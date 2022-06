Des Vikings et nordisants contemporains parlent encore

Reprenons à nouveau le titre de cet article, comme le précédent, en : Des Païens d'inspiration viking et autres danisants, parlent. Ce serait moins accrocheur, mais il faudrait l'écrire ainsi. Pourquoi ?



Et bien, parce que viking ne désigne jamais que la fonction de navigateurs commerciaux essentiellement issus des contrées germano-scandinaves, depuis l'antiquité, et parce que ces contrées germano-scandinaves peuvent être résumées comme étant danes, peuplées par des Danes, où l'on dit danisants comme on dit amateurs du monde dane. Il y avait une vie de leurs peuples dès l'antiquité, dont témoigna Pytheas le Massaliote en les nommant Hyperboréens (c'est-à-dire : Ceux du Nord Lointain) ou l'incontournable Caius Julius Caesar en les nommant Germains (c'est-à-dire : Ceux apparentés au clan des Hermions, où les sons h et g gutturaux peuvent alterner – surtout pour un Romain ne prononçant pas les h – sans parler de l'évolution de la diphtonge io).



A priori, nos protagonistes sont moins au faîte de la culture ancienne, en dehors de Harjamann Marshalk et de Thierry Van den Eynde, mais certaines choses se tapissent dans l'ombre, quand d'autres sont indécrottablement modernes. Vous allez découvrir une diversité de points de vue, un peu plus fourre-tout que dans le premier entretien, mais tout aussi fourre-tout que dans les entretiens nommés Des Druides et celtisants contemporains parlent (DCCP), DCCP, à nouveau et DCCP : « la wicca celtibera », religion wiccanne celtibère. Néanmoins, si les druidismes sont parasités (mais aussi portés) par le merveilleux chrétien, l'occultisme, la franc-maçonnerie, le guénonisme, l'écospiritualisme, la culture pop et le new age… occultant ce que l'on sait de l'antique druidicat… Cela dit, ici, on n'entendra plus autant parler de la série Vikings !



Quoi qu'il en soit, nos protagonistes n'ont pas fini de témoigner de la richesse païenne contemporaine. Bonne lecture !



Nota bene : les notes du rédacteur (ndr) entre crochets, n'engagent que moi.

Source de l'image : victoire du roi Mérovée,

chef des Franks, ancêtre païen

du converti au monothéisme, Clovis.

0. Bonjour ! Quel est ton pseudonyme danisant ?



Arnsvald, skald Cœur de Dragon : Mon pseudonyme est skald Cœur de Dragon [skald désigne le « barde » dane – ndr]. Petit fils de vőlva [attention aux charlatans qui se donnent ainsi un genre, néanmoins – ndr] mon nom dane, scandinave, est Arnsvald.



Galdar Sechador : Salutation à toi, Jérémy Cigognier !… Je n’ai jamais aimé le prénom qui me fut donné à la naissance, probablement parce qu’il était celui de mon grand-père paternel à qui on voulait que je ressemble ?…

En tous cas, après avoir découvert les 24 runes du futhark ancien, dans la fin des années 90, j’ai construit un site ésotérique runologique et j’ai choisi , en même temps, un pseudonyme : Galdar qui est tiré du pluriel de galdr à savoir, galdrar (qui signifie incantation en vieux norrois et finit par désigner l’ensemble de la magie runique) dont j’ai ôté le deuxième r. Par la suite, je rencontrai un runologue [plus certainement un runomancien qu'un runologue – ndr] héritier d’une famille runique vieille de 1000 ans [attention aux charlatans qui se donnent ainsi un genre, néanmoins – ndr] qui me transmit son héritage spirituel, lequel m’indiqua que le terme galdar désignait les êtres qui projetaient les énergies runiques à distance, ce que je fais moi-même [aucun témoignage historique à ce propos – ndr].

Quant à Sechador, ce nom vient de ses chats d’or. Le chat est un animal qui voit dans l’astral, l’or est le métal achimique supérieur symbole de sagesse, et le nombre, implicite, trois chats, implique un des nombres runiques sacrés, avec 9 et 8 [l'alchimie n'a historiquement rien à voir avec le monde dane – ndr].



Harjamann Marshalk : Heel ! Harjamann Marhskalk, Harjamann car c'est l'origine même de mon véritable prénom Armand en proto-germanique, et Marhskalk car c'est l'origine vieux bas-francique du nom de famille de ma mère Marchal soit : celui/celle qui s'occupe des juments ayant donné maréchal, une vieille lignée des terres alsaciennes, alémaniques et flamandes.

Du côté père mon nom c'est De Vos, qui signifie le renard en néerlandais.



Ketillunn : Juste Ketillunn. [Un surnom qui semble inventé sur la base du masculin « Ketill », dérivé du vieux norrois pour « chaudron », et de la terminaison « -unn », féminine – ndr.]



Miguel « Wilhelm » Pancorbo : Pas de pseudo, toutefois je suis très fan de mon deuxieme prénom Guillermo, dérivé du prénom germanique Willhelm, qui signifie casque protecteur, casque dur, etc.



Thierry Van den Eynde : Je n’en ai pas, je n’ai jamais vu d’intérêt à cette pratique. J’ai hérité du nom de mes ancêtres flamands et reçu un prénom d’origine germanique, cela me suffit.





1. Peux-tu te présenter dans la vie courante ? Je ne demande pas spécialement ton état civil ni ton adresse, mais avant tout ton style de vie et tes activités.



Arnsvald, skald Cœur de Dragon : Je suis un homme qui vie simplement tout en gardant les valeurs ancestrales par la poésie. Très proche de la nature.



Galdar Sechador : Dans la vie courante, je suis artiste-peintre. À ce titre, j’ai réalisé un certain nombre de toiles et de fresques dont j’ai consigné un certain nombre sur ce site.

Né le 12 décembre 1950, j’ai aujourd’hui 71 ans. À la retraite depuis une dizaine d’années, j’en ai profité pour rédiger un livre le plus complet possible sur la runologie appliquée [runomanice – ndr] de 820 pages, qui contient le fruit de mes expériences en la matière et la réception de l'héritage évoqué tout à l'heure. Ce livre, intitulé Galdarbók, la Voix des 24 Runes fut divisé en trois tomes selon les désirs de la maison d’édition. M’étant auto-initié dans le début des années 90, tant dans la divination, la magie que la spiritualité runique, j’ai voulu réaliser cet ouvrage, véritable traité méthodique pour permettre à quiconque intéressé de s’initier soi-même. Ce qui manquait cruellement dans le monde de la runologie [runomancie – ndr] jusqu’alors, mis à part quelques livres de Edred Thorsson [un runomancien – ndr]et Marga Vianu [une yogi ; mais le yoga, en tant que tel, est de traditon hindoue, et bien qu'il y ait un archaïque fond indo-européen, ici « yoga » ne peut désigner de pratique runique qu'à titre New Age – ndr], lesquels m’ont été utiles pour construire mon protocole [il y a bien Newness, nouveauté, confère – ndr].

Dans cette lancée, je suis en train de rédiger deux autres livres, le premier est un dictionnaire encyclopédique du monde nordique, qui n’a pas encore de titre, le deuxième étant une compilation commentée des 45 eddas et autre sagas.

Ainsi que je l’ai indiqué dans ma première réponse, je pratique, avec ma compagne, que j’ai initiée, les invocations runiques quotidiennes qui nous permettent de recevoir un enseignement direct diffusé par les énergies runiques, d’évoluer dans leur monde de synchronicités, dont j’ai rédigé une petite étude, et de progresser dans nos projections à distance d’énergies runiques propres à guérir ou à modifier des éléments extérieurs. [« É nergie » est un concept relié à ceux d'action, de force et de durée : la mise en œuvre d'une action nécessite de maintenir une certaine force pendant une durée suffisante, pour vaincre les inerties et résistances qui s'opposent à ce changement… Galdar en fait donc un usage New Age encore, pour dire « sensations, ressentis » supposés émis. De même, avec la notion de projection, psychologique, qui consiste chez un sujet à attribuer un élément de son psychisme à un autre dans les environs : objet ou personne. Dans le New Age, elle est tirée de la théosophie puis de l'anthroposophie – ndr].

Concernant mon panthéon personnel, ma préférence va vers Odin, Freyja et Thor qui ont répondu plusieurs fois dans mes demandes d’aide.



Harjamann Marshalk : En ce moment je me suis découvert une passion pour le lancer de haches, une discipline qui n'est pas sans rappeler l'attrait des francs pour l'usage de la francisque à des fins de lancer sur les ennemis. Sinon je fais aussi du bushcraft et des bains glacés (entre autres).

Je peins, je sculpte, j'écris, je compose.



Ketillunn : Je travaille dans la manutention. Je ne paye pas de mine mais je tiens tête aux balourds et aux énervés.



Miguel « Wilhelm » Pancorbo : Je suis intermittent du spectacle : régisseur dans la comm évenementielle et technicien vidéo machiniste pour la télévision.

J'aime la musique, les activités dans la nature (marche, rando, vtt, etc.), le jardinage, la lecture.

Je m'interresse également à l'archéologie et à l'Histoire, antérieurs à l'an 1000.

Et suis toujours partant pour faire mon sac et quitter le milieu urbain où je demeure (grâce à mon job je suis comblé de ce coté-là).



Thierry Van den Eynde : J’ai une formation d’artiste plasticien et je travaille dans les milieux culturel et artistique. En parallèle, j’étudie les runes, les croyances et symboliques danes ainsi que le chamanisme traditionnel (sibérien, lakota [améridien – ndr] et same [Laponie septentrionale – ndr]) depuis une trentaine d’années, avec comme objectif une tentative de retrouver l’aspect chamanique dane plus particulièrement.





2. Mais dis-nous donc, qu'est-ce qu'est pour toi le forn siðr ou l'ancienne coutume dane ? Et quelle est ta voie dans cette ancienne coutume ?



Arnsvald, skald Cœur de Dragon : Nous autres camarades, n'avons comme croyances qu'en nous-mêmes et en notre force et capacités de victoire et cela suffit amplement, là où les religions s'en remettent à leur dieux [et pourtant, le danisme est une formation religieuse, et Arnsvald s'en prend avant tout au monothéisme ainsi – ndr]. Nous on leur montre nos capacités et de là ils nous accordent leurs faveurs.



Galdar Sechador : Je suppose que ma réponse se trouve dans celle à tes premières questions ? En outre, j’ai l’habitude d’utiliser le terme d'Ásatrú [croyance en les Ases, dieux danes supérieurs, terme attesté à partir du XIXe siècle seulement – ndr] plutôt que forn siðr. Ásatrú qui englobe toutes les divinités, Æ sir [Ases en norrois] et autres Vanir [Vanes en norrois].



Harjamann Marshalk : Je suis de tradition germanique, dane continentale, et plus précisément franque, car les francs ont façonné notre pays même avant et malgré le baptême de Clovis. J'attache de l'importance aux traditions gauloises sans trop les connaître car c'est imprégné dans la terre, les rochers, les arbres, et autres éléments qui forment la « Gaule antique » mais aussi les gréco-romains. Je pense que ces trois traditions païennes ont forgé la France, même dans sa christianité.

L'ancien godhi [officiant du culte] du clan a fait une traduction séduisante du terme Ásatrú en français moderne, le tout en se basant sur la racine du vieux bas-francique : *Ansentreuwa, donnant un moderne Ansetrêve.

Du coup avec l'influence philosophique gréco-romaine, je me rapproche d'un certain stoïcisme (Wuodan [Woden, Wotan, Oðinn] étant lui même plutôt stoïcien si on lit le Hávamál).



Ketillunn : Le forn siðr, c'est l'ancienne coutume. Qui dit coutume, dit usage, habitude, manière de faire. Ce n'est pas un truc fantasmatique, ni crédule. C'est concret, pratique. Cette coutume est ancienne, parce qu'elle est traditionnelle, héritée, reprise à mon compte depuis le passé. De façon historique, j'espère, mais pas que. L'ancienne coutume est coutume présente : sur mon autel personnel, avec d'autres quand c'est possible dans des lieux agréables, dans ce monde actuel. Ma voie est celle des morts et des vivants. Hel est à ce titre une déesse magistrale.



Miguel « Wilhelm » Pancorbo : Je suis très attiré par les traditions celtiques bien que ces dernières soient difficiles à cerner, ce qui m'a mené tout naturellement aux traditons danes, sur lesquelles la matière écrite est bien plus abondante et révèle à mon idée de nombreuses similitudes.

Quand à ma voie dans ce mix d'anciennes coutumes elle me mène de toutes façons plus vers les traditions de mes Ancêtres de la façade atlantique [les Danes ont navigué en Gascogne, Galice et Lusitanie – ndr] tout en appréciant de nombreux aspects du monde des dieux.



Thierry Van den Eynde : À mon sens, le forn siðr est l’expression d’une structure psychique humaine qui est liée à l’aire culturelle dane, une manière d’être au monde. Un ensemble de croyances et de concepts qui cadrent avec une mentalité, une culture, un passé, un point de vue et un rapport au monde particulier. Pour ma part, ce fut la découverte d’un système de croyances qui correspondait à ma vision de la vie, à mes ressentis intérieurs, ainsi qu’à mon besoin de libre-arbitre par une absence de dogme. Après une jeunesse chaotique et rebelle, j’ai trouvé une appartenance de cœur qui correspondait à mon vécu dans la culture flamande et à mes idéaux de vie.

Ma voie me semble être de ramener cet état d’esprit dans ce monde qui a perdu le lien avec son propre passé, son essence, avec la nature, avec l’Invisible à cause de la propagande chrétienne importée du Moyen-Orient. De permettre à toute personne qui s’en sent proche de pouvoir l’aborder, le comprendre, le vivre de diverses manières, sans prosélytisme ou publicité. De retrouver des valeurs de cœur, une sagesse millénaire ancestrale et sortir de la dichotomie monothéiste pour vivre la pluralité d’esprit du polythéisme. La valeur du partage est primordiale à mes yeux. J’ai reçu un enseignement sur les runes et le chamanisme sibérien par des personnes ne demandant aucun paiement en échange et, je me dois donc d’être un maillon de cette chaîne en ne commercialisant pas non plus le partage de ces connaissances que j’ai reçues. Ces croyances sont aussi un vecteur d’évolution personnelle, car en suivant le sentier d’Oðinn/Woden j’espère me rapprocher des connaissances et de la sagesse dont cet archétype divin est détenteur.





3. Comment exprimes-tu le forn siðr, dans la vie ?



Arnsvald, skald Cœur de Dragon : Je l'exprime par le partage et la poésie.

Mais aussi par mes actes.



Galdar Sechador : Je suppose que ma réponse se trouve, ici aussi, dans celle à tes premières questions ?



Harjamann Marshalk : Je lève ma corne, mais pas comme un fan de metal en concert (bien que j'en écoute), j'honore les déités, je ressens l'extase devant un coucher de soleil, j'apporte de l'importance aux odeurs de la nature, je sculpte des ex-votos et les sanctifie, j'organise des bluot [des libations] avec mon clan… Je tente aussi de connaître la langue de mes ancêtres franks en guise de langue liturgique.



Ketillunn : Comme je le disais : « sur mon autel personnel, avec d'autres quand c'est possible, dans ce monde actuel. Ma voie est celle des morts et des vivants. Hel est à ce titre une déesse magistrale. » On va me prendre pour une nécromancienne… mais les mystères orphiques (oui, comme beaucoup de monde pour commencer, j'étais wiccanne, et Hécate était importante pour moi… mais je connais des wiccans à caractère historique… wicca ça veut tout et rien dire) nous apprennent qu'on peut revenir intègre de Helheim, le royaume (dane) des morts..



Miguel « Wilhelm » Pancorbo : Dans le quotidien pour moi, je m'attache en premier lieu à respecter la vie sous toutes ces formes, et remercie au quotidien la Déesse Mère pour être vivant, et j'essaie dans la mesure du possible de marquer le coup des dates importantes, qui marquent les changements saisonniers étalés sur toute l'année.



Thierry Van den Eynde : La base me semble être la sacralisation du quotidien, retrouver ou insuffler le sacré dans chaque acte posé, et chercher la beauté, l’éthique dans les actes et les pensées. Retrouver une simplicité de pensée que la complexité du monde actuel a fait disparaître presqu’entièrement. Ma pratique artistique est un vecteur majeur de l’expression de mes croyances, ainsi qu’une vie intérieure mystique riche qui est la source de mon imaginaire. La sculpture, la création d’entrelacs symboliques, la confection d’objets sacrés par exemple.

En fonction des personnes rencontrées qui me le demandent, j’enseigne les runes, j’initie au voyage chamanique, pratique des soins ou des tirages runiques. Je laisse au destin le soin de me mettre en contact avec les personnes à qui je pourrais être utile.

Je fais également des recherches sur les pratiques anciennes dans l’objectif de relier au mieux mes pratiques actuelles sur des sujets comme le seiðr [magie dane, dont le nom provient de la même racine que siðr, coutume – ndr], les appellations et particularités des divinités danes en Belgique ancienne, l’ethnologie et le systèmes de pensées des peuples païens européens…



Source de l'image : le futhark ancien.

4. Fais-tu partie d'un groupe d'adeptes ? Lequel ? Peux-tu nous le présenter ? Sinon, en connais-tu, en as-tu fréquenté, et comment était-ce ?



Arnsvald, skald Cœur de Dragon : Non aucun groupe. Je demeure solitaire et voyageur en tant que skald.



Galdar Sechador : Je me suis toujours conduit en cavalier seul. Néanmoins, dans la mesure où j’y partage mes invocations et autres textes spirituels, je fais, en quelque sorte, partie du Kindred Midgard [à l'instar d'Eikthyrnir Odinson, dans la première interview sur les danisants contemporains – ndr], groupe Privé de Facebook, constitué de 323 membres et guidé par Victor Lodbrok. Voici sa présentation par Victor lui-même :

« Le kindred est une association religieuse et culturelle qui cherche à promouvoir la spiritualité païenne nordique et les coutumes des ancêtres. L’apprentissage de l’Histoire et de la mythologie des peuples Nordiques, le croisement spirituel de ses membres, l’évolution personnelle, intellectuelle et sociale de ses participants et de la société en général, l’enseignement et le fondement des valeurs. – De plus, le kindred est une organisation qui cherche à défendre les milieux naturels, ainsi que les animaux, combattant ainsi les éventuelles modifications de la nature et la maltraitance des animaux. – Le kindred se réserve le droit de vouer son culte aux anciens dieux nordiques, de faire croître les croyances spirituelles, de pratiquer les rituels du paganisme germanique. »

Victor a pour ambition de faire reconnaître notre foi officiellement, au même titre que le godhi Sveinbjörn Beinteinsson qui fit officialiser la sienne en 1973 en Islande.



Harjamann Marshalk : J'ai été nommé godhi du clan Liddle Franke, un clan faisant jadis partie de l'association des enfants d'Yggdrasill mais s'en étant détaché il y a quelques années. Nous sommes un clan multi-traditions (nordisants, germanisants, anglo-saxons [danisants, en somme – ndr]). En ce moment nous avons une gythia qui fait également son travail puisque avec certains détails de ma vie je n'assure pas pleinement mon rôle ces temps-ci là où elle, elle organise quelques évènements en ce moment. [Il en faut du courage et de l'honneur, pour raviver le polythéisme européen, peut-être surtout en République française, qui rend irréligieux et stigmatise très vite tout de sectaire, quoiqu'il ne faille jamais ignorer les dérives. Néanmoins, la République est laïquement intrusive, toujours à craindre, inquiète… Il faut certainement des garde-fous. Mais les comtiens et crypto-comtiens ambiancent la France – ndr].



Ketillunn : Je fais partie d'un groupe, oui, mais je n'en dirai rien, par probité. Les groupes sont à l'image de ce monde actuel. Il faut savoir initier des rencontres, et trouver nos alliés.



Miguel « Wilhelm » Pancorbo : Je ne fais partie d'aucun groupe d'adeptes parce que je n'en connais pas dans mon secteur, cela me plaîrait bien, toutefois je dois encore évoluer. Par rapport auw groupes religieux, j'ai été élevé et dégouté par le système judéochristianomusulman et je suis mal à l'aise avec les dogmes, obligations, etc. [il s'agit avant tout d'associations spirituelles dans le paganisme, et comptent avant tout les affinités et la joie de célébrer – ndr] même si certains groupes païens pratiques une totale liberté de participation, je veux être sûr de trouver le bon. [Hélas ou pas, de nos jours, dans bien des cas, cela signifie : devoir l'initier soi-même – ndr.]



Thierry Van den Eynde : Non je ne fais partie d’aucun groupe d’adeptes. J’ai créé le Cercle Alruna, c’est comme un point de rencontre, une structure très libre où peuvent se croiser des personnes aux intérêts communs qui concernent les croyances danes et le chamanisme pour échanger, ou pratiquer diverses cérémonies. Cela me permet aussi par le biais d’une page Facebook de diffuser des infos, connaissances, sagesses, ou encore présenter un certain état d’esprit, un regard différent basé sur les sociétés païennes anciennes. En dehors de ça, j’ai une pratique plutôt solitaire. [Or il faut dire que les cultes les plus fréquents dans le paganisme, sont les cultes domestiques, devant l'autel dédié aux ancêtres, comme cela se pratique toujours à la Nuit des Morts mexicaine d'ailleurs, mais aussi évidemment aux génies locaux et aux dieux – ndr.]





5. Comment commenterais-tu ce que tu perçois des néopaïens – ou païens contemporains si tu préfères – au-delà de ton groupe, et notamment sur Internet, eut égard au forn siðr ?



Arnsvald, skald Cœur de Dragon : Ce que je perçois est de la defiance envers les païens, du mépris. Alors que les religions [monothéistes] ont pris beaucoup de choses aux païens pour les inclure dans leurs croyances. [Visiblement Arnsvald n'a pas compris la question, puisqu'il s'agissait de dire ce qu'il pensait des autres (néo)païens. Mais qu'il me soit permis ici de dire, que sa poésie témoigne d'une mentalité « templière » largement crypto-monothéiste dans la démarche – ndr.]



Galdar Sechador : Je ne puis répondre car je ne connais pas assez ce sujet, faisant, comme je l’ai dit, cavalier seul, et ne m’intéressant que vraiment très superficiellement aux autres obédiences.



Harjamann Marshalk : Je pense qu'il y a des païens sincères qui vivent dans une certaine piété spirituelle et pratiquent quotidiennement seuls ou en groupe, là où d'autres se concentrent surtout sur le décorum entourant le paganisme dane (tatouages, pendentifs « marteau de Donar [Thor] au cou, écrire skøll au lieu de skål (d'ailleurs en vieux francique on dit skallija).



Ketillunn : Comme je le disais : « les groupes, donc les néopaïens, sont à l'image de ce monde actuel ». Des affaires de caractères, pour l'essentiel, mais les fantasmatiques sont à fuir. Cela dit, ils font travailler la créativité. Encore qu'ils se miment souvent…



Miguel « Wilhelm » Pancorbo : Je pense ne rien pouvoir ajouter de plus qu'avant.



Thierry Van den Eynde : Je suis assez partagé. D’une part il y a des personnes sérieuses qui partagent des connaissances vérifiées, mais d’autres le vivent plutôt comme une manière de se démarquer d’une certaine norme et de façon un peu caricaturale. Somme toute, un reflet assez cohérent de toute société humaine…

Je n’ai qu’un vrai regret, c’est de voir beaucoup de polémiques autour de détails qui me semblent personnels de prime abord. Le meilleur exemple ce sont ces débats enflammés, où chacun tente d’imposer sa « vérité », sur les différentes appellations de ses croyances, ceux sur les noms des runes ou de certains termes liés aux différents dialectes danes. L’essence même du polythéisme est de ne pas avoir de dogme qui oblige les adeptes à voir les choses de la même façon.

Cette pensée unique née des dogmes monothéistes influence encore beaucoup les esprits malgré la vigueur nouvelle des paganismes actuellement. Je pense que la croyance est affaire personnelle, un rapport entre soi et les divinités sans intervention d’une tierce personne.

Historiquement, la différence existait entre le culte privé où chacun vivait sa relation aux divinités à sa manière (quitte à se détourner d’une divinité vers une autre par intérêt ou dépit), et le culte public qui était très structuré rituellement et symboliquement pour les cérémonies de groupe. Le simple fait de traduire en runes les divers noms du dieu borgne [Woden, Wotan, Oðinn, Odin] dans les époques et lieux où il fut présent, et d’analyser leurs significations, permet de se rendre compte des différences de mentalités et de perception du monde.





6. Notamment, comment te situes-tu par rapport aux Danes les plus fameux dans la culture populaire, j'ai nommé les vikings ? Qui sont-ils ? Sont-ils bien représentés ? Et où en est ton forn siðr et/ou celui de ton groupe, par rapport à ça ?



Arnsvald, skald Cœur de Dragon : Je me situe comme messager des dieux. Ainsi qu'en tant que skald préserver et faire perdurer notre foi. Notre histoire. Nous sommes des hommes d'honneur. D'une force et d'un courage dont manque cruellement le monde actuel. Ma foi se situe dans l'être et montre sa capacité à vivre en homme libre. Nous ne sommes pas assez représentés. Ce pourquoi sur mon groupe je partage le savoir de nos dieux et de nos ancêtres. En préservant des valeurs qui font défaut de nos jours.



Galdar Sechador : Relativement à ce que je connais de ma tradition, j’estime me situer en bonne lignée, évolutive de surcroît, nonobstant le fait, cependant, que j’utilise l’ancien futhark (avec la rune dagaz en vingt-quatrième place et non othalaz) et non le futhark nordique à 16 runes.



Harjamann Marshalk : J'ai fais mon test ADN, j'ai 8% de mes ancêtres venant de finnoscandie, en fait comme la majorité des autochtones ouest-européens… donc pas de quoi faire un cake. Par contre, ce test a confirmé que je suis originaire en très grande partie des Pays-Bas, des Flandres belges et du nord-est de la France, donc un descendant de Mérovée [chef dane du clan des Franks, inaugurant la lignée mérovingienne des rois de la « France » d'alors, dont ressort le fameux converti au catholicisme : Clovis – ndr].

Du coup au même titre que les nordiques et les anglo-saxons, je suis entre autres un descendant de Yngvi-Freyr.

En tant que français, nous devrions célébrer les dieux danes selon la tradition germanique, dane continentale, plutôt que d'aller chercher en Scandinavie [dans le précédent entretien, Halfdan Rekkirsson conspuait le « scandinavocentrisme », à raison – ndr].



Ketillunn : Les vikings sont les hommes des vici, mot latin (prononcez viki) venant de vicus (vikousse) : le port de commerce. En norrois féodal, vik désigna logiquement la baie maritime, car les ports sont construits dans des baies pour se protéger des grosses tempêtes. Ce sont des armateurs en quête de terres et de commerces, avides de s'assimiler, l'histoire normande l'a prouvé. Ils seraient partis de Scandinavie à cause de la surpopulation, rapport aux mauvaises récoltes. Comme tous les païens européens, ils migrent au besoin, pour échanger, s'emparer, voire piller. C'est faire honneur aux dieux, de vivre l'aventure de la vie. Ils ont faim de vivre. Je crois que la culture pop ressent et adore cela. C'est logique et sain. Mais je suis plutôt du genre völva dans casanière dans sa région [magicienne – ndr]. À l'époque, je serais restée sur mon fjord…



Miguel « Wilhelm » Pancorbo : Par rapport aux Danes je suis très enthousiaste qu'il y ait un engouement pour leur Histoire et leurs croyances, cela est aussi impulsé par les découvertes archéologiques de plus en plus nombreuses, qui sont souvent révélatrices d'infos qui contredisent les écrits des catholico-historiens. Le même phenomène ce produit d'ailleurs au sujet des peuples celtes, nous révélant le haut degré de raffinement de ces civilisations.



Thierry Van den Eynde : La société scandinave médiévale est la source principale de qui veut retrouver le paganisme dane, j’ai donc en toute logique commencé par l’étudier pendant presque 20 ans. Par après, j’ai ressenti le besoin de cibler mes recherches sur une localisation plus personnelle et j’ai cherché les traces du paganisme germanique, dane continental, en Flandres plus particulièrement.

Quant aux vikings, ils ont clairement une aura particulière, légendaire ce qui implique qu’on les met à toute les sauces… L’image que l’on s’en fait évolue heureusement vers quelque chose de plus cohérent historiquement même s'il y a encore du boulot.

Personnellement, mon intérêt s’est toujours porté sur la période précédente [celle dite des « invasions barbares » ou sans connotation gréco-romaine « des grandes invasions » – ndr], car je considère la période viking comme une certaine décadence de la civilisation dane païenne. Il suffit de comparer les runes de l’alphabet viking avec l’ancien futhark pour voir que les runes d’émotion, de sensibilité ont disparu pour laisser toute la place aux runes dures et guerrières.



Source de l'image : le jeu vidéo « Assassin's Creed : Valhalla » :

un resucé modernisant, à la morale douteuse.

7. Quel rapport le druidicat celtique a-t-il, avec le forn siðr ?



Arnsvald, skald Cœur de Dragon : Il y a un lien car j'habite en terres celtes. Mais ce serait trop long à expliquer. [Le mystère demeurera entier. Antiquement, on constate des formes d'acculturations celto-danes à la lisère des deux mondes, sans attestation concernant des « druides danes », de l'Ecosse à la Hongrie, en passant par l'Allemagne centrale – ndr.]



Galdar Sechador : Quand bien même ayant une druidesse [druidiste] dans mes amis, je ne connais que très mal le druidisme. Je sais seulement qu’il s’agit de polythéisme, comme mon cas et qu’il utilise l'ogham, dit Beth-Luis-Nion, l’alphabet des arbres. [L'alphabet des arbres est certainement une invention moderne, rien ne l'atteste historiquement, mais il semble que pour Galdar, tracer des symboles soit essentiel pour pouvoir se dire « païen » – ndr.]



Harjamann Marshalk : Je ne m'y connais pas assez pour pouvoir répondre, je sais que les druides actuels [druidistes] sont une conception maçonnique ce qui me déplaît au plus haut point [depuis John Toland, au XVIIe siècle ; mais encore faudrait-il s'entendre sur la diversité des maçonnismes, sachant en outre que de nombreuses filiations tolandiennes ou autres émergences, se sont départies de la maçonnerie, encore qu'elles puissent en garder des tics ou croire en mille et une formes de New Age. Mais ce n'est pas l'apanage des druidistes, comme on voit dans cet entretien ! – ndr.]

Je sais que certains aussi tentent de remettre la lumière sur les réelles pratiques des Gaulois en se basant sur le comparatisme indo-européen. [Y'en a des bien ! – ndr.]



Ketillunn : Les druides semblent être des connaisseurs et des religieux distingués dans l'aristocratie. Ils forment une caste crainte, exempte de la conscription pour ne pas bêtement perdre leur apprentissage en combat inutile, mais certains savent très bien se battre. Il n'y a pas une telle distinction chez les Danes. Cependant il y a des rites, notamment autour des fameux poteaux sculptés. Les femmes semblent y officier. Pas de fantasme féministe pour ma part [lire aussi la sorcière et le féministe néo-celte – ndr] : juste une fascination masculine pour l'être féminin, une observance. C'est quand même un pouvoir.



Miguel « Wilhelm » Pancorbo : Au départ « les pères des vikings » [donc les Anciens Danes, de Germanie et de Scandinavie… – ndr] croyaient en une Déesse-Mère ainsi qu'aux grandes forces naturelles que sont le soleil, l'eau, la terre, l'air, le feu et la vie, et je penses qu'il en va de même dans l'univers druidique et celtique [de façon aussi vague, on a envie de dire « oui et non » – ndr]. Ces forces de la nature ont été matérialisées et personifiées probablement par des héros élevés au rang de Dieux et Déesses [rationalisation moderne]. C'est la similitude de base à mes yeux, qui fait la jonction de ces deux traditions, mais à bien regarder il y en a tellement d'autres.



Thierry Van den Eynde : Ce sont des croyances cousines avec nombre de points communs, la différence majeure me paraît être la manière de la vivre. Le druidicat celtique était quelque chose de structuré, de hiérarchisé alors que le monde dane le vivait plus librement, plus dans la relation humaine peut-être.

[Nombres de druidistes contemporains, s'imaginent que les antiques druides, après s'être dissimulés des persécutions romaines, ont pu se réfugier dans les régions septentrionales, mais aussi qu'ils ont intégré et façonné de l'intérieur le clergé chrétien, des siècles après la fin de la vie celte.

Rien ne permet de l'attester. De toute évidence, si ç'a bien été le cas (et que ça fait rêver !) ils furent discrets et hermétiques (ésotériques). Autant de préjugés, dont se hartent les occultistes contemporains, et naturellement les crédules. Des scandales auraient dû éclater, or on n'en a pas de traces – ndr.]





8. Une anecdote païenne à nous raconter ?



Arnsvald, skald Cœur de Dragon : Les anciennes croyance ont été réduites à néant pour un idéal religieux qui ne sert qu'à soumettre et s'en remettre à un dieu. Alors que le païen en sa croyance en les dieux se montre capable d'y arriver pour s'attiré la faveur des dieux. Il ne faut pas faire de son mieux ou ce que l on peut. Mais faire ce qui doit être fait avec force et honneur. Croire en soi. Croire en la terre. Croire en la vie. Croire en l univers.



Galdar Sechador : Un jour, un couple d’amis, Kara et Christian, m’ont pressenti pour célébrer runiquement leur mariage, assisté, si cela ne me dérangeait pas, par Anne, une de nos amies druidesse [druidiste]. J’en avais construit le protocole de cette façon :

Consécration du Vé où se déroule la cérémonie : « Je consacre ce Vé par Odin, par Baldr, par Freyr et par Thor. Que cette Clairière accueille favorablement l'union de Kara et Christian. Í vé lathu tíl leita frettar árs ok fridar ok nanda litr ok tíl sol í tíl Önd, Alu ! En ce lieu sacré, j'invoque les brillants augures de prospérité, de paix,de radieuse santé et de soleil dans l'âme, Alu ! » Ceci en s'orientant vers les quatre points cardinaux en commençant par le Sud. Appel des Déesses et des Dieux pour favoriser la cérémonie : « Je salue tous les Dieux et Déesses, les Ases et les Vanes, les Alfes et les Dises, les esprits et les ancêtres. Que tous viennent assister cette cérémonie, que tous bénissent ce mariage. Salut à toi Frigga, protectrice de la maison, gardienne des clefs, toi la plus grande des femmes et la détentrice des serments. Entends-nous et bénis le travail qui sera effectué aujourd’hui. Salut à toi, Nanna, blanche Déesse, fidèle épouse de Balder, protectrice des amants fidèles. Reviens-nous de Helheim en ce jour lumineux afin d’apporter la flamme immortelle de l’amour à nos jeunes époux. Esprits bienfaisants et Âmes des Anciens, veuillez accepter l’aide de nos bras et de nos forces, pour qu’elle soit harmonieuse avec vos intelligences, veuillez nous aider, nous guider, nous conseiller, afin que, de nos efforts conjugués, renaisse une terre plus belle, sur laquelle vivront en paix les âmes des êtres. Les Déesses et les Dieux sont avec nous, que le Rituel commence ! » L'homme et la femme, en se tenant par la main, disent ensemble : « Nous venons nous marier devant les Dieux, les Anciens et les humains ». Je m'approche d'eux puis pique les annulaires gauches de la femme et de l'homme. Ceux-ci posent leur blessure l'une contre l'autre en unifiant leur sang en silence, les yeux dans les yeux. J'entoure leurs doigts d'un ruban rouge qui symbolise l'échange du sang et présente l'anneau runique. La femme et l'homme en tenant l'anneau prêtent serment devant les Dieux. La femme dit : « Sur cet anneau, mon serment je prête à Christian, mon époux, un amour sacré et fidèle. » L'homme dit : « Sur cet anneau, mon serment je prête à toi, Kara, mon épouse, un amour sacré et fidèle. » L'homme offre alors à la femme la clé de la demeure symbolisant que la femme est maîtresse de la maison : « Je t’apporte ces clés de la maison, esprit de ma lignée, conserves-la bien, mon épouse ! Dans la bataille comme dans la joie, je me tiendrai à tes côtés, comme je me tiens aujourd’hui à tes côtés. » La femme offrant à l'homme une arme (épée) pour défendre sa famille et son foyer, dit : « Je t'apporte cette épée, manie-la avec force, et garde la bien, Christian, mon époux ! Dans la bataille comme dans la joie je serais ta force, tout comme je me tiens aujourd'hui à tes côtés. » Je dis : « Maintenant, j'appelle Frigga à être témoin, elle qui garde tous les contrats passés, et Siofn, la plus douce servante, que la loi soit en accord avec l'amour. Que les dames de Frigga gardent votre serment, et qu'elles vous accordent le bonheur. » Je remplis la corne d'hydromel nuptial, (d'où l'expression « lune de miel ») et fais le signe du Marteau de Thor au dessus de cette dernière en disant : « Que cette corne soit bénie pour ce couple fier, j'estime que vos jours seront bons. Que la joie soit dans cet hydromel, et que votre union soit féconde après que vous ayiez vidé cette corne. Quelques soient les récoltes, vous partagerez toujours. » Je tends la corne à boire à l'homme qui boit en disant : « Quelques soient les récoltes, nous partagerons toujours. » L'homme la tend à la femme qui boit en disant : « Quelques soient les récoltes, nous partagerons toujours. » Ils me rendent la corne. Je fais à présent le signe du Marteau devant le couple en disant : « Que votre union soit féconde. Les brillants augures de prospérité, de paix, de radieuse santé et de soleil dans l'âme, sont désormais sur vous. Alu ! » Ensuite, je dis : « Salutation aux Dieux et aux Déesses ! » L'assemblée répète : « Salutation aux Dieux et aux Déesses ! » Je remplis de nouveau la corne. Pour clôturer la cérémonie, les participants boivent à la corne pour honorer les Dieux présents. Après avoir bu, chacun(e) verse un peu de la boisson sur le sol en sacrifice aux Dieux. Le jour traditionnel pour les mariages dans la tradition nordique était le vendredi, jour sacré de la Déesse Frigga. La plupart des mariages, en tenant compte de tous ces facteurs, se déroulent vers la fin de l'été jusqu'à la première partie de l'hiver. Cette cérémonie se déroula sur leur propriété, en pleine nature, autour d’un horg (autel) érigé et gravé du futhark, dont j’avais au préalable consacré/vivifié chaque rune, au sein d’un Vé (enclos) délimité par un cercle de pierres, autour duquel était située l’assemblée.



Harjamann Marshalk : Quand je suis entré dans un clan et avant de pratiquer avec celui-ci j'avais une image des païens comme des gens voulant s'élever, se cultiver aussi bien physiquement que mentalement. Au lieu de ça je suis tombé sur quelques non-binaires au cheveux bleus, sur des efféminés et sur des gens qui se plaignaient sans arrêt. J'avais parfois l'impression d'être à la Fête de l'Huma…

Quand je suis devenu chef de clan j'ai mis un point d'honneur à bien choisir les participants : les banquets rituels à base de tofu sauce soja en chantant l'Internationale c'est pas mon dada… cela dit un bluot avec des chauves qui lèvent le bras à 45° autour du feu en écoutant du mauvais rock et en enchaînant des kro c'est pas mon truc non plus.



Ketillunn : J'ai une sombre horreur des malotrus(es) dans les groupes, qui se prennent pour des égaux en s'asseyant sur le travail des autres, sans considération pour le lieu ni le passif des membres. Ce sont des Loptr [des Loki – ndr], des gaffeurs atroces. On ne peut pas leur en vouloir, mais on comprend très bien pourquo Oðinn le domine. Il faudrait plus d'Oðinn en ce monde actuel.



Miguel « Wilhelm » Pancorbo : Une fête traditionelle dans un petit village des Asturies en Espagne, près de Cudillero précisément. C'était la reconstitution d'un mariage paysan tel qu'ils ce pratiquaient encore au 19 siècle. Apres la très officiel cérémonie judéochristianomusulmane, ce déroulait la cérémonie de remise des clefs aux jeunes mariés, qui consistait en un échange de pains (l'un en forme d'anneau, l'autre droit et long comme une baguette) lesquels devaient rentrer l'un dans l'autre, afin d'assurer la fertilité des deux parties. Bien évidemment le prètre n'etait pas convié. Ce n'est pas une anecdote païenne à proprement dire, mais la vivacité et les traces de traditions païennes dans les campagnes me touchent énromément. [C'est païen – ndr.]



Thierry Van den Eynde : Le village d’origine de ma famille porte le nom d’un saint (St Liévin) qui fut exécuté par les païens locaux au VIIe siècle, car il voulait les évangéliser. En dehors de toute considération sur le meurtre d’un humain, je suis assez fier de mes origines.





9. Que veux-tu ajouter librement ? Au revoir !



Arnsvald, skald Cœur de Dragon : Qu'importe l'ampleur de l'obstacle / Car notre foi raisonne comme l'Oracle / Dont les dieux demeurent fiers de ce spectacle / Car nous ignorons la débâcle.

+ Qu importe si il y a défaite / Notre soif de conquête / Fera que nous relèveront toujours la tête / Oui nous célébreront les dieux comme une fête.

+ Et si il y a victoire / Nous en serons de la gloire / Car nous ne perdons jamais espoir / Nous ne cesserons jamais d y croire.

+ En ces instants honorons les dieux / Festoyons car nos ennemis en sont envieux / De voir notre force s'illuminer de mille feux / Car nous ne sommes pas en ce monde pour faire de notre mieux.

+ Nous sommes ce que nous devons être / Sans être dans le paraître / Entourés de traîtres / Personne ne peut nous faire disparaître.

+ Nous sommes des guerriers / Bien que l'on nous nomme sans pitié / Nos ancêtres nous ont encensés / À ne jamais plier.

+ Croyons en notre destinée / Notre savoir doit être préservé / À nous d'y croire en notre volonté / L'histoire sera notre renommée.

+ Que les dieux me l'accordent / Je ne lâcherai jamais la corde / Tout comme je ne trahirai jamais la horde / Même si Loki rôde. [Dans les eddas, il fait plutôt « désordre » ; il faut se défier des réflexes crypto-chrétiens réactualisant le diable, d'autant plus que les eddas ont été compilés par des chrétiens – ndr.]



Galdar Sechador : Mon livre d'environ 820 pages a été divisé en trois volumes selon les souhaits de mon éditeur. Le premier volume traite de la divination dans sa première partie et du Hönstadhagaldr et du Stadhagaldr appliqués et méthodiques dans sa deuxième partie selon sa table des matières : 1- Introduction / 2- À propos des runes / 3- Présentation des runes / 4- Sens divinatoire des runes / 5- Honstadhagaldr et Stadhagaldr… Le deuxième tome est consacré, entre autres, à la description de la construction psychophysique runique, selon sa table des matières : 1- Construction psychophysique runique / 2- À propos des pratiques runiques / 3- À propos de Blót / 4- Yggdrasill et Hvelir / 5- Protection de la demeure / 6- Taufr et runes apparentées / 7- Paroles de pouvoir / 8- Divinités et leurs rituels d'invocation / 9- Présentation des élémentaires et de leurs invocations / 10- Protecteurs et guérisseurs de Stödhur… Je ne fais pas de prosélytisme de force et j'en parle uniquement aux personnes intéressées qui le demandent [le prosélytisme de force n'existe pas, sinon ce sont des conversions forcées ; le prosélytisme, c'est diffuser « la bonne parole » – ndr]. Ce chemin est une initiation méthodique qui conduit à une transmutation intérieure laquelle permet d'accéder à différentes capacités magiques, ainsi qu'à une vision et une compréhension progressives des différents niveaux de réalité. Hönstadhagaldr et Stadhagaldr selon les quinze jours de régence runique constituent une discipline quotidienne qui m'amène à une compréhension croissante des différents niveaux de réalité (mentionnés ci-dessus), ainsi qu'un langage interactif de synchronicité avec les Puissances qui deviennent de plus en plus intime. Ce dernier point donne l'impression de vivre dans une autre dimension d'une autre manière insoupçonnée. En outre, intervient la capacité d'aider les gens à distance en projetant les énergies de la rune appropriée sur eux. J'écris ici aux personnes intéressés : si vous pratiquez scrupuleusement le premier volume, dans une initiation qui dure trois ans, vous pourrez atteindre les capacités contenues dans le second volume. Le troisième volume est une sorte de résumé, en dehors des réflexions personnelles. Celui qui m'a transmis ce vieil héritage a été initié dans la forêt par sa grand-mère qui invoquait Odin en sa compagnie en hurlant son galdr, un Dieu qu'elle appelait le vieil homme et qu'elle craignait.



Harjamann Marshalk : Soyez fiers de vos ancêtres franks, mais aussi celtes et romains, mais aussi de vos terroirs, c'est ce qui nous a façonnés !

Essayons de retrouver la vertu dans les paroles de Wuodan et les écrits de Marc Aurèle, le christianisme n'a pas le monopole de cette vertu, à la base ça vient de nous !



Ketillunn : Mon surnom m'a été inspiré par Joël Supéry [interviewé dans le premier entretien – ndr], qui suppose que l'expansion viking en Gascogne (nommée Vasconie, à l'époque) a été menée par un certain Catillus selon les sources : Kaetill, en norrois. Comme völva, je suis donc plutôt une sorgina, localement. Et même un sorgina, car malgré mon suffice -unn je suis un homme. Jérémy Cigognier, de la Vascitanoï, auteur et typographe de ce deuxième entretien, dans le premier surnommé Lars Jensen, pour le plaisir. [rires]



Miguel « Wilhelm » Pancorbo : Je finirai par un grand merci pour ton travail et aussi pour celui de tous ceux et celles qui œuvrent pour la diffusion et la compilation de toute la matière païenne. Il y a beaucoup à lire et apprendre j'essaierai de continuer à y consacrer du temps. Skall, cordialement.



Thierry Van den Eynde : « L’esprit seul sait ce qui gît près du cœur » – Hávamál

