Fais moi peur avec les cathos

A l´auteur !

Je commente votre article parceque je suis Catholique praticant, engagé qui va á la Sainte Messe tous les jours sauf en cas de maladie.

J´ai souvent lu votre vision du Catholicisme, qui ne correspond pas ce que nous enseigne Notre FOI.

La religion Catholique n´est pas une religion de lutte oú on se défend, NON, c´est la religion de l´AMOUR, le Christ est mort par Amour pour nous sauver.

Nous vivons ce moment l´après Pâques, oú le Christ est ressuscité il n´ya que quelques jours seulement.

Aime ton prochain comme toi même, est la base de Notre FOI.

On n´a pas dit aime le catholique ou le chrétien comme toi même, mais ton prochain, quelqu´en soit lequel.

Nous n´avons pas á nous défendre, contre qui ? contre quoi ?.

Est ce que Notre Maitre le Seigneur Jésus Christ s´est défendu lorsqu´on vient l´arrêter ?, non.

A Pierre qui saisit une épeé et tranche l´oreille d´un des gardes venu arrêter Jésus, que fait Jésus, il remet l´oreille de ce garde, et demande á Pierre de remettre son épeé dans son fourreau, Lui disant que qui tue par l´épée, périt par l´épée.

Alors que Jésus avait la capacité d´écraser tous ces gardes, que fait-Il, il se laisse arrêter, torturer, et cruxifier.

C´est de sa mort que nous avons le Salut. Il n´ya pas de plus grand AMOUR que de donner sa vie pour ceux qu´on AIME.

J´aurai pu vous prendre un autre exemple, mais je prends celui-ci parcequ´il tombe exactement ce jour.

Aujourd´hui 11 avril 2018, nous célébrons dans l´Église catholique, la fête de Saint Stanislas, né á Cracovie le 26 Juillet 1030.

Il a fait une partie de ses études á Paris ou il refusera le titre de Docteur qu´on voulait lui donner.

Rentré dans son pays, il distribuera toute sa fortune héritée de ses parents aux pauvres, deviendra prêtre et plus tard évèque de Cracovie.

Face á une chrétienneté ramolie par l´ignorance et la tiédeur du clergé, il ne craint pas de se montrer très exigeant et ferme d´abord envers lui même et envres les autres, mais toujours avec AMOUR.

Puisant toute sa force dans la prière, l´adoration, le jeune et la solitude...

Stanislas condamnera l´inconduite scandaleuse du Roi Boleslas le cruel, qui le tuera de ses propres mains le 11 avril 1079. Suite á ce meurtre, le Roi sera déchu, et s´enfuira en Hongrie chez les bénédictins oú il terminera sa vie après s´être repenti afin de s´attirer la MISÉRICORDE Divine.

En Pologne, les deux Saints les plus populaires sont, CASIMIR et STANISLAS.

Il ya une prière adressé á Saint Stanislas comme suit « O saint Stanislas, soutenez la sainte Église qui est en butte á tous ses ennemis par toute la terre. Convertissez ses persécuteurs, comme vous avez converti Boleslas votre meurtrier, qui a trouvé le salut dans votre sang ».

Stanislas ne s´est pas défendu, il s´est laissé tuer, exactement comme l´Agneau de Dieu qu´on emmenait au sacrifice, de ce sacrifice vient notre Redemption, comme le sacrifice de Stanislas a servi á la Redemption de Boleslas. Car c´est par sa Foi, son Espérance et son Amour que saint Stanislas est resté fidèle jusqu´á la mort.

Par sa prière, il eut la force de condamner l´attitude de son Roi, il accueillit l´Esprit de vérité qui confond le monde á propos de péché, de justice et de jugement.

Alors, il faut prier pour votre Président et pour tous les autres endurcis dans le refus de la Vérité et de l´Amour, voila comment le chrétien doit se défendre fusse au prix de sa vie, par l´AMOUR.