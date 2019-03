EL et ELYON = deux Dieux distincts du Panthéon Ouest-Sémique que l’on retrouve dans la BIBLE - ( Stèle de SFIRÉ )

Le Croissant Fertile (du Nil à la Mésopotamie) a été une zone très active durant plusieurs millénaires avant J.C. De ce fait, un 'brassage' des mythes, croyances et divinités est intervenu, faisant 'voyager' toutes ces entités. Durant le premier millénaire avant J.C., l'idée monothéiste s'est développée, plus ou moins indépendamment, depuis plusieurs foyers orientaux. L'opération de fusion de plusieurs divinités a été maintes fois étudiée. (2) Avec le succès grandissant de ce nouveau concept monothéiste, le nombre de dieux se réduit donc ( Trois qui ne font qu'un en Égypte (3) ) (Dieu unique en Iran (4) ). Dans le Pays de Canaan, le même phénomène se produisit aussi à partir d'une foule de dieux 'résidents'. (5) Les dieux El et Elyon étaient deux dieux suprêmes, parmi d'autres dieux et déesses importants et moins importants. L'objet de cet article est d'illustrer cette époque où El et Elyon étaient encore deux dieux distincts. Les deux divinités ayant été ensuite fondues en une seule pour des raisons théologiques. Quand des dieux se trouvent fusionnés, les attributs et/ou leurs exploits sont généralement repris par le dieu issu de leur fusion. Le processus s'est d'ailleurs poursuivi, ... jusqu'à arriver à Yahvé, … et plus tard à Jésus-Christ.

La Déesse Ashéra, parèdre du Grand Dieu El, nourrissant des caprins (Ougarit du XIVe au XIIe siècle avant JC) – Source : Ministère de la Culture- Crédit photo Hervé Lewandowski

A cette époque donc où El et Elyon étaient deux dieux distincts, leur culte était donc encore effectué par des prêtres Cananéens, lesquels se retrouvent néanmoins mentionnés dans la Bible (Genèse 14). (note JPC : les traductions de la Bible actuellement en circulation ont normalement déjà 'intégré' les ajustements nécessaires pour privilégier un sentiment monothéiste)

J'essaie ci-après de présenter une petite partie des informations livrées dans l’Étude mentionnée en (1).

Transcription partielle de la Face antérieure de la Stèle de Sfiré, proposée par Mr Dupont-Sommer (page 213) dans l'étude sur Les inscriptions araméennes de Sfiré - Voir référence complète de l’Étude en (1)

Sur une des trois stèles trouvées à (ou près de) Sfiré (Nord Liban) se trouve un texte en Araméen, recto-verso, datée du VIII s. avant J.C. environ. La stèle de basalte de 1,30 cm comptait environ 120 lignes, dont 105 exploitables. Elle a été conservée au Musée de Damas.

Il s'agit de pactes que le roi de KTK a imposés au roi de Arpad. (KTK correspond probablement à Kitakki de Uriangi, une petite dynastie sud lac Ourmia, près des frontières Turquie - Irak - Iran) (Arpad serait localisé en Syrie, au nord d'Alep).

Le texte de la stèle énumère les Dieux témoins du Pacte : une vingtaine de dieux principaux. Parmi eux sont nommés El et Elyôn. Dupont-Sommer, orientaliste renommé, précise qu'il s'agit bien de divinités distinctes de l'époque : « deux divinités suprêmes du panthéon ouest-sémitique » (1) (p. 230)

Je laisse de côté les considérations relatives aux pactes eux-mêmes. Le texte est composé de plusieurs parties. Il liste toutes les parties prenantes, qui s'étend même à toute personne qui entrerait dans le palais royal. Vient ensuite la liste de tous les Dieux témoins des Pactes. Suit une longue liste de toutes les malédictions contre le roi d'Arpad si celui-ci venait à trahir les Pactes. Enfin sont énumérées d'autres malédictions accompagnant les rites.

Le chiffre 7 est souvent utilisé dans nombre de malédictions énoncées. (… Et que, sept ans, dévorent les sauterelles ! Et que, sept ans , dévorent les vers ! ...)

Extrait de la traduction du texte de la Stèle proposé par André Dupont-Sommer, pour la seule partie « Les Dieux Témoins » des Pactes (les parties endommagées de la stèle sont mentionnés par des pointillés) :

« Et cette stèle, avec cette inscription-ci , il l'a posée , ainsi que ces pactes-ci.

Et ces pactes-ci ce sont ceux qu'a conclus Bar-ga'ayah : devant ..... et MLS, et devant Marduk et Zarpanit, et devant Nebo et Tasmet, et devant Irra et Nusku, et devant Nergal et Las , et devant Samas et Ner, et devant ..........., et devant Nakar et Kadiah, et devant tous les dieux de Rahbah et d'Adam et de ..... , et devant Hadad d'Alep, et devant Sïbitti, et devant El et Elyôn, et devant le Ciel et la Terre , et devant l'Abîme et les Sources, et devant le Jour et la Nuit, qui sont témoins.

Ô vous, tous les dieux de KTK et dieux d'Arpad , ouvrez vos yeux pour voir les pactes de Bar-ga'ayah avec Matiel, roi d'Arpad. »

Une hypothèse interprétative est parfois proposée, qui consiste à dire que le texte de la stèle voulait dire 'devant El c'est-à-dire Elyon '. Cependant, la même formule est utilisée à plusieurs reprises, sur l'extrait ci-dessus de la même face de la stèle, pour désigner un dieu et sa parèdre, ou deux dieux distincts.

….. (1) – Source de la Transcription et des informations exposées :

Dupont-Sommer André. Les inscriptions araméennes de Sfiré (stèles I et II). In : Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des inscriptions et belles-lettres de l'Institut de France. Première série, Sujets divers d'érudition. Tome 15, 1e partie, 1960. pp. 197-349 ;

doi : https://doi.org/10.3406/mesav.1960.1129

https://www.persee.fr/doc/mesav_0398-3587_1960_num_15_1_1129

..... (3) – La Trinité des Égyptiens :

« Trois sont tous les dieux.

Amon, Rê et Ptah qui n'ont pas leur pareil.

Amon est son nom en tant que caché ;

Il esr Rê pour la face et son corps, c'est Ptah. »

