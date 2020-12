La BIBLE est-elle vraiment compatible avec le LIBRE-ARBITRE ? (et avec la RESPONSABILITÉ individuelle qui est son corollaire ?)

Tu as une cervelle dans ta tête, et des pieds dans tes chaussures. Tu peux te diriger toi-même, Vers là où tu choisis d'aller. (Dr. Seuss)

Le Saint-Siège explique : « (...) nous appelons liberté, le pouvoir de la volonté de l'homme à agir sans être contraint, ni de l'intérieur ni de l'extérieur. (…) ce libre arbitre constitue le propre de l'homme (…) et lui confère l'empreinte caractéristique de sa ressemblance avec Dieu . » (4)

Cependant, le Catéchisme ''recadre'' le concept en précisant que « (…) la liberté implique la possibilité de choisir entre le bien et le mal (…) Plus on fait le bien, plus on devient libre. Il n’y a de liberté vraie qu’au service du bien et de la justice. Le choix de la désobéissance et du mal est un abus de la liberté (…) et conduit à " l’esclavage du péché " (Cf. Rm 6,17) » (5)

Mais ce qui est bien (ou ce qui est mal) n'est pas toujours la même chose d'une Culture à une autre. Par exemple pour une Culture individualiste (liberté et recherche du bonheur,...), faire le bien peut être différent par rapport à une Culture qui privilégie le groupe (devoirs envers les autres qui passent avant...). Par exemple pour des Cultures devant suivre des prescriptions & interdits religieux très différents. Par exemple pour des Cultures dans lesquelles l'homme est une espèce ''à part'', tandis que pour d'autres, elle est une espèce ''parmi les autres'' (humanisme généralisé). etc etc

Étrange liberté que cette liberté ''à sens unique'' du Catéchisme qui correspond, selon la même source, à « la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruit. » Cette règle pourrait-elle aussi être celle de la doctrine d'un autre monothéisme ou d'une autre croyance ? Je ne saurais le dire.

>>> LIBRE-ARBITRE, ES-TU LA' ?

Le corollaire du Libre-Arbitre, c'est la Responsabilité.

« Le premier pas vers le perfectionnement spirituel date du moment où l'homme est conscient de sa responsabilité. » François DAUMAS (2) p. 331

…............................

Chose intéressante, depuis les temps les plus reculés, les Anciens Égyptiens considèrent que l'homme dispose du Libre Arbitre. (Traité sur la Création du Monde par le dieu Ptah, III ième dynastie, vers 2800 avant JC) :

« C'est ainsi que le cœur et la langue ont pouvoir sur tous les membres : [c'est] pour cette raison qu'il est dans tout corps et qu'elle est dans toute bouche de tout dieu, tout homme, tout animal, tout reptile vivant ; et que le cœur pense tout ce qu'il veut et que la langue commande tout ce qu 'elle veut. (…) Quant à la langue, c'est elle qui répète ce que le cœur pense. » (2) p. 247

En Egypte, certains Sages du Nouvel Empire (vers 1400 avant JC) soulignent la liberté et la responsabilité de l'homme dans leur biographie. Par exemple en rappelant que « Le cœur de l'homme est son propre dieu ». Ce qui correspond précisément, me semble-t-il, à la définition de la liberté du Saint Siège Catholique.

Pour les Egyptiens, l'homme est donc responsable de ses pensées et actions, pour le respect -ou non respect- des principes Moraux (Maât) qui sont valables quels que soient les dieux ''en fonction'' (polythéismes ou monothéisme). Les pensées et actions de toute sa vie étant soumises à un Jugement après son décès, permettant d'accéder -ou non- à la vie éternelle .

…............................

Pour le Zoroastrisme originel, Dieu a doté chaque animal d'un corps, d'une forme de conscience et d'une âme. L'homme est doté d'un discernement et d'une capacité de jugement très largement supérieure à celle des autres animaux, ce qui lui permet de choisir librement entre le bien et le mal. Dieu n'intervient pas dans le jugement post mortem de l'âme, car ce jugement découle en fait au poids de la conscience individuelle. (3)

« O Très Sage Seigneur, de toi vient le zèle, la parfaite dévotion, en toi réside l'ouvrier, l'artisan du monde, en toi la souveraine sagesse qui laissa l'âme libre sur les chemins qui mènent au bon et au mauvais pasteur ! » (Yasna 31.9) (3)

« Depuis l'origine, Mazda, depuis que par ta pensée tu formas le corps, la conscience et les forces de l'esprit, depuis que tu infusas dans le corps l'âme qui le fait vivre, depuis que tu créas l'action et le jugement pour que chacun choisisse sa voie comme il le désire. » (Yasna 31.11) (3)

…............................

Pour les Judéo-Chrétiens, il semble s'agir moins de choisir que d' obtempérer :

> Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de vie après la mort . L'idée de l'existence d'un au-delà ne progresse vraiment qu'après la prise de Jerusalem par les Romains. (6) Dans l'Ancien Testament, récompenses et punitions interviennent sur terre, du vivant des humains :

Dieu n'a-t-il pas dit (Genèse 1:26) « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance » ? Ce qui ne peut s'entendre, je pense, que dans l'esprit de Exode 24:6-7 « [Moïse] prit le livre de l'alliance, et le lut en présence du peuple ; ils dirent : Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. » (*)

« Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies,(...) Mais si ton coeur se détourne, si tu n'obéis point, (…) je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, (…). » (Deutéronome 30 : 15>20) (*)

> Le Nouveau Testament vient compléter l'Ancien, dans le même esprit.

« Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur coeur. » (Éphésiens 4 : 17-18) (*)

En fait, la Bible ne nous enjoint-elle pas de suivre la loi du Seigneur selon des modalités assez contraires à l'expression du Libre-Arbitre ?

Cependant, « (…) la Genèse constate que les ténèbres, le désordre et l'abîme, symboles du mal ou du chaos primordial, ne sont pas créés par Dieu, mais ''domptés'' par lui car il les intègre dans la création. Ces textes concèdent donc une certaine autonomie au mal (…). » Thomas Römer (1) p. 295

Ce qui ajoute à l'incertitude...

JPCiron

:: :: :: :: :: NOTES :: :: :: :: ::

….. (*) – Traductions de la Bible par Louis SEGOND 1910

….. (1) – Ouvrage « L'invention de Dieu » par Thomas RÖMER– Seuil – 2017

p. 20 - « On ne peut parler de Juif ou de Judaïsme avant l'époque Perse, voire avant l'époque hellénistique (…). »

….. (2) – Ouvrage « La Civilisation de Égypte Pharaonique » par François DAUMAS – Arthaud – 1965

….. (3) – Choix de Citations des Gâthâs - Traductions proposées par Amir Mehdi BADI' – Préface Eric LOUVET - Avant-propos de Rama CONT - Religare.org - http://www.religare.org/livre/zoroastrisme/zo-gata.php

..... (4) – Audience Générale « Vraies et fausses notions de la liberté et de l'autorité » par pape PAUL VI – 5 février 1969 – http://www.vatican.va/content/paul-vi/fr/audiences/1969/documents/hf_p-vi_aud_19690205.pdf

….. (5) – Catéchisme de l’Église Catholique - « Liberté et Responsabilité » - http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P5H.HTM

