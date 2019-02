Des néo-nazis et la police frappent un prêtre de l’UOC-MP à Gnezditchno

Suite à l’octroi du tomos d’autocéphalie aux schismatiques ukrainiens, et en violation de leurs jolies promesses, ces derniers sont en train d’expulser méthodiquement par la force les communautés de l’Église orthodoxe ukrainienne canonique (UOC-MP) de leurs églises, de leurs monastères et de leurs chapelles.

Henri Queuille disait de manière très juste que les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent. Il n’y avait nul besoin d’être devin pour comprendre que les promesses de Porochenko ou d’Épiphane (sans parler de celles du « Patriarche » de Constantinople) sur le fait qu’ils respecteraient le droit des paroissiens ukrainiens de choisir où ils voulaient aller prier, valaient encore moins que le papier journal sur lequel elles ont été imprimées.

Depuis que le tomos d’autocéphalie a été accordé à la nouvelle Église orthodoxe d’Ukraine issue de la fusion entre les schismatiques, le rythme des attaques contre les prêtres, les paroissiens et les églises de l’UOC-MP se multiplient. Sans même parler de l’attaque législative lancée par le gouvernement ukrainien pour obtenir un semblant de légalité à ce vol de masse organisé depuis le sommet de l’État.

La dernière attaque en date a été particulièrement violente, les radicaux ukrainiens, mais aussi la police (! !!) s’en prenant violemment non seulement au prêtre qui officiait mais aussi aux paroissiens, y compris des femmes âgées.

Cette expulsion extrêmement violente a eu lieu le 3 février, à Gnezditchno, dans la région de Ternopil. Le prêtre de la chapelle de la Sainte Transfiguration, Stefan Balan et ses paroissiens ont été la cible de néo-nazis ukrainiens aidés par la police. Les faits ont été rapportés par le département d’information et d’éducation de l’UOC-MP.

Juste avant la messe, les radicaux ont commencé à se rassembler près de l’église, et ont organisé une provocation pour interrompre la sainte Liturgie qui se déroulait à l’intérieur. Une provocation organisée de longue date, car quelques jours avant, le prêtre et ses paroissiens ont été mis au courant de ce qui se tramait.

« Nous avons averti l’administration et la police de la préparation d’une situation de conflit. Nous avons écrit une déclaration disant qu’il ne faut pas s’immiscer dans les affaires religieuses. Ils ont rassemblé tous leurs adjoints vendredi, mais rien n’a été décidé. Peut-être ont-ils eu peur, je ne sais pas. Résultat, il y a eu un affrontement », a déclaré le Père Stefan.

Comprenant que le but est de saisir l’église par la force, les représentants de la communauté religieuse sont restés sur les marches de la chapelle. C’est alors que le président du conseil de village est arrivé, pour rajouter de l’huile sur le feu, en soutenant les radicaux.

Photo fournie par l’UOC-MP

Mais ces derniers ne comprenant pas ce qu’il racontait tellement ils étaient excités, ont commencé à l’insulter, provoquant sa colère. L’édile jette alors les clefs de l’église (qu’il voulait sûrement remettre aux radicaux) avant de partir.

C’est alors que la police entre en jeu, pour soutenir les radicaux et leur provocation.

« La police a commencé à prendre la situation en main et a attaqué. Des forces spéciales de la police sont arrivées et ont commencé à nous frapper. Tout est bien visible dans la vidéo. J’ai été frappé et les paroissiens ont été poussés. Puis des hommes en uniforme type camouflage avec des rayures rouges et noires sont venus [des néo-nazis ukrainiens NDLR] et ont commencé à nous disperser. Ils m’ont attrapé par la tête et m’ont cassé un doigt. Après cela nous avons appelé une ambulance. Les médecins ont enregistré des blessures sur tout le corps – tête, poitrine et mains », a déclaré le chef de la communauté religieuse, qui a le plus souffert de cet affrontement.

Voici la vidéo qui a été publiée par l’UOC-MP :

Cette expulsion n’était pas la première tentative dans ce village. Le 13 janvier, des activistes pro-schismatiques avaient organisé une réunion durant laquelle une partie des participants avaient voté pour rejoindre l’église nouvellement créée, mais sans obtenir la majorité. Cette dernière votant pour rester au sein de l’UOC-MP. Suite à cela les représentants de l’église non-canonique avaient dit accepté ce vote, et qu’il y aurait coexistence pacifique.

Sauf qu’il semble que le directeur de l’école du village ne le voyait pas de cet œil, et qu’il a poussé pour que la situation devienne violente.

« Le directeur de l’école a mis la pression sur les enseignant, a collecté des signatures. Ceux qui venaient à ma messe ont été menacés d’être renvoyés, et de voir leurs enfants envoyés à la guerre dans le Donbass. Depuis plusieurs années il a une position exaltée et maintient toute l’école dans un climat de peur. Les gens m’appellent et pleurent « Désolée mon Père, nous ne pouvons pas aider », » a déclaré le Père Stefan.

L’implication de la police dans cette agression sordide contre un prêtre et ses paroissiens montre que les forces de l’ordre reçoivent des consignes du gouvernement ukrainien pour ne pas jouer leur rôle, mais au contraire pour faciliter les vols d’églises.

Un fait qui ne colle pas avec les accusations délirantes du pseudo-patriarche de Kiev, Épiphane (chef de l’Église de schismatiques reconnue uniquement par Constantinople), qui nous sort la bonne vieille rengaine éculée du « ce sont des provocations organisées par les Russes ». Mais oui bien sûr. Comme si les néo-nazis ukrainiens et la police ukrainienne étaient sous contrôle de Moscou ! Du grand n’importe quoi.

Quand on lit des âneries pareilles sortir de la bouche d’un homme qui se prétend être un chef spirituel, on doit se pincer pour vérifier qu’on ne cauchemarde pas, et surtout on se dit que des fois il vaudrait mieux être aveugle que de lire de telles idioties !

La guerre de religion a passé la vitesse supérieure en Ukraine, dans le silence assourdissant de l’Occident si prompt habituellement à donner des leçons grandiloquentes sur la liberté et la démocratie. Les Occidentaux et le Patriarcat de Constantinople porteront à tout jamais sur leurs mains le sang qui sera versé lors de cette guerre de religion insensée, née du désir de certains de prendre la religion pour de la politique.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider