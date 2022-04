Des Vikings et nordisants contemporains parlent

Reprenons aussitôt le titre de cet article en : Des Païens d'inspiration viking et autres danisants, parlent. Ce serait moins accrocheur, mais il faudrait l'écrire ainsi. Pourquoi ?



Et bien, parce que viking ne désigne jamais que la fonction de navigateurs commerciaux essentiellement issus des contrées germano-scandinaves, depuis l'antiquité, et parce que ces contrées germano-scandinaves peuvent être résumées comme étant danes, peuplées par des Danes, où l'on dit danisants comme on dit amateurs du monde dane.



Nous verrons parfaitement bien à travers cet entretien que, malgré leurs disparités, les protagonistes sont raccords sur l'essentiel : les vikings, ce que l'on se représente couramment par vikings, ne concernent que l'ère dane tardive, en plein cœur de la Féodalité.



Or il y avait une vie de leurs peuples dès l'antiquité, dont témoigna Pytheas le Massaliote en les nommant Hyperboréens (c'est-à-dire : Ceux du Nord Lointain) ou l'incontournable Caius Julius Caesar en les nommant Germains (c'est-à-dire : Ceux apparentés au clan des Hermions, où les sons h et g gutturaux peuvent alterner – surtout pour un Romain ne prononçant pas les h).



Vous allez découvrir une diversité de points de vue, un peu moins fourre-tout qu'au sujet des entretiens nommés Des Druides et celtisants contemporains parlent (DCCP), DCCP, à nouveau et DCCP : « la wicca celtibera », religion wiccanne celtibère. Néanmoins, si les druidismes sont parasités (mais aussi portés) par le merveilleux chrétien, l'occultisme, la franc-maçonnerie, le guénonisme, l'écospiritualisme, la culture pop et le new age… occultant ce que l'on sait de l'antique druidicat… c'est aussi partiellement le cas ici (on n'échappe pas à son temps ?).



Quoi qu'il en soit, nos protagonistes n'ont pas fini de témoigner de la richesse païenne contemporaine, qu'ils soient religieux et/ou chercheurs : cela peut aller de pair quand on est païen, car la philosophie est née en milieux polythéistes, prémices scientifiques (les monothéistes peuvent s'en passer, quoique s'y étant rendus au XXème siècle… et encore, de loin pas toujours, ou de façon éperdue). Bonne lecture !



Nota bene : les notes du rédacteur (ndr) entre crochets, n'engagent que moi.



Source de l'image : CD de Wagner, « l'Anneau des Nibelungen »

joué par l'orchestre philharmonique de Vienne.

0. Bonjour ! Quel est ton pseudonyme danisant ?



Dan Derieux/Thorgis : Dan (de Dan Mikilati, premier roi des Danes vers le troisième siècle, c'est-à-dire roi de ceux commerçants dans les vici romains, singulier vicus, vrais vikings dans des cités portuaires) et Thorgis, un des tous premiers guerriers organisant un raid contre l'empire chrétien en expansion sous Charlemagne, criminel et totalitaire.



Eikthyrnir Odinson : Mon pseudonyme c’est Eikthyrnir Odinson, le cerf d’Odin, mais le terme signifie Chêne épineux. C’est un symbole très parlant ce nom, à mes yeux. [Eikthyrnir Odinson entretient un blog, et a déjà répondu aux deux premiers entretiens – ndr.]



Freya Holgersson : Bonjour, je suis Freya Holgersson.



Gottfried Karlssohn : Salutations ! Ce n'est pas un pseudonyme, mais tout simplement mon nom selon les traditions danes : Gottfried Karlssohn. J'ai répondu aux deux premiers entretiens celtisants, sous le nom breton de Yann Mab Beltan. [Gottfried est un reconstructionniste scrupuleux, peut-être jusqu'à une volonté puriste de retour aux sources, qui distingue bien ses deux traditions issues de chacune de lignées parentales aux caractères bien trempés : alsacien et breton – ndr.]



Sébastien Günther/Gundahar : Tout d’abord, je précise que je ne suis pas à l’aise avec le terme danisant, auquel je préfère germanique [un terme néanmoins, qui permet de synthétiser la locution germano-scandinave– ndr]. Quand j’ai commencé à faire partie d’une troupe de reconstitution viking (Norvège 10ème siècle) j’avais, pour les besoins de la troupe, utilisé la forme norroise de mon nom de famille : Günther est donc devenu Gunnar.

Mais au fil des années, j’ai pris progressivement de la distance avec le contexte scandinave et viking, fantasmé et galvaudé, surtout depuis la série Vikings, pour me rapprocher de mes racines réelles : germaniques continentales. Pour être cohérent, le nom utilisé est donc Gundahar. Je privilégie effectivement la lignée [c'est le principe de toute tradition, c'est-à-dire de toute trans-duction, de tout passage généalogique – ndr], le sang [quelques brins de gènes en vérité, sur 98% de chimpanzé – ndr], la continuité ethnique [quatre choses indépendantes font une ethnie : quelques brins de gènes sur 99,9...% partagés avec bien d'autres ethnies, parfois de façon historiquement récente, voire toute l'humanité ; une langue plus ou moins parlée, parfois par d'autres ethnies : une culture sociale et technique, diffusée souvent dans d'autres ethnies ; enfin une spiritualité, parfois partagée par d'immenses groupes humains, telle que l'hindouisme des Indiens, ou évidemment les monothéismes largement mondialisés à travers guerres et colonisations – ndr].

En tant qu’alsacien, aux ancêtres germaniques ayant vécu en Alsace, Suisse, Palatinat, Vorarlberg, Silésie, et autres régions de l’ensemble allemand, ça me semble logique de renouer avec la pratique de mes ancêtres réels, plutôt que de m’identifier aux Norrois médiévaux, qui sont les derniers avatars païens du tronc germanique.



Halfdan Rekkirsson : [Pas de réponse, mais le pseudonyme signifie quelque chose comme le Demi-Danois fils de Rekir – ndr.]



Jérémy Cigognier/Lars Jensen : Si je devais choisir un nom dane, ce serait Lars que j'ai utilisé adolescent, lors de la rédaction d'une nouvelle prenant place dans une contrée de fantasy inspirée des vikings, nommée Helsinia.

Mais concrètement : d'origine latine (Laurentius, qui donne notre Laurent) le prénom Lars prouve les antiques influences, expéditions et acculturations heureuses, entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord. Comme si des Danes avaient adopté un Romain – quoi que je n'aie personnellement pas d'origine italique – exactement comme le fameux autel dédié à Mars Thincsus, en Grande Bretagne, correspond à un antique Dieu Týr, Dane britto-romain.

Sinon, le patronyme Jensen, parce que c'est le patronyme d'un personnage vidéoludique que j'apprécie ! [rires] Car, tout ceci étant dit, jusqu'à nouvel ordre Lars Jensen peut être oublié après cet entretien : ce n'est qu'un jeu de l'esprit…



Joël Supéry/Osgor : Dès la publication de mon premier ouvrage en 2005, j'ai été accusé de faire l'apologie de la race aryenne parce que je m'intéressais aux vikings et avais qualifié les Gascons d'« indigènes », un terme, selon l'universitaire qui m'a accusé, qui était « révélateur de toute ma démarche ». Le simple fait d'évoquer les vikings me valait d'être traité d'extrémiste.

Je n'ai pas cherché à cultiver ma dimension danisante. Je n'ai pas de pseudonyme, mais il m'arrive de signer Osgor (Asgeir/Hossegor). Asgeir était le bras-droit de Ragnar, le logisticien qui a œuvré dans l'ombre. Dans la série Vikings, c'est Floki qui occupe cette position de génie créatif.





1. Peux-tu te présenter dans la vie courante ?



Dan Derieux/Thorgis : Très soucieux de la liberté, ne supportant pas la hiérarchie, aristo-libertaire et souverainiste, ce que je pense je le mets en pratique à la façon d'un philosophe romain [Dan Derieux/Thorgis a des sympathies éthiques pour Michel Onfray et sa cosmologie – ndr] très engagé pour la cause animale.

Deux décennies aventurier à la façon des vikings, jusqu’à naviguer dans les mers scandinaves avec un voilier viking d’une vingtaine de mètres. Je suis romancier.



Eikthyrnir Odinson : J’ai eu une vie compliquée par le passé, liée à des problèmes de santé : j’en avais déjà parlé dans le premier entretien sur le druidisme. L'immobilisation m’a aidé à développer ma spiritualité c’est sûr, mais ça a eu un impacte considérable sur ma vie personnelle, et ce combat a duré des années pour pouvoir marcher. Je dirais qu’il m’a rendu plus fort et aussi très fragile. Hypersensible, j’ai une façon solitaire de voir le monde. J'ai été initié par les divinités à travers des OBE [« Out of Body Experiences » en anglais, « Expériences de Sortie du Corps » – ndr] et les voyages [spirituels – ndr] grâce à cette capacité.

C’est peut-être le présent le plus cher et le plus coûteux, que les Dieux m’ont fait en cette vie. C’est par moment une bénédiction mais aussi une malédiction, parce que ça m’éloigne grandement du reste de la communauté païenne, enfin c’est pas quelque chose que je partage avec tout le monde [et pourtant, c'est partagé là avec bien plus de monde ! et nombreux sont les néopaïens, à convoquer la parapsychologie et autres phénomènes paranormaux, jusqu'aux délires quantico-spiritualistes d'ailleurs. Cela dit, il n'y a pas que les néopaïens, qui font ça, mais de nombreux monothéistes et autres – ndr].

Dans la vie de tous les jours, ma vie reste simple, en contact avec la nature. Je passe du temps dans les livres et à faire du bénévolats en tant que conteur en Bretagne. J’aime beaucoup la danse bretonne et la langue bretonne, que j’étudie avec grand intérêt. Avec les différentes cultures des pays celtes [à ne pas confondre – ndr], l’histoire des vikings est une chose qui m’intéresse grandement.



Freya Holgersson : Mon grand père paternel était suédois, mais mon père est né en France et moi aussi. Je suis d’origine italienne du côté de ma mère. Il n’empêche que ces racines, si diverses soient-elles, me provoquent depuis toujours [les vikings ont parcouru la Méditerranée – ndr].

Dans la vie courante, je suis essentiellement runologue [runomancienne, pour être précis – ndr] : je pratique la voyance par les runes, à domicile et en distanciel, c’est-à-dire en visio. Je guide, j’ouvre des portes, j’équilibre, j’explore des vies antérieures, et j’aide des personnes qui font appel à moi [ la réincarnation a été définitivement interdite au concile de Constantinople en 553, après un long processus depuis le concile de Nicée en 325 .

Toutefois, le dernier concile visait avant tout l'idée platonicienne d'un réservoir d'âmes pré-natales, quoique Platon fut inspiré par Pythagore qui, lui, postulait une forme de réincarnation de type hindoue, proche du concile de Nicée.

Enfin, Ammien Marcellin suggère que Pythagore fut instruit par les druides (monde celte). Cela laisse plausible (quoi que peu attestée archéo/historiquement) l'idée d'une antique croyance paneuropéenne en la réincarnation, sur une base indoeuropéenne , c'est-à-dire post- yamnaya – ndr.]

Je pratique le dialogue avec les runes depuis que j’ai 17 ans, et j’en ai 46 [Freya a aussi écrit un livre sur la runomancie – ndr]. Les anciens Danes étaient très friands de voyance, mais rien n’affirme qu’il la pratiquait à l’aide de runes [ce que conteste aussi Dan Derieux/Thorgis dans son étude , en tant que les runes n'ont jamais été interdites par l’Église : elles auraient été réprimées si elles avaient servi de sorcellerie – ndr]. Pourtant, rien ne l’infirme non plus [affaires de plausibilités – ndr].

La tradition dane m’a toujours attirée, particulièrement parce que l’Homme et la Femme y sont libres et égaux [à moins que, au sein de l'ancien virilat européen, la Dane devait bien jouer un rôle essentiel, sous les latitudes nord-orientales– ndr]. Ils prennent leur destin en main et ne sont pas passifs. Ils entretiennent un lien étroit avec la Nature [ils n'ont quasiment pas le choix, à l'époque – ndr] qui est au cœur du processus magique. Je suis aussi agricultrice à mes heures perdues et mère de trois enfants. Les animaux sont au centre de ma vie : chevaux, chiens, chats, moutons et la forêt, les arbres, les plantes. Je précise que je n’élève pas d’animaux en vue de les vendre : ils sont simplement mes compagnons de vie ! Les meilleurs compagnons [en quoi Freya Holgersson est totalement raccord avec Dan Derieux/Thorgis, très engagé pour la cause animale – ndr].



Gottfried Karlssohn : Je suis père de famille, j'ai entre 25 et 30 ans, je travaille dans le domaine agricole, je vis en milieu rural.



Sébastien Günther/Gundahar : Je suis fonctionnaire territorial, dans le domaine de la culture et du patrimoine. Plutôt solitaire (je suis sociable, mais à dose homéopathique) j’aime la lecture, l’histoire, l’archéologie, l’art, la musique, cuisiner, dessiner, jardiner.

J’ai besoin d’être dans mon jardin, les mains dans la terre. J’ai la chance d’avoir un coin de verdure et de biodiversité, à l’écart des villes. J’ai pendant plusieurs années été assez actif au sein d’une troupe de reconstitution norroise, ce qui m’a amené à m’interroger sur l’aspect anthropologique et spirituel, puis à me rapprocher d’une association de pratiquants. Plus précisément : reconstructionnisme de la pratique germanique en contexte alaman.



Halfdan Rekkirsson : En général, je sidère beaucoup de gens en disant que je suis un ouvrier en bâtiment. Je suis le fier détenteur d'un cap de peintre, vitrier et applicateur de revêtements ! Et même si par la suite j'ai passé un diplôme d'accès aux études universitaires (pour une courte carrière en fac d'histoire), je reste fondamentalement un membre de la classe ouvrière [et pourtant, la recherche universitaire procure une rigueur méthodique et une acuité mentale qui se sent dans les mots de Halfdan – ndr]. Ceci implique que j'ai aussi pas mal côtoyé les rangs des demandeurs d'emploi, ce qui a eu l'avantage de me donner du temps pour étudier mon sujet, organiser des cérémonies (notamment des mariages), et surtout ces dernières années, écrire et tourner des vidéos .

Bref, je n'ai pas de curriculum vitae prestigieux à présenter. Au contraire, j'ai jusqu'à présent fréquenté les chantiers, les bars et les concerts plus que les bibliothèques, même si celles-ci ont joué un rôle immense dans ma vie. Je collectionne autant les livres que les vinyles. Et je milite pour qu'on érige un Vé (un temple à ciel ouvert) à Lemmy Kilmister [rires].



Jérémy Cigognier/Lars Jensen : Ce ne sera peut-être pas du luxe, en effet, que de me présenter à nouveau. Je suis Jérémy Cigognier : réalisateur de cet entretien et des précédents pour AgoraVox où je suis journaliste citoyen. Je suis aussi reconstructeur de l'ancienne coutume gasconne avec la Vascitanoï, et éditeur associatif à ce titre.

L'association et l'édition sont des choses qui n'existaient pas, quand j'intervenais sous le pseudonyme de Mervis Nocteau précédemment, dans les deux premiers entretiens dédiés aux druides et celtisants contemporains : j'y renvoie pour plus de détails, « qui m'aime me suive » [rires].



Joël Supéry/Osgor : J'ai eu plusieurs vies.

J'ai été étudiant, voyageur, commerçant, chef d'entreprise. Dans mon dernier emploi, je vivais à Brest et m'occupais de la protection des bâtiments industriels, commerciaux et résidentiels contre les inondations, notamment les centrales nucléaires dans le cadre post-Fukhushima. Quand j'ai écrit la Saga des Vikings en 2018, j'ai décidé de revenir à Bordeaux et de me consacrer à la création, non pas d'un musée, mais d'un centre d'interprétation viking en Aquitaine. Le covid a mis ce projet en attente, et du coup, cela me laisse du temps pour chercher et écrire.

Je divise mon temps en quatre. Un temps de recherche, un temps d'écriture, un temps d'entreprise et un temps de communication. Il est vrai que recherche et écriture représentent depuis les confinements 95% de mon temps. J'ai écrit 13 articles en 2021 et me prépare à écrire un nouveau livre. Avec notre association Tuskaland, dont l'objet est de promouvoir l'héritage scandinave dans la moitié sud de la France, nous recherchons également des vestiges archéologiques. En Bretagne, je faisais de l'aviron de mer « à la viking », mais je me suis empâté à Bordeaux.





2. Mais dis-nous donc, qu'est-ce qu'est pour toi le forn siðr ou l'ancienne coutume dane ? Et quelle est ta voie dans cette ancienne coutume ?



Dan Derieux/Thorgis : L'ancienne coutume dane, beaucoup veulent la voir comme une religion, mais c'est loin d'être le cas (pas de dogmes, pas de prêtres, pas de temples ni clergé, pas de prières ou méditations…) [comme beaucoup de gens hélas, Dan Derieux/Thorgis a une vision du phénomène religieux au prisme du monothéisme, voilà pourquoi il condamne le terme de « religion », en fait normalement neutre – ndr]. Elle a été trop dévoyée, parasitée, réécrite par les clercs des siècles après les derniers païens, alors qu'à la base leur coutume se limitait à quelques pratiques anodines en l'honneur des Ancêtres et de la Grande Déesse Mère [en dernière analyse, Dan Derieux/Thorgis ferait presque des vikings, de loin en loin, des panthéistes, en partie à cause de leur proximité avec les Sâmes, sans toutefois pratiquer un seul amalgame – ndr].



Eikthyrnir Odinson : Le forn siðr est pour moi le paganisme des vikings, une voie de reliance avec la nature et un chemin d’élévation pour l’homme, avec des valeurs et un certain équilibre. Cette tradition nous permet de retrouver notre place dans le cosmos, et de marquer les étapes importantes de nos vies. Mais aussi de crée du liens avec des divinités, en effet chaque heathen [anglais pour « païen » – ndr] (ou païen danisant) crée une ou plusieurs relations de réciprocité avec des divinités. Thor, Freya, Freyr, Odin, Frigg, Eir [potentiellement assimilable à une valkyrie aussi – ndr] ou encore Skadi, et bien d’autres…

Cette relation personnelle, il est possible de la créer avec les ancêtres, les héros et d’autres êtres spirituels, comme les Alfar (Elfes), les Duergar (Nains) et les Valkyries [guerrières spirituelles conduisant ceux morts vaillamment au combat vers la Valhöll, la halle d'Oðinn, selon les textes danes tardifs de l'ère féodale chrétienne – ndr] et c’est là toute la richesse de la tradition appelée forn siðr [quoiqu'elle soit commune aux Celtes aussi – ndr] sans parler de la magie ou des pratiques chamaniques : le Seiðr [même racine que « siðr », référant aux coutumes – ndr], les Galdar [« sorts, incantations » en norrois – ndr] les Stödhur [postures et danses sacrées – ndr] et bien d’autres choses, ainsi que quelque chose de vraiment primordial dans notre voie : les runes [ la runomancie – ndr].



Freya Holgersson : J’essaie, autant que faire se peut, de coller au plus près des anciennes traditions, en tentant de m’éloigner le plus possible du néopaganisme [Freya suppose par là les inventions modernes – ndr]. La nature est au cœur de ma pratique : l’écoute des présages, l’observation des mouvements d’oiseaux, de poissons, de troupeaux, le vent, la pluie, la neige, l’arbre, le bruissement des feuilles [le bon sens agraire-même, serait-ce pour la météo – ndr]. Je pratique les cérémonies de l’année, au plus près de la tradition dane, mais aussi locale.



Gottfried Karlssohn : La Elsässiche Firne Sitte (Elsässicha Firnsitta en allemand d'Alsace) est la version contemporaine et alsacienne-alémanique du *fernaz *siduz (« antique tradition » dane du début de l'Âge du Fer selon la paléolinguistique), tout comme le forn siðr était la version scandinave à l'ère viking. Elle consiste en un ensemble de mythes, de rites, et de normes éthiques. Les mythes expriment de manière symbolique notre place dans l'Univers. Les rites (quotidiens, mensuels, saisonniers, initiatiques) relient nos communautés entre elles et avec les génies locaux, les ancêtres et les divinités. Les normes éthiques sont les règles qui permettent de préserver le Fried (Freeda), l'harmonie dans notre communauté et avec les autres communautés, y compris celles des génies et des divinités.



Sébastien Günther/Gundahar : Les Alamans peuplant l’Alsace (et la Suisse germanophone, et le Baden-Württemberg) sont descendus vers le Sud depuis la plaine de l’Elbe et la côte de la Baltique (actuels Brandenburg, Mecklenburg, Sachsen-Anhalt), s’installant d’abord dans les Champs Décumates abandonnés par Rome, puis en Alsace et Suisse. Logiquement, c’est donc dans cette direction et suivant cette lignée que vont mes aspirations.La fidélité à mes ancêtres, dont le sang coule dans mes veines, est primordial à mes yeux.

Partant de là, je m’intéresse à tous les aspects permettant une compréhension profonde de ce qu’a pu être leur pratique et foi. Mythes indo-européens, sources danes, religion comparée, traditions populaires allemandes, survivances dans le christianisme.



Halfdan Rekkirsson : Il est difficile de répondre à la question de savoir ce que représente le forn siðr, car en général, les gens qui adoptent cette foi le font par choix personnel, ils y sont attirés pour une foule de raisons toutes différentes. Par exemple, j'utilise le terme d' Ásatrú [« Foi dans les Ases » ou Dieux danes supérieurs, mot attesté à partir du XIXème siècle seulement – ndr] pour désigner ma religion, mais on trouve effectivement depuis quelques années le terme de forn si ð r (l'ancienne foi), tiré des textes islandais. Si l' odinisme n'est plus à la mode (sinon pour désigner une relation plus personnelle et spécifique à O ð inn [où bien encore les mouvances de droite, voire d'extrême-droite comme le wotanisme … par germanophobie post-nazie – ndr] ) on trouve aussi le nom d' Ansatruwa, qui est le variant continental de l' Ásatrú , lui même terme scandinave.

Car en effet, le scandinavo-centrisme est un problème pour une religion dont l'histoire est trop souvent résumée à sa période viking [dane tardive dans la féodalité chrétienne... d'où la préférence aussi, pour le terme de « Danes, danisants » – ndr] . Bref, ces problèmes de désignations illustrent le fait qu'il n'existe pas d'unité dans ce milieu. Ce n'est pas un problème en soi, mais ça illustre souvent un manque global de connaissances historiques et géographiques de la Germanie en tant que vecteur de civilisation, culture et religion polythéiste autochtone [on préfère dire « Hercynia », de ce que les Romains généralisèrent le nom d'un seul clan, pour désigner la diversité des peuples outre-Rhin, alors que parfois ils étaient celtes encore, et évidemment à la croisée des deux mondes celte et dane – ndr] .

Mais aussi, ce soudain retour à la vieille religion dane est un signe des temps, que j'analyse depuis longtemps comme une réaction, consciente ou (généralement) pas, au vide du monde moderne, à son manque de transcendance, de projet collectif. Les hommes sont attirés par la lueur des écrans, comme des insectes autour d'un lampadaire, alors que c'est du Soleil dont nous avons besoin ! Je constate depuis des décennies un mouvement qui s'accélère aujourd'hui : le retour aux valeurs anciennes, aux religions anciennes.

Dans la banlieue où j'ai passé une partie de mon enfance, les Maghrébins de ma génération étaient plutôt athées, l'islam était un truc de chibanis, de leurs parents nés au pays. Puis la troisième génération est née, et parmi elle beaucoup ont renoué avec l'islam… de leurs grands-parents. Parallèlement, j'ai vu beaucoup de jeunes Européens se tourner vers l’Église, alors que d'autres comme moi découvraient, via Tolkien par exemple, quelque chose de plus ancien encore.

Le retour aux paganismes européens est en fait une réaction au chaos du modernisme, au déracinement généralisé, à la perte de repères identitaires. Ce fut mon cas alors que rien ne me destinait à la spiritualité. J'ai conscience que tout cela comblait un vide en moi, vide également ressenti par beaucoup d'autres, de toutes générations, que j'ai pu interroger là-dessus. Avec le temps, j'ai vu apparaître et grandir des communautés de polythéistes celtes, hellènes ou romains, en même temps que danes.

C'est dans ce contexte que se trace mon parcours. J'ai compris que nous avions besoin de guides sûrs sur la Voie du Nord [le « Nord » est une référence mystico-spirituelle traditionnelle, ou bien il n'est qu'un fantasme moderne – ndr] . Un jour, je me suis aperçu que j'en savais un peu plus que les autres sur notre religion et sur les runes, et j'ai compris que je devais transmettre. Je m'y atèle depuis quelques années, et aujourd'hui j'enseigne même en ligne jusqu'au Québec !



Jérémy Cigognier/Lars Jensen : À vrai dire, pour moi, le forn siðr, c'est un sujet sur lequel il faut que je me penche et pour lequel cet entretien est une démarche d'enrichissement personnel (pour rappel : le journalisme citoyen d'AgoraVox est bénévole, je me paie ainsi dans mon genre).

Des Danes réels, je connais peu de choses. Ils sont pour moi, avant tout, illustrés par la mode autour des vikings. Cela, notamment depuis que j'ai fait la rencontre de mon ami Grégory Chanfreau, à partir de sa page le Penseur d'Odin. Il est cofondateur de l'association Vascitanoï, que j'ai initiée.

À l'époque, Grégory était lui-même influencé par Oleg de Normandie, avec lequel il a quelques contacts à distance. Or, Oleg de Normandie est un « créateur de contenus » sur le Net, qui s'est arrogé le titre d'historien dans des documenteurs qu'il scénarise tout seul… sur la base du psychédélisme houleux d'un sympathisant hippie doublé du journalisme scabreux d'un sympathisant de Nouvelle Droite… j'ai nommé feux Jean Markale et Jean Mabire.

C'est dire à quel point Oleg de Normandie mérite le titre de « créateur de contenus » (au hasard : les kelto-vikings antiromains, gentils rebelles pacifistes et démocratistes, affrontés aux méchants impériaux colonialistes et esclavagistes, comme dans Star Wars … ou bien les Templiers, défenseurs de l'héritage de l'Atlantide finlandaise, en fait religieux druido-odinistes gavés à l'or des Andes – je répète : des Andes, sur le littoral Pacifique d'Amérique latine – inventant l'ère des cathédrales… j'en passe, et des plus éperdues).

En tout cas, il ne faut pas s'étonner si avec le Penseur d'Odin, Grégory Chanfreau mêle allègrement les traditions. Il a beaucoup évolué de sa propre initiative, depuis qu'il participa au premier entretien sur les druides et celtisants contemporains, sous ce pseudonyme ingénieux. Ainsi, quoiqu'il observe évidemment la communauté de croyances paneuropéennes et continue de la poétiser en prose, il se focalise sur son héritage celtibère (lire à ce propos son Silence des carnyx, une guerre des Gaules que j'ai édité avec la Vascitanoï).

Pour tout vous dire, il m'a confié – et reconfirmé récemment – être lassé du nordicisme. Il préférerait pouvoir se consacrer à son profil d'auteur, quoiqu'il apprécie et entretient le Penseur d'Odin qui fait sa réputation, et quoiqu'il défende l'idée d'une tradition commune… communauté paneuropéenne évidemment naturelle, sur une base indoeuropéenne/post-yamnaya. En tout cas, c'est pour cela et en toute honnêteté, qu'il ne participe pas à cet entretien !

Quant à moi, eh bien… je m'intéresse au forn siðr car, comme Gottfried Karlssohn j'ai une ascendance alsacienne – et une autre ascendance non pas brittonique, mais gasconne. Concernant l'influence viking en Gascogne, il faut médiévalement s'intéresser à Joël Supéry/Osgor, qui répond aussi à cet entretien… et plus antiquement aux Volques Tectosages avant l'empire romain, puis aux Suèves et surtout aux Wisigoths doucement convertis à l'arianisme, lors du démantèlement de l'empire romain – avant l'empire carolingien des Francs, vainqueurs au-dessus des Pyrénées !…

Mais il y a mieux avec les Suèves, me concernant : ma lignée alsacienne se perd en Suisse alémanique, vers la Souabe qui tient son nom des Suèves – justement. Ce que je veux dire, c'est que non seulement les Suèves ont réalisé à travers les siècles mon trajet biographique (jusqu'en Galice quant à eux) mais qu'en plus ils illustrent l'Histoire d'un clan dane d'influence romaine (tout comme le Dieu Týr brittonique, ou le prénom Lars) par exemple les Suèves du Nekar.



Joël Supéry/Osgor : Je ne suis pas versé dans ces anciennes coutumes. Je n'ai pas approché le monde viking par sa dimension spirituelle ou civilisationnelle. Je me suis focalisé sur ce qu'ils ont fait et cherché à faire en Aquitaine et en France. Mais à force de lire les textes, on finit par se forger une image de ce que furent ces hommes, par ressentir leur sensibilité.

J'ai découvert un monde communautaire, respectueux de l'intérêt général, solidaire et bienveillant. Des hommes pragmatiques préférant les paroles données aux paroles divines. Des hommes qui détestaient duplicité et hypocrisie et qui pensaient que la prospérité et le bien-être des peuples devaient être atteints de leur vivant et non dans l'Au-delà.

Source de l'image : la pierre de Stora.

3. Comment exprimes-tu le forn siðr, dans la vie ?



Dan Derieux/Thorgis : La bienveillance et la liberté pour toutes formes de vies, et farouche guerrier contre ceux qui les menacent.



Eikthyrnir Odinson : Les mythes de création dans le forn siðr, qu’ils soient du cosmos ou de l’humanité, ont une forte influence sur ma pratique, dans mes rituels quotidiens ou saisonniers, et ils représentent l’idée que l’ordre doit être pris en compter dans le rituel et la façon de procéder à un rituel. Je trouve également, qu’à l’inverse de l’ordre se trouve le chaos apporté par les esprits hostiles des géants, que combattent Thor et Odin, et avec le chaos vient la guerre et les conflits de toutes sortes. Dans l’ordre demeure la paix et la spiritualité. Je pense que les mythes de création ont eu une influence bénéfique sur nos rituels, et la liturgie que nous avons dans nos traditions danes en générale, et que c’est une des meilleures choses que ces histoires nous apportent avec elles finalement.



Freya Holgersson : J'exprime le forn siðr en étant à l’écoute du Wyrd [notion apparentée au sort, au destin, chez les Danes – ndr] et de la Terre, comme indiqué dans la question précédente.



Gottfried Karlssohn : Je m'applique à suivre les normes éthiques, à pratiquer les rites, à étudier et transmettre les mythes.



Sébastien Günther/Gundahar : Ayant les mains dans la terre de mon jardin, et la passion des cultures et traditions populaires, l’aspect tout à fait pratique du calendrier, des célébrations, des symboles est primordial. Tout est interconnecté et logique, du moment qu’on relie les points : semis, récoltes, saisons, cycles immuables. M’inscrire dans cette roue éternelle, dans les moindres aspects du quotidien.

Le côté ritualisé, les offrandes, la conscience de la présence des Landwichten [« esprit du lieu, de la terre » – ndr], la conservation du savoir populaire, des traditions, et leur transmission. Le sens du beau, du bien fait, du durable. La famille et les liens du sang sont également primordiaux à mes yeux. La famille est le premier cercle du clan, du groupe.

Je restaure une maison ancienne. J’ai également besoin que s’y inscrivent la symbolique des directions, le rôle des espaces de vie, du mobilier, des végétaux, des inscriptions protectrices. C’est donc une pratique à la fois pragmatique, que je veux enracinée, et mystique.

Une période de ma vie passée en Asie du Sud-Est m’a ouvert les yeux sur la place omniprésente du monde spirituel dans le moindre aspect du quotidien. Je me sens donc logiquement très concerné par l’environnement, la nature. Qu’il s’agisse de la vie animale, végétale, des roches, des paysages, il s’agit de dons des Dieux, transmis par nos ancêtres. Nous devons en prendre soin, être conscients de notre responsabilité, leur être reconnaissant pour ce qui nous permet de vivre, sans en abuser dans une recherche d’enrichissement et de profit.

Le poids destructeur d’une humanité à la démographie galopante me cause du souci.

Je ne vois pas d’un œil favorable les idéologies imbibées d’humanisme béat, voulant que les mélanges à large échelle soient bénéfiques, souhaitables, et « enrichissants ».

[De toute évidence, à rythme industriel et massif moderne, cela crée des « troubles dans la culture communément héritée », au moins : il faut que les accueillants pratiquent un renoncement à eux-mêmes, une forme de sacrifice de leur communauté, pour qu'avec les accueillis puisse advenir un vivre-ensemble, si seulement les accueillis sont dans la même démarche en vue d'un tel projet.

Un tel projet n'a pas de passif : il est purement actif, dans son genre, ce qui signifie qu'il manque de terreau pour être fertile. Or comme, sans surprise, il y a quelque chose de heideggerien dans le propos de Sébastien Günther/Gundahar, nous dirons que l'historialité ou communauté de destins, manque à tous, accueillants comme accueillis.

En définitive, si ce renoncement/sacrifice advenait sans vergogne de part et d'autre, il réaliserait une forme d'universalisme monothéiste ou occidentaliste... ce qui n'est évidemment pas désirable pour cultiver les diversités humaines, notoirement polythéistes – ndr.]



Halfdan Rekkirsson : Le plus gros de mon expression du forn siðr est dans l'écriture. Je prépare chaque année une nouvelle édition du calendrier runique, je prépare et donne mes cours, il m'arrive de présider des cérémonies… en ce moment je travaille beaucoup au lancement d'une revue, en fédérant des femmes et des hommes actifs de leur côté, autour d'un outil destiné à donner une tribune commune, et de voir où peut nous mener le fait de parler et débattre publiquement. Tout cela est œuvre religieuse pour moi : je ne fais pas ça pour la gloire, et encore moins pour l'argent (on gagne plus sur les chantiers, croyez-moi !).

Sinon, je pratique mes rites familiaux à la maison, et j'essaie de mon mieux de faire correspondre mes actes et leurs conséquences aux principes fixés par les Dieux. Sur ce dernier point, il est vrai que le fait de vivre à cette époque de déracinement et de perte de repères naturels ne facilite pas les choses, mais ce n'est pas facile de toutes façons [oui, même pour les monothéistes – ndr].



Jérémy Cigognier/Lars Jensen : J'exprimais le forn siðr sans le savoir avant de le connaître dans ma vie, du moins en termes de valeurs : c'est ma vertu, au sens de Nietzsche. Car, quand je lis Dan Derieux/Thorgis – à partir de la découverte duquel je me suis impliqué dans le paganisme contemporain, – ou Joël Supéry ici, je n'ai pas de doutes là-dessus... encore que je ne sois pas au clair sur l'aspect cultuel. Pour cela, Gottfried Karlssohn et Halfdan Rekkirsson me semblent tout indiqués.



Joël Supéry/Osgor : Le respect de la parole donnée, c'est le fondement de la moralité. Je n'ai jamais crié après mes enfants. J'ai toujours fait ce que je leur ai promis et leur ai demandé de faire de même. Lorsque je leur demande de faire un travail ou de fournir un effort, je termine toujours ma demande par un simple « s'il te plaît ». Si la tâche traîne, j'explique que j'ai été correct avec eux et que j'attends en retour qu'ils le soient avec moi.

Cette idée de respect et d'équilibre dans la relation, c'est, à mon avis, un des aspects fondamentaux de cette culture qui est encore très forte en Scandinavie. Dans ce monde-là, les chefs étaient élus et pouvaient à tout moment, si on les considérait inaptes, être démis. Le chef était une émanation de la communauté et devait lui rendre des comptes. Ce n'est pas un monde hiérarchique (imposition), mais contractuel (adhésion). C'est peut-être pour cela que je n'hésite pas à contredire des universitaires. Ce doit être mon côté viking : la hiérarchie ne m'impressionne pas plus que cela.





4. Fais-tu partie d'un groupe d'adeptes ? Lequel ? Peux-tu nous le présenter ? Sinon, en connais-tu, en as-tu fréquenté, et comment était-ce ?



Dan Derieux/Thorgis : Non aucun groupe. Comme je l'ai souligné, je trouve dommage que de nombreux groupes s'inventent des costumes, des rites, des dogmes, des prêtres, des temples (comme en Islande). Ils s'inspirent de la religion catholique et en reproduisent les structures et la gestuelle.

Alors que l'harmonie avec les animaux, la nature et les éléments, est centrale, puisque nous sommes dans ces domaines directement en relation avec les Puissances, par l'intermédiaire de leurs créations qu'il suffit de respecter, d'observer et de ressentir, pour connaître un peu mieux les Dieux. Nul besoin de tous ces artifices religieux ou mystiques. Le dessein des Dieux est dans la nature et ses hôtes et non dans les livres ni les temples et leurs sectateurs.



Eikthyrnir Odinson : Je suis druide danisant chez ADF (Ár nDraíocht Féin : A Druid Fellowship) où je viens de finir le premier cours de la Guilde des Bardes, avec comme base la culture dane, donc les Skalds [poètes danes – ndr] et où j’ai obtenu des responsabilités en tant que druide régional pour la France, au Council of Regional Druids [« Conseil des Druides Régionaux » – ndr]. Je suis très engagé avec ADF, c’est certain, car j’adore ce groupe. Autrement, j’étudie en ce moment pour devenir Gothi [officiant du culte – ndr] pour le Kindred Midgard [« Clan du Monde Moyen » c'est-à-dire des humains – ndr]. Je me sens vraiment très en phase avec les gens du clan et l’Allsherjargothi [officiant supérieur – ndr] est super : il y a un esprit très famille, je me sens très privilégier. Voila, ce sont les deux groupes où j’étudie le paganisme.

Je suis aussi sur des groupes Facebook : Yggdrasil NorCal Heathen Community, un groupe heathen sur le paganisme dane en générale et Eldr ok Iss : Kin of Fire and Ice de ADF, dédié aux druides qui suivent les Dieux danes [pour rappel, il est archéo/historiquement impossible d'établir si d'antiques druides ont suivi des traditions euro-nord-orientales, quoique cela reste plausible à la lisière des antiques mondes celte et dane, en Britannia ou Grande Bretagne et Hercynia ou continent nord-oriental – ndr]. Sinon, j’aime beaucoup Scottish Druids : un groupe axé sur l’héritage écossais des druides [l'antique Écosse, influencée par les Celtes, était avant tout proto-celte – ndr]. Ça me va très bien, et il y a des séances sur Zoom assez souvent [un logiciel de vidéoconférence en ligne – ndr]. Bien que je sois un peu moins actif dessus, il faut le reconnaître, j’apprends beaucoup de choses avec eux aussi.



Freya Holgersson : Non, désolée, je ne fais partie d'aucun groupe et je n'en connais pas. Je suis assez asociale.



Gottfried Karlssohn : Je suis responsable régional de l'association Les Enfants d'Yggdrasill, pour les membres isolés en attente de constitution d'un groupe régional chez eux. Il s'agit de la plus importante association francophone de religion dane (généralement nommée Ásatrú).



Sébastien Günther/Gundahar : Je suis membre du clan Alamannia, basé en Alsace, faisant partie de LEY (Les Enfants d’Yggdrasil). Nous nous efforçons de reconstruire une pratique dane, que nous espérons la plus proche de ce qu’ont pu pratiquer nos ancêtres alamans, tout en l’inscrivant dans le mode de vie actuelle.

Il ne s’agit pas de reconstitution archéologique, bien que ma sensibilité personnelle me porte dans cette direction.



Halfdan Rekkirsson : Je connais plusieurs petites communautés, des clans parfois familiaux, mais je ne fais partie d'aucun. Je suis parfois invité pour des solstices ou autres événements, ce qui m'honore. Je suis dans une position intéressante en l’occurrence, car je peux rencontrer des gens et clans qui ne se connaissent généralement pas. Ça me permet de me rendre compte de notre force, du potentiel de cette communauté encore divisée, qui n'a encore qu'une très vague idée de ce qu'elle représente. Nous sommes passés de quelques centaines dans les années 90 à quelques dizaines de milliers d'individus aujourd'hui, dont la plupart sont encore isolés et seulement reliés par Internet et des lectures communes.

C'est d'ailleurs aussi pourquoi l'idée d'une revue, lancée par mon éditeur , est devenue un projet important pour moi : elle devrait permettre d'apporter plus d'échanges, de connexions, et de créer d'autres clans, qui sont autant de foyers vivants. Car je sais d'expérience qu'un clan a une vie spirituelle bien plus riche qu'un individu isolé. Et c'est important aussi de redécouvrir ça, le sentiment d'appartenance, la solidarité, à l'ère de l'individu-consommateur égoïste. Partout où je suis allé, j'ai retrouvé cette chaleur humaine, cette communion, dont les animaux sociaux que nous sommes ont un besoin vital ! Hors du clan, pas de salut !

Mais je ne fais partie d'aucun groupe et je n'ai pas d'adeptes. Je sais que beaucoup de gens m'écoutent aujourd'hui, attentifs à mes écrits, et certains se sont déjà tournés vers moi pour demander de l'aide, parfois sur des sujets personnels et douloureux. Je fais de mon mieux, mais c'est une responsabilité qui a tendance à me stresser. Je ne me définis pas comme un guide, sinon dans les études et les recherches.



Jérémy Cigognier/Lars Jensen : Je fais partie de la Vascitanoï, comme je le répète depuis le début. C'est, avant tout, une association culturelle ravivant le passif non-monothéiste de Gascogne, avant que d'engager des actions à caractère cultuel. Elle transmute le plomb en or, en actif…

Y compte avant tout la gaillardise, en vue d'un syncrétisme traditionnel particulier, dépositaire des antiques Celtibères et Ibères locaux… dont toutes les présomptions linguistiques et littéraires, donnent le basque pour héritier, parlé jusque vers l'an mil dans sa version protobasque/aquitanienne sur toute la région pyrénéenne, y compris en Languedoc et Catalogne antiquement ibères (expliquant les spécificités occitanes du gascon, et espagnoles du catalan), région associée à Pépin Ier d'Aquitaine après le duché de Vasconie (Vascon : le nom à succès d'un clan celtibère fortement ibère, s'étant implanté là lors des guerres puniques) avec le soutien des vikings : je renvoie en outre à Joël Supéry/Osgor qui participe à cet entretien, mais il y a eu un parler basco-viking dès 670, fruit des vici !… sans reparler, entretemps, des Suèves et surtout des Wisigoths, et auparavant des Volques Tectosages… et en n'oubliant pas les fameux/ses sorginak (mot basque épicène – ni masculin ni féminin – désignant la fonction de sorciers, étymologiquement à relayer à la notion de confection : les sorciers locaux sont avant tout des faiseurs originaux, renseignés et ingénieux).

Tout ceci justifie qu'on se saisisse du basque comme langue au moins cultuelle : il en a besoin d'ailleurs, pour survivre à la francisation comme l'hispanisation au cœur de la mondialisation, lui qui n'est dialecte d'aucune langue contemporaine, et qui bénéficie du statut de langue à part entière.



Joël Supéry/Osgor : Je me suis toujours méfié des groupes. C'est mon tort. Je suis férocement indépendant, mais je sais que c'est l'appartenance à un groupe qui fait notre force. Donc, je suis très faible. J'ai créé l'association Tuskaland pour l'être moins, mais je n'ai pas la culture associative et il me faudrait un coup de main.





5. Comment commenterais-tu ce que tu perçois des néopaïens – ou païens contemporains si tu préfères – au-delà de ton groupe, et notamment sur Internet, eut égard au forn siðr ?



Dan Derieux/Thorgis : Je réitère qu'ils sont pour moi trop calqués sur l’Église, trop mystiques, dévots, quelques uns se prennent pour des devins, ils reproduisent à leur insu les caricatures et diabolisations inventées et orchestrées par l’Église contre nos Ancêtres païens.

D'autre part ces groupes sont trop ethnocentrés, beaucoup dans les paroles et peu dans l'action, ils n'agissent pas pour les créations des Dieux que sont les animaux, la nature. La plupart des humains prélèvent dans la nature et les animaux mais très peu donnent en retour en s'investissant par exemple contre la souffrance animale, en se comportant en guerrier pour agir sur le terrain.

C'est cela, honorer les Dieux, en prenant soin des êtres innocents qu'ils ont créés [Dan Derieux/Thorgis, pour les connaisseurs, valorise l'éthique du Drengodr, source de l'éthique chevaleresque, d'après quelques chercheurs – ndr].



Eikthyrnir Odinson : Actuellement, le forn siðr répond, je pense, au besoin de repères ou de valeurs : les sagas et les eddas répondent à ce besoin. Notamment avec les neuf vertus : le courage, l'hospitalité, l'honneur, la vérité, la fidélité, l'autodiscipline, la débrouillardise, la vigueur au travail, la persévérance. En Ásatrú, cette liste de vertus a été développée par Stephen McNallen, fondateur de la Ásatrú Free Assembly aux USA, inspiré par les passages des eddas poétiques, notamment du Hávamál.

Mais nous pouvons lire quelques sagas et voir par nous-mêmes que les héros sont parfois loin d’être aussi vertueux : le « pragmatisme » a une place importante aussi. Je dirais que dans le néopaganisme, c’est ça qui ressort le plus. Et puis il y a quand même un effet de mode, avec les séries [non-historiques – ndr] comme Vikings ou The Last Kingdom. Néanmoins, je reste assez en retrait des groupes néopaïens à part ADF et le Kindred Midgard.

Sur Facebook, je m’intéresse surtout à ceux en anglais et hors-sujet par rapport à la langue bretonne. Mais il y a un intérêt pour le paganisme dans la culture populaire, ça se sent quand même a travers des films ou des jeux vidéos, ou même parfois la musique. Je me rappelle du groupe Sk á ld (j’ai un de ses albums) : c’est très bien je trouve.



Freya Holgersson : D’après moi, les portes d’entrée à une reconnexion aux anciennes traditions sont toutes valeureuses. Il n’y a rien à dénigrer aujourd'hui. Chacun a un objectif de vie : parader ou approfondir. Je ne juge personne, mais je murmure aux autres cette idée d’apprendre et de s’améliorer, de connaître et de pratiquer. Nous sommes tous perfectibles et rien ne se fait en un jour. Il faut du temps et de la maturité pour se perfectionner. J’apprends également tous les jours.



Gottfried Karlssohn : Depuis le début, mais tout particulièrement depuis la série du même nom, l'imaginaire « viking » prédomine en France concernant la religion dane. Le plus souvent, cette référence aux Scandinaves de l'ère viking [ère dane tardive dans la féodalité chrétienne – ndr] se fait par le biais de sa ré-interprétation anglophone (britannique et surtout nord-américaine) née dans les années 1970, et lourdement influencée par des mouvements étrangers aux traditions danes.

En particulier, il y a une forte influence de la wicca (religion néo-païenne inventée en Angleterre au XXème siècle, et qui avait réussi à se faire passer jusque dans les années 90 environ pour une continuation de traditions païennes) et de la théosophie (mouvement spirituel né en 1875, qui prône un syncrétisme universaliste sur la base du protestantisme et de certains courants modernistes de l'hindouïsme).

Le peu de ressources en langue française n'aide pas à revenir aux sources ancestrales, ni les adapter localement de manière contemporaine, puisqu'une part importante de ce contenu en français, déjà limité, vient de traductions plus ou moins exactes de contenus nord-américains.



Sébastien Günther/Gundahar : Je suis assez réservé sur ce que je perçois chez les autres païens. J’ai été refroidi par différentes choses, en fréquentant le milieu. Tout d’abord, le côté syncrétique (new age, chamanisme, wicca, etc.) d’une partie importante des néo-païens : célébration de « sabbats » non basés sur des sources historiques ou archéologiques. Un côté parfois un peu « jeu de rôle » ou « fête médiévale », teinté d’ésotérisme, voire de franc-maçonnerie.

Un second aspect qui m’interroge, c’est l’anti-christianisme parfois primaire et sans nuance. J’ai du mal à comprendre qu’on construise sa pratique en opposition systématique à une autre. C’est une forme de « crise d’adolescence ».

Le paganisme n’est pas anti-. Il n’est pas Un. Il est, ou plutôt ils sont. Ils se suffisent à eux-mêmes. Ils savent reconnaître les survivances, les emprunts aux polythéismes antérieurs, y compris dans la tradition chrétienne. Cela permet même de retrouver des « chaînons manquants ».



Halfdan Rekkirsson : Vaste question que les néopaïens, et tellement de problèmes ! Un phénomène de mode lié aux vikings a apporté soudain une foule de gens, désireux de découvrir un monde passionnant et parmi eux, certains ont une soif spirituelle sincère. Mais dans ce bon grain, beaucoup d'ivraie, et les anciens constatent partout la même chose : un niveau de médiocrité phénoménal. On ne peut en vouloir à des gens qui découvrent l'univers des Dieux, bien sûr. J'ai moi même été un parfait ignorant en la matière, mais hélas, de nombreux pièges attendent le néophyte aujourd'hui.

Entre le new age qui fait « comme je le sens » , les vendeurs de « runes celtes » et autres illuminés ayant trouvé un créneau juteux, beaucoup se perdent.

Mais le plus gros problème est, il me semble, générationnel. Une part importante de cette génération se détourne vite de gens comme moi quand ils nous demandent de leur apprendre les runes, par exemple, parce que nous commençons par leur dire d'étudier à fond la mythologie et par leur donner une bonne et grosse bibliographie. Nous leur disons qu'ils ont devant eux plusieurs années d'études. Le nombre de gens qui se détournent alors en nous traitant de snobs (voire pire) est hallucinant ! Le goût de l'effort est devenu rare chez les jeunes, qui croient que, comme leurs héros de jeunesse, le pouvoir leur est dû et qu'il est facile de l'obtenir. J'en ai même fait un débat mis en ligne il y a deux ans, qui traitait de l'enseignement des runes, et où l'on constatait ce manque de volonté et de vitalité chez beaucoup de jeunes.

Ceci dit, il y a heureusement le bon grain, et il commence à montrer sa qualité. Le phénomène aura eu du positif, et nous fournissons un gros travail pour les guider vers des chemins sûrs. Il est curieux de constater que cela est arrivé juste au moment où une nouvelle génération d'auteurs francophones de qualité se faisait connaître, grâce aux éditions Sesheta notamment [son éditeur – ndr] . Le timing a été parfait, en l’occurrence, les Dieux ont bien calculé leur coup, il me semble.

Mais pour résumer, il existe beaucoup de « païens » qui ne cherchent pas une voie vers les Dieux, qui sont juste des consommateurs. Ils viennent pour rêver, ils recherchent une ambiance, un moyen de ré-enchanter leur monde (et seulement le leur) à moindre frais et surtout, sans effort. Ils vont être déçus à terme, mais peu importe. Hélas, leur simple présence est elle aussi un piège pour le jeune homme ou la jeune femme en quête : parmi les page Facebook dédiées au sujet, il est facile de ne pas trouver les bonnes, celles qui proposent de travailler et d'avancer, et non seulement de baigner parmi des images soporifiques et des confortables visions du monde ancien mises en conformité avec les idées woke actuelles .



Jérémy Cigognier/Lars Jensen : J'ai donné un avant-goût de ce que je perçois des milieux néopaïens, eut égard au forn siðr, en évoquant le devenir de mon ami Grégory Chanfreau à la Vascitanoï : lui qui commença avec la pseudo-historique série Vikings, inspiré par l'éperdu Oleg de Normandie, il préfère désormais l'héritage local de sa propre initiative, héritage essentiellement celtibère pour ce qui concerne ses anciennes coutumes, quoique Grégory ne renie pas ses premières amours danes. Qu'est-ce à dire ?

Pour moi, sa biographie est l'exemple parfait, de tout ce qu'un païen contemporain cohérent et lucide devrait entreprendre, et je suis fier de le compter pour un ami à pouvoir compter sur lui quand je suis dans le besoin, ou que nos projets nous mènent gaillardement où ils nous mènent, quoi que je voie bien chez lui son côté commerçant (grand bien lui fasse).

C'est dire que ce que je perçois des néopaïens, se résume largement à des imitations néodruidiques telles que celles d'Eikthyrnir Odinson, voire cryptochrétiennes comme le souligne Dan Derieux/Thorgis – encore que virtuellement plausibles, – ou bien à une collection de tatouages par des hipsters et des punks .

Mais comme le disent à la fois Dan Derieux/Thorgis et Eikthyrnir Odinson, il est clair qu'une certaine lâcheté domine tous ces jeunes en chien et leurs corneilles, qui se prennent trop vite pour les membres des clans du loup et du corbeau. Cela ne me fait pas rire du tout : sauf le respect que j'ai pour les gaillard(e)s entre elles et eux, qui d'ailleurs savent vivre dans leur genre (rien n'est tout noir, ni tout rose : tout est en nuances de mauve…)... ce sont des pinpins (comme dirait l'autre).

Car, pour être tout à fait honnête, je dis cela pour la provoc. J'ai d'autres chats à fouetter dans la vie et je laisse vivre. M'enfin, j'ai d'autres chats à fouetter, façon de parler, hein – on les aime ces petits – et surtout pas fouetter ceux qui tire le char de la déesse Freya, sauf si c'est Freya-même ?… Non, je suis sûr que les chats de Freya conduisent spirituellement son char, et d'ailleurs qu'il s'agit plutôt de lynx… [rires]



Joël Supéry/Osgor : Mon ami Michel Onfray [qui a préfacé sa « Saga des vikings » – ndr] parle de l'effondrement de la civilisation judéo-chrétienne, et c'est vrai que l’Église et les religions, celles qui enferment les esprits, ont été la cause de beaucoup de troubles et de déceptions et le sont encore aujourd'hui.

Cependant, je pense que le matérialisme consumériste est une religion vaine, lobotomisante et destructrice de l'environnement et des hommes. Une nouvelle spiritualité bienfaisante pour les hommes et la nature doit s'imposer. Je pense que la spiritualité originelle, la païenne, peut représenter une perspective, respectueuse, communautaire et pragmatique attrayante.

Dans les milieux « connectés », les bruits courent d'une fin des religions et de l'apparition d'une religion universelle. Souvenons-nous qu'un des compromis du concile de Nicée en 325 a été l'abandon (à contrecœur) de la réincarnation par la religion chrétienne.

La réincarnation fait partie de ces croyances qui nous obligent au respect de la vie quelle qu'elle soit.





6. Notamment, comment te situes-tu par rapport aux Danes les plus fameux dans la culture populaire, j'ai nommé les vikings ? Qui sont-ils ? Sont-ils bien représentés ? Et où en est ton forn siðr et/ou celui de ton groupe, par rapport à ça ?



Dan Derieux/Thorgis : Là encore parmi les groupes vikings, beaucoup font l’effort d’apprendre les sagas et eddas en pensant pouvoir cerner l’esprit de nos Pères païens, mais hélas ils se fourvoient puisque tous les textes dont nous disposons ont été rédigés, inventés, censurés… par des hommes d’Église, des siècles après le dernier viking. Ils ne s’en cachent pas d’ailleurs dans leurs propos et prologues.

Ces néo-païens d’aujourd’hui, malgré leur volonté de bien faire, prennent pour vérités ces écrits comme étant des pensées païennes, alors que beaucoup de ces textes n’ont pour but que de détruire l’esprit originel des païens et leurs croyances, de salir les Dieux, les insulter, les diaboliser, les anéantir, il suffit de les lire [peut-être dans le sens du « pragmatisme » évoqué plus tôt par Eikthyrnir Odinson – ndr].



Eikthyrnir Odinson : Par rapport aux vikings ou plutôt aux Danes – parce que viking, c’était une activité – je me situe plus dans l’héritage issu des pays celtes, notamment l’Écosse, car j’ai un ancêtre qui venait de l’île de Skye. Une consœur dans un des groupes où j’étudie, m'a fait me sentir encore plus proche de cet ancêtre, récemment. C’est important.

Les Danes sont aussi venus en Bretagne. Il y a eu des colonies et aussi des pillages, c’est intéressant d’aller voir des sites comme le camp de Péran ou l’île de Groix, où une tombe viking a été découvert. J’ai des contactes forts avec les divinités du panthéon dane et un attrait pour les sagas, les légendes danes, les runes, le folklore, et j’ai établi mes études druidiques et bardiques sur cette culture dane. C’est très important pour moi.

Aujourd’hui je me sens de plus en plus Gothi et surtout comme un Skald, avec mes études de la Guilde des Bardes, grâce à notre belle et profonde culture dane.

[Pour rappel – bis repetita – il est archéo/historiquement impossible d'établir si d'antiques druides ont suivi des traditions euro-nord-orientales, quoique cela reste plausible à la lisière des antiques mondes celte et dane, en Britannia ou Grande Bretagne et Hercynia ou continent nord-oriental – ndr.]



Freya Holgersson : Les anciens Danes et la période viking sont pour moi une porte d’entrée, tout comme les séries télévisées. Grâce à cette « mode », certaines personnes ont enfin accès à cette culture oubliée. Libre à eux ensuite de se documenter sur la réalité des faits et des pratiques. Les Dieux choisiront les leurs ! [Une remarque singulièrement chrétienne : « Dieu reconnaîtra les siens ? » – ndr.]



Gottfried Karlssohn : Les Scandinaves de l'ère viking ont été les derniers à pratiquer une version du *fernaz *siduz. C'est grâce à la mise par écrit d'une partie de leurs traditions que nous pouvons reconstituer les traditions des autres branches de la civilisation dane, dont la mienne (celle des Alamans). Les traditions scandinaves ont naturellement leur place dans le cadre de l'association Les Enfants d'Yggdrasill, bien que nous encouragions chacun à se tourner vers des pratiques en phase avec celles de ses ancêtres et avec son terroir.



Sébastien Günther/Gundahar : Je me situe (ainsi que mon groupe) dans un contexte dane continental alaman, connu sous le nom de germanique (issu des Elbgermanen [les Germains de l'Elbe – ndr]), qui n’est pas celui de la Scandinavie médiévale. Les dits vikings (ou plutôt Norrois, les vikings n’étant qu’une infime partie de la population, partis en raids) m’intéressent, étant des « cousins » tardifs, et comme les derniers Germains païens. Cela permet de bénéficier de textes, même s’ils sont médiévaux, et même s’ils ont été rédigés par des chrétiens, qui fournissent des indices concernant la période, l’aire géographique et la pratique qui me concerne, et pour laquelle les sources sont extrêmement fragmentaires (Tacite, par exemple).

Les vikings ont la cote. C’est lié à la série, bien sûr, mais à mon sens également à un besoin actuel de renouer avec un fonds européen enraciné. Ce besoin est à prendre en compte et à encourager. Malheureusement, l’image des « vikings » pâtit de représentations souvent éloignées de la réalité, que ce soit au cinéma, dans la bande dessinée ou sur Netflix : barbares virils, portant peaux de bêtes et lanières cuir, tatoués, le crâne rasé de côté à la « Jean-Ragnar ». Futhark ancien (donc non viking) ou encore Vegvisir islandais magico-chrétien du 18ème en pendentif ou tatoué sur la cheville, voilà l’image que beaucoup ont des vikings.

La démarche de recherche personnelle, la plus objective et scientifique possible, permet de débunker cette image.



Halfdan Rekkirsson : L'épopée viking est la porte d'entrée de la majorité des á satrúarmenn [adeptes de l' Á satr ú – ndr] moi y compris. Je suis Normand, passionné d'histoire, et fatalement les Northmenn sont fondateurs en France, et pas seulement de la Normandie [selon Joël Supéry/Osgor toutefois, contrairement à l'historiographie selon lui bâclée ou malmenée de la période, donnant de mauvais réflexes d'interprétations actuellement, les vikings se seraient d'abord concentrés sur la Gascogne ; or il a des arguments intéressants, aux Normands ne plaise – ndr].

Mon parcours implique vingt ans de reconstitution historique viking, de 1994 à 2014. L'influence de ce bout d'histoire scandinave est énorme sur le réveil du paganisme dane en France. Ce n'est pas le cas en Angleterre par exemple, où la colonisation anglo-saxonne sert de référence, ou en Allemagne, qui est directement, ethniquement et géographiquement, héritière de la Germanie ancienne [ou plutôt Hercynia – ndr]. Sans compter la Scandinavie elle-même. Selon les régions, le rapport au retour de l' Á satrú est différent et spécifique.

En France donc, c'est le fait viking qui s'impose, Normandie oblige [l'historiographie ayant singulièrement été victime du nordicisme, alors qu'elle se veut universitaire et apolitique, sachant pourtant qu'il y a une présence viking en Méditerranée. Joël Supéry/Osgor défriche cette voie, par-devers les préjugés intellectuels enracinés – ndr]. Une partie de mon travail (et je ne suis pas le seul) est de faire prendre conscience que l'héritage dane en France (et plus largement en Europe) ne se résume pas à cette période historique, glorieuse certes, mais courte.

Les Francs, pour commencer, mais aussi les Burgondes (Bourgogne), les Saxons, les Suèves, les Alamans, les Wisigoths et autres peuples danes ont fait souche en France. Sans compter la Lombardie ou l'Andalousie en Italie et en Espagne, qui sont les preuves d'implantations considérables des Danes hors de leurs pays d'origine. Cet héritage est tout simplement énorme, bien plus important que le seul fait viking. J'ai été passionné par l'histoire viking, mais ma quête m'a obligé à comprendre que le plus gros était ailleurs : dans les textes issus de la période passionnante des Grandes Migrations et des Grandes Invasions, dans les récits des Grecs et des Romains qui nous ont donné nos plus anciennes sources historiques.

L'étude de l'archéologie, de la philologie, de la paléolinguistique et autres disciplines issues de l'étude de ces périodes et régions, sont essentielles pour comprendre notre religion. Bref, il existe un courant parmi les chercheurs, écrivains et rédacteurs de sites Internet, qui lutte contre ce qu'on appelle le scandinavo-centrisme. Cela consiste à signaler aux nouveaux venus que la découverte de notre religion, résumée au monde viking, est une impasse si on ignore tout le reste de l'histoire dane en Germanie [Hercynia – ndr]. Mais encore une fois, cela n'implique pas qu'il faille négliger les vikings, leur culture et leur religion, mais il faut l'inscrire dans l'histoire, les cultures et les pratiques religieuses du reste du monde dane ancien, qui s'étend sur plus de 3000 ans, et sur plus de la moitié de l'Europe.



Jérémy Cigognier/Lars Jensen : Franchement, « les vikings », ce n'est pas que je n'en ai rien à faire, mais qu'ils ressortent avant tout des cultures danes. Ce sont ces cultures, qui doivent compter dans le paganisme contemporain. Ce sont les Danes, les danisants, l'héritage et les traditions danes.

À part cela, ils sont évidemment représentés au prisme non seulement de l'effroi chrétien, mais aussi de l'hygiène bourgeoise. Comme de sales hipsters et des punks fachos, donc (sales au sens propre, et fachos au sens sale).



Joël Supéry/Osgor : Les vikings étaient les membres d'une flotte commandée par un roi des mers. Ces hommes et ces femmes, qu'ils fussent bretons, aquitains, frisons, saxons ou irlandais étaient tous des vikings [pour rappel, Dan Derieux/Thorgis parle des antiques « vicus », pluriel « vici » : ports de commerce dans tous les empires romain puis carolingien, quoi qu'il y ait aussi et logiquement un lien avec le mot « baie » en norrois, peut-être inhérent au latin « vicus » puisqu'on construit les ports dans des baies, qui protègent naturellement des grosses vagues lors des tempêtes – ndr]. Ils appartenaient à une sorte de « légion étrangère » et étaient liés par une fraternité guerrière fondée sur l'honneur, le courage et le sacrifice.

Sont-ils bien représentés ? Ils ont une « bonne image » aujourd'hui [dans la culture pop – ndr]. Cette image est-elle fidèle ? Je pense que la série Vikings est plus proche de ce que fut la réalité viking que le récit de nombreux historiens. Ragnar appartenait à un clan qui mena les invasions de bout en bout et Rollon était bien membre de ce clan. Ce clan dirigea les opérations de la Scandinavie à Alexandrie, j'en suis convaincu. Aujourd'hui, j'essaie d'identifier et de comprendre ce clan.

Les chefs étaient-ils crasseux, tatoués, crâne rasé et barbus ? Je ne le pense pas : les vikings étaient des commerçants. Les chefs adoraient explorer les cités incognito pour en évaluer le potentiel défensif, les richesses et l'état d'esprit de la population. Tout ce qui aurait pu révéler leur identité était à bannir. D'après ce que je sais, ils n'étaient pas tatoués – sauf certains « prêtres », – comme sur la tapisserie de Bayeux. Ils portaient de grosses moustaches, mais pas de barbe, et ils auraient eu des cheveux longs qu'ils se coupaient lorsqu'ils voulaient se faire passer pour des Francs.

Source de l'image : Beowulf (2007)

réalisé par Robert Zemeckis.

7. Quel rapport le druidicat celte a-t-il, avec le forn siðr ?



Dan Derieux/Thorgis : Je pense que le second a été inventé, fabriqué par les clercs qui se sont un peu inspirés du premier, mais surtout des textes classiques, et bibliques. Il suffit de lire et de comparer pour que cela saute aux yeux. Si le lecteur veut plus de précisions sur mes réponses, je le renvoie à mon étude sur les vikings, où j’ai recueilli les conclusions d’une centaine de spécialistes et de quelques-unes de leurs citations : Vikings – le Crépuscule des Dieux n’a pas eu lieu. [Bis repetita : en dernière analyse, Dan Derieux/Thorgis ferait presque des vikings, de loin en loin, des panthéistes, en partie à cause de leur proximité avec les Sâmes, sans toutefois pratiquer un seul amalgame – ndr.]



Eikthyrnir Odinson : Si on fait un parallèle entre la culture celte dans le cadre du druidisme et la tradition dane… l’Allsherjargothi ou l’Allsherjargythia, c’est l’équivalent des Suir Mòr, Ollamh ou Anruth [hiérarchie sacerdotale des druides gallois, lisible dans un texte médiéval nommé « An Senchus M ò r » – ndr] : c'est l'Archidruide des hiérarchies modernes.

Le Strogothi/Stroghythia, c’est ici l’équivalent du Suir Dhraoidh, soit le Grand Druide qui peut être amené à s’occuper de plusieurs autres personnes, avec des fonctions sacerdotales. Pour les temples, il y a le Hoffgothi/Hoffgythia, le Prêtre ou la Prêtresse du lieu sacré, ou du temple pour le culte.

Et le Gothi/Gythia, qui est ici le Prêtre ou la Prêtresse d'un clan, qui occupe les fonctions sacerdotales pour la parenté dans le foyer et la maison. Pour le Gothi et la Gythia, en tant que Prêtre et Prêtresse du culte privé, dans le druidisme actuellement, il n’y a pas de réel représentant : c’est toujours délicat de parler de ça pour moi côté francophone, mais les druides qui ritualisent seuls pour leur famille sont courants dans les pays anglophones.

[Ce qui ne prouve qu'une chose : que les Anglo-Saxons, comme leur nom et leur héritage littéraire médiéval le permettent, sont à la confluence de l'antique monde celte, et du médiéval monde dane, notamment de l'ère viking : tout ceci les incite à des souplesses néopaïennes, d'autant plus qu'ils ont toujours été moins « cultistes » (discriminants par les cultes) ès inventions chrétiennes protestantes, inventions spirites à la charnière des XIXème-XXème siècles, ou inventions sorcières aussi avec l'impulsion de la wicca. Le commun des Anglo-Saxons semble excentrique au commun des Continentaux, à ce niveau ( et peut-être particulièrement en France )… or les É tasuniens ont exponentialisé le phénomène anglo-saxon – ndr.]

Mais comme les Druides français ont besoin de tout valider avec des éléments historiques [aveu indirect d'excentricité britannique – ndr] je pense qu’il faudrait chercher du côté de l’Écosse, avec l’importance des Lairds [non-nobles disposant de fiefs, au Moyen-Âge – ndr] pour le clans et la famille, et peut-être du côté des Pictes : des peuples celtes qui parlaient une langue brittonique, plus ou moins proche du gallois puis du breton. [Les actuels Bretons celtisants, héritent en fait d'une expédition originaire du pays de Galles précisément sous le coup de la pression démographique des Angles et des Saxons, dans les premiers siècles de l'ère chrétienne ; antiquement, c'étaient des Armoricains issus du Sud de la Loire, pour ainsi dire des Celtibères – ndr].

Dans la culture dane, nous trouverons ici les Völvur (les magiciens) avec la Völva (la magicienne ou la voyante) et le Völvo (le voyant et le magicien) : ce sont les équivalents des Ovates ou des Faith. Ensuite, la Seiðkona (la femme qui pratique le seiðr) et le Seiðmaðr (l’homme qui pratique le seiðr). Ils sont les équivalent des chamanes. Enfin, il y a les Skalds, qui sont les Bardes ou les Filidh danes.

[Toutes ces équivalences sont de pur néopaganisme depuis deux siècles ; en dehors de certaines organisations et hiérarchies celtes des filid, attestées au Moyen-Âge seulement, rien n'est archéo/historique côté dane, en dehors du gothi – ndr].



Freya Holgersson : Druidicat et forn siðr font partie intégrante des traditions danes [on n'en sait rien concernant les druides, tout au plus que les mondes celte et dane étaient antiquement en contact, bien avant l'ère viking, et qu'il a pu exister des acculturations – ndr]. Les grands principes sont les mêmes, les variations locales et linguistiques apparaissent bien sûr. C’est un point qui mériterait d’être développé, mais que d’autres ont développé avant moi. [On ne sait quasiment rien de l'antique druidicat jusqu'aux médiévaux vikings : difficile d'être aussi affirmatif, quoiqu'il y ait des ponts – ndr.]



Gottfried Karlssohn : La religion celte et la religion dane, en tant que religions indoeuropéennes/post-yamnayas, sont des religions cousines, tout comme elles sont cousines de la religion romaine et de la religion grecque… et un peu plus lointainement de la religion balte, slave, iranienne (zoroastrisme) et indienne (hindouisme). En-dehors de cela, elles ne sont pas particulièrement proches, malgré l'existence de contacts et donc de syncrétismes locaux dans les zones frontalières (comme c'est toujours le cas entre deux traditions indo-européennes voisines l'une de l'autre et que l'Histoire amène à se chevaucher par endroits).



Sébastien Günther/Gundahar : Le druidicat est éloigné du forn siðr. Les deux partagent incontestablement un terreau indo-européen commun, mais le panthéon, l’organisation de la pratique cultuelle, de la société, de la « prêtrise » en contexte celte et dane, ne sont de loin pas identiques à mon sens. Les druides font partie d’une classe sociale avant tout, s’étant progressivement imposés dans l’espace appelé Gaule (mais pas dans l’ensemble du monde celte). Scientifiques, astronomes, prêtres, philosophes, voire politiciens, ils sont à la société gauloise ce que les brahmanes sont à la société indienne.

La pratique dane diffère. Les Godi [officiants du culte – ndr] ne sont pas issus de la classe supérieure, ne forment pas de caste, et ne sont pas organisés en réel clergé. Ils dirigent, souvent à côté d’autres occupations, les cérémonies rythmant l’année. Les völur ne sont pas prêtres non plus, occupant le rôle du « sorcier de village ». Personnellement, je vois difficilement comment rapprocher (en admettant que ce soit souhaitable et souhaité) les deux.



Halfdan Rekkirsson : Mon constat est simple : pratiquement aucun rapport entre druidicat et forn siðr. Je connais bien un clan qui partage un bois avec une communauté druidique (que je n'ai pas eu l'honneur de rencontrer) dans lequel ils ont chacun leur espace rituel, mais c'est à peu prés tout. D'autres passerelles existent, je le sais, mais je n'ai que très peu de rapports avec le monde druidique, d'ailleurs peu représenté en Normandie. [Et le Mont Saint-Michel, breton ou normand ?… Blague à part, la Normandie était antiquement peuplée de Celtes, tels que les clans Venelles ou Bajocasses. Mais c'est étrange comme la Bretagne « berceau du néodruidisme en France » et la Normandie s'ignorent ainsi : encore un fruit du chauvinisme français et des cupidités nationales , aux Bretons ne plaise – ndr].

Le fait est que l'Ásatrú souffre d'une confusion récurrente : dans l'imaginaire collectif, Celtes et vikings, c'est tout un [à cause de la fantasy, et d'Oleg de Normandie – ndr]. Le monde dane n'existe quasiment pas, et le monde celte est le seul qui soit. C'est une autre preuve de la faillite de l'éducation nationale, qui semble cultiver une ignorance crasse de notre Histoire. Résultat, beaucoup de fidèles du Nord ont un rejet du monde celte, qui n'y est pourtant pour rien ! Car en effet, un dialogue permanent est nécessaire, selon moi, entre toutes les religions autochtones européennes, si elles veulent un jour pouvoir proposer des alternatives aux problématiques du monde actuel.

Le druidisme moderne est aussi plus ancien que l'Ásatrú, qui a longtemps souffert d'une association pavlovienne au nazisme [la fameuse division viking de la SS n'est qu'une récupération idéologique, exactement comme la croix gammée correspond à la noble svastika – ndr]. De plus, la république française à longtemps vanté « nos ancêtres les Gaulois », pour faire face au pangermanisme de l'Allemagne avec laquelle nous avons eu trop de conflits fratricides. Ce qui fait que l'héritage dane de la France (qui porte pourtant un nom germanique) a longtemps été ignoré ou minimisé, voire méprisé.

Nous n'avons donc pas le développement que les druides peuvent avoir en France ou en Angleterre, par exemple, qui peut dater de trois siècles parfois. Nous rattrapons le temps sur ce point, mais il est vrai qu'il n'existe pas encore de structure solide et représentative des communautés ásatrú pour pouvoir ouvrir le dialogue nécessaire [à moins que « les Enfants d'Yggdrasill » de Gottfried Karlssohn en soient le germe – ndr] . Mais moi et d'autres y travaillons, et un jour devra émerger une organisation, même si elle est informelle, qui pourra créer des liens et possiblement, organiser des cérémonies et actions concrètes ensemble [se monte l'Assemblée païenne des Gaules actuellement, dont font partie « les Enfants d'Yggdrasill » – ndr].



Jérémy Cigognier/Lars Jensen : Pour ma part, je pense que l'ancien druidicat n'a aucun rapport avec le forn siðr. Néanmoins, je suis convaincu qu'il y a eu des aménagements celto-danes locaux, en Britannia ou Grande Bretagne (Mars Thincsus que je citais pour commencer, antique Dieu Týr, Dane britto-romain, en est l'éclatant exemple) comme en Hercynia ou continent nord-oriental – à ne pas confondre avec les Baltes.

De plus, je ferai « du Grégory Chanfreau » (d'autant plus volontiers que j'en ai eu l'idée et que nous en avons allègrement discuté et que c'est mon ami) en disant qu'Oðinn, à l'ère viking ou dane tardive, est certainement devenu le Dieu principal du panthéon dane, sous le coup de l'influence antérieure de migrants celtes, après la romanisation puis la christianisation. C'est qu'antiquement Týr, ou *Tiwaz – selon la paléolinguistique, mais sachant aussi que la rune tiwaz symbolise aussi Týr, dans le fuþark – eh bien, antiquement, *Tiwaz aurait dominé le panthéon dane. Il fallait qu'un Dieu guerrier-magicien central, dont le corbeau est un animal familier, influençât les Danes, pour que les Danes fassent d'Oðinn leur Dieu central… or ce Dieu, c'est le celte Lugh. On ne peut donc pas radicalement en vouloir à des inventions modernes, telles que le « druido-odinisme » d'un Eikthyrnir Odinson, ni même d'un Oleg de Normandie, quoiqu'ils brodent avec beaucoup de plaisir ou de fantaisie – selon – autour d'une telle notion (tout comme le druide Kerzher, dans le deuxième entretien…). Mais quoi ! Tout ceci, depuis Tolkien notamment, ressort avant tout de la fantasy.

Quant au Moyen-Âge, le sage Merlin, est ce qu'il reste d'un tel Lugh-Oðinn celto-dane, dans la culture populaire et la littérature arthurienne, par exemple à la cour d'Aliénor d'Aquitaine qui domina notre région gasconne. Mais surtout, une telle congruence trans-historique n'est pas du tout faisable avec toutes les divinités. Par exemples, c'est impossible avec la celte Ðirona, ou bien avec les danes Nains.

In fine, se pose avant tout la question des syncrétismes que nous nous permettons, depuis la fantasy et les jeux de rôle, etc. Or, pour tout dire, en dehors des syncrétismes qui s'inventent manifestement une antiquité, ou même seulement une féodalité… je suis d'accord pour qu'il y ait des syncrétismes. À condition bien entendu, qu'ils restent honnêtes, et nous parlent de leur émergence récente. Exactement comme la wicca celtibera : un autre exemple à suivre après la biographie de Grégory Chanfreau, de nos jours.



Joël Supéry/Osgor : Aucune idée. Je ne suis pas spécialiste de celtisme.





8. Une anecdote païenne à nous raconter ?



Dan Derieux/Thorgis : La très grande majorité des personnes qui me lisent ou assistent à mes conférences me renvoient un bon écho, puisque mes interlocuteurs constatent et vérifient que je me base uniquement sur du concret. Mon moteur c'est : les faits rien que les faits, et les recherches de très nombreux spécialistes de divers domaines tant historiens, archéos, philologues… et les textes par eux-mêmes bien entendu. Quand il y a un doute sur un sujet, je le précise et écris au conditionnel pour être le plus objectif possible.

Néanmoins il y en a quelques uns, qui voient bouleversées toutes les idées et croyances qu’ils se faisaient sur les vikings, et pour eux il est hors de question que la réalité anéantisse cette fiction, remette en question les personnages qu’ils se sont créés, pour certains leurs fantasmes, les fables qu’ils aiment propager…

Je représente à leurs yeux le trublion à abattre mais virtuellement, car jamais ils ne m'affrontent réellement. Un petit groupe m’a pourri la sortie de mon ouvrage sur ma page FB, un véritable autodafé virtuel à l’image des fanatiques inquisiteurs, sans l’avoir lu, juste après avoir parcouru les titres des chapitres, sans jamais parler du fond, juste dans la négation sans argumenter, reléguant la centaine de spécialistes cités dans mon ouvrage à des charlatans... des suppôts de Satan, puisqu’ils brisaient leurs fantasmes érigés en religion.

Ces « Torquemada du Net » faisaient preuve d’une haine incroyable contre cette simple étude car très sourcée, donc difficile pour eux de contredire tous ces spécialistes. Les vérités ne sont pas bonnes à dire. [Le problème est le même avec le gros des néodruides devant la recherche – ndr.]



Eikthyrnir Odinson : Oui, pour l'anecdote j’ai pris récemment une importante décision, suite à des conflits avec d’autres personnes, côté druides : j’ai appris la disparition d’un ami druide, qui pratiquait avec les Dieux danes et en particulier avec Þórr. Il avait développé tout un art de pyrogravure, très doué dedans. Je me suis senti comme si une partie de moi m’avait quitté.

Pour le remercier, je lui ai écrit un bardit, et je lui ai fait un rituel funéraire pour lui dire au revoir. J’ai fait ça seul dans les monts d’Arrée, durant les célébrations de Yule. J’ai eu très mal au cœur, et sous les étoiles d’hiver, devant mon feu sous ma cape, je me suis senti libre. C’est comme si une partie de moi était partie avec lui.

Les jours suivants, une nouvelle énergie est entrée dans ma vie, et j’ai pris la décision de toujours suivre mon cœur et de n’accorder ma confiance et mon amitié, qu’aux personnes avec lesquelles je me sens en phase, de ne plus me laisser faire par les personnes malveillantes. De ne plus entretenir de fausse obligations, ou de trouver des excuses quand les gens sont hypocrites ou malveillants.

Alors j’aimerais rendre hommage ici à mon ami Solthorin/Mage/Jack Denibaud : son esprit m’accompagnera tout le reste de ma vie. Quel homme extraordinaire il était.



Freya Holgersson : De par mon activité, j’ai plein d’anecdotes à raconter. Mais les gens que j’aide, qui s’élèvent et s’envolent parfois grâce à moi, ou à l’une de mes consultations, sont ma plus belle récompense.



Gottfried Karlssohn : Dans les anecdotes « grand public », la plus intéressante est peut-être celle qui concerne ma dernière participation à l'International Ásatrú Summer Camp (IASC) : en Allemagne à côté de Brême, en 2015. Le grand rituel a rassemblé une bonne centaine de personnes. C'était plaisant de passer une semaine avec tant de personnes et de familles venues d'une dizaine de pays européens, et pratiquant chacune la religion dane. J'ai depuis été représentant de la France au comité de gestion du réseau Ásatrú-EU qui organise ces camps d'été, et participe au renforcement de la coopération entre les groupes européens qui le composent (dont l'association Les Enfants d'Yggdrasill).



Sébastien Günther/Gundahar : La première anecdote concerne mon jardin potager. Y ayant dressé un Maibaum l’an dernier [un arbre de mai – ndr], j’ai constaté que les carottes étaient de plus en plus grosses à mesure qu’elles étaient proches du mât.

La seconde concerne Donar [le Dieu Þórr continental ancien – ndr]. Craignant pour mon potager, alors que de fortes averses de grêle étaient annoncées, j’ai placé son effigie sur ma fenêtre, face à l’ouest d’où devaient venir les orages. Résultat : Il n’y a eu aucun impact de foudre ni grêlon dans un rayon de 5 km autour de ma maison, alors que les villages voisins étaient sous le déluge.

La troisième anecdote concerne l’achat de ma maison. L’obtention du prêt immobilier n’était pas évidente. Il y a eu plusieurs contre-temps, dont le décès du vendeur après signature du compromis. Lors d’une cérémonie avec mon clan, j’en ai appelé à Frigga, dans l’espoir que la maîtresse du foyer et des clefs m’aiderait à débloquer le sac de nœuds. Moins de deux mois plus tard, je signais l’acte de vente, et introduisais la clef dans la serrure de ma maison. Je serai toujours reconnaissant à la Dame pour ça.



Halfdan Rekkirsson : Quand j'ai découvert ma foi, tout ceux qui la partageaient étaient comme moi, des convertis en quelque sorte. Inspirés par les Dieux qui nous parlaient enfin, nous étions des reconstructeur d'une religion, à partir de sources anciennes (même si j'ai découvert depuis que le christianisme a imité beaucoup de rites et d'éléments en tentant de les supplanter, et les ont donc maintenus vivants… jusqu'à nous : merci ).

Aujourd'hui existent des jeunes gens qui sont nés et élevés dans des familles ásatrú. C'est un changement de fond significatif, qui prouve que notre religion, comme les autres polythéismes européens, sont bel et bien vivants et viables, en cette époque dévitalisée.

L'Ásatrú et les autres polythéismes ethniques d'Europe sont des religions d'avenir, aptes à ré-enchanter positivement le monde et à apporter un regard neuf sur les problèmes immenses auxquels le modernisme nous confronte. « Dieu est mort », disait Nietzsche ; c'est peut-être pour permettre le retour des anciens Dieux, qui sont prêts à nous apporter une nouvelle vitalité [Dans Humain, trop humain I-20, Nietzsche précise qu'il faut faire le tour de l'hippodrome consciemment, pratiquer quelques échelons à reculons à l'heure des sciences – ndr].



Jérémy Cigognier/Lars Jensen : Je deviens de plus en plus adepte de la sentence « tout ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas » – surtout en nos domaines sacraux, – mais je dirai seulement que la Vascitanoï a célébré Ostara à l'équinoxe de printemps, en tout syncrétisme contemporain basque assumé, qui plus est ! Pour ma part, c'était ma première célébration à caractère dane, certes adaptée en vertu de l'Histoire locale.

La localité est la raison pour laquelle je me définissais comme seiðanos dans le premier entretien, et dans la veine jongleur pour le deuxième, que je résumais par référence de fantasy et humour en sorceleur – d'autant plus volontiers que ça fait localement référence aux sorginak. Disons sobrement et sans la terminaison : seiðan.

Mais je ne voudrais pas que les monothéistes y entendent Sheïtan... sauf dans les termes nietzschéens de l'Antéchrist, de ce que Nietzsche honorait l'islam, et que ce monothéisme reste pour moi le plus accompli entre les monothéismes : René Guénon m'en soit témoin !

Aussi, à supposer que la mise en croix de Jésus hérite symboliquement de l'initiation de *Wodanaz pour découvrir le secret des runes, en Europe (une pendaison par un pied à un arbre) rendons au Dieu prétendu seul et extra-cosmique, ce qui lui appartient !... Pourvu que ses fidèles n'aient pas la tête dure, car il en a assez pesté.

Hélas, je sens que les plus superstitieux entre eux, croiront venue l'Apocalypse...



Joël Supéry/Osgor : Pour l'anecdote ? Une histoire d'époque, que mes enfants adoraient écouter avant d'aller au lit : un ambassadeur de Charlemagne est en visite à Constantinople. Durant le banquet, on sert un poisson à chaque convive. L'ambassadeur franc mange un côté du poisson, et le retourne pour manger l'autre. Mais là, c'est la stupeur autour de lui. On lui explique qu'il aurait dû enlever les arêtes pour manger l'autre moitié. Retourner le poisson est un sacrilège puni de mort. L'ambassadeur proteste de sa bonne foi. L'empereur le croit et lui accorde un vœu avant sa mise à mort.

L'ambassadeur réfléchit, puis formule son vœu : « Je souhaite que tous ceux qui prétendent m'avoir vu retourner le poisson aient les yeux crevés. » L'empereur accède à la demande et déclare que lui-même n'a rien vu. Il demande autour de la table qui a vu l'ambassadeur commettre ce sacrilège. Mais personne ne déclare avoir rien vu.

Alors l'ambassadeur reprend la parole : « Si je comprends bien, tu veux me mettre à mort pour un crime dont on m'accuse sans témoin ? » L'empereur sourit : « Tu as raison. On ne peut pas te condamner à mort pour un crime dont on ne sait pas si tu l'as commis. »





9. Que veux-tu ajouter librement ? Au revoir !



Dan Derieux/Thorgis : Chacun peut croire ce qu’il veut tant qu’il ne nuit pas, mais rendons aux vikings ce qui appartient aux vikings, et aux clercs chrétiens leurs écrits fantasques et destructeurs sur leurs ennemis les vikings. Cessez de propager les mensonges chrétiens contre nos Pères, lisez, informez-vous. Ceux qui souhaitent honorer les Dieux et les Ancêtres, devraient protéger leur principale création, que sont la nature et les animaux (et parmi les animaux, il y a l’humain, le plus complexe d’entre eux).



Eikthyrnir Odinson : Merci beaucoup Jérémy, pour les questions et cet espace où nous pouvons nous exprimer. C’est vraiment important je trouve. Et j’espère que la tradition dane sera appréciée et pourra aider beaucoup de personnes dans leurs moments difficiles, ainsi que nourrir leur imaginaire, leur créativité, et leur donner de l’inspiration pour accomplir de belles choses. La vie est si courte, profitons-en pour vivre vraiment.

J’aimerais juste, pour finir ici, citer une phrase d’un film qui m’inspire beaucoup. C’est Braveheart de Mel Gibson (1995) : « Every man dies, not every man really lives » ce qui signifie : « Tout homme meurt, mais tout homme ne vit pas pleinement »… ainsi qu'un dicton breton pour voyager loin ou en sécurité, que j’ai adapté à ma voie druidique danisante : « Aotroù Odin a-raok ha ni war-lerc’h ! » ce qui signifie : « Le seigneur Oðinn devant et nous derrière ! »



Freya Holgersson : Je reste à la disposition de tous, pour transmettre mon savoir, avec bienveillance et humilité. Merci pour tout.



Gottfried Karlssohn : Merci à toi pour ces entretiens, et au revoir !



Sébastien Günther/Gundahar : J’aimerais simplement partager la manière dont je suis revenu aux croyances de mes pères. Je ne me sentais pas attiré spirituellement par les mythes danes. Il n’y avait que de la curiosité intellectuelle, liée à l’intérêt historique et archéologique pour la Scandinavie médiévale. Je dirais que ce n’est pas moi qui suis allé chercher les Dieux, ce sont eux qui m’ont appelé. Cela s’est manifesté sous la forme d’une attirance irrésistible.

Le premier à se tourner vers moi a été Yngwi Frey. Je m’y suis assez brusquement identifié. Jeunesse, beauté, fertilité, sexualité. C’est venu également par ma grand-mère défunte, qui s’appelait Inge, et en hommage à laquelle je portais à ma ceinture la rune ingwaz.

Le second à se tourner vers moi a été Donar. Sa maturité, sa combativité positive, sa force m’ont accompagné. Le troisième à se tourner vers moi a été Wodan (Oðinn). Son influence a été totalement irrésistible, au point d’influencer mon caractère. Depuis que je lui ai répondu, j’ai développé un côté assez colérique, sombre, attiré par la guerre, voire une certaine violence pas toujours évidente à gérer, alors que j’étais plutôt pacifique et lent à la colère. En parallèle, une soif de connaissance et d’interprétation de ce qui m’entoure, que j’avais déjà mais qui a encore grandie.

Je constate que cet « appel » s’est fait dans l’ordre des âges de la vie. Jeunesse, maturité, vieillesse et sagesse. C’est également le paysan, le guerrier, le roi prêtre.



Halfdan Rekkirsson : [Pas de réponse, rien à ajouter librement.]



Jérémy Cigognier/Lars Jensen : À tous les protagonistes de cet entretien : þancian ! – c'est-à-dire merci, en vieil anglais (Vème-XIème siècle)… langue qui se rapproche peut-être le plus des Suèves dont j'ai parlé, ainsi que Halfdan Rekkirsson, avec le vieil haut allemand thanc (VIIIème siècle).



Joël Supéry/Osgor : D'après Saxo Grammaticus, le roi danois Harald Hildetand avait rendu de nombreux pays tributaires. Parmi ceux-ci, il mentionne l'Aquitaine. Or, Harald Hildetand succombe au combat dans les années 770. De leur côté, dès 795, des auteurs arabes évoquent la présence d'un pays madjous (madjous = scandinaves) sur la côte du roi de Pampelune. Il s'agit du pays basque. Ces auteurs expliquent que les Scandinaves combattent aux côtés des rois de Pampelune et des Asturies contre les Sarrasins.

Basques et Scandinaves n'étaient pas ennemis. Ils étaient au contraire alliés et probablement très proches. Or, si on étudie ces sociétés, on se rend compte que Scandinaves et Basques avaient beaucoup de traditions en commun. La place de la femme, les assemblées des hommes libres, l'importance de la maison comme élément de l'identité familiale, le respect de la parole donnée, l'esprit communautaire, l'amour de la mer et bien sûr un culte païen. Il est probable que les deux peuples partageaient de vieilles racines communes.

Nul doute que les deux peuples se sont trouvés mutuellement sympathiques, voire familiers, et que les vikings de Gascogne n'ont pas hésité à épouser des femmes basques. Or, les hommes qui envahissent la Normandie en 840 étaient les descendants des Scandinaves de 795. Ces hommes se nommaient Ragnar, Asgeir, Björn et Hastein.

Certains de ces hommes devaient avoir des mères indigènes. Ils étaient à moitié Gascons.

___________________________________