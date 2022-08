En Égypte, l’histoire des israélites de l’ÎLE ÉLÉPHANTINE questionne la datation traditionnelle des événements relatés dans la BIBLE

L'histoire des israélites d’Éléphantine, les événements qui les ont accompagnés, et les archives mises à jour militent en faveur d'une apparition du proto-judaïsme plus tardive que ne le suggèrent tant la lettre des textes que les 'évidences' liées à notre tradition occidentale de lecture des textes.

Khnoum, Dieu Bélier – Créateur - Potier (qui façonne chaque être avant naissance) – Maître des eaux – Source : Walters Art Museum 1930 – Credit line : Acquired by Henry Walters, 1930 - Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Licence.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egyptian_-_Bust_of_a_Ram-Headed_God_(Khnum_(%3F))_-_Walters_22330.jpg

Cet Article vient à support d'un précédent Article, lequel daterait en fait l'hypothétique ''premier'' Temple de vers le V ième siècle avant JC :

"L’antique ’premier’ Temple de Jérusalem, entre mythe et théologie ?!"

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/extraits-d-ouvrages/article/l-antique-premier-temple-de-240138

L'île Éléphantine a une histoire multi-millénaire. On se propose ici d'aborder une petite fraction de son histoire, pour le temps durant lequel y séjourna une petite communauté israélite, et en se concentrant sur ladite communauté. A cette époque-là, l'île était une place forte et un centre de négoce sur le Nil.

Voici le plan de l'Article :

> Introduction/ mise en perspective

> Petite histoire d' Éléphantine, côté israélites.

A > La Triade polythéiste d’Éléphantine

B > Le Principe central du lieu unique de culte de YHWH à Jérusalem.

> Au Final...

>>> Introduction/ Mise en perspective

Rappelons qu' « il est essentiel de considérer la religion biblique comme un sous-ensemble de la religion israélite, et la religion israélite comme un sous-ensemble de la religion cananéenne. » (1) C'est-à-dire que la religion cananéenne (avec les principales divinités El, Ashéra et Baal) a servi de ''porte-greffe'' local au dieu Yahweh qui, lui, vient ''du Sud'' comme le suggère d'ailleurs clairement la Bible, on l'oublie trop souvent.

Avant le Judaïsme (et les Juifs), il y avait le proto-Judaïsme (et les Israélites polythéistes, puis les Hébreux bibliques). Ne pas oublier qu'au Moyen-Orient, d'autres tribus non-Israélites (Madianites, ...) faisaient des sacrifices à Yahweh bien avant que les Israélites ne fassent la connaissance du même Yahweh. Ce dernier, en ces temps anciens, n'était donc pas à associer uniquement aux Israélites.

Les israélites polythéistes suivant Yahweh (sous ses divers noms selon les lieux) ont précédé les Hébreux qui apparaissent d'abord dans la Bible. (7) Leur ''apparition'' correspond à l'époque à laquelle le mot est inscrit dans les textes, et non à l'époque où les placent le récit biblique. Les Hébreux sont considérés monothéistes mais ignorent toujours l'existence de l'au-delà et du jugement post-mortem. Avec l'introduction de ces concepts (nouveaux pour les Hébreux mais déjà millénaires en Égypte et en Perse) nous arriverons progressivement au Judaïsme . Ces dernières croyances fondamentales liées à l'au-delà ne commenceront à prendre plus fermement leur place dans le ''panier'' théologique des Hébreux qu'après la destruction du Temple de Jérusalem, en l'an 70 de notre ère.

Avant cette période, il est normalement erroné de parler de Juifs et de Judaïsme. Cependant, il est clair que les concepts de monothéisme, de jugement et d'au-delà, empruntés aux Perses lors de l'exil à Babylone, ont ensuite lentement progressé dans les différentes communautés israélites, et aussi dans ''l'excroissance'' chrétienne.

Nous en venons à présent à nos israélites d’Éléphantine. L'examen de leur histoire nous amène à considérer comme d'apparition fort tardive des concepts/événements que la Bible (A.T.) place à des époques fort anciennes.

>>> Petite histoire d' Éléphantine, côté israélites.

Après l'époque de la chute de Jérusalem (586 av. JC), le pharaon organise l'immigration de soldats de Judée avec leurs familles à Éléphantine, qui est aussi une forteresse. Ils y ont construit leur temple.

On sait par ailleurs qu'un temple dédié au grand dieu Égyptien Khnoum jouxtait le temple israélite d' Éléphantine. Khnoum, c'est le dieu- bélier , qui est potier (il modelait chaque être avant naissance), dieu Créateur et Maître des eaux.

Ensuite, vers 525 av. JC, avec Cambyse, l’Égypte passe sous domination Perse.

Esdras est un fonctionnaire du roi Perse. Ce dernier le chargera d'écrire la loi religieuse des israélites pour la province perse de Yehud (ex-province babylonienne) (4). Et Néhémie sera ensuite chargé de la mettre en œuvre. Esdras arrive en Yehud vers 457 av. JC (Esdras 7:7), et Néhémie vers 445 av. JC (Néhémie 5:14). Sous donc le règne du roi Perse Artaxerxès I. (5)

Le théologien Pierre Grelot rapporte (3) que la communauté d' Éléphantine, vers 450 av. JC, faisait des sacrifices à une ''triade'' : Yahô , Anat (sa parèdre), et leur fils Ashim-Betel. Cette communauté entretenait des relations régulières avec Jérusalem.

Esdras et Néhémie ont cherché à tisser des liens avec la communauté israélite de Éléphantine pour tendre à uniformiser les rites. Ainsi, sous Darius II, une lettre de 419 av. JC demande que la communauté israélite d’Éléphantine adopte la date de la Pâque de Judée, plutôt que la date locale du début des moissons.

Les indigènes Égyptiens d' Eléphantine vivaient fort mal les sacrifices d'agneaux des voisins israélites. L'agneau étant associé dans leur esprit à Khnoum. Vers 410 av. JC, une révolte éclate, fomentée par les prêtres de Khnoum, contre le temple israélite.

Peu après, le gouverneur Perse en Égypte laisse le clergé égyptien inciter à s'en prendre au temple d’Éléphantine, qui a finalement été pillé, saccagé et détruit.

Lettre demandant la reconstruction d'un temple israélite à Éléphantine – Daté de l'an 407 avant JC – Domaine Public -

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elephantine_Temple_reconstruction_request.gif

Les prêtres israélites d’Éléphantine ont aussitôt adressé un courrier (407 av. JC) au Grand Prêtre du Temple de Jérusalem, lui demandant un soutien pour reconstruire l'édifice. Cette demande aux autorités religieuses restera sans réponse .

Un an plus tard, le Gouverneur Perse de Juda autorisa la reconstruction du temple, mais exigea qu'aucun sacrifice n'y soit effectué, pour toutes les sortes d'animaux, en cohérence avec les valeurs & traditions millénaires égyptiennes. L'affaire était donc réglée en 406 av. JC, et le temple sera reconstruit quelques décades plus tard.

Les fouilles archéologiques ont montré que ce temple a cessé de fonctionner aux alentours de 350 av. JC, et que le Temple de Khnoum s'est étendu pour occuper l'espace de l'ancien temple israélite.

Où sont passés les israélites d’Éléphantine ? Contrairement à l'hypothèse violente, je préfère aujourd'hui celle de l'intégration, qui est un phénomène courant et documenté en Égypte : en quelques générations, la plupart des immigrés deviennent égyptiens dans leur tête et prennent des noms égyptiens. Les israélites d’Eléphantine, à l' époque VI – III s av. JC, « font ce qu'a fait Joseph, ils se marient avec des Égyptiens, prennent des doubles noms, judéens et égyptiens, et entretiennent en général de bons rapports avec l’Égypte. » (9)

Il y a aussi les femmes qui peuvent être indépendantes en Égypte, elles peuvent donc choisir leur activité professionnelle, décider de divorcer, et au besoin se faire attribuer la propriété de la maison par la justice égyptienne. Par ailleurs, les égyptiens voyaient les mariages ''mixtes'' comme chose ordinaire.

Sur cette base, se posent pour nous deux questions :

A >>> La Triade polythéiste d'Eléphantine

A Éléphantine donc, vers l'an 400 av. JC, les israélites locaux vénéraient tranquillement leur triade : Yahô, sa parèdre Anat-Béthel et leur fils Ashim-Béthel. (Béthel est un antique dieu Cananéen syncrétisé avec Yahô.). Clairement le monothéisme était encore bien loin, dans la pratique.

Pourquoi cette triade ne semble-t-elle avoir choqué personne à Jérusalem ? Car cet aspect polythéiste majeur n'apparaît pas comme un problème dans les échanges des nombreuses archives d’éléphantine.

Pour le théologien Thomas Römer, « L’idée que Yhwh est le seul dieu à vénérer et Jérusalem le seul sanctuaire légitime n’est pas une idée ancienne, mais un concept qui naît au plus tôt au VII e siècle avant notre ère. » (8) p. 413

Sans doute la Bible nous donne-t-elle une précision en Jérémie 11:13 « Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda ! Et autant Jérusalem a de rues (…). »

Sans doute que divers courants polythéistes étaient-ils toujours ''vivants'' un peu partout un Judée et Samarie, au V ième et au IV s av. JC . Et l'idée de monolâtrie était-elle encore en cours d'élaboration chez quelques-uns.

La Bible n'a-t-elle pas, plus souvent qu'à son tour, utilisé la technique de la ''réécriture de l'Histoire'' en insérant dans le passé des idées ou des événements que l'on vient juste d'imaginer (ou de découvrir)... mais qu'il est utile à un certain moment de placer dans un passé reconstruit ad-hoc afin de pouvoir mieux agir sur le cours des choses de leur présent. Comme dirait Y. N. Harari, « ce ne sont pas des mensonges, c'est de l'imagination. »

Le roi Josias

Peinture du XVII s – Auteur photo= David Castor – Public Domain

https://commons.wikimedia.org/wiki/File :Å ;hus_kyrka-12.jpg

epost@pastorcastor.se <epost@pastorcastor.se>

B >>> Le Principe central du lieu unique de culte de YHWH à Jérusalem.

Pourquoi ce Principe central a-t-il été ignoré pour Éléphantine ? Car son Temple a bien été reconstruit vers 390 av. JC !!

Plusieurs éléments ont concouru à l'avènement de cette ''anomalie'' apparente ; événements préalables qu'il convient d'explorer :

> L'évincement de Baal, la valse des parèdres, et l'effacement de la déesse Ashéra.

A Jérusalem, les prêtres ont longtemps oeuvré à la mise en avant de YHWH, pour lui faire supplanter Baal. Comme il a déjà été observé au Proche-Orient, quand un dieu supplante un autre dieu, souvent il s'approprie ses titres, attributs et exploits... et ''récupère'' aussi sa parèdre. On l'a observé pour le grand dieu cananéen El, dieu du ciel , de la mer et de la terre, pour son fils Baal, dieu de l'orage , qui prit sa place. On a ainsi associé la déesse Astarté à ce dernier, alors qu'elle était précédemment associée à El avec qui elle eut 70 enfants divins.

A la lecture de la Bible, on comprend que le même processus relatif à la parèdre est aussi intervenu pour YHWH, comme nous le raconte 2Rois 22:6 parlant du roi Josias : « Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté (…) il la brûla ». Ainsi donc, l'idole d'Astarté était bien installée dans la « maison de l’Éternel » (= le Temple) avant qu'on ne la sorte et qu'on fasse symboliquement disparaître la grande déesse !

C'est un témoignage du long processus de passage progressif de la monolâtrie au monothéisme. Nombre de chercheurs explicitent le fait que c'est aussi un témoignage biblique de la présence préalable du ''couple'' Yahvé + Ashéra...

Note JPCiron : Un mot pour la ''disparue'' : On se souvient que Ashéra/Astarté était autrefois représentée sous la forme d'un Arbre de Vie. Je raconte dans l'article ci-dessous l'épopée syncrétique de l'Arbre de Vie depuis Sumer à Ashéra, à la Ménorah,... :

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/l-arbre-de-vie-son-extra-ordinaire-214692

Rappelons aussi que, selon le Livre de Mormon, Léhi, père de Néphi, quitta la Palestine avec sa famille a début du VI s av. JC (proche du temps du roi Josias, donc) car le Seigneur lui avait enjoint de quitter la Palestine et de partir pour une terre promise. A cette occasion, l'Esprit du Seigneur expliqua à Néphi le lien existant entre l'Arbre de Vie , la Vierge , et la Mère du Fils de Dieu . Voir plus en (2)

> L'agrégation des multiples YHWH et l'unique lieu de culte.

On se souvient que, déjà au VIII s av. JC, on connaissait plusieurs YHWH : celui de Jérusalem, celui de Samarie, celui de Teman ; les Shasu de YHW3 (nomades d'Edom/ moab/ Madian) les avaient précédé, et il y eut aussi plus tard le Yahô d’Éléphantine. Et chacun avait, comme il se doit, sa parèdre.

D'où la nécessité de les fusionner-agréger, ces différents Yahvé. Cela s'affirme d'ailleurs en Deut. 6 :4 « Écoute, Israël ! l 'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. » … à la suite de quoi, les prêtres de Jérusalem veulent prendre la main et oeuvrent en vue de fixer l' unique demeure de Yahvé quelque part... ce sera Jérusalem.

Il est remarquable de noter comment a été ''travaillé'' (et résolu) le problème des possibles multiples ''maisons de YHWH'' : dans un premier temps, Deut. 12:11 on annonce : « Alors, il y aura un lieu que l’Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom » suivi opportunément, quelque textes plus loin, d'une découverte fracassante associée justement à Josias lors de travaux dans le temple de Jérusalem où l'on a « trouvé le livre de la loi dans la maison de l’Éternel. » (2Rois 22:8)… L'affaire était désormais dans le sac pour le Temple unique à Jérusalem !

> Le rôle du fameux Roi Josias

La bible nous montre par ses textes que c'est le roi Josias (648 à 609 av. JC) qui fut un contributeur majeur pour le ''passage'' symbolique de la monolâtrie polythéiste au monothéisme...

… et pourtant, deux siècles plus tard, les prêtres de Jérusalem discutent gentiment de déplacer la date de la Pâque à Éléphantine sans s'être préalablement occupés de les convaincre d'abandonner le polythéisme du couple Yahô + Anat + leur fils divin. Et les religieux de Jérusalem laissent construire un temple dédié à Yahô vers l'an 390 av. JC ! N'y a-t-il pas là quelques incohérences apparentes ?

Sans doute ! D’ailleurs, on ne trouve aucune trace des actions hardies du roi Josias dans les archives égyptiennes ou babyloniennes. L'archéologue Israël Finkelstein ajoute que les réformes religieuses qui lui sont attribuées ne sont pas appuyées sur des traces archéologiques. Seule la Bible en parle abondamment . Mais ces réformes/ actions hardies, sans doute insérées dans les textes une paire de siècles après Josias, sont par contre bien utiles pour justifier la mise en œuvre de réformes théologiques profondes, à une époque bien postérieure à Josias . Époque bien tardive durant laquelle le polythéisme israélite n'était toujours pas éradiqué.

> Pour conclure ce point B (lieu de culte de YHWH unique à Jérusalem),

Mon sentiment est donc que, comme pour le point A (fin du polythéisme), ces deux sujets ont été en pratique mis en œuvre fort tardivement en même temps que les textes ont été rédigés-complétés-modifiés en insérant des événements décisifs dans le passé (dont une bonne partie est attribuée à Josias) qui suggèrent de ''revenir'' à la règle antérieure (que l'on vient juste d'inventer-insérer).

Ainsi, le polythéisme populaire était alors encore bien vivant en Palestine comme à Éléphantine. L'attribution au temps de Josias de certaines innovations théologiques permet de donner de la hauteur, de l'ancienneté à des idées que les prêtres cherchaient à mettre en place avec les politiques (roi) dont ils se servaient. Certains auteurs n'hésitent pas à écrire que « les prêtres ont joué le roi » !

Aprés tout, les auteurs qui pensent que Esdras et Néhémie sont venus dans la province Perse de Yehud un demi-siècle plus tard, sous le roi Perse Artexerxès II ont peut-être raison. (5)

>>> AU FINAL...

Le théologien Thomas Römer explique que « L’histoire de Moïse, dont l’historicité est difficile à saisir, a été mise par écrit vers 630 comme une ''contrehistoire'' reprenant des éléments de la propagande royale assyrienne. » (8) p. 417

Ainsi, ce que nous lisons aujourd'hui comme un livre ''historique'' est en fait une somme d'écrits de différentes époques créés par différents binômes politico-religieux successifs, en vue d'unifier-consolider une population alors disparate. Un objectif alors respectable étayé par des idées novatrices pour ces israélites.

Note JPCiron : La conjonction du caractère sacré des textes et de l'idée de réalité historique de ce qui s'y trouve écrit crée dans le monde moderne un cocktail toxique exploité par les Politiques modernes sans scrupules qui agissent derrière ces paravents religieux... La cure de désintoxication sera longue...

Certains textes de la Bible évoquent la mémoire d'un mode de vie rude comme on en rencontrait hors de la Palestine, ''au sud'', aux franges du désert. A ce mode de vie correspondait un patriarcat brut . Le fait que ces textes aient acquis un statut de sainteté a aidé le 'système' à perdurer jusqu 'à nous :

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/la-femme-victime-du-patriarcat-de-228795

Sur une base initiale de population disparate, l'idée unificatrice , que je qualifie volontiers de géniale pour l'époque, passe par des méthodes très 'modernes' et efficaces d'adhésion et d'enrôlement autours d'un ''panier'' de concepts :

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/l-enigme-des-hebreux-d-ou-viennent-225205

Cerise sur le gâteau, un concept vraiment novateur en Palestine est né ''grâce'', en quelque sorte, à la situation d'exil à Babylone des élites, qui a facilité l'émergence de ce concept tout neuf ; celui d' une alliance entre un dieu et un peuple . Jusque-là les traités-alliances se faisaient entre un roi dominant et un autre roi. Mais il n'y avait plus de roi à Jérusalem...

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/le-mythe-du-peuple-elu-231678

Au final donc, la Bible devrait redevenir-devenir un ouvrage théologique , et abandonner l'antique collusion politico-religieuse, essentielle autrefois, mais nuisible et destructrice aujourd'hui.

JPCiron

:: :: :: :: :: :: :: :: :: : NOTES :: :: :: :: :: :: :: :: ::

….. (1) - Michael D. COOGAN – « Canaanite Origins and Lineage : Reflections on the Religion of Ancient Israel – in Ancient Israelite Religion : essays in Honor of Frank Moore Cross » – ed. Patrick D. Miller, Jr, Paul D. Hanson, and S. Dean McBride (Philadelphia : Fortress – 1987 – p. 115. Cité dans A History of Israel – John Bright – 2000. p. 477

Michael Coogan tersely concludes from the artifactual and comparative data that « it is essential to consider biblical religion as a subset of Israelite religion and Israelite religion as a subset of Canaanite religion. »

..... (2) – Extrait de 1Nephi 11 (Livre de Mormon)

Léhi, père de Néphi, quitta la Palestine avec sa famille a début du VI s av. JC. Le Seigneur lui avait enjoint de partir pour une terre promise sur le continent américain. L''Esprit du Seigneur explique à Néphi le lien existant entre l'Arbre de Vie , la Vierge , et la Mère du Fils de Dieu .

« (...) je regardai et vis un arbre ; et il était semblable à l'arbre que mon père avait vu ; et sa beauté était bien au-delà de toute beauté ; et sa blancheur dépassait la blancheur de la neige vierge. (...) je parlais [à l'Esprit] (...) car je voyais qu’il avait la forme d’un homme ; mais néanmoins, je savais que c’était l’Esprit du Seigneur ; et il me parlait comme un homme parle avec un autre. (...) Et je vis la ville de Nazareth ; et dans la ville de Nazareth, je vis une vierge, et elle était extrêmement belle et blanche. (...) Une vierge d’une très grande beauté et plus belle que toutes les autres vierges. Et [l'Esprit] me dit : Voici, la vierge que tu vois est, selon la chair, la mère du Fils de Dieu. (...). » (1Nephi:11)

..... (3) – Ouvrage « Documents Araméens d’Égypte » par Pierre Grelot – Ed. Cerf – 1972

….. (4) - Esdras 7 – Extrait de la mission confiée pa le roi Perse Artaxerxès I à son fonctionnaire Esdras : « (…) Tu es envoyé par le roi et ses sept conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains, (…) tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone, et les dons volontaires faits par le peuple et les sacrificateurs pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. (...) En conséquence, tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux, et ce qui est nécessaire pour les offrandes et les libations, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. (…) Moi, le roi Artaxerxès, je donne l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve de livrer exactement à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, tout ce qu'il vous demandera, (…) Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à la mort, au bannissement, à une amende, ou à la prison. (…). »

….. (5) - Plusieurs historiens modernes considèrent que ces événements ont eu lien sous Artaxerxès II (404 à 358 av. JC)

….. (6) – Bible Louis Segond 1910 -

2Rois 23:6 « Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron ; il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière, et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. »

….. (7) – L'énigme des Hébreux : d'où viennent-ils ? Comment sont-ils apparus ?

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/l-enigme-des-hebreux-d-ou-viennent-225205

….. (8) – Milieux Bibliques - « YHWH : ses origines, ses cultes, sa transformation en dieu unique » Cours du professeur Thomas RÖMER, théologien.

https://www.college-de-france.fr/media/thomas-romer/UPL6379713332778425502_ro__mer.pdf

….. (9) – Ouvrage « Une Bible peut en cacher une autre, le conflit des récits » par Thomas Römer & Frédéric Boyer – Bayard 2021

Emplacement des Temples de Yahô et de Khnoum.

Source : https://www.archeobiblion.fr/lile-elephantine/

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::