La « peur » de saint Jean-Paul II

L’itinéraire du pape J.P. II ne peut se comprendre de manière objective sans le volet politique de ses engagements. Déjà, sa lutte en Pologne en avait fait un allié de premier plan de Washington qui se servait de ce cardinal pour faire transiter les sommes d’argent destinées à la lutte du syndicat sous la direction de Lech Waleza.

Il ne fait aucun doute que son arrivée au Vatican était désirée et attendue par ces alliés de Washington. Un chantier de grande importance l’attendait, celui de mettre un frein aux mouvements révolutionnaires de l’Amérique latine et des Caraïbes, incluant la mise au pas des prêtres et chrétiens inspirés par la théologie de libération. Sa visite à Pinochet n’a fait que renforcer sa dictature. S"il n’eut été du courage d’une femme qui a transformé le texte qu’on lui avait demandé de lire en un une déclaration imprévue des tortures et des massacres dont est victime le peuple chilien, le monde n’aurait pas reçu ce message.

Au Nicaragua, sa visite pastorale s’est vite transformée en une visite politique visant à mettre au pas le gouvernement sandiniste.

https://www.voltairenet.org/article16841.html

S’il a demandé, juste avant de mourir, qu’on détruise toutes ses archives c’est sans doute pour quelque chose.

https://humanisme.blogspot.com/2005/01/jean-paul-ll-homme-aux-multiples.html