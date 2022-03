L’évolution symbologique de la figure du dragon (Viabilités psychanalytiques en perspective 9)

Quand les rêveurs du monde entier rêvent de faire de la « draconation » (« équitation sur dragon »…) depuis la prolongation Dragonborn du jeu vidéo Skyrim en 2012 jusqu'au jeu Century 21 : Age of Ashes fin 2021 où l'on s'affronte à dos de dragons, en passant évidemment par la série Game of Thrones et sa Khaleesi ainsi que le jeu Ark : survival evolved où l'on dompte tout un tas de dinosaures, sans parler des films Dragons, ni des films Jurassic World dont le 2 est prévu cette année (la littérature ayant, comme toujours, anticipé le phénomène, par exemple dans les jeux de rôle Prophecy et Premiers âges sortis la même année au début de la décennie 2000)… on peut s'interroger sur l'évolution symbologique de la figure du dragon – et son dérivé scientiste dans la figure du dinosaure, « monstre de légende réelle ».



Un article concernant l'imaginaire collectif.



Source de l'image : les dinosaures, « dragons réalistes ».

On ne saurait trop conseiller le visionnage de cette vidéo pour commencer, menée par le fort bonhomme Benjamin Brillaud de l'émission Nota Bene, mais vous pourriez aussi bien vous en passer, car son humeur n'est pas de tous les goûts :

Où l'on apprit en substance, que la figure du dragon est mondialement répartie, et qu'elle est essentiellement fruit de la féodalité pour ce qui concerne notre héritage européen conscient (bien qu'elle ait d'antiques racines). On peut ajouter qu'elle a certainement d'antiques « fondements de croyance » dans la découverte prématurée de squelettes de dinosaure çà ou là (avec peut-être un guerrier ingénieux, prétendant avoir vaincu un monstre gigantesque en en ramenant le crâne…) doublée de récits réels concernant les dragons de Komodos, les varans, et autres équivalents lacertiliens sur Terre, grossis par la rumeur… et que de nos jours les rêveurs plus réalistes, rêvent bien à partir des dinosaures, « monstres de légende réelle ».



À tout prendre au travers des Dictionnaires des symboles, cette figure monstrueuse est autant celle de la sagesse que de la folie, de la pérennité que de la annihilation… parce qu'elle est une figure des puissances naturelles à l’œuvre dans le cosmos, par lesquelles nous ne pouvons que nous sentir ballottés, voire bafoués.



C'est ensuite une question de caractère : les plus philosophes d'entre nous y mesurerons la qualité de leur tempérance et leur faculté de surmonter l'adversité héroïquement, tandis que les plus fanatiques d'entre nous y condamnerons l'affre du danger et la crainte de succomber face à l'adversité… Ainsi des cultures : l'Asie s'est faite plus philosophe avec le dragon, l'Europe plus fanatique.



L'Asie ressort plutôt de notre esprit antique à ce niveau (polythéiste) et l'Europe encore toujours de l'esprit féodal (monothéiste)… ce qui n'empêche ni les Asiatiques ni les Européens de prendre mêmement les armes pour s'en sortir, quoique pas du tout animés des mêmes sentiments… tandis que cela n'empêche pas des Européens d'admirer le dragon asiatique, au moins depuis Dragon Ball (1984).

Notre antiquité ou l'Asie, exaltent l'honneur de vivre ; la féodalité ou l'Europe actuelle, haïssent la peur de mourir – car elles n'ont plus besoin de martyrs pour croire s'être imposées au monde, quoique cette croyance craigne désormais.



Dans quel genre de mentalité êtes-vous ? Il reste un psychotest de magazine à inventer pour que vous le découvriez, peut-être…



Finalement, la figure du dragon est une figure chaotique. Pour le dire avec du scientisme : il est comme la part d'indéterminisme au milieu du déterminisme dans le cosmos où, si l'on veut, c'est le clinamen d'antiques philosophes atomistes tels que Lucrèce (rien à voir avec le nucléaire…). Le clinamen, c'est-à-dire l'aléa pur et gratuit des trajectoires – comme la génération spontanée d'un mouvement propre, expliquant dans son genre, pourquoi même les systèmes les plus déterminés sont imprédictibles, façon de parler (principe de la théorie du chaos)… On spécule, on spécule.



Sacrés dragons !



Et c'est ainsi qu'ils peuvent aussi bien figurer l'univers dans sa totalité, que l'envie d'évasion moderne…

Seulement il y a un hic.



Bien que les dragons manifestent certainement des envies d'évasion de nos jours… ils signalent aussi de sérieuses envies de faire impression et d'en imposer, par leur majesté et leur dangerosité (un peu comme l'ours celte symbole de souveraineté, ou l'aige étasunien symbole d'empire depuis Rome).

C'est-à-dire que les puissances naturelles du dragon sont domptées dans la draconation ! Que les puissances naturelles auraient, plus ou moins volontairement – et étrangement souvent volontairement – acceptées de se soumettre à une personne et à une cause, généralement la cause que défend la personne en question !



C'est ainsi que les dragons ont perdu tout naturel, pour symboliser deux phénomènes qui se rejoignent in fine :



1. Les dragons symbolisent la projection du Moi, à travers un familier animal.

Donc d'un Moi qui mérite son M majuscule, tant il est narcissisé à travers « l'élection divine » du dragon.

Ce n'est pas un jeu de mot que cette élection, car ici prend tout son sens une série d'articles sur le dieu monothéiste, assimilé à un dieu efrit ou djinn serpentaire : 0, 1, 2, 3, 4 – expliquant toutes les exactions monothéistes sur Terre : 1, 2, 3, 4 – et donnant totalement raison à Georges Bataille à son propos. Du moins, dans l'imaginaire collectif…

Aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales à l'égotisme forcené jusque dans les plus gentilles déclarations d'amour new age, on s'imagine être un Soi pur, et ce Soi est représenté par le dragon, parce qu'il nous rend à une névrose phallique, tout en nous prétendant procurer la jouissance clitique attachée au voile d'Isis…

Alors qu'au contraire, il faudrait le sacraliser indépendamment de soi, comme dans l'antiquité polythéiste, pour ne sortir d'un tel état d'esprit.

Ainsi nous sentons-nous véritaires par définition, parce que le dragon nous aurait choisi… mais c'est de schizophrénie paranoïde jusqu'aux mécaniques complotistes (sans parler de ses thèmes) et nous ne faisons que protéger la vague idée que nous nous faisons de nos Moi, nos antéformes…

« Quand je pratiquerais la draconation, je serais une femme/un homme augmenté/e »… mon Moi est exalté outre mesure, je me prends pour une force cosmique, quoique ma particularité soit chaotique.

Je me veux grand, beau et généreux… alors que je ne suis que lâche (rassuré par la projection du Moi en un Soi énorme), erratique (battant des ailes en tout sens et brassant du vent par vanité) et profiteur (c'est que c'est une forme de masturbation que de pouvoir « caresser son dragon », sans parler de toutes les velléités de couver son trésor…).

Or tout ceci établit indubitablement – alors même que ça se voulait une échappée sauvage – l'auto-érotisme de la mode, et toutes les perversions qui en découlent.



Car, qu'est-ce que la perversion ?…

La perversion, c'est la jouissance naïve, la jouissance qui s'imagine innocente même quand elle se déshonore, même quand elle bafoue et profane le monde et les autres.

C'est la jouissance des enfants quand ils se lâchent et qui, en tant que telle (enfantine), dispose d'une forme d'innocence, mais qui nécessite d'être éduquée, civilisée, humanisée (adulte).

C'est-à-dire que pour grandir, elle doit devenir tout, sauf la draconation, façon symbolique de parler…

Le dragon est une totalité fermée et monstrueuse, qui enferme en soi-même en confrontation avec nos propres démons, où l'on se dévore soi-même mais où l'on délire que l'on est attaqué de toutes parts… tout en étant comme surprotégé dans nos grands airs.

L'inflation psychique est étendue à tout l'univers en cette persona énorme.



Pour cela, les monothéistes ne se sont pas trompés en faisant du dragon une incarnation de Satan, néanmoins ils se trompèrent quand ils crurent que c'était l'adversaire de leur dieu… car le dragon n'en était que l'ombre projetée, aboutissant à nos jours (cf. la série d'article citée numéralement plus haut) et c'est ainsi, pour la petite Histoire, que les monothéistes s'enferrent eux-mêmes dans des pénitences impossibles, afin de se débarrasser de l'inflation psychique de leur persona énorme, une fois « avec Dieu ».

On croit ainsi pouvoir dépasser sa condition à travers une cause, religieuse ou militante, mais…

2. … les dragons symbolisent l'instinct grégaire, les égrégores (esprits de groupe) lorsqu'ils tournent aux mouvements de masse, largement incontrôlables – ou doucement contrôlés par les digues que leurs édifient les médias et autres prêcheurs.

Par sa puissance de dévoration, le dragon correspond autant au Béhémot explosif qu'au Léviathan monolithique. « L’État, c'est moi » clamait Louis XIV, qui déclara mille et une guerres étrangères tout en rompant l'édit de Nantes, à redéclarer les guerres de religion internes au christianisme (catholiques-protestants).



Les foules sont comme des dragons (étymologiquement drakon, qui voit clair, du fait que les reptiles ont une paupière translucide, semblant toujours observer leur environnement) : ayant mille et une paires d'yeux, elles sont constamment vigilantes, sur le qui-vive, quoiqu'un certain nombre immense de ses membres dorment ou se distraient. Mais, surtout, elles semblent à craindre dans leurs mouvements de masse…



Aussi nos épicheirocrates (puissants par les affaires) en ont-ils certes peur… alors qu'eux-mêmes fonctionnent diversement de façons sociétaires anonymes : foules et affaires, miroirs l'une de l'autre, composés les uns des autres, c'est-à-dire s'entre-dévorant draconiquement les uns les autres. Mais si la foule fonctionne comme un ou plusieurs dragons, les affaires fonctionnent comme une hydre ou des milliers de raptors.

Dans ce contexte, le fanatisme religieux n'est qu'un aspect : il y a aussi tout le militantisme de toutes les causes du monde, porté par des mouvements sociaux comme des campagnes publicitaires, les uns inspirant et conditionnant les autres, et vis versa.

Dans l'affairisme et le militantisme, on prend maints outrages pour du savoir-vivre, alors que ce ne sont que menaces entre soi, prises pour de la professionnalité et de la solidarité !



La distorsion est totale, et les monothéistes diront que le monde est dominé par Satan… mais c'était leur propre satanisme (c'est-à-dire le fait qu'ils positionnent un Satan en face de leur dieu, dieu qui n'en est que l'apparence présentable en relations publiques – du moins si l'on saisit l'enjeu, de la série d'article citée numéralement plus haut)… c'était le propre satanisme des monothéistes, disions-nous, qui suscitait « le draconisme » en Histoire des idées, ainsi que toutes nos « dragonneries » chéries dans la fiction.

C'est-à-dire que pour en finir avec tout ça, les monothéistes devraient en effet pratiquer un renoncement, une abnégation, une pénitence… jusqu'à s'en vouloir d'avoir été monothéistes !… ce qui est peut-être trop leur en demander, on peut le concevoir, surtout d'après une seule série d'articles arguant avoir diagnostiqué leur dynamique.



Car enfin, toutes les campagnes politiques et militantes en sont là, irréligieuses quant à elles, et ce n'est certes pas en renonçant au monothéisme qu'on abolira l'archétype du dragon.

Après tout, quelle que soit notre tradition, religieuse ou non, on escompte diminuer l'importance du Moi : c'est un principe éducatif logique.

De plus, le Moi est généralement interprété pour une illusion, elle-même victime de toutes les illusions… quoiqu'il soit vecteur d'une forme de rationalité utile.



…



Car le Moi, comme le dragon, in fine, c'est « le cerveau reptilien » de l'instinctivité seule.

Le Moi correspond à nos faim, sexe et vanité, c'est-à-dire à nos survies et nos joies personnelles, reproductives et publiques… il est donc tout à fait légitime mais il ne peut néanmoins pas tout dévorer, tout baiser et tout gaver (en quoi ce propos est polythéiste, et non monothéiste).



Il faut renoncer à la draconation, dans la vie, façon symbolique de parler.

Car, toujours façons symbolique de parler, les dragons ne sont pas des montures naturelles, mais quand on en ferait des montures… ce seraient des montures perverties, que jamais nous ne saurions honorer, et qui nous infligeraient une perversion bien trop grande de se laisser monter.

Voilà pourquoi la sagesse asiatique n'en a jamais fait une monture, pas plus que la sagesse européenne (avant nos jours). Mais la sagesse asiatique a logiquement fait une association symbolique avec l'empereur : le Moi territorial et administratif incarné, tout comme Louis XIV… et il devient ainsi possible, grâce à notre époque et ses rêves de draconation, de dire rétrospectivement qu'il est humain, trop humain de prendre son Moi pour le Tout, quand on est arrogant ; or les dragons (ou leurs avatars réalistes dinosauresques) ont de quoi être arrogants (comme le lion des fables de La Fontaine).

Au fond en nos jours pervertis, c'est peut-être la décision concertée des dragons que de nous infliger pareille perversité, alors que nous dédaignons le cosmos et ses puissances naturelles en nous regardant le nombril, façon symbolique de parler… comme une influence de l'archétype draconique.



Surtout quand on chérit l'empire bourgeois qui règne, empire du Bien ou empire du moindre mal qui, dans son Bien-même et ses velléités de moindre mal-mêmes, suscite cinquante mille maux contre-nature.

_________________________________