Généalogie de Noël

Cette année, le 25 décembre tombe un Mercredi. Il y a intérêt à le signaler, dans la mesure où l'on veut faire remarquer que mercredi se dit Wednesday, en anglais. Or, Wednes-, c'est le dieu germano-nordique Woden (Wotan, Odin), tout comme notre Mercre- est le dieu romain Mercure … d'ailleurs, Woden a été parfois comparé à Mercure, en ce sens que c'est un dieu aux talents multiples … en quoi il est, plus anciennement, relayable au dieu celtique Lug, lui-même associé à Mercure. C'est vous dire la parenté, même si chaque aire et ère européenne, sur 2000 ans de -800 à 1200, a ses caractères évolutifs propres … Mais de quoi parlons-nous, au juste ? Quel rapport avec Noël, que Mercredi ? … Rien de plus simple, puisque, côté germano-nordique, la période de Noël – depuis le solstice d'hiver au 21-22 décembre, et semaine suivante pour ainsi dire – est nommée Yule, ou Jul, signifiant roue du temps et fête. Or pendant Jul intervient un être surnaturel chargé de présents, tandis que les mortels s'en offrent, j'ai nommé Jolnir (Jul > Jolnir … ) … Jolnir, qui n'est autre qu'un surnom du dieu Woden. Magique, non ? Assurément, ce Noël est un peu plus Noël qu'un autre !



Un mème circulant sous Facebook,

entre néo-païens.

Il y a tant de Nouveaux Soleils, qui ont déjà lui

Ce Noël est un peu plus Noël que d'autres, en effet, puisqu'à la strate commerciale annale que nous connaissons tous … elle-même tirée moitié du saint Nicolas aux allures de Père Noël rouge subtilisé par Coca Cola, dont la fête est fixée par les catholiques au 6 décembre – 19 décembre par les orthodoxes, – moitié de l'anniversaire du prétendu fils allégué christique du dieu juif unique et absolu (spirituellement totalitaire, donc nihiliste) nommé Yeshoua, Jésus ou Isa, fixé au 25 décembre voilà quatorze siècles (VIème siècle) … il y a comme d'autres années, un Wednesday germano-nordique évoquant Yule, si bien enracinée chez les polythéistes "écospirituels", précédant les chrétiens.

La germano-nordique Yule bien sûr, et pas qu'elle, puisque cette même période de l'année est célébrée sous le nom à l'étymologie parfois jugée simpliste sans que cela ne lui ôte rien, de Noïo Hel, référant au gaulois pour Nouveau Soleil chez les Celtes, proche du grec ancien Neos Helios, la contraction devenant donc Noël (en germanique Neue Helle, Nouvelle Clarté) bien que les mêmes juges de simplisme préfèrent évoquer le nom romain Dies Natalis, jour de la naissance, ou de la renaissance du soleil aussi – fêté par les Italiques lors des Saturnales orgiaques, sans parler du culte mithraïque relayé au soleil aussi, une semaine jusqu'au solstice, où certes ils se faisaient aussi des présents. Comme quoi, la tradition est paneuropéenne, non seulement germano-nordique. (Enfin, on ne peut pas dire que Noïo Hel, Neos Helios et Neue Helle soit une étymologie simpliste – les druides étaient astrologues, aussi.)

Elle est pas belle, la vie tradie ?

Les Anciens Européens étaient naturellement plus "bio, écolo" parce que tradis, héritiers : largement plus dépendants que nous – industrialisés – des cycles saisonniers, ils faisaient naturellement plus attention que nous à la diminution de la durée d'ensoleillement hivernal. Pour eux, cela signifiait devoir accepter l'obscurité et le froid beaucoup plus qu'à nous (qui n'avons qu'à appuyer sur un interrupteur et à augmenter la chaufferie) : les mœurs s'en imprègnent, le temps qui passe – avec la faune et la flore qui ralentissent, hibernent et se cachent – est beaucoup plus palpable (contrairement à nos rythmes incessants). Les Anciens Européens étaient naturellement adeptes du "slow time", de la simplicité ou de la sobriété volontaire, sans le savoir, parce que tradis, héritiers : ils devaient s'y faire. C'étaient bien plus des gaillard(e)s que nous, après avoir survécu à la mortalité infantile élevée ainsi qu'à quelques maladies en s'étant fait un système immunitaire … maladies pour nous bénignes quoiqu'ennuyeuses, mais pour eux principe de sélection naturelle. Mais qui a dit que nos ancêtres territoriaux, n'avaient aucun raffinement culturel (donc médicinal, aussi) ? … Les dieux et les fêtes démontrent tout le contraire, et nous perpétuons cela sans scrupule, même quand on conspue "la société de consommation".

Voyez-les tous ces gauchisants et autres centristes de gauche ou de droite, s'accaparant la notion de progrès (1, 2) : ils ont la prétention de tacler le lucre, la religion et leurs violences associables, mais ils ne font que vanter leur propre goinfrerie, ainsi que s'en prendre à leur héritage monothéiste plus récent : quand ce sont de sales capitalistes, ça ne passe pas ; quand ce sont des traditions chrétiennes, ça ne passe pas … Ah mais par contre ! ces vastes agnostiques, pour la circonstance, adorent convoquer les païens alors qu'ils renient ceux qui s'en réclament pour "d'extrême-droite" telle que "la Nouvelle Droite" européiste décroissante (1, 2) et que de toutes façons ils renient leur héritage culturel récent … au profit d'autres traditions même religieuses, ces fous agnostiques. Comment peut-on être à ce point ethnomasochiste ? car, sans verser dans l'ethnocentrisme, ni même l'ethnicisme, le nationalisme, le suprémacisme, ni a fortiori le racisme, il y a des ethnies européennes – dites Caucasian race aux USA – qui forment un type humain séculairement caractérisé dans ses évolutions. Pourquoi nous en vouloir d'être nous ? … Il faut croire que la haine du Moi chrétienne néanmoins, travaille toutes ces engeances égocentriques, malgré tout ! (1, 2) qui ne sont plus à une contradiction près.

L'universalisme est une présomption, qui prétend valoriser les autres cultures, mais au nom de sa propre culture universaliste en vérité, donc toujours fallacieux à l'égard des autres cultures. La destinée de l'universalisme, c'est son abolition propre. Les autres cultures, quand elles sont en territoires universalistes, ont de quoi ne pas respecter les universalistes, et il n'y a rien d'étonnant à ce que la figure du (de la) Blanc(he), de l'Occidental(e), soit une figure honnie jusqu'au racisme inversé (néo-racisme de l'antiracisme). La preuve ? … Cette figure a réussi à désacraliser Noël. Quoi de pire, que de gâcher son héritage en reniant ses dieux tutélaires ? (Voir aussi : Lettre ouverte aux « Indigènes de la République ».)

De l'Antiquité à nos jours

Ce qui est sûr, c'est que de l'Antiquité à nos jours, seuls les chrétiens, ont mis six siècles pour institutionnaliser le solstice d'hiver, plus ou moins sous la pression des habitudes païennes qu'ils se résolurent à recycler dans leurs termes. C'est que les polythéistes "écospirituels" adorent la période, et que les commerciaux actuels en tirent profit – pour le PIB de tous, qu'on raconte parfois pour se rassurer. Il faut dire, certainement, que la cyclicité du temps est quelque chose qui nous questionne tous, ce temps serait-il de l'argent …

C'est très clair avec le Nouvel An, mais déjà perceptible avec la nostalgie de Noël une fois passé, dans cet entre-monde de fin d'année, du 25 décembre au 1er de l'an : les plus rationnel(le)s d'entre nous se découvrent avec agacement une âme de numérologues, au Nouvel An, à ressentir collectivement ce vieux fond archaïque de l’Éternel Retour (1, 2, 3). Inutile de seulement vouloir prendre de "bonnes résolutions" pour cela.

C'est ainsi que les commerciaux insistent allègrement sur la mise en scène d'Halloween en sorcières de pacotille, et du Père Coca Cola : ils sont pire que des monothéistes, dans leurs désacralisations. Ceux-là n'ont pas peur des Krampus ni des Père Fouettard : ils devraient, car c'est de décence ordinaire.

Pourtant, le Soleil est Nouveau … et il est joli, or joli pourrait venir de Jul.

"Il y a tant d'aurores, qui n'ont pas encore lui." – Rig Veda (cité par Nietzsche, in Morgenröte).

Ne craignez donc rien, si une inspiration étrangement divine souffle chez vous du 24 au 25.

Honorez plutôt Woden, Mercure et Lug, ils ne vont pas vous manger.

_____________________________________________