Entre le Libre-Arbitre de l’HOMME et la Toute Puissance de DIEU, quelle est l’Origine du MAL subi sur Terre ? Qu’en dit la BIBLE ?

@JPCiron

Sans doute que celui qui aime la déduction trouve à exercer son goût autant dans les maths que dans la Philosophie. Hélas pour moi, c’était chahut obligatoire dans ma section scientifique pendant les cours de philo, et notre professeur avait dû abdiquer.

Plus tôt, on nous posait encore des problèmes de géométrie, et avec un bon copain qui avait décidé qu’on s’ennuyait moins à chercher à les résoudre qu’à attendre la solution, nous faisions un concours à celui qui trouverait le plus de voies différentes vers la réponse.

De ce petit jeu ressort naturellement l’idée de simplicité, ou d’élégance (au choix). On peut voir (mais c’était rare) des hypothèses inutiles dans l’énoncé. Plus souvent, on sait qu’on ne trouvera pas le bon chemin si on n’utilise pas toutes les propriétés données.

Ces exercices d’hygiène mentale sont maintenant aux oubliettes, parce que l’échec n’est plus permis (selon la logique « on n’a plus le droit d’avoir faim »).

Anecdote encore, plus récente. Avec une instit chevronnée et orthodoxe, j’ai discuté de la possibilité de faire découvrir à des enfants du primaire, sous forme géométrique, que 2 n’a pas de racine carrée. Et bien, figurez-vous qu’elle n’a pas trouvé cela hors programme, et qu’elle m’a même dit que certains enfants étaient demandeurs de ce type d’exercice.

Ou comment mettre en exergue l’hypothèse du continu...