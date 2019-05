Dieux « au Naturel »

Rien ne prouve que nous soyons, nous autres humains une conséquence du hasard qui fit que de primate en forme , nous passâmes à l’état d’humain par la simple causalité , tandis que les singes restèrent singes, et le règne animal n’évoluait pas davantage : les abeilles forment leur essaim depuis des millénaires et de la même manière un lapin fait son terrier idem et le singe évolue de branches en branches, chaque animal étant spécialisé pour sa fonction, l’humain devant sa survie à son cerveau.

Ensuite : Comment pouvez vous dire ceci : .Les groupes humains qui ont inventé des entités qui couvraient plus efficacement leur déficit de connaissances

Déficit de connaissances ???

D’où les pyramides, dont on ne sait encore comment et pourquoi ces merveilles furent élaborées.

Dois je évoquer ’ les admirables peintures de lascaux, dont un fameux taureau aux lignes si pures....

Mais de quelles connaissances voulez vous parler ? Ne pouvez vous envisager un instant que ceux qui nous précèdent, remontons à l’hindouisme , au moinsn 10 000 ans avant, et qui ont cherché par eux même et raconté nos origines, et aussi édifie des merveilles d’architectures, étaient au summun de connaissances que nous avons perdues, ainsi que d’un rapport intime avec la nature dont ils se sentaient comme faisant partie , qui nous est devenu absolument étranger puisque nous ne sommes capables que d’abstractions avec une science physique qui ne peut concevoir que l’aspect exotérique de toute chose, autrement dit, la connaissance de la loi mécanique de la chose ne nous dit pas ce qu’est la chose elle même.

Fiéffé darwiniste vous êtes, mais je persiste à penser que Darwin lui même aurait réfuté votre argumentation, bien mieux que moi en plus.