Depuis Voltaire, la tolérance religieuse en France n'a pas beaucoup évolué. Pourtant, dans ses Lettres anglaises, il faisait valoir l'esprit britannique tolérant la multitude de groupes protestants – perpétué par les USA – devant l'absolutisme français. Un absolutisme, qui l'obligea à fuir la contrée auprès du très protestant Frédéric II de Prusse… que malheureusement notre philosophe prit un peu trop vite pour « le despote éclairé » de ses rêves.



Ç'aurait pu être l'erreur de Voltaire en question dans cet article, mais aux points de vue sociaux et politique, tout le monde en commet : il ne s'agit pas d'erreurs importantes, du moins pour une philosophie. En philosophie, l'erreur est intellectuelle – et parfois morale. De quoi s'agit-il ?



Il s'agit du mythe originel d'un état de nature, motivant moult appropriation culturelle ès contes et dialogues philosophiques.

Source de l'image

Voltaire, pour grand esprit critique qu'on s'en souvienne, valorisait la liberté de cultes même récents, quoiqu'il fut déiste pour sa part, et que sa finalité éthique se ressent d'un déisme universel… son déisme tolérant ne tolérait tous les cultes, même récents, qu'à la faveur de son déisme-même.

En l'occurrence historique : après l'anglicanisme en Grande Bretagne, catholicisme anglais détaché du Vatican, tous les protestantismes britanniques foisonnait… dont le plus emblématique reste celui des colons américains du Mayflower – colons qui, certes, ne s'illustrèrent pas quant à leur tolérance face aux Wampanoags ou aux Abénaquis.

Les Amérindiens subissaient déjà les maladies européennes amenées par les pêcheurs anglais, et avaient perdu 90% de leur population avant l'arrivée du Mayflower. Ils eurent aussi l'initiative de quelques agressions avant les contacts pacifiques, mais enfin les Européens trahirent tous leurs traités politiques et territoriaux par la suite, au nom d'un mépris et d'un effroi de cultures typiquement monothéistes, face à d'autres cultures et religions.



Un jour en France :



Face à l'islam d'une part, mais aussi face aux regains païens pourtant reconnus dans nombre de pays européens (et quoique le monothéisme islamique se concilie mal avec les paganismes, tout comme le monothéisme chrétien les a toujours combattus jusqu'au saccage, la profanation et le sang… alors que les païens furent toujours tolérants tant qu'on ne leur assénait pas que leurs dieux étaient faux et « rien que des idoles », alors que les effigies servent comme ailleurs l'âme et l'esprit…)… face à l'islam, mais aussi face aux regains païens, disions-nous, la culture française est demeurée largement « cultiste » – discriminante par les cultes, quoi qu'elle ait élargi son panel aux protestantismes et aux judaïsmes, ainsi doucement qu'aux islamismes, depuis l'avènement de l'Empire napoléonien.

Nous nous vantons soudain de notre laïcité, depuis 1905 !

Laïcité : avant tout un « œcuménisme républicain », et une notion qui se définit eut égard à la cléricalité, depuis le catholicisme et sa « France, fille aînée de l’Église ».

Les ecclésiastes ont bien toujours parlés des laïcs, comme les membres séculiers de l’Église. C'est assurément ce qui apparente culturellement le mieux, la France à l'Espagne et à l'Italie, mais aussi au Canada, du moins au Québec, tabernacle de calice d'hostie !

Sans parler de tous ces pays d'Afrique dominés par les ecclésiastes, quoique la France dispose néanmoins d'influences plus « nordiques » protestantes.

Reste qu'ainsi, la France rend irréligieux, tout en enrôlant dans un « cléricalisme administratif », ce qu'on nommait « œcuménisme républicain » à l'instant, et ce n'est pas une bonne chose que de se croire si rationnelle que cela à ce compte : elle oublie les leçons de tolérance voltairienne, et pratique un absolutisme à caractère ecclésiastique, tout comme les autres pays à l'héritage catholique prégnant (même l'Angleterre – et nous disons bien l'Angleterre, pas la Grande Bretagne – a ses formes anglicanes d'absolutisme, sur les autres contrées qui composent la Grande Bretagne).



La laïcité n'est pas le sécularisme, mot par lequel laïcité est traduit ailleurs qu'en France : le sécularisme consiste précisément dans une mouvance sociétale, sociopolitique si vous préférez, qui se concentre sur les activités profanes. La laïcité est une posture de principe, intellectuelle voire éthique, qui oblige déjà à un type précis d'activité territoriale, irréligieux, ou du moins qui « excommunie » ou tend à « excommunier » des activités territoriales, le religieux. Singularité du laïcisme ! Religion de l'irréligion !



À son compte, en effet, il devient actuellement très ardu, ne serait-ce que de penser l'islam en France, tandis que les regains païens sont tout simplement vécus de façon forclusive (au sens psychanalytique : quand on isole un phénomène de sa sphère mentale, au point de le vivre pour radicalement extérieur dans le déni… mécanisme typique de la schizophrénie paranoïaque).

Ainsi les Français peuvent-ils aisément assimiler le sécularisme au multiculturalisme, alors que le sécularisme des mondes protestants n'empêche pas vraiment l'acculturation nationale : les Britanniques, les É tasuniens, les Allemands, etc. n'ont pas de complexes patriotiques – alors que ces derniers pourraient bien après le nazisme !… et les Français promeuvent un monoculturalisme frustrant toutes leurs ré-gions, d'une part, mais aussi évidemment toutes leurs religions (même voire surtout) traditionnelles, d'autre part : et par décompensation psychotique, les Français font mille complexes patriotiques impossibles, comme s'il était répugnant de chérir leur puissance territoriale en tant que telle, alors qu'au contraire ils pratiquent sans vergogne un absolutisme laïc.

La liberté n'est pas si française que cela, on peut le regretter, par-devers le mythe « du pays des Droits de l'Homme » (surtout sous la présidence macronienne).

Aussi singulier que ce soit, le problème français est un problème spirituel, avant tout.



Mais concentrons-nous sur Voltaire :



Voltaire avait préparé ce problème français, problème spirituel, en valorisant le déisme pour non-sectaire et universaliste. Son erreur est bien là pour commencer : du fait même que sa position (qu'il appelle alors théiste dans son Dictionnaire philosophique) porte un nom, et valorise un dieu seul, quoique – sur le mode antique – dieu des philosophes, dieu de raison, voire dieu ou déesse Raison (comme lors de la Révolution française et quelques tentatives comtiennes de Culte de l'Humanité)… eh bien, de ce fait même, Voltaire tombe sous le coup d'une énième secte.

Cette secte a largement été reprise par des mouvements et loges franc-maçonniques, de telle sorte que l'oeil triangulé, celui du géomètre avec son compas et sa règle pour instruments, ait eu l'avenir qu'on lui connaît jusqu'aux États-Unis.



Voltaire jurait d'abord par la géométrie (newtonienne) qui certes manquait de possibilités divergentes de faire école (ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, quoique les différentes géométries abordent des champs différents plutôt que se font concurrence sectaire).

C'est ainsi que Voltaire posait « un minarchisme divin », c'est-à-dire une minimalisation des possibilités de s'en revendiquer dogmatiquement pour le pouvoir, encore que le géométrisme de sa démarche – post-platonicienne en cela, – tendait naturellement vers le déterminisme (positions déterministes, concordantes avec le fatalisme matérialiste heureux d'un Denis Diderot et son Encyclopédie).

Et pourtant, tout comme la géométrie newtonienne, le déterminisme n'est pas une assertion scientifique absolue ! Certes, le génie de la science, quand elle est saine, consiste bien en la relativisation et le dépassement ou le dérangement de ses propres théories et résultats. Sinon, c'est le scientisme !

Et après tout, il y a quelque chose de scientiste, chez Voltaire. Car Voltaire, au travers de différents contes et dialogues philosophiques (pratiquant moult appropriation culturelle) tend à valoriser dans toutes les religions de la Terre l'idée d'un dieu seul, mais son dieu rationnel.



C'est-à-dire que, conformément au scientisme, il ridiculise toutes les coutumes de la Terre ! Pourtant il y a de vraies nuances, entre le mode de vériconditionnalité scientifique, et le mode de validité culturelle.

Par exemple : il est valide de dire bonjour en francophonie pour se saluer, c'est vrai, on peut même l'enregistrer statistiquement en sciences humaines, mais aucun critère vériconditionnel ne permet de dire que bonjour est un mode de salutation vrai dans l'absolu, aussi vrai qu'une droite géométrique court à l'infini dans une direction et l'autre (du moins, en géométrie euclidienne, fondant la newtonienne… mais passons).

Source de l'image.

Le mythe originel chez Voltaire, après l'état de nature en guerre chez Hobbes, et avant l'état de nature du bon sauvage chez Rousseau :



Thomas Hobbes postulait avant Voltaire, et pour justifier l'absolutisme étatique – que la France met toujours tant en application ! – un mythe originel : celui d'un état de nature, de guerre de tous contre tous.

C'est-à-dire que pour Thomas Hobbes, originellement, les êtres humains sont toujours en détresse face à leurs congénères, desquels ils doivent craindre le sarcasme, le dépouillement, la blessure et la mort. Thomas Hobbes juge donc utile de sacrifier sa liberté personnelle, d'en accorder la prérogative à l'État politique, afin de bénéficier d'une harmonie citoyenne en retour.

Si vous voulez, en poursuivant cette logique jusqu'au bout, on arrive aux fameux crédits sociaux totalitaires en Chine : chacun(e) bénéficie d'une citoyenneté et disponibilités afférentes, selon la « qualité » de ses démarches, au point de vue de l'État politique, qui donc fait varier les disponibilités citoyennes de chacun(e) selon sa concordance ou non.

Un tel manque de confiance en la nature humaine de la part de Hobbes est à la mesure de sa tentative – pour ainsi dire machiavélienne, n'était la transparence de ses moyens et de ses fins – de pérenniser un État politique, à supposer philosophiquement que cet État poursuive l'harmonie générale : pour Thomas Hobbes, c'est tout ce qui compte, afin d'éviter la guerre civile, ou tout autre trouble à l'ordre civil (cf. Du Citoyen, Béhémot et Léviathan).

Mais il faut dire, Hobbes réagissait aux horreurs qu'avaient connu sa contrée britannique, sous le coup de la dictature pseudo-démocratique de Cromwell, et détestait le rire.

Thomas Hobbes se trompe pourtant, puisque l'anthropologie révèle une myriade de communautés qui, pour être entrées en conflit parfois les unes contre les autres, commerçaient harmonieusement au moins autant, et sans État absolu en leur sein, jusqu'à nos jours…



À l'autre bout du spectre, Jean-Jacques Rousseau posait un état de nature idyllique, où les êtres humains vivaient harmonieusement chacun(e) dans son coin, de sa propre initiative et de son seul travail, commerçant de temps en temps avec autrui sans insister.

Le malheur au contraire, venait pour Rousseau de l'association des êtres humains entre eux, qui engendrait des empiétements territoriaux, d'autant plus quand d'aucuns décrétaient leurs tels territoires, au détriment de tout le monde.

Alors, dans l'impossibilité où nous serions de pouvoir faire retour à son état de nature, Jean-Jacques Rousseau valorisait une forme d'association proche de Thomas Hobbes sur le principe, où les êtres humains parvenaient à sacrifier leurs volontés particulières au profit d'une volonté générale démocratique qui, pour n'être pas toujours la volonté majoritaire, devait pourtant être la volonté dont la majorité serait bénéficiaire.

Où, contrairement à ce qu'en fit un certain républicanisme jusqu'au gauchisme, Jean-Jacques Rousseau ne pensait pas cette démocratie possible, et l'attribuait uniquement à une philosophique communauté de dieux (cf. Discours sur l'inégalité parmi les hommes et Du Contrat social).

Mais Jean-Jacques Rousseau se trompe, puisque l'anthropologie, nous l'avons dit, révèle l'association immédiate des êtres humains en communautés plus ou moins harmonieuses et conflictuelles.



À ce point, quel est l'état de nature chez Voltaire ?… chez Voltaire, l'état de nature est déiste, c'est-à-dire théiste dans ses termes, soit singulièrement monothéiste et scientiste – d'un point de vue conséquentiel.

Bon : d'un point de vue intentionnel, Voltaire prétend que toutes les communautés primitives n'auraient vénéré que l'idée-même de leur communauté, idée divinisée face aux coups du sort, et divinisation escomptant infléchir cultu-ellement l'avenir ès faveurs communautaires.

Mais les communautés se rencontrant, et comprenant qu'elles disposent chacune d'un dieu propre aux fonctions similaires, une sorte de confusion aurait émergé jusqu'aux polythéismes, avant qu'on ne rationalise à nouveau tout cela pour tous dans le monothéisme – notamment chrétien – dont il faut enfin se débarrasser du dogmatisme.

Voltaire – comme Thomas Hobbes et Jean-Jacques Rousseau – met alors l'enfant en exergue, en prétendant qu'il n'a aucun sentiment polythéiste devant la lune ou l'arbre, par exemples – tout comme Hobbes voulait que les enfants ne soient que des raclures entre eux, et que Jean-Jacques Rousseau rêvait une éducation sans éducation, permettant à la douceur sauvage du caractère de rester intacte et pure (autant d'idéalismes)…

Mais contrairement à Voltaire, nombre de personnes témoignent avoir été fascinées par « le regard de la lune » qui « les suivait en voiture », jusqu'à la peur surnaturelle, ainsi que par nombre de splendeurs sylvestres ou animales… si ça n'est pas polythéiste ce qu'on nomme polythéiste au sens de l'administration du culte, c'est certainement animiste, mais tous les animismes de la Terre ont des formes divines en leur sein, et tous les polythéismes de la Terre ont des formes animiques en leur sein, de même.

On ne saurait donc bien dire qui des polythéismes ou des monothéismes, qui de l'œuf ou de la poule, naquit le premier, au beau milieu d'émois à caractère animistes, dont même le prophétisme, le messianisme, le paraclétisme et le millénarisme monothéistes sont émus.

Anthropologiquement, Voltaire se trompe donc, tout comme Thomas Hobbes et Jean-Jacques Rousseau se trompe.



En somme : « la vie, c'est pas de la philosophie » (sauf mon profond respect pour les philosophies et leurs philosophes, ainsi que ma passion philosophique) et il faut conclure, comme nous le disions déjà, à une énième secte voltairienne, ce qui n'est pas piqué des hannetons, eut égard aux escomptes idéalistes de Voltaire à ce propos, et par lesquels on l'encense pour un philosophe des Lumières.

Pire encore pour notre philosophe, semblant si lisse et cohérent avec lui-même littérairement, Voltaire rédigea un article Patrie dans son Dictionnaire philosophique, applicable aux religions avec quelques aménagements :

PATRIE

Une patrie est un composé de plusieurs familles ; et, comme on soutient communément sa famille par amour-propre, lorsqu'on n'a pas un intérêt contraire [qu'elle], on soutient par le même amour-propre sa ville ou son village, qu'on appelle sa patrie. Plus cette patrie devient grande, moins on l'aime, car l'amour partagé s'affaiblit. Il est impossible d'aimer tendrement une famille trop nombreuse qu'on connaît à peine.

Celui qui brûle de l'ambition d'être édile, tribun, préteur, consul, dictateur, crie qu'il aime sa patrie, et il n'aime que lui-même. Chacun veut être sûr de pouvoir coucher chez soi sans qu'un autre homme s'arroge le pouvoir de l'envoyer coucher ailleurs ; chacun veut être sûr de sa fortune et de sa vie. Tous formant ainsi les mêmes souhaits, il se trouve que l'intérêt particulier devient l'intérêt général : on fait des vœux pour la république quand on n'en fait que pour soi-même.

Il est impossible qu'il y ait sur la terre un État qui ne se soit gouverné d'abord en république : c'est la marche naturelle de la nature humaine. Quelques familles s'assemblent d'abord contre les ours et contre les loups ; celle qui a des grains en fournit en échange à celle qui n'a que du bois.

Quand nous avons découvert l'Amérique, nous avons trouvé toutes les peuplades divisées en républiques ; il n'y avait que deux royaumes dans tout cette partie du monde. De mille nations nous n'en trouvâmes que deux subjuguées par des États. [En plus raisonnable, c'est la thèse de Hobbes.]

Il en était ainsi de l'ancien monde ; tout était république en Europe, avant les roitelets d’Étrurie et de Rome. On voit encore aujourd'hui des républiques en Afrique, Tripoli, Tunis, Alger, vers notre septentrion, sont des républiques de brigands. Les Hottentots, vers le midi, vivent encore comme on dit qu'on vivait dans les premiers âges du monde, libres, égaux entre eux, sans maîtres, sans sujets, sans argent et presque sans besoins. La chair de leurs moutons les nourrit, leur peau les habille, des huttes de bois et de terre sont leurs retraites ; ils sont les plus puants de tous les hommes, mais ils ne le sentent pas ; ils vivent et meurent plus doucement que nous. [En plus raisonnable, c'est la thèse de Rousseau.]

Il reste dans notre Europe huit républiques sans monarques : Venise, la Hollande, la Suisse, Gênes, Lucques, Raguse, Genève et Saint-Marin. On peut regarder la Pologne, la Suède et l'Angleterre comme des républiques sous un roi ; mais la Pologne est la seule qui en prenne le nom.

Or, maintenant, lequel vaut le mieux, que notre patrie soit un État monarchique ou un État républicain ? Il y a quatre mille ans qu'on agite cette question. Demandez la solution aux riches, ils aiment tous mieux l'aristocratie ; interrogez le peuple, il veut la démocratie : il n'y a que les rois qui préfèrent la royauté. Comment donc est-il possible que presque toute la terre soit gouvernée par des monarques ? Demandez-le aux rats qui proposèrent de pendre une sonnette au cou du chat. Mais, en vérité, la véritable raison est, comme on l'a dit, que les hommes sont très rarement dignes de se gouverner eux-mêmes.

Il est triste que souvent, pour être bon patriote, on soit l'ennemi du reste des hommes. L'ancien Caton, ce bon citoyen, disait toujours en opinant au sénat : « Tel est mon avis, et qu'on ruine Carthage. » Être bon patriote, c'est souhaiter que sa ville s'enrichisse par le commerce et soit puissante par les armes. Il est clair qu'un pays ne peut gagner sans qu'un autre perde, et qu'il ne peut vaincre sans faire des malheureux.

Telle est donc la condition humaine, que souhaiter la grandeur de son pays c'est souhaiter du mal à son voisin. Celui qui voudrait que sa patrie ne fût jamais ni plus grande ni plus petite, ni plus riche ni plus pauvre serait le citoyen de l'univers.

Il le serait, mais c'est une vue de l'esprit, un idéalisme, digne des plus grands ascètes seulement, rarement réalisé chez les êtres humains, et si donc – appliqué aux religions avec quelques aménagements – Voltaire valorisait le déisme à travers moult appropriation culturelle, c'est fatalement qu'il voulait prendre sur les autres religions du monde, en amenant avant l'heure une « citoyenneté du monde », dont la réalisation dépend d'un tel idéal ascétique ou philosophique : ne jamais vouloir évoluer, progresser, ne jamais vouloir de croissance ni de décroissance non plus. Hélas, donc, c'est une vue de l'esprit espérant rendre « géométriques » les comportements individuels – à la manière des crédits sociaux, en Chine.

« La géométrie, c'est comme la philosophie : c'est pas la vie. »

Et pourtant, c'était la tentative de sages tels que Cong tseu, néanmoins démantelée par d'autres sages tels que Tchouang tseu.



L'erreur de Voltaire, est une erreur qu'il aurait pu reconnaître lui-même, et qu'au fond il avait toujours-déjà reconnue en son âme, sinon sa mordante ironie n'aurait jamais été aussi tragique – exactement comme dans Candide, qui abandonnait ses personnages au fin fond de nulle part, à néanmoins « cultiver leur jardin ».

Source de l'image.

Le génie de Voltaire, c'est la tragédie de l'universalisme : c'est la reconnaissance que tout joue contre son avènement, et qu'au fond il n'est pas de ce monde.

Un point commun avec le royaume du dieu chrétien : Jésus aussi, était tragique, crucifixion à l'appui.

Et, face au dogme de la résurrection qui nous le ferait oublier – résolvant la passion christique dans une singulière comédie dramatique, inspirée par des mythes païens où les dieux parcourent la Terre, comédie dramatique pour tout dire shakespearienne, – il faut rappeler l'impossibilité de l'universalisme…

… autant que celle des mythes originels, états de nature divers et variés (guerre de tous contre tous, bon sauvage, ou déisme naturel… ainsi que christianisme laïc et séculier, entre France et États-Unis) sur lesquels on prétend l'appuyer – appuyer l'universalisme.

Nous existons dans une diversité qui, comme son nom l'indique, diverge et se diversifie sans s'universaliser jamais, ou bien momentanément au prix de standards toujours violateurs.

