La BIBLE, le Syncrétisme, le Polythéisme et l’Éthique : Ou comment la proximité de Cultures non cloisonnées est enrichissant pour toutes

L'objet de cet Article est de faire un rapide examen des principaux éléments de SYNCRÉTISME qui s'expriment dans la Bible, de rappeler l'ancienne composante POLYTHÉISTE toujours mentionnée dans la Bible, et de souligner les influences dans le domaine ÉTHIQUE qui ont affecté la théologie et l'eschatologie Chrétienne, y compris dans le domaine de la responsabilité individuelle, du libre arbitre qui va avec, et de la Vie éternelle. Les marques de Syncrétisme ne pouvaient manquer d'affecter les écrits des Hébreux : un peuple ancien que l'Histoire avait disséminé durant des siècles auprès de plusieurs autres peuples aux croyances, mythes et traditions différentes (Égyptiens, Cananéens, Mèdes, Babyloniens, Perses, …). L'invention de l'alphabet permet de ''stocker'' les récits et les concepts d'une époque (de manière plus fiable que la tradition orale), et de les transmettre à d 'autres qui pourront se les approprier ''tel quel'' ou reformuler certaines des informations que les textes véhiculent. Le premier « livre » de textes fondateurs de la Bible est le Pentateuque. Quand je dis « la Bible », j'entends en effet le plus souvent le Pentateuque, c'est-à-dire l'ensemble de textes que Esdras a rassemblés pour créer le recueil, le « Livre » formant la Loi unique de Yehud.

Thom Stark explique que la Bible ne raconte pas une seule grande histoire : c'est un recueil de beaucoup d'histoires différentes. (1)

Dans ces temps anciens, la Loi d'un lieu était celle du dieu principal dudit lieu. Dans la province Perse de Yehud (acquise par la victoire des Perses sur les Babyloniens), il n'y avait pas homogénéité de « Lois ». Aussi, le roi Perse a mandaté son fonctionnaire israélite Esdras, afin de rassembler en un seul livre les textes formant la Loi du Dieu d'Esdras (à condition que ceux-ci soient compatibles avec la Loi du roi Perse). Il s'agissait donc d'un Projet Politique permettant de gérer Yehud, cette Province éloignée de l'Empire Perse.

>>> SYNCRÉTISME : SOURCE ZOROASTRIENNE

Mary BOYCE, spécialiste des langues iraniennes explique : « Zoroastre a été le premier à enseigner la doctrine d’un jugement individuel, du Paradis et de l’Enfer, de la future résurrection du corps, du Jugement Dernier universel et de la vie éternelle pour l’âme et le corps réunifiés. » (…) « Le zoroastrisme en lui-même est la plus ancienne des religions dogmatiques et prosélytes du monde. » (6)

Dans une vaste étude, Charles AUTRAN (Historien - Langues Anciennes - Institut français d'archéologie orientale du Caire ) analyse l'évolution de la religion des anciens Hébreux (avant et après l'Exil). Cette évolution est aussi particulièrement notable chez les Chrétiens pour ce qui concerne son eschatologie, son angélologie et sa démonologie, ses idées sur le paradis, la géhenne et le purgatoire, sur la résurrection et le jugement dernier, sur l'immortalité de l'âme et les répercussions post-mortem des actes de la vie, sur le Sauveur, sur la fin du monde, enfin sur la responsabilité personnelle (non plus collective) et sur l'avènement du monothéisme. (7) Plus de détails proposés en (8) et (9)

Nombre d'autres experts de renommée mondiale sont arrivés aux mêmes conclusions.

Paul du Breuil cite aussi : « Les travaux de L. H. MILLS, du théologien Chrétien STAVE, de Ernst BÖKLEN, E. MEYER, W. BOUSQUET, et R. GHIRSHMAN, qui démontrent l'influence déterminante opérée par la pensée religieuse iranienne sur le judaïsme et le christianisme, notamment à partir de l'Exil de Babylone. » (10)

Par ailleurs, les travaux de Joseph BIDEZ et Franz CUMONT (11), ainsi que l'oeuvre de Géo WIDENGREN (12) soulignent « l'influence énorme » de l'eschatologie et de l'apocalyptique iranienne sur « l'ensemble des religions du Proche Orient ».

Paul du Breuil (10) regrettait, déjà en 1978, que les nombreux travaux effectués sur le sujet des ''racines zoroastriennes'' des religions Judéo-Chrétiennes n'aient pas atteint le public et ne soient traitées que par une minorité d'érudits. Il cite Jackson : « L'influence du zoroastrisme sur le judaïsme et sur le christianisme n'a pas été suffisamment reconnue et appréciée. » (13)

>>> SYNCRÉTISME : SOURCES MÉSOPOTAMIENNES

Je les rappelle rapidement, car déjà évoquées dans plusieurs Articles (2) (3) (4) :

A > Le Déluge

Dans le Récit du Déluge, Yahvé parle à Noé ( Ref. Genèse 7:1-24 ) (5)

7:4 - Car, encore sept jours, et je ferai pleuvoir sur la terre quarante jours et quarante nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits.

7:23 - Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel : ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé, et ce qui était avec lui dans l'arche.

Avec Noé, la Bible s'approprie un récit Mésopotamien très ancien, qui correspond très probablement à un dérèglement climatique important qui a généré des récits similaires un peu partout dans le monde.

L'épopée d'Atrahasis remonte au moins au XVIII siècle avant JC. C'est une compilation de mythes antérieurs, qui ont été écrits en cunéiforme akkadien. (2)

Le texte mésopotamien décrit comment le Dieu Enki et son panthéon de dieux ont décidé de créer l'humanité à partir d'argile. Bien plus tard, les hommes sont devenus trop nombreux et encombrants, et le dieu Enlil leur envoya des épidémies et la famine... puis, pour en finir, il décida de déclencher le Déluge. Mais le Dieu Ea/Enki avertit Atrahasis en songe pour qu'il construise une arche afin de pouvoir embarquer des spécimen de tous les êtres vivants... l'Arche accosta sur un mont, après que le corbeau ne soit pas revenu...

L'épopée de Gilgamesh, vers l'an 1200 avant JC, en Babylonie, s'inspire largement de celle d'Atrahasis. Là, c'est le dieu Enki qui commande à Uta-Napishtim de construire un navire gigantesque pour sauver la vie sur terre. (2)

B > La Création

Les récits de la Création du monde de la Bible ont aussi subi de nettes influences Babylonienne, Perse, et Égyptienne.

Le Pentateuque nous gratifie de deux récits distincts de la Création : Celui du chapitre 1 de la Génèse, en six jours, évoque la création zoroastrienne par certains aspects : création parfaite, à l'image de Dieu, en six étapes. Le récit du chapitre 2 commence le septième jour, mais reprend le récit de la Création depuis le début, avec une approche particulière. Les experts pensent que le récit Gn 1 pourrait être daté du temps de l'exil à Babylone, mais Gn 2 , assez anthropomorphique, serait plus ancien.

Les aspects associés à la Création et à la Vie Éternelle des textes Chrétiens évoquent tant la Perse de Zoroastre que l'Égypte Ancienne. (2)

C > Autres éléments de Culture Babyloniennes

Dans la Bible, le Jardin d'Eden et la Tour de Babel semblent eux aussi empruntés à la culture babylonienne. De même, les formules funéraires, les systèmes de datation, les évaluation des rois, ainsi que les interminables généalogies, ... sont très babyloniens.

L'assimilation est en route quand certaines manières et valeurs du peuple d'accueil sont considérées comme les siennes propres.

Des expressions étrangères passent dans le langage commun. Ainsi, le traité assyrien de vassalité de -672 disait : « Tu aimeras Assurbanipal, le grand prince héritier, comme toi-même ». La formule est reprise dans le Deutéronome : 6:5 « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta force. »

>>> UNE RÉGION DE PEUPLES POLYTHÉISTES, selon la Bible

Les différentes rédactions/ traductions de la Bible exposent explicitement un environnement de peuples polythéistes, dont font partie les anciens Hébreux eux-mêmes.

I > Polythéisme chez les anciens Hébreux

La Bible nous enseigne que, du temps des rois d’Israël Achab et de Juda Josaphat (vers -850), les prophètes de l’Éternel étaient très rares, malgré la présence active d'un très grand nombre de prophètes d'autres obédiences :

1 Chroniques 18:3 Achab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda : Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galaad ? Josaphat lui répondit : Moi comme toi, et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. 18:4 Puis Josaphat dit au roi d'Israël : Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. 18:5 Le roi d'Israël assembla les prophètes, au nombre de quatre cents, et leur dit : Irons-nous attaquer Ramoth en Galaad, ou dois-je y renoncer ? Et ils répondirent : Monte, et Dieu la livrera entre les mains du roi. 18:6 Mais Josaphat dit : N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel, par qui nous puissions le consulter ? 18:7 Le roi d'Israël répondit à Josaphat : Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel ; (…) c'est Michée, (…). (5)

N'est-il pas légitime de se demander : Quelles étaient donc les religions de ces 400 prophètes ?

La Bible témoigne en de nombreux endroits du polythéisme des anciens Hébreux. Par exemple :

Jérémie 2.28 - Où donc sont tes dieux que tu t'es faits ? Qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver au temps du malheur ! Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda !

Genèse 6.2 - les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent.

2 Rois 23:5 Il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda (…)

Psaumes 95:3 Car l'Éternel est un grand Dieu, Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux.

Quelques autres exemples sont proposés en Annexe 1

André DUPONT-SOMMER, grand spécialiste des manuscrits de la Mer Morte (chaire d'hébreu et d'araméen au Collège de France) expliquait que « c'est précisément au VI ième siècle, quelque temps après Zoroastre, que se rencontrent les premières formulations explicites du monothéisme juif. » (14)

II > Les Sacrifices d'enfants « passés par le feu », selon la Bible

La Bible nous apprend que Salomon, Roi d'Israël, avait fait bâtir un temple pour Kamosch (divinité moabite) et un autre temple pour Moloch, dédié aux sacrifices d'enfants par le feu. (Annexe 2)

La pratique était alors courante. (Annexe 3)

La condamnation explicite de cette pratique atteste en même temps de sa réalité. (Annexe 4) De nombreuses autres condamnations de la pratique sont présentes dans la Bible, qui s'adressent à différents peuples, dont les anciens Hébreux.

Jérémie 32:32 A cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda Ont fait pour m'irriter, Eux, leurs rois, leurs chefs, leurs sacrificateurs et leurs prophètes, Les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. (…) 32:35 Ils ont bâti des hauts lieux à Baal dans la vallée de Ben Hinnom, Pour faire passer à Moloc leurs fils et leurs filles : Ce que je ne leur avais point ordonné ; Et il ne m'était point venu à la pensée Qu'ils commettraient de telles horreurs Pour faire pécher Juda.

Ezéchiel 20.31 - En présentant vos offrandes, en faisant passer vos enfants par le feu, vous vous souillez encore aujourd'hui par toutes vos idoles.

Rois 1 11:7 - Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosch, l'abomination de Moab, et pour Moloc, l'abomination des fils d'Ammon.

Les textes attribués à Ezéchiel et Jérémie sont datés des siècles VI à III, ce qui est très récent. Les sacrifices d'enfants ont donc été une pratique ancienne tenace et répandue pour devoir justifier la puissance de la condamnation. Ainsi, Yahvé, par la voix d'un ange, signifie symboliquement la fin des sacrifices d'enfants par le récit biblique du ''sacrifice d'Isaac'' (la rédaction du texte ferait donc remonter la pratique et l'interdiction divine au temps d'Abraham...)

Genèse 22:2 Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ; va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai.

Gn 22:3 Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit.

Gn 22:6 Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et il marchèrent tous deux ensemble.

Gn 22:9 Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. 22:10 Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau, pour égorger son fils.

Gn 22:12 L'ange dit : N'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien ; car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. 22:13 Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes ; et Abraham alla prendre le bélier, et l'offrit en holocauste à la place de son fils.

>>> LE PASSAGE DU CULTE RITUEL A L'ÉTHIQUE RELIGIEUSE

Le remplacement du Culte Rituel par l’Éthique Religieuse est un des piliers du Zoroastrisme.

Deux nouvelles approches conceptuelles (éthique plutôt que culte) et (responsabilité individuelle plutôt que collective) sont à l 'époque très ''zoroastriennes''. Dans la Bible, elles ont été reprises du temps de l'Exil par des textes attribués à plusieurs Prophètes : Ézéchiel, Isaïe, Jérémie entre autres. Puis ces approches ont été intégrées et mises en avant dans la Bible.

A - Des Sacrifices d'Animaux à l’Éthique Animale.

Le culte via les sacrifices d'animaux était une prescription exprimée par l’Éternel :

Lévitique 9:3 Tu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras : Prenez un bouc, pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau, âgés d'un an et sans défaut, pour l'holocauste ; /4 un boeuf et un bélier, pour le sacrifice d'actions de grâces, afin de les sacrifier devant l'Éternel ; et une offrande pétrie à l'huile. Car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. (…).

Cependant, le prophète Isaïe Lui fait dire qu'Il ne veut plus de sacrifices : une approche très zoroastrienne. (8) (9)

Isaie 1:11 Qu'ai-je affaire de la multitude de vos sacrifices ? dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux ; Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. / 1:12 Quand vous venez vous présenter devant moi, Qui vous demande de souiller mes parvis ? / 1:13 Cessez d'apporter de vaines offrandes : J'ai en horreur l'encens, Les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées ; Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. (...)

B - De la Responsabilité Collective à la responsabilité individuelle :

L'importance de la Responsabilité Individuelle plutôt que la Responsabilité Collective est aussi un autre pilier du Zoroastrisme. (8) (9)

La Bible montre un Yahvé souvent coléreux, qui frappe tous les premiers-nés d’Égypte, hommes et animaux (Exode 12.29) ; qui envoie prestement les serpents, la peste ou les babyloniens pour punir les vieillards, hommes, femmes et enfants de Son peuple ; qui fait payer aux fils les fautes de leurs pères, sur nombre de générations... ( Annexe 5 )

Cette approche de responsabilité ''collective'' est progressivement questionnée par des Prophètes qui s'adressent directement à Lui. La Bible montre comment Yahvé, progressivement, écoute les prophètes, se repens, et tient compte des quelques justes parmi les méchants pour retenir son épée, afin de ne plus tuer de manière indiscriminée. Ainsi, Moïse amène par deux fois Yahvé à changer Ses plans destructeurs, et à se repentir . (Annexe 6)

Similairement, Abraham amène Yahvé à renoncer à détruire Son peuple, et à pardonner (Annexe 7)

Ce faisant, les concepts de justice et d'équité sont introduits. En plus de l’obéissance traditionnelle.

Jérémie 10.24 - Châtie-moi, ô Éternel ! mais avec équité, Et non dans ta colère, de peur que tu ne m'anéantisses.

L'analyse savante et critique des travaux de multiples auteurs de différents horizons, depuis l'antiquité, a permis d'arriver à la conclusion de l'indéniable apport novateur de Zoroastre. A mon sens, le Zoroastrisme originel présente une l’ Eschatologie épurée, simple et raisonnable . (9) Eschatologie qui permet aussi de se passer de clergé .

Et tant son Éthique que sa Morale font jeu égal avec l’Égypte Ancienne qui l'a précédé, et l'a sans doute influencé. (2)

JPCiron

:: :: :: :: :: :: :: :: NOTES :: :: :: :: :: :: :: ::

….. (1) – The Human Faces of God – Thom STARK - 2011

….. (2) – La Création : les deux récits du Pentateuque témoignent de nos lointaines Racines : Egypte Antique, Babylone, Perse – Article JPCiron

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/la-creation-les-deux-recits-du-210306

….. (3) – La Bible, l'Histoire, l'Archéologie, et l'incontournable Royaume d'Ougarit – Article JPCiron

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/la-bible-l-histoire-l-archeologie-212657

….. (4) – Le Fermier et le Pasteur – Article JPCiron

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/le-fermier-et-le-pasteur-209113

….. (5) – Traduction Louis SEGOND – 1910

….. (6) - Zoroastrians : Their Religious Beliefs and Practices - Mary BOYCE - 2000

….. (7) - Mithra, Zoroastre et la préhistoire aryenne du Christianisme – Charles AUTRAN – 1936

….. (8) – Zoroastre : sa Révolution Théologique – Article JPCiron

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/zoroastre-sa-revolution-210455

….. (9) – Zoroastre : son Crédo et son Eschatologie (de la Genèse au Royaume de Dieu) – Article JPCiron

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/zoroastre-son-credo-et-son-210639

….. (10) - Zarathoustra et la transfiguration du monde - Paul du BREUIL – 1978

….. (11) - Les Mages Hellénisés. Zoroastre, Ostanès et Hystaspe - Joseph BIDEZ et Franz CUMONT – 1938)

….. (12) - Les Religions de l'Iran – Géo WIDENGREN – 1969

….. (13) - Zoroastrian Studies – Abraham V. William JACKSON – 1928

….. (14) - L'Iran et Israël - André DUPONT-SOMMER – 1957

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

ANNEXE 1 - POLYTHÉISME chez les Anciens Hébreux, selon la Bible (5)

1 Rois 11:33 - Et cela, parce qu'ils m'ont abandonné, et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kemosch, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des fils d'Ammon, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies (…).

Juges 2:13 - Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés.

Psaumes 82:1 - Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu ; Il juge au milieu des dieux.

Isaïe 1:3 - Le boeuf connaît son possesseur, Et l'âne la crèche de son maître : Israël ne connaît rien, Mon peuple n'a point d'intelligence.

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

ANNEXE 2 – Les sacrifices d'enfants chez les anciens Hébreux, selon la Bible (5)

Jérémie 32 :35 - Ils ont bâti des hauts lieux à Baal dans la vallée de Ben Hinnom, Pour faire passer à Moloc leurs fils et leurs filles : Ce que je ne leur avais point ordonné ; Et il me n'était point venu à la pensée Qu'ils commettraient de telles horreurs Pour faire pécher Juda.

1 Rois 11:7 - Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosch, l'abomination de Moab, et pour Moloc, l'abomination des fils d'Ammon.

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

ANNEXE 3 – Les sacrifices d'enfants « passés par le feu » : une pratique alors courante, selon la Bible (5)

Ezéchiel 20 : 2-31

20:2 Et la parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots :

20:4 Veux-tu les juger, veux-tu les juger, fils de l'homme ? Fais-leur connaître les abominations de leurs pères !

20:16 et cela parce qu'ils rejetèrent mes ordonnances et ne suivirent point mes lois, et parce qu'ils profanèrent mes sabbats, car leur coeur ne s'éloigna pas de leurs idoles.

20:18 Je dis à leurs fils dans le désert : Ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes, et ne vous souillez pas par leurs idoles ! 20:19 Je suis l'Éternel, votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances, et mettez-les en pratique. 20:21 Et les fils se révoltèrent contre moi. Ils ne suivirent point mes préceptes, ils n'observèrent point et n'exécutèrent point mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique, afin de vivre par elles, et ils profanèrent mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur, d'épuiser contre eux ma colère dans le désert. 20:22 Néanmoins j'ai retiré ma main, et j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. 20:23 Dans le désert, je levai encore ma main vers eux, pour les disperser parmi les nations et les répandre en divers pays, 20:24 parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, profanèrent mes sabbats, et tournèrent leurs yeux vers les idoles de leurs pères. 20:25 Je leur donnai aussi des préceptes qui n'étaient pas bons, et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. 20:26 Je les souillai par leurs offrandes, quand ils faisaient passer par le feu tous leurs premiers-nés ; je voulus ainsi les punir, et leur faire connaître que je suis l'Éternel.

20:31 En présentant vos offrandes, en faisant passer vos enfants par le feu, vous vous souillez encore aujourd'hui par toutes vos idoles. Et moi, je me laisserais consulter par vous, maison d'Israël ! Je suis vivant ! dit le Seigneur, l'Éternel, je ne me laisserai pas consulter par vous.

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

ANNEXE 4 – Le signal de la fin des sacrifices d'enfants « passés par le feu », selon la Bible (5)

Lévitique 18:21 - Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloc, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel.

20:1 L'Éternel parla à Moïse, et dit : 20:2 Tu diras aux enfants d'Israël : Si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloc l'un de ses enfants, il sera puni de mort : le peuple du pays le lapidera.

Genese 22:1 Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, et lui dit : Abraham ! Et il répondit : Me voici ! 22:2 Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ; va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. 22:3 Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. 22:4 Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. 22:5 Et Abraham dit à ses serviteurs : Restez ici avec l'âne ; moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. 22:6 Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et il marchèrent tous deux ensemble. 22:7 Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit : Mon père ! Et il répondit : Me voici, mon fils ! Isaac reprit : Voici le feu et le bois ; mais où est l'agneau pour l'holocauste ? 22:8 Abraham répondit : Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. 22:9 Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. 22:10 Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau, pour égorger son fils. 22:11 Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux, et dit : Abraham ! Abraham ! Et il répondit : Me voici ! 22:12 L'ange dit : N'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien ; car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. 22:13 Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes ; et Abraham alla prendre le bélier, et l'offrit en holocauste à la place de son fils. 22:14 Abraham donna à ce lieu le nom de Jehova Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui : A la montagne de l'Éternel il sera pourvu. 22:15 L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux, 22:16 et dit : Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel ! parce que tu as fais cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, 22:17 je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer ; et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. 22:18 Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. 22:19 Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beer Schéba ; car Abraham demeurait à Beer Schéba.

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

ANNEXE 5 - Yahvé, Dieu coléreux adepte de la Responsabilité Collective - (5)

Ezéchiel 21:8 - Tu diras au pays d'Israël : Ainsi parle l'Éternel : Voici, j'en veux à toi, Je tirerai mon épée de son fourreau, Et j'exterminerai du milieu de toi le juste et le méchant. 21:9 - Parce que je veux exterminer du milieu de toi le juste et le méchant, Mon épée sortira de son fourreau, Pour frapper toute chair, Du midi au septentrion. 21:10 - Et toute chair saura Que moi, l'Éternel, j'ai tiré mon épée de son fourreau. Elle n'y rentrera plus.

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

ANNEXE 6 – Moïse amène plusieurs fois Yahvé à changer Ses plans destructeurs, et à se repentir.

Exode 32:9 à 14 - L'Éternel dit à Moïse : Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide./ 10 Maintenant laisse-moi ; ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai ; mais je ferai de toi une grande nation./ 11 Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit : Pourquoi, ô Éternel ! ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ?/ 12 Pourquoi les Égyptiens diraient-ils : C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes, et pour les exterminer de dessus la terre ? Reviens de l'ardeur de ta colère, et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple./ 13 Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même : Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais./ 14 Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple.

Nombres 14:10 à 20 - Toute l'assemblée parlait de les lapider, lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation, devant tous les enfants d'Israël./11 Et l'Éternel dit à Moïse : Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ?/ 12 Je le frapperai par la peste, et je le détruirai ; mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. / 13 Moïse dit à l'Éternel : Les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance,/ 14 et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple ; que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel ; que ta nuée se tient sur lui ; que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu./ 15 Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront :/ 16 L'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner : c'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. /17 Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant :/ 18 L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion ; mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération./ 19 Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici./ 20 Et l'Éternel dit : Je pardonne, comme tu l'as demandé.

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

ANNEXE 7 - Abraham amène Yahvé à renoncer à détruire Son peuple, et à pardonner

Genèse 18:20 à 33 - Et l'Éternel dit : Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. 21 C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi ; et si cela n'est pas, je le saurai. / 22 Les hommes s'éloignèrent, et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. / 23 Abraham s'approcha, et dit : Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? / 24 Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville : les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des cinquante justes qui sont au milieu d'elle ? / 25 Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir ! loin de toi ! Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ? / 26 Et l'Éternel dit : Si je trouve dans Sodome cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville, à cause d'eux. / 27 Abraham reprit, et dit : Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. / 28 Peut-être des cinquante justes en manquera-t-il cinq : pour cinq, détruiras-tu toute la ville ? Et l'Éternel dit : Je ne la détruirai point, si j'y trouve quarante-cinq justes. / 29 Abraham continua de lui parler, et dit : Peut-être s'y trouvera-t-il quarante justes. Et l'Éternel dit : Je ne ferai rien, à cause de ces quarante. / 30 Abraham dit : Que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il trente justes. Et l'Éternel dit : Je ne ferai rien, si j'y trouve trente justes. / 31 Abraham dit : Voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il vingt justes. Et l'Éternel dit : Je ne la détruirai point, à cause de ces vingt. / 32 Abraham dit : Que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il dix justes. Et l'Éternel dit : Je ne la détruirai point, à cause de ces dix justes. / 33 L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure.

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

Vente d'un frère comme esclave – Azulejos de Nazaré / Portugal