L’UOC-MP publie une carte interactive des saisies d’églises en Ukraine

Les saisies d’églises font désormais partie de la vie quotidienne en Ukraine depuis que le Patriarcat de Constantinople a envahi le territoire de l’Église orthodoxe ukrainienne canonique (UOC-MP), créant une structure parallèle et schismatique à laquelle il a accordé l’autocéphalie. Comme la majorité des Ukrainiens désirent rester fidèles au Christ dans son Église, les nationalistes-schismatiques ont dû recourir à la force et à la tromperie pour s’emparer des églises.

Cependant, dans le même temps, les schismatiques ont grandement exagéré le nombre d’églises qui ont, soit rejoint, ou ont été forcées à rejoindre la prétendue « Église orthodoxe d’Ukraine » (EOU) schismatique. Alors que l’État ukrainien persécuteur et les schismatiques parlent de 400-500 paroisses, une nouvelle carte interactive publiée par le Département juridique de l’Église canonique ukrainienne montre qu’au 26 mars, 62 paroisses ont été attaquées par des voleurs schismatiques, dont la majorité se trouvent dans la partie ouest du pays.

La carte a été présentée pour la première fois hier, 26 mars 2019, lors de la conférence de presse « L’UOC en mars : Réaction des organisations internationales, procès, conflits religieux dans les régions – faits et chiffres », rapporte l’Union des journalistes orthodoxes.

« La carte… reflète fidèlement les statistiques réelles des églises saisies sur le territoire de l’Église orthodoxe ukrainienne. Comme vous pouvez le constater, la plupart des saisies ont lieu dans l’ouest de l’Ukraine – les territoires des diocèses de Volyn, Rovno et Jitomir. Cliquer sur une icône ouvre une brève description des événements qui ont conduit à la saisie de l’église », explique l’archiprêtre Alexandre Bakhov, le président du département juridique.

Il a souligné que les données sur les attaques des églises ont été recueillies dans le cadre de la surveillance des violations des droits des croyants de l’Église canonique par le Département juridique.

Lors d’une récente réunion du Conseil des Églises de toute l’Ukraine, Sa Béatitude le métropolite Onuphre de Kiev et de toute l’Ukraine a expliqué que 55 paroisses avaient été saisies à l’époque, mais que 137 autres avaient également été transférées par le vote illégitime de la communauté territoriale [les habitants y compris non-croyants NDLR] contre la volonté de la communauté paroissiale.

Les fidèles de l’Église canonique continuent de subir la persécution de leur gouvernement et de leurs compatriotes ukrainiens avec douceur, ne réagissant pas par la violence.

Note de la traductrice : Le 1er mars 2019, le ministère russe des Affaires étrangères publiait des cartes et des données chiffrées sur l’ampleur des attaques contre les églises orthodoxes canoniques en Ukraine depuis le début de l’année.

« L’attaque contre l’Église chrétienne orthodoxe canonique se poursuit en Ukraine. Les fils d’actualités contiennent des récits presque quotidiens de la saisie de bâtiments d’églises appartenant à l’Église orthodoxe ukrainienne. Depuis le début de l’année, plus de 30 cas de ce type ont été enregistrés dans 11 des 24 régions du pays. Diverses organisations nationalistes et d’extrême droite participent activement à ces actes de violence. Les militants, en présence de l’administration locale et de la police, fracturent les portes des bâtiments paroissiaux, changent les serrures des portes et des portails et expulsent les prêtres et les paroissiens, les privant du droit de célébrer les offices et les prières. Beaucoup de gens n’ont pas le droit d’entrer dans leurs églises paroissiales. Par conséquent, les gens doivent officier à l’extérieur par tous les temps. Cela ne peut être qualifié que d’humiliation. Cependant, nous ne pouvons pas nous attendre à une attitude différente envers ses citoyens de la part du régime de Kiev, qui fait l’éloge d’actes inhumains perpétrés par des criminels comme Stepan Bandera ou Roman Tchoukhevitch. […]

Toutes les tentatives des ecclésiastiques de l’Église orthodoxe ukrainienne de dire au monde la vérité sur la persécution de l’Église canonique déclenchent une réaction violente des autorités. En voici un exemple. Le 13 février, un citoyen ukrainien, vicaire du siège métropolitain de Kiev et père supérieur du monastère des Dîmes, Mgr Gedeon Makarovsky (Haron), a été arrêté à l’aéroport de Kiev après son retour des États-Unis, puis déporté du pays. Son « crime contre sa patrie » était d’avoir pris la liberté d’écrire une lettre au Secrétaire d’État américain Michael Pompeo et d’avoir eu plusieurs réunions au Capitole américain pour discuter de la situation religieuse en Ukraine. C’est donc un symptôme de la « démocratie ». »

Carte des vols d’églises, agressions contre le clergé, actes de vandalisme, incendies volontaires, pillages et provocations de janvier 2014 à février 2019 :

Source : Orthodox Christianity

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider