Kiev passe à l’offensive contre l’Église orthodoxe ukrainienne canonique

Après la tenue du pseudo-concile de réunification, qui n’a en réalité servi qu’à unir les deux Églises orthodoxes schismatiques ukrainiennes, les autorités de Kiev passent à l’offensive législative contre l’Église orthodoxe ukrainienne canonique, pour tenter de la dépouiller légalement de ses églises, monastères, et laures.

Le « concile de réunification » du 15 décembre 2018 fut une mascarade qui n’avait rien de religieux, et tout d’une honte complète aussi bien pour l’État ukrainien que pour le Patriarcat de Constantinople et la pseudo-Église qui est sortie de ce « concile ».

Malgré toutes les pressions exercées sur l’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Moscou (UOC-MP), ses hiérarques ont, dans leur très grande majorité, refusé de participer à cette mascarade.

Alors le SBU (services de sécurité ukrainiens) est aller jusqu’à emmener de force une dizaine d’évêques de l’Église canonique pour les forcer à signer des lettres dans lesquelles ils donnaient leurs voix au Métropolite Syméon, qui était l’un des deux seuls évêques de l’Église canonique à être venu à ce concile (les deux évêques ont depuis été renvoyés de l’Église orthodoxe ukrainienne canonique).

Mais cette méthode digne des pires dictatures n’a pas suffi, et le Patriarcat de Constantinople a exigé que les évêques viennent sur place en personne, provoquant un retard de trois heures.

Ensuite, en plus d’être présent ET de présider ce concile (ce qui est totalement illégal car la constitution ukrainienne interdit à l’État ukrainien d’interférer dans les affaires religieuses), Porochenko a même été jusqu’à faire pression pour que les évêques votent pour Mgr Syméon et non pour le candidat du pseudo-patriarche Philarète, Épiphane, car le Patriarcat de Constantinople l’exigeait !!! Et après cela Kiev vient nous dire que cette nouvelle « Église » est indépendante…

Pourquoi le Phanar et Porochenko ont-ils tant insisté au départ pour faire élire Syméon ? Tout simplement car il est issu de l’UOC-MP, et donc sa filiation ecclésiastique est canonique, contrairement à Épiphane, qui a été ordonné dans l’Église schismatique.

En faisant élire Syméon, Constantinople espérait donner un semblant de légitimité à ce bricolage hérétique qu’est la réunification des deux pseudo-églises orthodoxes ukrainiennes schismatiques, et obtenir ainsi l’acceptation de cette aberration par les autres Églises orthodoxes autocéphales.

Même parmi les laïcs présents à ce concile, certaines pilules ne passent pas. Ainsi le député du parlement régional de Volhynie, Nikolaï Bouliga, a vertement critiqué le déroulement de ce pseudo-concile, accusant Philarète d’utiliser des méthodes du KGB (sic) pour évincer certains candidats.

« C’est-à-dire que la vielle méthode « guébiste » qui a fait ses preuves, a fonctionné, et ils ont élu dans leur milieu la candidature la plus faible [celle du métropolite Épiphane, ndt]. Et c’est avec cette candidature qu’ils ont fait du chantage auprès de Michel. Imaginez-vous : Philarète sort et il dit : « Nous avons considéré ici que Michel gagnerait. De quel droit peut-il gagner ? Nous avions décidé que ce doit être Épiphane ! ». C’est Philarète qui a dit tout cela, tandis qu’Épiphane ne disait même pas un mot. « Afin que l’Église soit créée, vous, métropolite Michel, rédigez une renonciation écrite ». Et Michel a demandé : « Pourquoi écrire une renonciation ? Je n’ai pas proposé ma candidature. On ne m’a pas proposé. Renoncer à quoi ? » « Nous savons que vous gagnerez » a répondu Philarète. Tout cela s’est produit avant la réunion du « Patriarcat de Kiev » qui a eu lieu avant le début du « concile de réunification. « Et le patriarche Philarète a dit : « Je ne signerai pas l’oukase de dissolution du Patriarcat de Kiev tant que Michel ne renonce pas », a déclaré le député régional.

Même Porochenko n’a pas pu faire plier Philarète qui a réussi par cette méthode digne d’une cour de maternelle, à obtenir ce qu’il voulait : faire élire son fidèle protégé, qui l’a remercié en lui accordant la place de Patriarche d’honneur à vie de la nouvelle pseudo-église, alors que Constantinople ne lui reconnaît que le titre de Métropolite… Pari gagné pour Philarète, qui reste ainsi, comme il l’avait promis, Patriarche de Kiev à vie.

Et ce n’est pas la première fois dans l’histoire que le Patriarcat de Constantinople se fourvoie dans de pseudo-conciles qui s’avèrent être des hérésies, et qui se retrouvent dénoncés par après, comme l’a rappelé le Métropolite Hilarion, porte-parole de l’Église orthodoxe russe.

« Il est opportun de rappeler ici le « concile » « rénové » [groupe schismatique créé avec l’appui du régime bolchevique, ndt] de 1923, qui s’est déroulé à Moscou sous la surveillance constante de la Guépéou [police politique soviétique] et avec son soutien direct. Le « concile » a été convoqué dans le but de liquider l’Église canonique, présidée par le saint patriarche Tikhon, et créer à sa place une nouvelle structure ecclésiastique. […] Le Patriarcat de Constantinople, en la personne de son représentant, l’archimandrite Basile (Dimopoulo), soutenait ce pseudo-concile. Les événements qui se produisent aujourd’hui à Kiev rappellent de façon étonnante ce qui se produisit à Moscou, il y a 95 ans, » a ainsi déclaré le Métropolite Hilarion.

« Le sort du « pseudo-concile » de ce jour est une répétition d’autres conciliabules semblables qui ont eu lieu dans l’histoire. Ses participants seront effacés de la mémoire historique de l’Église, ce sera « la paille que le vent dissipe ». Tandis que l’Église canonique, malgré la pression exercée sur elle, malgré l’enlèvement de ses hiérarques, les convocations de ses prêtres au SBU, la saisie de ses églises, les menaces d’aliénation des biens ecclésiastiques de ses monastères les plus importants, existe et le continuera, » a-t-il ajouté en conclusion.

Le commentaire du Patriarche Cyrille de l’Église orthodoxe russe lui aussi est sans appel concernant ce pseudo-concile, qui a vu des membres du gouvernement ukrainien ouvertement uniates (Petro Porochenko et Andry Parouby, le président néo-nazi de la Rada) s’immiscer dans les affaires de l’Église orthodoxe ukrainienne. Sans même parler du côté anti-constitutionnel de la chose, c’est comme si un président protestant s’immisçait dans les affaires de l’Église catholique…

Dans une lettre adressée aux autres primats d’Églises orthodoxes autocéphales, le Patriarche Cyrille a rappelé qu’en 2016, Constantinople avait promis de ne pas accorder l’autocéphalie à l’Ukraine pour ne pas légitimer le schisme, et que le Patriarche Bartholomée n’a donc pas de parole (se hissant au rang d’un vulgaire politicien qui change de parole comme on change de chemise, NDLR).

« Nous sommes les témoins de l’immixtion inique dans la vie interne de l’Église orthodoxe ukrainienne, de l’intrusion anti-canonique sur son territoire, de l’aggravation de la division ecclésiale dans le peuple orthodoxe, et d’un schisme encore plus grand dans l’Orthodoxie ukrainienne », a souligné le patriarche Cyrille.

« Je suis convaincu qu’en Ukraine, de nos jours, ce n’est pas un conflit d’intérêts entre les Patriarcats de Moscou et d’Ukraine qui se manifeste, comme certains veulent le présenter, mais quelque chose de bien plus dangereux : une divergence profonde du Primat et des hiérarques de la Très sainte Église de Constantinople avec la tradition canonique orthodoxe et l’ecclésiologie des saints Pères. Le temps a commencé, où le silence n’est plus possible, car ce qui se produit sous nos yeux est un défi au monde orthodoxe entier. Il n’y a pas de doute que le scenario ukrainien peut à l’avenir être réalisé dans n’importe quelle autre Église locale. Je vous exhorte, ainsi que tout le plérôme de (votre) Très sainte Église à ne pas reconnaître la structure pseudo-ecclésiale nouvellement créée et à ne pas entrer en communion avec elle. Je demande vos saintes prières pour l’Église orthodoxe persécutée pour nos frères et sœurs souffrantes, qui subissent outrages et humiliations pour leur fidélité à la sainte Orthodoxie » a conclu le Primat de l’Église orthodoxe russe.

Des appels inaudibles pour les autorités de Kiev qui ont décidé de poursuivre leur œuvre de destruction de l’Église orthodoxe ukrainienne canonique, en violation totale de la constitution ukrainienne qui interdit à l’État de se mêler des affaires religieuses.

Revenant sur les belles promesses médiatiques de Petro Porochenko et du nouveau pseudo-primat de Kiev, Épiphane, qu’il n’y aurait pas de persécution de l’UOC-MP, il n’aura pas fallu longtemps au gouvernement ukrainien pour prouver que ces paroles ne valaient même pas le papier sur lequel elles ont été imprimées.

Hier, 20 décembre 2018, la Rada (parlement ukrainien) a ainsi adopté une loi exigeant de l’UOC-MP qu’elle change de nom et ne puisse plus s’appeler Église orthodoxe ukrainienne, malgré les plus de 2000 fidèles de l’Église orthodoxe ukrainienne canonique venus prier devant le parlement pour que ce vote n’ait pas lieu.

« Lors du concile de réunification du 15 décembre, alors qu’a été proclamée l’Église orthodoxe locale d’Ukraine, le patriarche Philarète s’est adressé à moi en tant que président du Parlement, me demandant de porter à l’ordre du jour l’examen de deux projets de loi, nécessaires à la consolidation de l’Église ukrainienne » a déclaré Andry Parouby.

Il s’agit du projet de loi N°5309, qui déclare qu’il y a une seule Église orthodoxe d’Ukraine, celle créée par le pseudo-concile d’unification (privant ainsi l’UOC-MP de son nom légal et officiel), et du projet N°4128, qui simplifie le passage d’une paroisse d’une Église à l’autre.

Pourquoi vouloir retirer à l’UOC-MP son nom ? Pour deux raisons :

1) Pour des raisons de propagande en voulant obliger l’UOC-MP à indiquer qu’elle fait partie de l’Église orthodoxe russe, et donc qu’elle dépend de « l’État agresseur », afin de renforcer cette rhétorique délirante des autorités ukrainiennes et faciliter la persécution de l’Église par les groupuscules ultra-nationalistes et néo-nazis ukrainiens ;

2) Une fois que l’UOC-MP change de nom, elle doit refaire l’enregistrement de tous ses biens immobiliers, permettant aux autorités de Kiev de refuser les nouveaux enregistrements, lui permettant de dépouiller légalement l’Église de ses biens (églises, chapelles, monastères, laures, etc).

Cette loi a été votée hier par la Rada, provoquant une bagarre dans le parlement. Mais comme l’a rappelé le département juridique de l’Église orthodoxe ukrainienne, « cette loi n’est pas compatible avec la constitution ukrainienne, la déclaration des droits de l’homme et la convention pour la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales », et a souligné qu’une telle immixtion de l’État dans les affaires de l’Église pouvait avoir des conséquences imprévisibles dans la société ukrainienne. L’UOC-MP a même appelé Porochenko à opposer son droit de veto sur cette loi.

Le deuxième projet de loi a quant à lui été ajourné, et vise à légaliser les vols d’églises par les radicaux ukrainiens. Car cette loi vise à autoriser le transfert d’une paroisse d’une « Église » à une autre par un simple vote, auquel n’importe affirmant qu’il est membre de la paroisse pourra participer. Sauf que personne ne pourra vérifier si la personne est réellement membre de la paroisse, ni même si elle est orthodoxe, uniate ou même athée.

Résultat, il suffira de ramener une foule de gens, qui peuvent ne même pas habiter là, les rassembler devant l’église désirée, et les faire voter pour qu’elle passe aux schismatiques légalisés par Constantinople. Pour rappel, de tels vols d’églises par pseudo-référendums de gens sortis de nulle part ont déjà permis de voler 60 églises de l’UOC-MP en quatre ans, mais jusque-là c’était illégal. Avec le projet de loi N°4128, cette pratique mafieuse deviendra légale.

Ces lois en disent long sur le caractère « religieux » de la nouvelle pseudo-église créée par Constantinople en Ukraine, qui tient plus de la mafia en soutane que d’une Église s’occupant du salut des âmes de ses fidèles.

En tout cas le mélange des genres ne passe pas, même à Kiev. Ainsi le comité d’experts du parlement ukrainien a décrété que la loi qui a été votée hier, imposant à l’UOC-MP de changer de nom, viole bien la constitution ukrainienne.

« Les nouveautés suggérées semblent manquer de motivation et de raisons et vont au-delà des limites stipulées dans les dispositions pertinentes de l’article 35 de la Constitution ukrainienne et de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses », a déclaré le département des experts dans ses conclusions.

Le problème est que les conclusions de ces experts ne sont pas contraignantes, et il y a de bonnes chances pour que le gouvernement ukrainien s’assoit sur l’anti-constitutionnalité de cette loi, comme il s’est assis sur l’illégalité des vols d’églises de l’UOC-MP depuis quatre ans…

Comme beaucoup le craignaient, la guerre de religion a commencé en Ukraine.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider