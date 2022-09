Détournement de fond public dans l’enseignement catholique

Je viens de passer 20 ans dans l'enseignement privé (catholique) en tant que prof (maths-sciences) et adjoint de direction quelques années. Et depuis 1994, au sein de l’Éducation Nationale (public) j'ai œuvré. L'expérience est longue mais agréable et riche en acquisition, connaissance et reconnaissance. C'est un métier, l'éducation est subtile et les belles théories s'expérimentent pour être correctement assimilées. L'éducation est un art en fait pour la créativité nécessaire, la technique maîtrisée et la vocation assumée. C'est dur, le métier, le rythme basé sur la tension nerveuse et les yeux rivés comme au théâtre, le prof est un acteur mais les spectateurs sont des élèves, des apprenants, des scolaires, des étudiants ou des humains c'est pareil au final. On apprend aux autres et toujours sur soi dans le monde éducatif, c'est un miroir permettant de constater l'asymétrie et la chiralité.

Cet article servira de base pour informer l'opinion publique et l'Enseignement Catholique d'un dépôt de plainte du Rectorat de Toulouse contre un cadre de direction de l'ensemble scolaire Saint-Etienne à CAHORS pour un détournement de fond de plus de 100.000€

Je ne vais pas parler du métier d'enseignant (pour l'instant) mais plutôt révéler l'arrière coulisse de l'Enseignement Catholique (EC) au sein de l’Éducation Nationale (EN). Disons que 20% des élèves/étudiants sont scolarisés dans l'Enseignement Privé, on peut légitimement se demander d'abord pourquoi cet état de fait ? J'y vois trois arguments :

L'externalisation des services (publics) La possibilité de faire autrement Un petit nid douillé pour ceux qui ont les moyens financiers

L'EN (Éducation Nationale) octroie, administrativement, des prérogatives à l'EC (Enseignement Catholique). Il s'agit de la gestion autonome des bâtiments, du personnel éducatif (CPE, surveillance, maître d'internat...), du personnel de restauration (cuisine, service, ménage...) et du personnel administratif (accueil, secrétaire, comptable, direction...) mais pour l'uniformisation de la pédagogie, les profs sont payés par l’État français à l'EN (public) comme à l'EC (privé). Depuis 1995, le prof (certifié par l’État) s'inscrit au concours national dans une matière (ou bi-matière) déterminée mais estampillée "public" ou "privé". J'ai passé le concours de l'Enseignement Privé simplement parce que je pouvais choisir le lieu de mutation initial pour appréhender librement les opportunités fonctionnelles des structures dirigeantes. C'est une possibilité dans l'EC mais pas dans l'EN. Je souhaitais me rapprocher de la Suisse et un poste était disponible à Vienne près de Lyon... Je postule et mon téléphone sonne, le directeur de l'établissement était une vieille connaissance de mes parents (Pyrénées). J'avais commencé (Éducation Nationale) comme surveillant d'externat, d'internat puis prof dans les établissements publics et pour l'armée (8°RPIMa avec distinction honorifique)... Mais là, je me rapproche de la Suisse car je venais d'intégrer une école de philosophie orientale et d'étude comparée des religions (École Arcane à Genève). L'EC permet cela, de travailler "certifié" par l'état, de choisir sa mutation et d'avoir le temps (comme tous profs EN) de faire autre chose. Car oui c'est dur d'être prof mais lorsqu'on gère, on a le temps de faire autre chose. Il faut l'admettre et le reconnaître même si les salaires n'ont pas augmenté ou très peu par rapport au SMIC depuis 40 ans.

Après plusieurs postes pour me rapprocher de ma femme à Carcassonne, on se pose entre Cahors et Sarlat pour accueillir notre deuxième enfant et acheter une maison. Muté en 2011, c'est en 2014 que la direction de l'établissement (Ensemble Scolaire Saint-Etienne, CAHORS) me propose une "mission spéciale" pour redresser en maths un petit collège du Lot près de Rocamadour (à Gramat). En 5 mois (en plus de mon service au lycée sur Cahors), j'interviens pour tous les élèves (+200/semaines en plus) et j'exige une salle unique équipée d'un vidéoprojecteur... Au delà du matériel, j'expérimente des méthodes performantes pour stimuler l'envie d'apprendre. Ensuite on me propose des responsabilités pédagogiques à Cahors comme la gestion des inscriptions, des examens, des conseils de disciplines, l'orientation, les stages puis la gestion des emplois du temps (+100 profs), la mise en place de la réforme du collège en 2015 puis le pilotage du projet établissement...

Pour expliciter rapidement la fraude (généralisée et tacite au sein de l'EC), c'est simple, il suffit de comprendre la mécanique administrative. L'ensemble de la trésorerie pour payer le personnel de direction, de vie scolaire, de restauration et de nettoyage, est issu de l'OGEC (organisme de gestion de l'enseignement catholique) c'est à dire géré par l'EC. Pour des agents d'entretien, je vous rassure, il n'y a pas de fraude, mais pour les responsables de la gestion globale (personnel de direction) des moyens alloués par l’État, c'est différent car la maxime du "sage hypocrite" est :

FAÎTE CE QUE JE DIS PAS CE QUE JE FAIS ! Sagesse populaire des dominants sur les exécutants

La fraude (constatée) dans l'Enseignement catholique est simple, elle concerne 2 ou 3 personnes dans l'établissement d'une cinquantaine de personnels payés par l'OGEC, une centaine de profs (payés par l’État) et 1000 élèves entre le collège et le lycée. Mais c'est bien le personnel de direction qui profite de la manne. Pour donner un exemple factuel, en tant qu'adjoint de direction (OGEC) j'avais un regard sur 1600h/semaine pour les profs (collège + lycée général et technologique). J'en distribué 1300h et ma collègue fraudeuse gérées 300h par semaine (lycée professionnel). Sur ces 300h allouées par l’État, elle ponctionnait 9h/semaine d'enseignement qu'elle n'effectuait pas mais qu'y tombé sur son compte en banque par un PV (procès verbal) officiel payé par l'état mais ce sont des heures d'enseignement non effectuées et validé par le chef d'établissement. C'est un fait avéré maintenant ainsi je peux parler librement puisque le Rectorat de Toulouse à porté plainte contre cette personne frauduleuse en utilisant les preuves de mon dossier qui en révèlent/justifient les faits. C'est un peu long, mais prenez le temps de le lire.

Chaque établissement de l'EC en use et abuse mais j'ai vu et je sonne l'alerte. STOP ! Vous êtes démasqués et je peux jouir sans danger de cet état de fait puisque je n'ai rien à me reprocher si ce n'est mon manque d'efficacité puisqu'il m'a fallu 4 ans et de nombreux déboires pour en arriver à faire suspendre cette personne frauduleuse. L’État vient de mettre 1 an pour valider un détournement de fond public d'une valeur de +100.000 €. Pourtant c'est moralement inadmissible et juridiquement condamnable bien sûr mais je dois dire que le Rectorat de Toulouse a assuré en étant courageux pour aller au bout de sa démarche. J'ai essayé pendant 3 ans de "laver le linge sale en famille" c'est à dire avec l'EC, le chef d'établissement puis le directeur diocésain de l'Enseignement Catholique qui m'a fait tourné en bourrique. J'ai demandé des excuses à l'EC sans les obtenir donc vous pouvez lire maintenant ce témoignage. En effet, c'est un principe, ils ont fraudé et persisté dans leur attitude. En fait, pour un directeur d'établissement EC, (légalement déjà) il suffit de travailler 2h/semaine d'enseignement pour cotiser une "pleine retraite" de prof ! En effet, vous avez bien lu. On peut se poser des questions sur cette connivence administrative avec l’État. De nombreux directeurs d'établissement à l'EC profitent de cette allégeance administrative sans même faire les 2h/semaine d'enseignement obligatoire. C'est simple, il suffit de vérifier dans chaque établissement privé pour constater le pourcentage de directeur du privé qui fraude au niveau national.

Résumons la situation : En tant que cadre de direction (OGEC) j'ai constaté une fraude, un détournement de fond public (+100.000€) par une DDFPT de l'EC, il m'a fallu plus de +4 ans pour faire suspendre cette personne :

D'abord en interne (dans l'établissement), au sein du conseil de direction, 2 ans pour constater que personne ne souhaitait s'allier à moi pour stopper cette fraude. Et là je vais parler des collègues... Au niveau académique (+1 an) avec le directeur diocésain EC pour constater son inertie et son hypocrisie puisque lui-même à proposé cette fraude à un directeur d'établissement sous sa juridiction. Au niveau de l'EN avec le Rectorat de Toulouse (+ 1 an) pour qu'il porte plainte (commissariat de police de Cahors) contre cet agent frauduleux. L'agent de Police (juin 2022) vient de transmettre le dossier au parquet (Cahors).

Voilà où nous en sommes et je vais détailler les faits/conséquences des 4 points précédents. Mais je souhaite avant tout préciser la méthodologie frauduleuse de l'Enseignement catholique. C'est très simple et très pernicieux. Il s'agit de faire payé par l’État une fonction de direction (EC). Par exemple, dans l'établissement me concernant, la DDFPT (directrice délégué aux formations professionnelles et techniques, EN) s'octroie des heures prof qu'elle n'effectue pas pour gonfler son salaire sans que l'OGEC n'est quoi que ce soit à débourser. Après condamnation et mise à pied par l’État, cette personne frauduleuse vient de passer 1 an en arrêt maladie et donc payé par l’État. C'est un comble mais c'est la loi. Donc au final elle est suspendue mais toujours payée !

Alors, la fraude est simple à mettre en place, je vais vous l'expliquer sous forme de dialogue :

Le comptable de l'OGEC (Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique) : "bon soyons clair, pour éviter de te payer avec l'argent de l'Enseignement Catholique dans tes fonctions réalisées, tu prends 9h/semaine en tant que prof (payé par l’État sans les effectuer) et je te verse 500 € en plus pour tes prérogatives annexes et pour satisfaire mes désidératas".

L'agent corrompu : "Ah bon tu crois c'est possible sans risque de se faire prendre ?"

Le comptable de l'OGEC : "Oui, il n'y a pas de lien administratif et juridique (entre l'OGEC et l’État), il suffit juste de ne pas indiquer tes heures prof sur l'emploi du temps (profs-élèves) de l'établissement qui est visible par la vie scolaire, les élèves et les parents d'élèves".

L'agent corrompu : "Bon ok"

Alors au final, cet agent corrompu, dans l'établissement, avait 3 salaires distincts :

Un mi-temps en tant que prof payé par l'état (sans faire les heures)

Un mi-temps de DDFPT payé par l'Etat

Plus quelques centaines d'€ comme salaire OGEC pour gérer un section (enseignement supérieur, 60 élèves) de l'ensemble scolaire (déjà inclue dans le salaire de DDFPT)

Au final, l'Enseignement Catholique paye "un petit pourcentage" du salaire nécessaire pour un personnel de direction et c'est là l'embrouille, les comptables de l'OGEC diminuent la masse salariale de son personnel de direction en ponctionnant des heures allouées par l’État à destination des élèves. Une véritable arnaque bien ficelée !

La fraude est très simple à démasquer lorsqu'on connait les rouages administratif de l'OGEC et de l'EN. Ce qui est vraiment écœurant c'est l'inertie de l'EN et la moralité diffusée par l'EC auprès des élèves et du personnel sachant qu’officiellement la fraude est généralisée. J'ai proposé au Directeur Diocésain (Aveyron/Lot) une mission spéciale pour visiter tous les établissements et faire le point très simplement puisqu'il me faut moins de 3h (en comptant le café) pour éplucher dans un établissement de +1000 élèves, les PV d'installation, l'emploi du temps des élèves/personnels (profs/éducatifs/direction) de l’État et les contrats OGEC en corrélation avec les fonctions de chaque personnel. Bon, bien sûr, on m'a refusé cette mission puisqu'ils connaissent l'ampleur de la fraude. Le diocèse qui acceptera de se confronter à mon expertise donnera l'exemple à l'échelle nationale d'un fonctionnement dénué de fraude. Quel directeur diocésain l'acceptera ?

Ne soyons pas naïf et restons réalistes, personne n'acceptera cette vérification sauf si l'opinion publique (les parents d'élèves , le personnel et l’État) le demande pour faire toute la "lumière christique" sur l'Enseignement Catholique. Ni les Rectorats Académiques (les Recteurs), ni les Directeurs Diocésains ne souhaitent s'impliquer pour éviter des relations conflictuelles et du travail en plus, un manque de courage évident pour cet état de fait inhérent à la personnalité de chacun. Alors peut-être que le SNCEEL (Syndicat National des Chefs d’Établissement de l'Enseignement Libre) acceptera de me missionner puisque l'ancien président national (Louis Lacome) est un ami, d'expérience à la retraite et que sa force morale et son engagement durant toute sa carrière, son poids relationnel et son pouvoir de persuasion fera pencher la balance vers le bien de tous.

Je vais me permettre, maintenant, d'exprimer mes observations/implications sur :

Les collègues profs et cadres de direction Les Directeurs Diocésains (DD) La justice, le droit et l'information

Les collègues profs

Les collègues profs à l'EN, comme dans toute entreprise, communauté ou club, représentent une réalité de groupe et de sommation d'individus. De la psychologie à la sociologie il faut établir des ponts et les sciences sociales ne sont pas armées pour le faire. Une vision mathématique couplée à la subtilité philosophique de la conscience de groupe permet de l'anticiper. Globalement, la critique d'un collègue est proscrite, par unité de groupe, par solidarité et par considérations bienveillantes. Au sein de l'EN et l'EC, la corporation des profs est très forte non dans l'idée de groupe, mais par intérêts personnels cumulés. C'est un paradoxe mais c'est un fait !

Au sein de l'EC les procédures de direction et la structuration (en interne) sont libres lorsque la verticalité du pouvoir administratif à l'EN est très protocolaire et uniformisé.

Tout est question d'exigences ! Les collègues (profs et cadre de direction) sont décevants et je dois le dire comme dans d'autres "corporations" sportives, musicales, politiques, philosophiques, l'air du temps imprime toujours son inertie jusqu'au point indiscernable d'un individu X (pas conforme) qui bouscule et trouve le "petit décalage" en dénotant et brisant la symétrie d'une illusion plus qu'assumée dans une période d'apparence et de convention. Les collègues profs sont de bons penseurs, ils sont visionnaires pour dire aux autres ce qu'il faut faire sans pour autant objectiver avec tant de verve sa mise en pratique pour eux-mêmes puisqu'ils se réservent la possibilité de refuser ce qu'ils énoncent avec engouement et autorité. Le système éducatif est construit ainsi depuis plusieurs siècles en occident et les stigmates sont bien présents sur l'argile humide des consciences du monde occidental (mentalisme excessif).

Dans toute fraude concrétisée par les dirigeants de l'établissement, il y a l'intérêt des subordonnés (cadres de direction, profs, syndicats...) et pour un prof, c'est son emploi du temps qui compte le plus. J'ai réalisé pendant quelques années les EDT d'une centaine de profs et j'ai beaucoup appris et expérimenté sur la psychologie des autres et sur moi-même. Ma collègue fraudeuse (+100.000 €) usait sans vergogne (mais toujours avec le sourire pour manipuler les autres) de ce pouvoir pour lier des amitiés de connivences au service de ses intérêts. La déception émerge des collègues profs et/ou cadre de direction qui s'auto-excusent de toute responsabilité en s'extrayant moralement du système puisqu'ils considèrent (avec faiblesse et manque de courage) leur position de subordonnés à la direction (réalisation EDT, PV d'installation, répartition des heures postes...).

Combien de fois ai-je entendu, à propos du détournement de fond public : "mais cela ne te regarde pas !" Et bien si, la moralité concerne tout un chacun, et j'étais responsable des emplois du temps. L'insoutenable légèreté des collègues, l'hypocrisie, l'intérêt personnel et le manque de courage, surtout, me sort par les yeux des regards impuissants pour ne pas dénoncer et ne pas s'unir contre une fraude avérée.

Incroyable, le donneur de leçon, le prof et le cadre de direction qui exigent des autres ce qu'il ne peuvent pas appliquer eux-mêmes. Il y a ceux qui disent au autres comment faire et ceux qui doivent s'y soumettre. Le prof est garant des valeurs intellectuelles et morales au sein de l'EN et de l'EC. C'est d'autant plus grave que les collègues n'en prennent pas conscience lorsqu'ils corrigent, au stylo rouge, les copies des élèves...

Les directeurs diocésains

La structure de l'EC est complexe, les directeurs diocésains sont les administrateurs des établissements scolaires (privés) à l'échelle départementale et régionale. Il y a 2 types d'établissements :

les établissements diocésains

les établissements sous tutelles religieuses

Cependant, le directeur diocésain (DD) est impuissant (hiérarchie de contrôle) sur les établissements de tutelle, mais il peut inciter, stimuler et "demander des comptes". Dans l'affaire de détournement de fond que je révèle ici, le DD s'efforce d'avoir une explication cohérente sur les "heures prof à Cahors" gérées par les sœurs de Gramat, la congrégation de Notre Dame du Calvaire initiée par Pierre Bonhomme à la fin du XIXe siècle.

Lettre des sœurs de Gramat en réponse au DD (toutes les pièces sont dans mon dossier)

Les sœurs connaissent pertinemment l'affaire puisqu'elle profite (via l'OGEC) depuis longtemps de cette opportunité pour détourner des fonds publics dans l'enseignement sous contrat avec l’État. Mais elles mentent sans vergogne, la tête haute et l'âme vide. Elles mentent sachant que la fraude est réelle et qu'en interne je bataille avec le comptable de l'OGEC et la responsable de tutelle depuis plusieurs mois en les menaçant de jeter le pavé dans la marre. Mais ce genre de canards se considèrent intouchables (l'eau coule facilement sur leurs plumes) et ils le sont en toute impunité puisqu'il n'y a pas de "lien juridique" entre les OGEC et l'EN. C'est un vide juridique à combler... Et pour le vide de l'âme des sœurs et de tous leurs complices et subordonnés, là, je ne peux rien faire, sauf prier pour leurs âmes impies.

J'ai été patient, mes mots sont modérés mais l'heure a sonnée : "car il n'y avait plus de temps". C'est comme les profs qui n'acceptent pas que leurs élèves trichent alors qu'ils tolèrent la tricherie de leurs supérieurs hiérarchiques. Pour les sœurs catholiques c'est pire car leur sacerdoce spirituel impose une moralité chrétienne, c'est leur rôle en quelque sorte. J'ai constaté que leur connaissance en théologie était très limitée mais bon, leurs discours incitent toujours à la confiance, la considération de l'autre, l'altruisme et l'intégrité, juste des mots dont elles ne peuvent percevoir le sens profondément pour l'appliquer "dans les actes". Pour cette histoire à Cahors, l’Évêque était informé et en copie des mails, mais il n'a rien fait sans doute trop occupé à autre chose de plus important que le détournement de fond public dans un établissement catholique sous sa juridiction.

Même si j'en ai bavé durant toutes ces années de lutte solitaire, j'éprouve une certaine fierté à constater la finalité puisque l’État (le Rectorat de Toulouse) a porté plainte contre la fraudeuse mais j'ai le goût amer car l'OGEC n'est pas impliqué ni la congrégation religieuse des sœurs de Gramat.

L'ancien Président du SNCEEL, mon ami Louis Lacome est dans le consensus puisqu'il explicite le problème de la congrégation de Gramat et de l'établissement Catholique de Cahors différemment lorsqu'il m'a donné son avis (non officiel) sur cette affaire (juin 2020) :

"Je vois que c'est toujours le merdier dans cet établissement. Combien de chef d'établissement sont partis d'épuisement ou poussés vers la sortie. La tutelle est directement ou indirectement trop présente et outrepasse son rôle ; elle se comporte comme si elle était présidente d'OGEC ou même chef d'établissement. Elle a toujours eu au sein de l'établissement des personnes totalement inféodées, pas toujours très professionnelles mais qui sont des "indicateurs" pour faire tomber les syndicalistes, ou les personnes qui cherchent à remuer un peu pour faire émerger les magouilles, les incohérences, etc, ça fait 40 ans que j'entends parler de difficultés dans cet établissement. Les sœurs de Gramat dans la région c'est une institution ; leur fondateur est même saint ou bienheureux et personne n'ose s'y attaquer ni l'évêque, ni le directeur diocésain, ni les personnels et s'ils s'y attaquent, ils s'y cassent les dents... Si tu es clairement en opposition, tu as bien fait d'avoir démissionné, tu te retires la tête haute, en ayant recherché la vérité et lutté contre le détournement de moyens publics."

La justice, le droit et l'information

L'agent de police qui a suivi cette affaire m'a informé qu'elle a transmis le dossier en juin dernier (2022). Lorsque je l'ai rencontré pour préciser quelques données sur le dossier validé par le Rectorat, elle était surprise que les témoignages de l'enquête (in situ) effectuée par des inspecteurs EN n'était pas conforme (il manquait les signatures) à la procédure. Comment le parquet interprète-t-il cela juridiquement ? J'en parle à mon inspecteur EN ayant suivi depuis le début, il me dit : "peut-être que le Rectorat ne souhaite pas vraiment aller au bout..."

Alors maintenant peu importe, l'affaire suit son cours et j'attends que la justice fasse son travail, je suis confiant et je souhaite enfoncer le clou en révélant l'affaire à l'opinion publique. Tout le monde doit être informé pour inciter l'Enseignement Catholique à réagir dans le bon sens du terme, c'est à dire par l'expiation. J'attends des instances Catholiques, de l’État ou du SNCEEL d'être mandaté pour vérifier les établissements privés sous contrat avec l’État. Il n'y aura plus d’ambiguïté lorsque toutes les heures d'enseignements allouées par l’État seront bien à destination des élèves de la République Française et qu'elles ne sont plus utilisées pour soulager le bilan comptable des OGEC.

A bon entendeur...