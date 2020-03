Haro sur les Druides hippies et les vikings punks, tous deux hipsters

Il y a dans les communautés païennes actuelles, des clichés hérités d'époques récentes. Si, d'une part, le romantisme fut à combattre dans la connaissance (qui romançait nos ancêtres les Gaulois comme de bons vieux barbares, qu'ils n'étaient définitivement pas) il se trouve actuellement, qu'il y a du druidisme hippy et du vikinisme punk. Explications.



Contre le druidisme hippy, et a fortiori hipster

Pour ainsi dire, il s'agit de tout le druidisme contemporain, dont les maîtres spirituels ont tous été jeunes et fringants pendant les années 70. C'est-à-dire que ces druides (que l'on retrouve de la Bretagne à la Côte d'Azur) sont avant tout des universalistes dans la démarche, fortement œcuméniques sur le fond (donc pas du tout dépêtrés de réflexes monothéistes, notamment monastiques) mais surtout new agers, tendanciellement orientalistes, gauchistes et écologistes, prêts à conspirer contre toute forme de celtisme (même pas nationaliste, mais) territorialiste et européiste (c'est-à-dire avec une dimension identitaire, qui certes n'a pas à être figée – raison pour laquelle il n'y a pas de nationalisme à avoir).

Au fond, ils cultivent des politiques d'extrême-centre, parce qu'ils rejettent la politique que les anciens druides pratiquaient, mais qu'ils retrouvent – justement – comme en retour du refoulé, entre eux et en interne : exactement comme dans l'Église (du type de la série Borgia, sur Canal+) : ils luttent pour augmenter leur influence communautaire sur de potentiels disciples, qui seront bientôt pour eux une source de revenus, sans compter leurs tiraillements intestins plus ou moins financiers, plus ou moins charismatiques, plus ou moins personnels.

On ne peut pas dire que ce soient des gourous, néanmoins, dans leur « libertarisme autoritaire », ils guedinent (guediner : verlan de dingue, guedin, transformé en verbe) … ils guedinent et, sommes toutes, ils tirent vers le sectarisme, encore qu'ils disposent ou veulent disposer d'un enseignement ésotérique le plus scientifiquement rigoureux et renseigné (car les anciens druides restent des connaisseurs, pour l'époque, et les druides contemporains ne sauraient se passer de la connaissance, ce qui est plutôt rassurant). Ils se veulent directeurs de conscience verts (car la notion de dru-uid, très-savant, renvoie aussi au chêne par son préfixe dru-, l'arbre du monde, allégorie de la terre au ciel, depuis le sous-sol où il prend racine – donc allégorie du Monde en tant que tel, exactement sur le mode de l'Yggdrasil norrois : c'est la même aire de civilisation).

Alors, qu'on soit clairs : tout ordre religieux nécessite de telles démarches intégratives et formatives, ce n'est pas la question. De même, le rapport de formateur à stagiaire est partout inévitable, il y a du métier à acquérir (métier : de l'ancien français mestier, qui signifie aussi besoin). Mais, quand cela tire à l'orientalisme (sur la base protohistorique des Indo-Européens depuis l'Ancien Caucase) nous perdons le celtisme, européen. Quand cela tire au gauchisme (sur la base dudit universalisme œcuménique) nous perdons le celtisme, européen : les dieux émanent du sol. Enfin, quand cela tire à l'écologisme (sur la base de l'orientalisme et du gauchisme) nous perdons le celtisme, notoirement pour du new age (ceci dit sans anti-écologie, anti-naturalisme, anti-vitalisme ni anti-environnementalisme : écologue n'est pas écologiste).

Où je ne doute pas que d'aucuns voudraient catégoriser ma démarche de « droitière » voire d' « extrême-droitière », alors qu'elle est au pire « néo-droitière » – si la notion de « Nouvelle Droite française » a bien un sens (cette mouvance est marxienne, identitaire européenne, et décroissante). Que les esprits précoces ne courent pas à m'y ranger trop vite, non plus (néo-sceptique – 1, 2 – j'ai une sainte horreur de toutes ces catégories) … Reste que, en définitive, le druidisme en question, largement répandu, ne prend pas la mesure de ses contradictions, puisqu'il est censé être un phénomène culturel originellement européen (quand même pas hermétique aux évolutions historiques ni aux influences géographiques, et c'est heureux). Pourquoi se diluer à ce point ? Il serait temps de surmonter l'ambiance franc-maçonnique chrétienne, dans laquelle feu John Toland l'a fait renaître en Grande Bretagne, voilà trois siècles maintenant ! sans compter tous les délires contemporains, new agers, hippies et hipsters, en plus du romantisme.

L'esprit de pesanteur et de vengeance y domine …

Le vikinisme punk, lui aussi hipster

Car, en fait d' « esprit de pesanteur et de vengeance » en voici un autre, tout aussi pesant. Qui, pour le coup, est largement associé à « l'extrême-droite » par le mainstream (cela dit, qu'est-ce que le mainstream, dans son « extrême-centrisme » inconscient, n'associe pas à « l'extrême-droite » ou à « l'extrême-gauche » en deux temps trois mouvements ? … ). Oui, généralement, quand ce ne sont pas « les pays du Nord » qui sont vantés pour leur « modèle social » (Danemark, Suède, Norvège, Finlande) on en entend d'abord et avant tout parler, parce qu'un néo-fasciste a jugé bon de tuer un certain nombre de personnes au hasard d'une conférence ou l'autre. Bof …

Seul problème : toute l'imagerie vikiniste contemporaine, du 13ème Guerrier à la série Vikings, s'applique à cultiver l'esthétique et l'éthique punk no future barbares bourrins grudus, associée aux Anciens Danois au sens large, que nous nommerons ici les Norrois, pour d'évidentes raisons d'aire linguistique (sans compter que, là aussi, il s'agit d'un entrain de hipsters en mal de combats) … Où le seul élément qui devrait positivement distinguer les Norrois, en plus de leur violence antichrétienne par autodéfense – et, ce, au plus grand bonheur des vikinistes euro-américains – serait leur « pré-découverte de l'Amérique », alors qu'elle n'a eu aucune incidence civilisationnelle sur le devenir-européen, et qu'il a pourtant fallu attendre Christophe Colomb et Amerigo Vespucci, pour que des siècles plus tard les archéo/historiens puissent révéler que des vikings furent pionniers. Cela ne sied qu'à la mentalité de new frontier étasunienne, en vérité.

Au mieux, et d'après certaines bizarres hypothèses capillotractées de nature révisionniste, des vikings auraient inspiré les Aztèques, dans leur attente du Quetzalcóatl, Serpent à Plume, Dieu Blanc, de sorte que les conquistadores – pour le malheur des Anciens Américains – furent trop bien accueillis par cette aire civilisationnelle, après Christophe Colomb : mais là on nage en pleine history-fiction, qui ne plaît qu'aux esprits trop comparateurs pour être vrais, comme si la figure du serpent n'avait pas inspiré diverses cultures, jusqu'au gigantisme des dragons assimilables (« comparaison n'est pas raison », enseigne le néo-sceptique Michel de Montaigne).

À la fin, voilà à quoi ressemblent les Norrois dans l'imaginaire contemporain – qui n'étaient de loin pas tous vikings, puisque viking, pluriel vikingr, désigne avant tout des navigateurs, commerçants-assaillants, pirates aux yeux chrétiens – : les Norrois passent pour une bande de punks à grandes barques, et c'est tout, risiblement. Quand alors les nationalistes – qui ne sont de loin pas tous néo-fascistes – les récupèrent dans un bon vieux enthousiasme des familles, ils oublient volontiers que les Norrois vikings fondèrent çà et là des communautés qui s'assimilèrent aux mœurs locales. Guillaume le Conquérant en Grande Bretagne, mais aussi les Varègues fondant l'Ancienne Russie, sans parler de tous avant-postes méditerranéens et doucement américains …

Où alors, un autre élément est cocasse à relever, surtout en ce qui concerne les actuels Étasuniens vikinistes : c'est que les Norrois proviennent de Scandinavie ; revenant en Ancienne Russie fonder le royaume de Rus en tant que Varègues, ils « tournent en rond » sur le temps long. Mais, tirant du côté américain, ils raccordent deux nations qui récemment s'opposèrent, au siècle des acronymes USA-URSS. Trump et Poutine font certes de belles retrouvailles populaires, avec le fond norrois, bien que christianisés protestant et orthodoxe – il y a un fond norrois, puisque les vikings sont norrois : mais il n'y a pas « d'esprit viking », ça n'existe pas, en dehors du vikinisme punk.

Sachant que dans l'Antiquité, le dieu scandinave Svarog (agraire, technique, magicien et solaire) peut conjoindre autant le Lug et le Sucellos des Celtes, que le Woden – Wotan, Odin – et le Thor des Norrois, dieu au marteau … et sachant que les Celtes de cette antique époque étaient des personnes soigneuses et instruites, dans leur genre – pas seulement par le druidisme – on ne peut plus imaginer que les Norrois d'époque féodale, quelques siècles plus tard héritiers de l'Ancienne Europe (par-devers la romanisation et la christianisation) on ne peut plus imaginer, disais-je, que les Norrois furent les punks à grandes barques qu'on nous vend à plus soif. Sans compter que les féodaux n'étaient pas ignares ni sales, comme on nous les a souvent présentés stupidement. Mais, au contraire, on doit concevoir que les Norrois furent une culture aussi digne qu'une autre, jusques et y compris dans leurs raffinements : Woden est avant tout dieu connaisseur, pour ainsi dire post-druidique.

Petit bilan

Bien des choses ont été perdues, détruites et oubliées – mais heureusement, le flambeau brûle toujours, et dans toutes les communautés païennes actuelles, cahin-caha au milieu des fallaces romantiques, hippies, hipsters, punks, idéologiques et mainstreams, des personnes œuvrent dans un esprit de cohérence et de renouveau : pourvu qu'elles veuillent se rencontrer quand elles le peuvent, plutôt que rester toutes seules derrière leur écran ! ...

Esprit fatalement identitaire européen en vérité, ce qui ne signifie ni qu'il soit nationaliste (identité figée) ni a fortiori identitariste, mais avant tout contre-universaliste, comme sont universalistes feu la Rome et toujours le monothéisme – dont on voit bien, qu'ils ne font jamais que diffuser/répandre une culture en particulier, il n'y a pas le choix.

Tout revient à des affaires de territoires, régionaux, idéologiques, moraux et médiatiques. Qui piétine le monde s'y impose, encore qu'on puisse lui en vouloir sans être dupe à part soi. Voilà pourquoi les païens actuels défendent toutes les cultures du monde, comme n'importe quel gauchiste par ailleurs, sinon qu'ils ne sont pas dans cette contradiction de renier leur héritage en propre. Or, cela, en France, n'est défendu que par « la Nouvelle Droite » actuellement, bon an mal an, constellée autour d'Alain de Benoist, François Bousquet, feu Guillaume Faye (qui fut particulièrement païen, tendanciellement romain), la revue Éléments pour la civilisation européenne et la Nouvelle Librairie dans le quartier latin, en coordination avec les chrétiens européistes.

Qu'on le veuille ou non, c'est ainsi, par le Sort : appelez toujours un chat un chat, sans peur et sans reproche quant à vous. Le Dis Ater, dieu celtique (équivalent germanique : Tuiston - sachant que le ragnarok norrois pourrait bien être d'invention chrétienne, mimant le Jugement Dernier, de sorte que la Hel norroise, ait pu être elle-même réincarnatrice) ... bref, le Dis Ater, Tuiston ou Hel, pères/mère souterrain/es, destructeurs/trice, rois/reine des morts et des réincarnations, ne souhaitent personne autrement, dans l'éternel retour sur Terre : encore, et encore, et encore, et encore, et encore.

On voit mal comment une religion ancrée dans la nature se passerait de son territoire, surtout quand tel dieu ou déesse, est rattaché à une source, un rocher ou un arbre. Seul ce monde-ci, avec ses trois dimensions - souterraines, terrestres, célestes - intéressent les dieux et déesses. Cette religion ne connaît pas de hors-monde ni d'absolu, tout hors-monde et tout absolu n'émanant jamais que du monde et du relatif. Rien de personnel dans le Sort, fallait-il en faire un prétendu dieu unique et transcendant !

« Tu trembles, carcasse ?

Tu tremblerais bien d'avantage, si tu savais où je t'emmène ! »

– chevalier de Turenne (l'esprit chevaleresque, provient de l'Europe pré-chrétienne)