Honneur aux juifs ! et d’avance : Joyeux Noël à tous les monothéistes

Il faut honorer les juifs : leur religion et leur périple est un vaste mélodrame, qui mérite toute notre pitié. Mais un mélodrame incroyablement ambitieux, mélodramatique d'être ambitieux d'ailleurs, et dont l'ambition reste néanmoins d'échapper au mélodrame – comme en serpent qui se mord la queue.



Ne confondons pas leur destinée avec une tragédie non plus : les mots ont un sens, et si bien sûr leur destinée est « tragique » au sens courant du terme (mélodramatisé) elle n'a rien d'un dilemme ni d'une résolution fatals – dilemme et résolution fatals, qui sont le propres de la tragédie. Ceci étant, la question de rester ou non juif a pu tragiquement se poser aux juifs, quand ils furent mis en danger pour leur croyance (et elle se pose à quiconque est mis en danger pour ce qu'il incarne, bien au-delà) : la tragédie est toujours au moins là, avec d'autant plus d'acuité peut-être qu'on cherche à l'éviter, car les réalités viennent toujours nous rattraper.



Mais non : à côté de la tragédie telle que définie, la destinée juive est justement dépourvue de dilemme et de résolution ; elle est toutefois pourvue de « tentatives et de tentations »… singulièrement* à la manière du nouveau philosophe prophétisé par Friedrich Nietzsche (ami probement critique des judaïsmes).





« Tentatives et tentations »



L'ambition mélodramatique ou mélodrame ambitieux des juifs tient certes, nodalement, dans « la tentative du monothéisme » et « tentations d'y échapper ou de le répandre » par les prédécesseurs hébreux : le Tanakh, Bible hébraïque, témoigne allègrement de leurs velléités polythéistes, malgré l'élection divine sous la houle d'un paternalisme national, brutal et jaloux d'universalisme.

Paternalisme qui, néanmoins, n'était pas aussi monothéiste que les monothéismes sont aujourd'hui monothéistes (il était surtout monolâtre), jusqu'à se répandre quasi-mondialement (pour le meilleur et pour le pire) dans ses formes chrétiennes et musulmanes.



La violence est fondatrice, dit-on, on l'a ressenti avec l'Occident post-Seconde Guerre mondiale, et on le présume avec l'Occident post-covid… la violence est fondatrice et accoucha, justement, de nos formes d'Occidents jusque dans le progressisme. Serait-ce sur des bases coupées des Hébreux (à lire, sur la question khazarie) ou rebelles des Nazaréens, « premiers chrétiens », jusqu'au côté revêche des islamismes eut égard à leurs prédécesseurs (on ne change pas la nature des réalités cosmiques).



Tous les mondes monothéistes étaient complotistes avant l'heure, et je devine spirituellement que le vide de l'arche d'alliance, la présente absence du mystère de la Trinité, ainsi que la frustration que le dieu engendre jusqu'à la terreur (« tremblements devant Dieu », terrorismes…) par son absolutisation radicale en tant que Créateur matriciel hors-monde et hors-temps, acosmique selon le mot d'Hannah Arendt au sujet des juifs (sans cosmos)…

… je devine spirituellement – dans l'imaginaire collectif, si vous préférez – qu'il y a insinuation de la part d'un « malin génie »** qui sut « mettre le monde à l'envers » : « malin génie » qui est le dieu-même avec son ombre projetée.



Sans cette croyance extractive, jamais il n'y aurait eu de face-à-face progressiste avec le monde. C'est aussi singulier* qu'en en-tête, car c'est Friedrich Nietzsche qui parle du monde renversé, dans sa critique des judéo-christianismes.



Pas étonnant, donc, que les juifs et leurs successeurs chrétiens et musulmans, soient tout « tentatives et tentations », jusques et y compris dans la récupération – par exemple, en Europe antique – de la religion celte, à la mêler d'ésotérismes, de gnosticismes et de révisionnismes en Histoire des idées.



Cela court singulièrement* jusqu'au nietzschéisme lui-même, en termes de récupération.





« Simplexité » de la démarche judaïque



Tout ceci situe les judaïsmes dans une simplexité, comme dirait Edgar Morin, ressortissant d'une famille de culture juive. Or, l'intellectualité d'Edgar Morin est à elle-même une simplexité, qui cherche à se saisir en une pensée acosmique de toutes les dynamiques cosmiques. Or concernant les judaïsmes, il y a d'un côté un dieu simple, ou simplement dieu, en tant qu'unique et quel que soit sa dimension caractérielle… et de l'autre il y a une existence complexe, ou complexement existence. Pour être plus précis : l'existence juive est à elle-seule une complexité, et pourtant l'existence est une donnée simple, simplement mise en danger… tout comme avec la covid (1, 2).



Mise en danger, à commencer, mythiquement, par le sacrifice d'Israël par son propre père Abraham. Puis, par les Égyptiens esclavagistes. Puis par le désert du Sinaï et l'errance dans ce désert. Puis par tous les peuples en Canaan et environnant Canaan, dont le dieu-même se servira pour infliger à Israël sa diaspora.



Il faut dire, d'un point de vue purement géostratégique, que la situation du pays de Canaan n'est pas facile à défendre à la croisée de trois continents (Afrique, Europe, Asie). C'est-à-dire que l'existence juive fait immédiatement problème aux juifs selon les juifs-mêmes, et qu'ils ne peuvent pas se sentir parties-prenantes du cosmos aussi aisément que d'autres. En fait, c'est la frustration de toute personne mise en danger, juive ou non, et la problématique n'a rien de spécialement judaïque, quoique les judaïsmes l'aient mise en scène, à commencer devant leur propre dieu national, si brutal et jaloux d'universalisme.



Concrètement, tout s'est passé comme si les Hébreux avaient divinisé la mise en danger-même, divinisé la mise en danger en tant que telle, c'est-à-dire l'insinuation dont je parlais sous forme de « malin génie » : en effet, tout se passe en Canaan comme si un « malin génie » venait mettre en danger les peuples (alors qu'il s'agit du hasard des circonstances bien entendu, du destin de la croisée des continents, de façon purement géostratégique).

Ce « malin génie », mettant en danger le peuple juif particulièrement au moment de son nationalisme biblique à prétention universaliste, agit alors logiquement comme une impulsion à progresser, en tant que carence n'ayant cure des cares. C'est-à-dire que tous les bons soins (cares) ne servent à rien dans une telle mise en danger : la mise en danger est trop forte, et bon an mal an elle inflige la diaspora (et, aujourd'hui, toutes les problématiques autour de l’État d'Israël). Il suffit de lire textuellement la Bible.



La démarche judaïque est comparable à celle d'un traumatisé par le réel après un accident ou une torture, incapable de sortir de son syndrome de Stockholm, de sa compulsion de répétition, de sa pulsion de mort, ayant communiqué ses angoisses et frustrations à ses descendants chrétiens et musulmans, qui eux-mêmes sont ainsi dans la démarche eut égard à la réalité cosmique, avec naturellement les nuances de leurs cultures religieuses.

Or nous parlons bien de plusieurs judaïsmes, plusieurs christianismes et plusieurs islamismes : ils sont aussi divers que le monde est divers, ainsi que leurs croyants. D'ailleurs, la reprise du judaïsme par les Khazari (lire la partie à leur sujet) constitue au Moyen-Âge un rejeu de la situation cananéenne : l'Empire païen des Khazari, saisi entre les feux chrétiens et musulmans, se sera choisi non seulement une religion intermédiaire… mais aussi une religion craignant pour son existence, afin de se convertir au monothéisme… pour éviter l'agression monothéiste, alors qu'il craignait pour son existence-même.



Tout cela est d'une simplexité sans nom, d'autant plus enfin que le nationalisme hébreu prétendit avoir été élu par le dieu universaliste : les judaïsmes poussent ici la contradiction jusqu'au bout, repris par les chrétiens (qui la doublent d'un amour qui, sur le principe, devrait aimer qu'on ne soit pas chrétien, aussi) ainsi que les musulmans (qui, quant à eux, lorsqu'ils sont militants dans la foi du moins, ne s'embarrassent pas d'universalisme : l'islam est un ethnicisme qui s'assume en voulant néanmoins absorber le cosmos).



Psychiatriquement, la dynamique est de schizophrénie paranoïde, et engendre logiquement un égotisme, car l'attentionnement doit bien se focaliser sur soi, dans de telles conditions. C'est extraordinaire.





Honneur aux juifs, donc



Honneur aux juifs, et à tous ceux qui leur succèdent, chrétiens et musulmans, car ils méritent toute notre pitié, de s'en sortir dans de telles dynamiques psychologiques. Leur mélodrame est celui d'une extrêmement difficile guérison traumatique, et leur ambition, dans le traumatisme, est néanmoins de parvenir à se tirer de tous leurs déchirements dans la démarche… serait-ce au pris d'une schizophrénie paranoïde. Un tel escompte se nomme métanoïa (la métanoïa, c'est la paranoïa à bonne conscience : comme sauvée, délivrée, ressuscitée de ses maux).



Ainsi peuvent-ils attirer l'attention sur tout ce qui est souffreteux dans le cosmos, jusqu'à singulièrement* inciter Friedrich Nietzsche (pourtant si antichrétiens) dans son magnum opus-même, à dire qu'il faut passer à côté des prêtres l'épée au fourreau, car ils ont trop souffert. Avec raison.



Ainsi, d'avance : Joyeux Noël à tous les monothéistes, de la part d'un païen et son Bon Dieu.

Puisse-t-il prendre pitié de vous !

* Singulièrement, mais pas contradictoirement, parce que Nietzsche a été récupéré par les pires antisémites qui soient, alors qu'il écrivait que l'intégration des juifs ne pouvaient être qu'un plus pour l'intelligence européenne, tout en conspuant l'esprit de vengeance et le ressentiment dégottés dans les judaïsmes : à distinguer donc, les humains de leurs croyances.

** « Malin génie » : l'expression est de René Descartes, qui restait fidéiste peut-être prudemment, et qui pourtant maximisa le progressisme moderne de sa tabula rasa, en faveur de la science, qui a une énergie dès lors monothéiste, bien qu'elle le dénie.

