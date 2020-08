Discussions néo-celtiques (6) - Héritages et communautés

All's Gaule. Vous les entendez avec leurs bouches en biais ? Les Gaulois ne sont pas nos ancêtres qu'ils disent, mais quelle énorme bêtise. Ils n'auraient rien laissé en héritage, alors ils veulent tourner la page, maintenant cela suffit, car leur nom est partout dans le pays. Parisiens, d'où votre nom vient ? De la tribu des Parisii, vous n'êtes pas seul ainsi, toute l'Auvergne était Arverne, il y a aussi les monts, qui des dieux portent leurs noms, si l'on se donnait la peine, de parler du Mont-Bélen, son nom actuel est le Mont-Saint-Michel, Bélenos y était à l'honneur, remettons les pendules à l'heure. Ils sont vraiment partout, ils les ont juste mis en dessous, sachez que sous chaque temple chrétien, est caché un lieu de culte païen. C'est une corruption historique, cela me pique, cherchez, renseignez-vous, vous verrez derrière le flou, que nos ancêtres nous ont laissé, plus que ce qui nous est raconté. Ils disparaissent des livres d'histoire, nous devons être là pour préserver leur mémoire. Le penseur d'Odin

Sur ce poème en prose, que chacun recevra pour plus ou moins appréciable - ce n'est pas le sujet - s'est déployé un débat opposant les partisans de ce poème ... à un Social Justice Warrior (SJW) anti-nationaliste.

Cet anti-nationaliste croyait utile de lutter contre le nationalisme, notamment hérité de la IIIème République qui exalta la figure de Vercingétorix et son "bon vieux gros" Gaulois "adepte de gauloiseries" (une imagerie en fait erronnée), qu'il présumait dans ce poème. "La bête immonde est partout", c'est bien connu ...

Un Social Justice Warrior anti-nationaliste pour rien :

C'est pas nos ancêtres, mais des prédécesseurs. Y a eu d'autres peuples et individus qui sont venu après, et surtout qui étaient déjà là avant, mais dont on ne connait pas le nom. En ça, "nos ancêtres les Gaulois" est simplement trop réducteur. Et pour le mont Saint-Michel, il faut voir le Mont Tombe !

Une Damoiselle :

Certes, mais de très nombreuses familles peuvent remonter à l'époque gauloise sans problème, en particulier dans les campagnes.

Un Damoiseau :

Oui, il va comme une évidence que nous ne descendons pas uniquement des Gaulois.

Il faut faire attention cependant de ne pas entrer dans l’autre extrême, qui consiste à dire que nous n’avons plus aucun sang gaulois. Car même si il y as eux des brassages génétique en Europe, le fond commun est resté.

Après, l’Europe c’est une grande soupe entre les populations venues d’Anatolie, les chasseurs-cueilleurs venus d’Afrique du Nord, et les Indo-Européens venus des steppes, de ce qu’on appelle aujourd’hui l’Ukraine.

Bref toujours adopter la voie du juste milieu !

C'est-à-dire les Yamnayas indo-européens, dont le gène Y a supplanté tous les Y. De manière générale, il est établi que les conquérants n'ont pas remplacé les populations. Il y eut tout simplement des acculturations, évidemment avec de l'influence de la part des conquérants. Mais, s'ils ont conquis, c'est souvent aussi qu'ils avaient de meilleures techniques, donc elles se sont diffusées.

Ce sont bien des ancêtres, CQFD, sans parler de ce que les universitaires nomment le "folklore", et qui est tout simplement de tradition.

C'est fou ce qu'avec des jeux de mots pseudo-érudits (prédécesseurs, folklores ... ) on peut impressionner de monde ... mais c'est comme "hôtesse de caisse", "technicien de surface", "mal-voyant", "personne en situation de handicap", pour dire caissier(e), nettoyeur(se), aveugle, handicapé(e), etc. : du politiquement correct niaiseux.

Les Yamnayas se sont diffusés jusqu'en proto-Ibérie, et il y a même deux thèses sérieuses selon lesquelles les Celtes auraient émergé 1° soit de façon originale en Europe centrale (création locale du continent), 2° soit de façon originale depuis le littoral atlantique (création locale d'une civilisation maritime).

Le Social Justice Warrior anti-nationaliste pour rien :

Pour en revenir au poème, on a la Lorraine = pays de Lothaire (fils de Charlemagne au début du Moyen-Âge) ; France = pays des Francs (à la fin de l'empire romain ayant colonisé les Celtes) ; les Burgondes = des Germains (ayant envahi l'empire romain déclinant) ; Marseille = Massalia (cité phocéenne établie par les Grecs anciens pendant les Celtes) ; Quercy = le chêne, Roncevaux, durendal ... t'as du germain, du grec, du latin. Et certains toponymes sont même pré-celtiques. Les mégalithes qui façonnent certains de nos paysages, c'était pas les Gaulois. L'établissement des premières villes et hameaux, c'était pas les Gaulois, etc.

La Damoiselle :

L'appellation Gaulois est romaine, pour désigner les non-Latins (qu'ils appelaient "Barbares" pour cette seule raison et définition) qui vivaient dans cette partie du monde. Celtes et Burgondes furent affublés de cette appellation, d'ailleurs le druide Diviciacos, ami de Jules César, qui le rencontrait quand il se rendait a Bibracte, était un Burgonde. Les Burgondes se sont même alliés aux Romains qui les ont aidés à se débarrasser des Helvètes. Pas rancuniers, les Suisses financent les fouilles archéologiques du site de Bibracte !

Le Social Justice Warrior anti-nationaliste pour rien :

Merci de me confirmer que les Burgondes sont bien des Germains, et que nos ancêtres ne sont pas exclusivement des Gaulois, et même que Gaulois ne signifie pas grand-chose en réalité, hahaha.

C'est quand même marrant de vouloir me contre dire en allant dans mon sens.

Et Diviciacos c'est un Eduen, et les Burgondes sont arrivés en Bourgogne vers le Ve siècle de notre ère.

La Damoiselle :

Exact, autant pour moi. Juste que l'appellation gaulois est un terme générique, qui désignait tous les peuples vivant sur le territoire... donc tous étaient gaulois, mais évidemment pas que.

Le Penseur d'Odin :

Eh mais personne ne te contredit, cher Social Justice Warrior anti-nationaliste pour rien, je n'ai pas écrit que nous n'étions QUE Gaulois !! Je dis simplement qu'on cherche à les faire disparaitre, c'est tout !

Le Social Justice Warrior anti-nationaliste pour rien :

Ben c'est même pas vrai, y a plein de reportages dessus, de bouquins excellents, de fictions, et ils sont toujours bien présents dans les musées, expositions, brochures touristiques, dans les cours d'histoire, de la primaire au doctorat !

La différence c'est qu'aujourd'hui on nuance le roman national, parce qu'on n'est plus dans l'histoire romantique et idéologique, mais scientifique.

C'est piteux que cette "histoire scientifique", cher Social Justice Warrior anti-nationaliste pour rien. Les sciences humaines de toutes façons, ne méritent pas le statut de sciences. Il faut en revenir aux humanités, et laisser la science à ce qui PEUT SE LAISSER nommer de la science pure et dure. Mais toutes les connaissances ne sont pas scientifiques, et cela n'ôte rien à leur statut de connaissances véridiques. Il faut sortir du "véritarisme".

Le penseur d'Odin :

J'ai un enfant en primaire, un qui termine le collège, et ben pas l'ombre d'un Gaulois...

Le Social Justice Warrior anti-nationaliste pour rien :

Ben bizarrement ils étaient dans les programmes de primaire et collège de mon petit frère. Ils sont même là. [A lire aussi, ndr ; et, en réaction au distinguo sciences/humanités, le Social Justice Warrior anti-nationaliste pour rien a embrayé :] Les Germains, Grecs, Latins, les pré-Celtes, etc. présents en France, sont des Gaulois. D'accord ...

Ceci dit cordialement : mais qu'il est con ...

Le Social Justice Warrior anti-nationaliste pour rien :

C'est mon côté franc Gaulois ...

Et la perfidie, c'est franc Gaulois ? c'est qu'il ne sait pas s'arrêter, le con ! ... Mais je vais dire pourquoi je le traite de gros con : parce qu'il radicalise tout de façon binaire dans son militantisme réflexe idiot, sur le mode du "ou bien c'est ci, ou bien c'est ça", mais il dévalorise perfidement ses interlocuteurs en les prenant pour des cons, dans une posture hautaine de péteux piteux. On la sent, la gauloiserie, là ?

Bref : bien des nuances sont acceptables, et c'était bien ce qu'on te disait. Nous disons la même chose, sauf que lui, il prend perfidement ses interlocuteurs pour des cons en insinuant, dans son piteux rôle de Social Justice Warrior anti-nationaliste pour rien.

Et, surtout, il a relativisé son discours en chemin, mais il ne l'admet pas. Entre des "prédécesseurs" desquels on serait coupés, et des "nuances acceptables", il y a un monde. Mais pour quelque déraison, il croit utile de rester dans sa névrose narcissique.

Le Social Justice Warrior anti-nationaliste pour rien :

Je sens surtout les mégalithes gaulois. Et niveau péteux et névrosé narcissique, je passe pas mon temps à m'auto-citer pour me donner raison.

Si quelqu'un dit que nos ancêtres sont les Gaulois et qu'on ne nous l'apprend plus à l'école... sachant d'autant plus que c'est un discours olegien, j'peux pas laisser passer ça.

Par contre j'vois pas où je relativise mon discours. Y a eu des prédécesseurs "gaulois", mais pas exclusivement, c'est tout. J'suis pas fan du roman national quoi.

Mais il est con, mais con ... voilà : l'idéologie anti-nationaliste aux arguments perfides. Est-ce que nous parlons de nationalisme ? Mais il est con ! ... et c'est quoi cette histoire de mégalithes gaulois ? Qu'il aille se faire voir chez les Grecs ! ... on parle de tradition, d'héritage, de territoire, de terroir-même. Et alors ? où est le faux problème ?

Ce Social Justice Warrior anti-nationaliste pour rien, est soi-même partisan de la résurgence païenne, et il ne veut pas faire référence à une filiation ? Mais elle traîne où sa case en moins ? Il nous a pris pour des extraterrestres qui jouons à faire les païens ?

Le Social Justice Warrior anti-nationaliste pour rien :

Les megalithes ? C'est pour appuyer sur le fait qu'il avait autre chose avant les Celtes, et que ça fait aussi parti de notre héritage. Et puis pour les Germains de France, nos ancêtres les Gaulois c'est bof... Nos prédécesseurs, oui. Et tout réduire aux Gaulois, je ne vois pas en quoi ça fait de nous de meilleurs païens.

Mais si "le Penseur d'Odin" chérit les Gaulois ? C'est quoi le problème contre son gallicisme ?

On se demande bien si les anciens bardes chantaient la gloire du mondialisme ou bien la gloire du clanisme ! ... Ils n'étaient pas racistes, il y avait des filiations adoptives, mais certainement pas des migrations pacifiques et administratives revendiquant encore contre les locaux, etc. du moins avant l'empire romain ... Ils n'étaient pas nationalistes non plus, le panceltisme est récent, et néanmoins on peut en faire un européisme aujourd'hui (évolution de la tradition) ainsi que, de toutes façons, une valeur culturelle régionaliste comme en Bretagne, donc plus généralement territorialiste.

L'administrateur de notre interface d'échange adopte des usages bretons doublés d'usages germaniques, conformément à sa parenté (il s'agit de Yann Mab Beltan interviewé ici). Pour ma part, j'ai de l'ibérique en plus du celto-germain. Des choix sont à faire. Et de toutes façons, des druides contemporains puisent dans le pré-celtisme : les connaissances n'ont pas été remplacées par les conquérants. Mais enfin, une vie d'homme c'est une vie d'homme, et elle a globalement une culture biographique acquise dans l'enfance. Une origine. Les Africains d'Europe sont les premiers à la chérir non sans raison, et les Européens sont les premiers à leur dire qu'ils n'ont pas à se renier. Pourquoi nous renierions-nous ?

L'héritage celtique est néanmoins le plus prégnant, depuis la Rome christianisée : il est naturel d'y puiser, d'autant plus qu'on connaît peu voir rien des autres cultures pré-romaines/chrétiennes.

Si maintenant, quelqu'un se sens de s'identifier à un temps long pluri-culturel sans identité que la culture historique dite "scientifique", qu'il y aille, mais laisse vivre son gallicisme à autrui !



L'Europe avant les Indo-Européens.

Le Penseur d'Odin :

Voilà ! tu as absolument raison, on dirait que les Gaulois seraient une tare, à les écouter ! Ils étaient Celto-Germains, Celtibéres, il n'y a qu'à voir la première cartes des tribus ! Purée ce que ça m'agace ce blabla a chaque fois de dire oui mais on a du romain, oui mais on a du berbère, oui mais ... Stop !

C'est juste pour faire les malins.

Le Social Justice Warrior anti-nationaliste pour rien :

Durant l'annexion en Moselle, on ne nous apprenait pas "nos ancêtres les Gaulois". Et de fait, ce sont nos prédécesseurs, parmis d'autres, mais ce n'est pas notre culture.

Le Penseur d'Odin :

Butez vous a ne pas comprendre que les peuples Celtes possédaient les mêmes croyances, "la tradition primordiale", pourquoi vous croyez qu'ils veulent effacer la Gaule des mémoires ? Ouvrez les yeux bon sang ! Pour cette société actuelle, pour la multi-culturalité, on veut nous déraciner ...

Oui, cher Social Justice Warrior anti-nationaliste pour rien, reste une teigne.

"Nos ancêtres les Gaulois" ≠ "c'est notre culture", mais = "ce sont des ancêtres" ... qui forcément n'ont pas baisés en vase clos.

De plus, une culture fait anthropologiquement organisme, il est clair que ce n'est pas notre culture actuelle, notre culture actuelle est républicaine + laïque + humanitaire + post-chrétienne + judéo-islamisante + industrialiste + financière.

Et néanmoins, nous pouvons redevenir païens, entre autres gallicistes, ce qui devient un élément de notre culture biographique.

A la limite, le paganisme actuel participe du multiculturalisme/cosmopolitisme, voire du communautarisme pour certains. Mais il y a une tradition ou, comme préfèrent dire les universitaires, un "folklore" ...

En fait, dans ta névrose narcissique, tu ne fais que bouder ... et tu nous as vraiment pris pour de sales cons.

