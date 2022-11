Des évêques français qui font la honte de l’Église catholique : « La vérité nous rendra libres » !

« Le rapport Sauvé a montré que si, le phénomène était massif. »

Jean-Marc Sauvé, membre du Conseil d’État, est un franc-maçon anti-catholique appartenant à la Grande Loge De France (GLDF).

Son rapport est une attaque en règle pour décrédibiliser l’Église catholique, qui avait depuis trois siècles, par l’intermédiaire de ses Papes, alerté à plusieurs reprises du danger que représentait la Franc-maçonnerie pour l’Église et la société.



On voit que le rapport Sauvé fait mention du nombre de 330 000 enfants victimes d’abus sexuels dans l’Église catholique ! Les rapporteurs du document expliquent que ce nombre repose uniquement sur des sondages Internet effectués sur un échantillon de 28 010 personnes interrogées entre le 25 novembre 2020 et le 28 janvier 2021 (soit 0,055% de la population adulte), par une équipe de statisticiens de l’INSERM, sans véritable estimation de réelle fiabilité.

L’INSERM a ensuite extrapolé les données de ces sondages pour les lisser sur une période de 70 ans passés et obtenir ce nombre faramineux de 330 000 victimes, un délire intégral !

On ne peut condamner une institution uniquement en se basant sur des sondages et des estimations, ces 330 000 victimes n’ont pas de noms, et probablement pas eu d’existences réelles. Une condamnation quelle qu’elle soit, doit être basée sur des faits précis, et non sur des supputations et des extrapolations statistiques.

Tous les mass-média se sont fait une joie de brandir ce nombre de 330 000 victimes en une de leurs journaux pendant des semaines, sans préciser à quoi il correspondait réellement, dans le but de décrédibiliser l’Église catholique auprès de la population, et de faire croire qu’il y a un problème « systémique » général au sein de l’Église, qu’il faudrait donc réformer.