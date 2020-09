La Liberté sans monothéisme

Le Pakistan condamne la republication des caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo. Pendant ce temps, la moitié des Français se dit "contre" le "droit au blasphème" (donc la liberté d'expression, et absurdement comme si le droit avait un jour évoqué un tel droit) et il faut pourtant saluer Emmanuel Macron de dire qu'"il y a en France un droit au blasphème".



"le dieu est bas !"

Ceci dit, on ne peut pas blasphémer, contre une religion en laquelle on ne croit pas. Caricaturer un rabbin, un prêtre ou un imam, ainsi que leurs livres et les personnages qu'ils contiennent, quand on n'est pas monothéiste, ne saurait être un blasphème. Reprocher à un croyant de blasphémer, c'est lui reprocher de ne pas être croyant ... Il n'y a de blasphème qu'à raison qu'on est croyant, et que l'on bafoue soi-même sa croyance.

Le blasphème ultime, dans cette perspective, est l'apostasie : le reniement de la croyance. Mais, du moment qu'on a renié, on n'est plus soi-même un apostat : on n'est un apostat, que pour les croyants restants. Ce sont eux, qui nous qualifient d'apostat, alors que nous ne le sommes plus, bien que du moment où nous étions encore croyant, nous projetions l'apostasie.

L'apostasie est un acte dont le sens s'abolit, pour qui l'engage : il ne peut que le projeter, se souvenir de l'instant de l'apostasie, et se juger apostat au regard de ses ex-coreligionnaires. Mais, en lui-même, il ne peut jamais être un apostat. Singulier, n'est-ce pas ?

En fait, il n'y a que le totalitarisme/suprémacisme spirituel monothéiste, pour se croire universaliste, dans ce cas-là. On songe, par exemple, à Shlomo Sand : historien du judaïsme, ressortissant juif, apostat pour les juifs, il n'est plus aujourd'hui qu'un homme athée, d'avoir choisi l'apostasie, du temps où il était juif. Il ne l'est plus, donc il ne peut pas être un apostat, puisqu'on est apostat que dans l'optique religieuse qu'il n'a plus. Et ainsi de suite de tous les ex-croyants. Au mieux, il faut qualifier les ex-croyants "d'apostateurs", c'est-à-dire de personnes ayant projeté et réalisé une apostasie, dans l'ordre religieux qui fut le leur auparavant.

Quant au blasphème, apostateurs et autres humains n'ayant jamais cru - jusqu'aux nihilistes finis, - ils ne peuvent pas le commettre. Per definitio.

Ce n'est pas le raisonnement qui va tuer les totalitaristes/suprémacistes/universalistes du dieu prétendu unique et absolu ... ils sont trop dans la "raison émotionnelle" conduisant à l'intellectueux ...

