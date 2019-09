« L’islam pour les Nuls, ou la géopolitique de l’islam selon Antoine Sfeir (1) »

De tous temps les religions , crées par des opportunistes pour des raisons le plus souvent inavouables , quand elles en ont eu l’opportunité se sont imposées par la terreur et comme il n’y pas que les religions qui sont sectaires , certaines organisations type végan s’en prennent a des individus pour ce qu’ils représentent et par ce biais veulent terroriser la population en utilisant les mêmes méthodes .

L’humain dans la grande majorité des cas se fait tuer et tue au nom de sa croyance pour le plus grand bénéfice des marchands d’armes .