérer, même s'ils la célèbrent ardemment. On les comprend : l'Irlande n'a pas de fête nationale particulière, en raison de ses dissensions historiques (au fond, y a-t-il un véritable nationalisme irlandais possible à ce compte ?).

Reste que, sur une base territorialiste inévitable, la saint Patrick a bien l'île d'Eire et d'Ulster pour horizon : tous les cœurs d'Europe et du Monde se tournent vers ce Nord qui, pour n'être pas encore tout à fait polaire, n'en est pas moins partie des légendes d'Hyperborée. La déesse Dana et ses tuatha (teutai, alliances par Teutatès, c'est-à-dire ses clans) frémissent encore et toujours à travers les âges, par Brigitte !

C'est ainsi que, territorialiste sans nationalisme, la saint Patrick irlandaise est inexorablement – quelle que soit l'endroit de la Terre où nous la célébrons – une fête culturaliste celto-chrétienne, par-delà bien et mal : qu'importe le qu'en-dira-t-on !

« Par Brigitte ! »

Je viens de m'exclamer « par Brigitte ! » à l'instant : ce n'est pas par hasard. En effet, Brigitte d'Irlande, fêtée le 1er février, est – avec Patrick d'Irlande et Colomba d'Iona – l'une des saints patrons (sainte matrone) de l'Irlande, selon le monothéisme romain. Cette triade n'est pas innocente au plan celtique, car anciennement le chiffre 3 est important dans les cultures celtes. Ces cultures ont été distordues au filtre du christianisme, pour quoi existe la Trinité chrétienne, et non pas juive ou musulmane ! – même si le monothéisme chrétien a plus fait de mal que de bien à l'antique celtisme …

Dans l'article Wikipédia ci-dessus en lien sur son nom (à elle, Brigitte d'Irlande) on apprend que Brigitte réfère à une ancienne déesse celtique, Brigit ou Brigid en Irlande et en Galles, Brigantia en Gaule. Elle symbolise autant l'aurore que l'excellence, cette déesse, sorte de muse absolue. Les connaisseurs Françoise Le Roux et Christian-Joseph Guyonvarc'h osent l'affirmer comme unique et suprême déesse chez les Celtes, à la fois mère, épouse, sœur et fille polyandre … M'enfin, si cela est quelque peu téméraire, il n'en reste pas moins que ce fut une puissante et importante déesse, ainsi interprétée par ces connaisseurs au prisme rétroactif du christianisme. Leur hypothèse se tient : si la prétendue vierge Marie, mère de Jésus, est devenue si prégnante en Europe (dans le dogme encore au XIXème et XXème siècles, pour l'immaculée conception et l'assomption !) ce peut être sur la base de la distorsion de cet ancien culte voué à la déesse Brig'. Aussi le fait que la prétendue vierge Marie soit à la fois créature/fille, épouse et mère du dieu prétendu unique et absolu dans une sororité de fond, ne laisse pas de s'interroger sur la possibilité que la déesse Brig' fut aussi trans-générationnelle dans ses divines amours.

Reste que cet inceste total s'accorde mal avec l'existence de bien d'autres déesses celtiques, en plus d'être glauque (aussi glauque que la prétendue vierge Marie, à la fois créature/fille, épouse et mère du prétendu dieu unique et absolu dans une sororité de fond ... ainsi qu'un Christ en croix lui-même morbidement pris pour dieu unique et absolu … cela détonne fanatiquement). Bref.

Marianne entre en scène

C'est là que la Marianne républicaine entre en scène, raccordée à Brigitte d'Irlande : nous savons que Marianne, c'est en grec Mariamne, en hébreu Myriam, qui donne de toutes façons Marie (enfin de base, bibliquement, c'est Mariamne l'Hasmonéenne, épouse d'Hérode). Or la France reste, depuis l'époque féodale, « fille aînée de l'Église », et nous avons récemment vu à quel point l'incendie de Notre-Dame-de-Paris heurta les mœurs européennes et mondiales.

Après la colonisation européenne par le monothéisme romain, la place vacante laissée par l'éradication du culte de la déesse Brig' (aux nombreuses avatars, souvent en triade elle-même) … cette éradication appela l'instauration progressive du culte marial. Cela en France, tandis qu'en Irlande l'évidence de la distorsion avec sainte Brigitte rayonne. Mais la figure emblématique de Jeanne d'Arc prend aussi cela à son compte, et est célébrée toutes tendances politiques confondues, trans-partisane.

Il y a plus encore : France provient de la teuta germano-celtique des Franken, près de l'actuelle Fribourg-en-Brisgau, proche de la frontière rhénano-alsacienne. De la teuta des Franken vient évidemment Clovis roi des Francs, par qui fut rebaptisée la Gaule en France, Gaule qui elle-même avait été ainsi baptisée par César (alors que l'Europe était clairsemée de teuta celtiques, à la fois gauloises, germaniques et scandinaves). Les Celto-Germains (eux-mêmes ainsi baptisés Germains par César comme les Gaulois, en vérité, donc teutai entre les teutai européennes sur le fond) … les Germains vénéraient Frigga, future Freya chez les Anciens Danois dont sont issus les vikings. Il y a là des triades de déesses aussi, mais passons les détails déjà nombreux : Frigga/Freya donne l'allemand Frau, Madame, c'est-à-dire « la femme haute », de même que Brig' désigne la hauteur (l'aurore, l'excellence). Il s'agit du Devenir d'une seule et même figure féminine divine. C'est ainsi que l'on comprend que, de la Brigantia celtique (gauloise) à la Marianne (républicaine) en passant par la Frigga (franque), la Freya (normande) et la prétendue vierge Marie chrétienne … c'est ainsi que l'on comprend que bon an mal an, bon gré mal gré, cahin caha, c'est une grande et ancienne déesse, qui matronne toujours la France.

Mieux encore : le nom de France qui vient des Franken, évoque l'allemand frei « franc, généreux, libre » ; de même que l'anglais free « libre, gratuit » ; alors en gaulois, ôtez le F initial, et vous avez (f)rios « ami, libre ». On retrouve évidemment cela dans la racine indo-européenne conduisant à Brigantia/Frigga/Freya, qui porte donc à la fois les significations d'amour et de liberté. Aussi, les Français(es) sont nominativement défini(e)s comme les personnes amicales, dispendieuses et libres, sous l'égide de la grande déesse Brigantia/Frigga/Freya (Frigga par les Franken ; Freya par les Anciens Danois connus par leurs vikings en tant que Normands ou hommes du Nord, au cœur du Moyen-Âge encore).

La grande déesse celtique, est déesse de la francheté ! C'est-à-dire déesse de la vaillance d'âme, de la noblesse de cœur, de l'amour, de la générosité, de l'honneur, de la dispense, du courage et de la liberté.

Clin d'œil contemporain au sommet

Le prénom de notre président actuel, Emmanuel, est d'origine hébraïque et signifie Dieu parmi nous. Or, s'il semble parfois se prendre pour le prétendu dieu unique et absolu, c'est avant tout du fait de comparaisons christiques issues de son entourage entrepreneurial de groupies médiatisés, hommes et femmes confondus. De lui-même toutefois, notre président a opéré une diversion vers le dieu suprême du panthéon romain, Jupiter : il y a retour autonome à l'animisme européen**.

Quand alors ce pseudo-Jupiter s'en prend « aux Gaulois », que fait-il au plan du Sort, sinon permettre un rejeu de la guerre des Gaules, et spirituellement reprocher à sa femme de symboliser la grande déesse celtique en petit ? … Qu'oraculairement penser, du fait que Brigitte ex-Trogneux, senior devant Emmanuel Macron – donc plus ancienne, comme en parallèle avec l'Histoire – a mis le grappin sur Emmanuel « Dieu parmi nous » pseudo-Jupiter ? car c'est elle qui supporte son époux, on le voit bien sans volonté personnelle dans ses mises en scène …

Sous l'angle oraculaire forcément spirituel, nous sommes libres d'y voir comme une reprise des temps anciens, comme une réincarnation celtique à l'ombre de l'État (les Celtes croyaient en la réincarnation pythagoricienne, mais avant tout druidique, sur une base indo-européenne qui donne la réincarnation hindoue comme bouddhiste). Un tel oracle est là par amour et générosité, en toute dispense, par Brigantia/Frigga/Freya !

C'est ainsi que la voie est ouverte, à ce qu'une femme prenne la présidence française, aux prochaines élections. Serait-elle Marine Le Pen ? … Cela dépend des autres formations politiques, et du crédit que l'on accorderait à leurs candidates. Concurrençons l'Allemagne d'Angela Merkel ; démontrons à nos cousins germains, à quel point les Françaises sont hautes ! pas étonnant, que la France se soit distinguée pour sa Renaissance moderne et sa littérature panthéonisée, pas plus que « la Française » soit aussi éminente tout autour de la Terre : elle a pour elle une divinité quintessentielle (avec ou sans féminisme, ça n'a aucune espèce d'importance).

En attendant, trinquons à cela avec francheté le soir de cette saint Patrick 2020, ce mardi 17 mars !

___________________

* Dans l'Histoire universelle, toutes les cultures du monde pratiquèrent l'esclavage, même les tribus amérindiennes ou noires entre elles. Mais, dans l'Histoire méditerranéenne, les plus longues civilisations connues à l'avoir pratiqué, sont la romaine (de -700 à 500 environ) et la musulmane (de l'an 600 à 1700). On est sûr que les Celtes et les Féodaux pratiquèrent des formes de servage ; et, certes, l'on peut discuter la nature aliénante du « travail » dans les sociétés capitalistes avec pareil taux de chômage, fébrilité des contrats, et vilenie des compagnonnages en entreprise. Esclavage de l'argent panique.

** Les animistes regroupent les polythéistes, les ritualistes, les totémistes, les chamanistes, les fétichistes, etc. or même les Romains, étaient animistes : entre leurs dieux, les naïades, les faunes et les limbes, pour ne prendre que ces exemples, ils laissent de la place aux êtres surnaturels, fétiches, rituels et autres magies.

________________________________________