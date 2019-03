La BIBLE : Du Yahvéhisme au ’’Livre de la Loi’’ de Esdras … au Monothéisme : un processus long et graduel

Quand plusieurs divinités se confondent en une seule, cette dernière aura donc les attributs des dieux/ déesses ayant participé à la fusion. En parallèle, d'autres dieux/ déesses peuvent continuer à conserver leur propres attributs tradit.ionnels. Et chaque groupe humain a ses particularités... On appelle Yahvéhisme une variante de la religion Ougaritique. C'est-à-dire un POLYTHEISME dans lequel Yahvé, ''dieu tribal/ national'' de certains Hébreux, prend progressivement une place prépondérante sur les autres dieux du panthéon de la tribu/ région. En ces temps anciens, des préceptes et des rites particuliers étaient attachés au DIEU PRINCIPAL d'une ville, d'une tribu, ou d'une région : c'était la Loi de ce dieu principal. D'un lieu à l'autre, le Droit pouvait donc être différent. Le MONOTHEISME correspond à une étape ultérieure par laquelle ces caractéristiques et attributs se trouvent concentrés sur un seul Dieu. Mais, par habitude ou tradition, il se peut que, durant un certain temps, il soit nommé par des noms différents, liés aux étapes précédentes.

>>> DU YAHVÉHISME AU MONOTHÉISME

A l'époque des Anciens Hébreux, chaque peuple avait son dieu tribal/national : Kemosh est le dieu de Moab, Qaus celui d’Edom, Hadad celui de Bagdad, Yahvé/ Jehovah celui de Juda, et Elohim celui d'Israel.

« Au fil du temps, Yahvé et Elyon se sont confondus, ils ont en quelque sorte fusionné pour ne former qu'un seul dieu. C'est à partir de ce moment que Yahvé commence à être considéré comme le dieu Créateur. » (1)

Le Pentateuque, c'est la Loi établie à partir de textes qu'a sélectionné/ assemblé/ écrit Esdras/Ezra, le fonctionnaire israélite mandaté par le Roi Perse. Le Texte a fait l'objet de multiples retouches jusqu'au 10 ième siècle après JC, chaque variante étant ensuite traduite dans différentes langues en y introduisant donc leurs propres sensibilités/ interprétations. Durant ce long processus (plus de 15 siècles), les traces de polythéisme ont été (partiellement) effacées du fait de reformulations des scribes ou des traductions.

Un exemple de choix de ce processus est le texte du Deutéronome 32.8-9 (en Annexe 1 est proposé une Petite histoire des ''FILS DES DIEUX'' ).

Entre le texte le plus ancien (manuscrits de la Mer Morte) et aujourd'hui, la mention « ... fils des Dieux » est devenue « … fils de Dieu », puis « … Anges de Dieu », et enfin aujourd'hui « … enfants d’Israël »

Un autre exemple parmi d'autres traductions/ reformulations circulant aujourd'hui :

Exode 15.11 - Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? (Traduction Louis Segond 1910)

Exode 15.11 - Qui est comme toi parmi les forts, Éternel ? (Bible du rabbinat français)

Il n'en demeure pas moins que nombre de versets de la Bible sont aujourd'hui encore explicites. Par exemple (Traduction Louis Segond 1910) :

Psaume 82:6 « J'avais dit : Vous êtes des dieux, Vous êtes tous des fils du Très Haut. »

Psaume 89:7 Car qui, dans le ciel, peut se comparer à l'Éternel ? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu ?

1 Rois 22:19 Et Michée dit : Écoute donc la parole de l'Éternel ! J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche.

La gestion de l'évolution des textes ''officiels'' est une chose. L'évolution de la croyance populaire en est une autre : cette dernière est une réalité de terrain qui laisse des traces archéologiques.

Jarre ''Pithos A'' de Kuntillet Ajrud (Crédit lebtahor.com Archaeology)

( Article Kuntillet Ajrud Inscriptons by Kathryn QannaYahu - Leb Tahor )

Différentes équipes d'archéologues de différent pays ont mis en évidence que le polythéisme de type majoritairement cananéen a été largement répandu géographiquement et a été présent durant de nombreux siècles. Ainsi, l'archéologie a mis en évidence qu'au VIII siècle avant JC, à Kuntillet Ajrud (Est du Sinaï) et à Khirbet elQôm (région Hébron) étaient vénérés Yahvé, El, Baal, Asherah, et bien d'autres divinités mineures, dont Bes/Bisu l'égyptien, protecteur de la famille.

Une intéressante étude a été réalisée par Kathryn QANNA YAHU sur le site de Kuntillet Ajrud (Lebtahor Archaeology). Daté du début du VIII siècla avant JC, ce site a été fouillé par les équipes de Ze'ev LASHEL (Université de Tel Aviv), dans les années 70. Les principaux dieux mentionnés sur ce site sont YHWH, Baal, El, et Asherah.

Deux jarres, assez représentatives de cette région, peuvent être mises en avant. Elles portent des textes aux caractères phéniciens.

La première est répertoriée ''Pithos A''. Dans sa partie haute, apparaît un texte : « (…) Je vous bénis par YHWH Shomron et par Asherah. »

Les personnages ont très probablement été rajoutés postérieurement à l'inscription. Les deux personnages du milieu sont le dieu égyptien Bisu et sa femme Beset (plus petite, représentée avec des seins symboliques). Ce sont des dieux protecteurs de la famille (famille symbolisés par la vache allaitant son veau). Ces dieux sont vêtus d'une peau de lion, dont la queue pend au niveau des genoux. Le troisième personnage est une femme assise sur un trône royal.

L'autre côté de la jarre ''A'' est une représentation typique de la Déesse de la Vie (symbolisée par l'Arbre), avec des capridés qu'Elle nourrit, supportant ainsi symboliquement la vie. La déesse est posée sur le lion. Ce type de représentation est commune dans tout le pays de Canaan pour les déesses Asherah, Anat, Astarte, Ishtar, Athene, Qudshu, etc... Ces déesses couvrent toutes cette fonction vitale, chacune avec ses autres spécificités, et chacune dans sa zone d'influence (zone qui évolue, bien sûr, avec le temps).

Une autre jarre est répertoriée ''Pithos B'', de la même époque, qui montre une procession et qui porte une inscription : « (…) Je vous bénis par YHWH de Teman et par Asherah (…). »

Jarre ''dos de Pithos A'' de Kuntillet Ajrud (Crédit lebtahor.com Archaeology)

( Article Kuntillet Ajrud Inscriptons by Kathryn QannaYahu - Leb Tahor )

L'archéologue Israel FINKELSTEIN explique : « (…) Durant la plupart de la période monarchique, la religion des Israélites, bien que centrée sur le dieu national Yahweh, était basée sur des mythes, croyances et pratiques cultuelles Cananéens, et une grande déesse était adorée en même temps que le dieu masculin principal. » (2a)

Selon les lieux/ époques/ récits, la déesse Ashérah est considérée comme une compagne/ parèdre de Baal ou de Yahvé. L'archéologue Israel FINKELSTEIN parle des figurines d'Ashérah : « (…) Le corps est représenté comme un simple pilier (…). Il a aussi habituellement deux bras qui supportent une poitrine proéminente. Des centaines de figurines similaires ont été trouvées à Jérusalem dans des maisons datées du huitième au sixième siècle avant J.C., ce qui indique que, tandis que les prophètes prêchaient contre l'adoration d'Ashera, son culte était populaire en ville, tout comme il l'était ailleurs en Judah » (2b)

Scène de destruction des idoles – Vitrail de la Sainte Chapelle – Paris - France

« Les inscriptions et les objets relatifs aux pratiques cultuelles montrent que le monothéisme Israélite a été le résultat d'un processus long et graduel. Jérusalem, durant le règne de Josias, est considérée comme le lieu et le moment où la religion Judaïque s'est consolidée en un Judaïsme monothéiste tel que nous le connaissons, qui s'est ensuite cristallisé durant les périodes d'exil et post-exil » (2c)

De petites communautés d'Hébreux ont longtemps été établies en Égypte.

Un papyrus en Phénicien de Saqqara (Egypte) du VI siècle avant JC dit : « Je vous bénis par Baal-Tsaphon et par tous les El de Thahphanhes. »

Un papyrus en Araméen d'Elephantine (V siècle avant JC) dit '' Je vous bénis par YHH et par Khnum''. YHH est une variante de YHW/ Yahu. Khnum est un dieu égyptien important.

Du V au III siècle avant JC, la communauté juive d'Elephantine, en Égypte, vénérait encore le dieu national Yahvé (Yahô), la déesse Anat sa parèdre, ainsi que le dieu égyptien de l'eau Khnum.

« Un document, sans doute de -419, atteste que les Judéens d'Élephantine payaient une capitation destinée à subvenir aux frais de culte (…) cet argent allait servir non seulement à honorer Yaweh, mais également des divinités araméennes (Bet'el et Anat). » (3) p. 603, citant (4)

Pour ce qui concerne l'autre aspect important du « contenu post-mortem » de la religion des Israélites de l'époque, VOLTAIRE citait le théologien Antoine ARNAULD (Logique de Port-Royal – 1661) : « (…) les promesses de l'Ancien Testament n'étaient que temporelles et terrestres (…) » et il poursuit en citant l'évêque William WARBUTON (La Divine Légation de Moïse – 1766 ) qui affirmait : « La Loi mosaïque ne dit pas un seul mot de l'immortalité de l'âme. (…) La religion des Juifs ne fut fixe et constante qu' après Esdras. » (5)

Étoile de David / Codex Leningrad basé sur manuscrits de l'an 1010 après J.C. – Source commons.wikimedia.org (Credit : Shmuel ben Ya'akov )

>>> LE ''LIVRE DE LA LOI'' pour la Province Perse

Le ''Livre de la Loi'' pour la Province Perse de Jehud (ex-province Babylonienne), c'est le Pentateuque de Esdras.

Les sociétés de Jehud (ex-province Babylonienne devenue Perse) se sont alphabétisées progressivement à partir du VIII siècle avant JC. Des traces de textes que l'on trouvera plus tard dans la Bible Hébraïque ont été retrouvées, datées archéologiquement de cette époque. (6) Puis vinrent les exils forcés successifs des élites à Babylone (-597 à -581).

Lors de son entrée en vainqueur à Babylone, en -539, le roi Perse Cyrus II ''le Grand'' promit de ramener les populations déportées qui le voudraient dans leur contrée d'origine.

A cette époque, en Babylonie, beaucoup se tournaient vers la nouveauté et la spiritualité de la religion d'Ahura Mazda, dont la renommée avait précédé Cyrus. Par ailleurs, Cyrus avait une attitude qui était en rupture totale avec celle les rois babyloniens, mais qui était par contre en cohérence avec les principes du zoroastrisme originel. (7)

Cependant, depuis les exils forcés des élites, les populations non déportées restées sur place n'avaient pas de croyances uniformes. Dans ces temps anciens, la Croyance religieuse étant aussi la Loi, et une multiplicité de croyances différentes des Hébreux rend la gestion de la Province Perse de Jehud trop complexe, d'un point de vue Politique. La nécessité d'une ''homogénéisation'' devient nécessaire pour le pouvoir Perse. L' « autorisation impériale » est une pratique inventée par les Perse, qui incitait les peuples soumis à rassembler leurs propres traditions légales dans un document unique qui devenait (après vérification de cohérence avec la Loi du roi Perse) la source du droit pour la province conquise considérée. C'est pourquoi le roi Perse Artaxerxès I (-465 à -424) envoie en Jehud certains de ses fonctionnaires israélites de confiance pour rédiger le Livre de la Loi de la Province Perse, et pour la faire appliquer. Voir détails dans Article "ZOROASTRE et les Achéménides" (7).

Esdras est l'un de ces fonctionnaires de confiance. Il rassemble des textes, les trie, les reformule, et au besoin les complète. Au final, sa compilation forme le Livre de la Loi de cette Province Perse ( = Pentateuque/ Torah).

(en Annexe 2 est proposé le récit de la Bible sur ESDRAS et le ROI PERSE) (on notera -Esdras 7.6- que Yahvé est décrit comme ayant le roi de Perse sous son contrôle : ''Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé.''

Note JPC : côté Babylonien, c'est Marduk qui contrôle Cyrus. Chacun essaie donc de s'approprier ce roi Zoroastrien. Voir extraits et citations en (8).

A ce point, il est important de rappeler la tentative du roi Josias (-639 à -609) de rassembler les Hébreux autours du seul Dieu Yahvé par une réforme hardie : un Dieu unique et non plus un Dieu suprême avec sa cohorte de dieux secondaires représentés par des idoles.

(En Annexe 3 est proposé le récit de la Bible de la ''découverte'' du livre de la loi de Moïse par le roi Josias, et de la tentative de mise en œuvre de la Loi de l’Éternel).

Pour sa réforme, Josias créa la fiction de la ''découverte'' du texte de la Loi de Moïse, qui donnait à la réforme la légitimité, l'ancienneté et de la puissance de l'image projetée de Moïse. A cette occasion, on passe aussi le message que les Hébreux se seraient détournés momentanément de la Loi de Yahvé que Moïse aurait en son temps révélée : il conviendrait donc de simplement revenir à la Loi initiale.

Une démarche intelligente et honorable. En effet, Josias profita d'une période où l'hégémonie de l’Égypte et de Babylone sur Jehud se faisait moins ressentir, pour engager sa réforme unificatrice. Il décédera avant de pouvoir enraciner sa réforme.

Aussi, ne conviendrait-il pas de dire que l'idée du monothéisme hébraïque est apparue avec le Roi-Prophète Josias, vers l'an -620 ? Ce qui ferait du Judaïsme la quatrième religion monothéiste de cette région du Monde, en termes d'ancienneté, après celles d'Akhénaton, de Mithra, et d'Ahura Mazda.

Notons en passant que plusieurs courants du Judaïsme considèrent que les principaux courants Chrétiens sont toujours polythéistes...

En termes de datation, les experts considèrent généralement que les différents éléments de la Bible Hébraïque ont été écrits/ retouchés, selon les textes considérés, du VIII au II siècle avant JC. Le Pentateuque quant à lui, a été complété par Esdras/Ezra. Esdras y a bien sûr intégré les textes de la ''découverte'' de Josias. Le Livre de la Loi d'Esdras se trouve souvent confondu avec le Livre de la Loi de Moïse. Pour des raisons théologiques, semble-t-il.

Néhémie 8:1 Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. 8:3 Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi.

Le livre que le roi Josias trouva par hasard (qui fut immédiatement identifié comme le Livre de la Loi de Moïse, et que son secrétaire lui lut à haute voix) aurait été nécessairement écrit avec un alphabet (ou des hiéroglyphes ?) qui n'étaient plus en usage depuis des siècles à l'époque du roi Josias.

On peut déduire du texte de Néhémie que le Pentateuque a été lu au peuple vers -450 ( = vers le milieu du règne du roi Perse Artaxerxès I, lequel avait chargé Esdras de la rédaction du Livre de la Loi des Hébreux de Jehud). Le texte final aura plus probablement été effectivement finalisé un ou deux siècles plus tard. (Les dates les plus fréquemment citées pour la rédaction initiale des différents textes du Pentateuque vont du VII au II siècle)

L'objet le plus ancien portant une inscription que l'on retrouvera dans la Bible est une amulette trouvée à Ketef Hinnom. Elle est datée de vers -600, près de l'époque du Roi Josias. Le plus ancien manuscrit biblique est un fragment du livre de Samuel daté du III siècle avant JC. Il fait partie des Manuscrits de la Mer Morte.

JPCiron

:: :: :: :: :: :: :: :: :: : NOTES :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

..... (1) - The Human Faces of God - Thom STARK- 2011

« Over time, Yahweh and Elyon are conflated, they sort of merge into one god. At this stage Yahweh starts to be seen as creator-god. »

..... (2) - The Quest for the Historical Israel : Debating Archaeology and the History of Early Israel. Israel FINKELSTEIN & Amihai MAZAR – 2007

(2a) « (…) During most of the monarchic period, the Israelite religion, though centered on the national god Yahweh, was based on Canaanite myths, beliefs, and cult practices, and a great goddess was worshipped alongside the main male god. »

(2b) « (…) the body is depicted as a scematic pillar (…). It also has two hands usually supporting protruding breasts. Hundreds of such figurines were found in Jerusalem in houses dated from the eighth to early sixth centuriex B.C.E., indicating that while prophets of Jerusalem preached against the worship of Ashera, her cult was popular in the city as well as elsewhere in Judah. »

(2c) « The inscriptions and artifacts related to cultic practices show that Israelite monotheism was product of a long and gradual process. Jerusalem during Josiah's reign is considered by many as the time and place where Judahite religion consolidated into monotheistic Judaïsm as we know it, a development that further crystallized during the exilic and post-exilic periods. »

….. (3) - Histoire de l'Empire Perse – Pierre Briant – Fayard – 2008

….. (4) - Documents Araméens d’Égypte – Pierre Grelot – Paris 1972

….. (5) - Histoire de l’Établissement du Christianisme – VOLTAIRE – 1777

….. (6) - Comment la Bible est devenue un livre : la révolution de l'écriture – William M. SCHNIEDEWIND – 2006

….. (7) – Article Zoroastre et les Achéménides – JPCiron

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/zoroastre-et-les-achemenides-211206

….. (8) – Extrait de l'Article « Zoroastre et les Achéménides » de JPCiron

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/zoroastre-et-les-achemenides-211206

Paragraphe :

UN ROI ZOROASTRIEN QUE CHACUN S'APPROPRIE

Les fidèles du Dieu babylonien Marduk revendiquaient le mérite de leur dieu pour avoir dirigé le Grand Roi Achéménide (qui venait de soumettre la Babylonie) : « Marduk a visité la totalité du pays et a vu celui qu'il cherchait pour être un roi juste, un roi d'après son propre cœur, qu'il guiderait par la main. Il a prononcé son nom : Cyrus d'Anchan, et il a désigné son nom pour la royauté sur tout. » (9)

Dans son second livre, le prophète Isaïe voit en Cyrus « le bien-aimé de Yahvé » et il poursuit : « Ainsi parle Yahvé à son Oint, à Cyrus, qu'il a pris par la main droite pour abattre devant lui les nations. » (Is.45.1)

….. (9) - L'Iran des Origines à l'Islam – Roman GHIRSHMAN – 1951 p. 114

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :

ANNEXE 1 - Petite histoire des ''FILS DES DIEUX''

Le Deutéronome 32:8-9 a fait l'objet de nombreuses études. Les anciens textes du 32.8-9 récemment trouvés dans les grottes de la Mer Morte (traduits en anglais) disent :

« When Elyon divided the nations, when he separated the sons of Adam, he established the borders of the nations according to the number of the sons of the Gods. Yahweh's portion was his people, [Israel] his allotted inheritance. » D'autres traductions disent « … sons of God ».

Margaret BARKER, Pasteur Méthodiste, éminente spécialiste de l'Ancien Testament (ancienne Présidente de la Society for Old Testament Studies) nous dit à propos du texte du Deutéronome 32.8-9 des manuscrits de la Mer Morte :

« The Qumran readings suggests that the earlier Hebrew had read ''sons of God'' and that the sons of God were the patron deities of the various nations. Elyon the High God had allocated the nations to the various sons of God ; one of these sons was Yahweh to whom Israel has been allocated. (…) Polytheism was later removed from the later Hebrew text. »

En bref : Israel's Yahweh was the Son of the Most High God, but not the High God himself.

Le texte de la Bible a été traduit en Grec (dite LXX ou Septante) suite à l'initiative du Roi 'Pharaon' Ptolémée II, au III siècle avant JC. Les successives traductions du Texte Grec indiquent généralement « … Angels of God »

La version complète du Texte Masoretique (MT) en hébreu a été publiée du 7ième au 10 ième siècle après JC. La traduction du Deutéronome 32.8-9 donne à présent : « Quand le Très Haut donna un héritage aux nations, Quand il sépara les enfants des hommes, Il fixa les limites des peuples D'après le nombre des enfants d'Israël, Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est la part de son héritage. »

Par ailleurs, on note que la famille de Jacob compte 70 personnes (Exode 1.5 - Genèse 10, 11, et 46.27) , ce qui nous rappelle le nombre 70 qui était le nombre de Fils du Dieu El de la religion Ougaritique.

Exode 1:5 - Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de soixante-dix

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :

ANNEXE 2 - ESDRAS et le ROI PERSE, selon la Bible

(Traduction Louis Segond 1910)

Esdras 6:2 Et l'on trouva à Achmetha, capitale de la province de Médie, un rouleau sur lequel était écrit le mémoire suivant : 6:3 La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem : Que la maison soit rebâtie, pour être un lieu où l'on offre des sacrifices, et qu'elle ait des solides fondements. Elle aura soixante coudées de hauteur, soixante coudées de largeur, 6:4 trois rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. Les frais seront payés par la maison du roi. 6:5 De plus, les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu, que Nebucadnetsar avait enlevés du temple de Jérusalem et transportés à Babylone, seront rendus, transportés au temple de Jérusalem à la place où ils étaient, et déposés dans la maison de Dieu.

(…)

7:1 Après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, vint Esdras, fils de Seraja, fils d'Azaria, fils de Hilkija,

7:6 Cet Esdras vint de Babylone : c'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé.

7:11 Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël : 7:12 Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, etc. 7:13 J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, de ses sacrificateurs et de ses Lévites, qui se trouvent dans mon royaume, et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. 7:14 Tu es envoyé par le roi et ses sept conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains,

7:25 Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu ; et fais-les connaître à ceux qui ne le connaissent pas. 7:26 Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à la mort, au bannissement, à une amende, ou à la prison.

(…)

8:35 Les fils de la captivité revenus de l'exil offrirent en holocauste au Dieu d'Israël douze taureaux pour tout Israël, quatre-vingt-seize béliers, soixante-dix-sept agneaux, et douze boucs comme victimes expiatoires, le tout en holocauste à l'Éternel. 8:36 Ils transmirent les ordres du roi aux satrapes du roi et aux gouverneurs de ce côté du fleuve, lesquels honorèrent le peuple et la maison de Dieu.

(…)

9:1 Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi, en disant : Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays, et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Héthiens, des Phéréziens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. 9:2 Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays ; et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché.

(…)

9:10 Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu ? Car nous avons abandonné tes commandements, 9:11 que tu nous avais prescrits par tes serviteurs les prophètes, en disant : Le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés ; 9:12 ne donnez donc point vos filles à leurs fils et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être, et ainsi vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils.

(…)

10:2 Alors Schecania, fils de Jehiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras : Nous avons péché contre notre Dieu, en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent aux peuples du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. 10:3 Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu. Et que l'on agisse d'après la loi.

(…)

10:10 Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit : Vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères, et vous avez rendu Israël encore plus coupable. 10:11 Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté ! Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères.

(…)

10:18 Parmi les fils de sacrificateurs, il s'en trouva qui s'étaient alliés à des femmes étrangères : des fils de Josué, fils de Jotsadak, et de ses frères, Maaséja, Éliézer, Jarib et Guedalia, 10:19 qui s'engagèrent, en donnant la main, à renvoyer leurs femmes et à offrir un bélier en sacrifice de culpabilité ; (…) 10:44 Tous ceux-là avaient pris des femmes étrangères, et plusieurs en avaient eu des enfants.

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :

ANNEXE 3 - La ''découverte'' du texte le la LOI de Moïse par le Roi JOSIAS

(Traduction Louis Segond 1910)

2 Rois 22:4 - Il lui dit : Monte vers Hilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. 22:5 On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, 22:6 pour les charpentiers, les manoeuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. 22:8 Alors Hilkija, le souverain sacrificateur, dit à Schaphan, le secrétaire : J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Hilkija donna le livre à Schaphan, et Schaphan le lut.

2 Rois 23:1 Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. 23:2 Puis il monta à la maison de l'Éternel, avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'alliance, qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. 23:3 Le roi se tenait sur l'estrade, et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel, et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son coeur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance, écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. 23:4 Le roi ordonna à Hilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre, et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté, et pour toute l'armée des cieux ; et il les brûla hors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et en fit porter la poussière à Béthel. 23:5 Il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. 23:6 Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron ; il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière, et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple.

23:10 Le roi souilla Topheth dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloc.

23:24 De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir, et les théraphim, et les idoles, et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi, écrites dans le livre que le sacrificateur Hilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel.

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :