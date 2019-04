La Stèle de MERENPTAH / Minephtah (dite Stèle d’ ISRAEL)

C'est une Stèle de granit de plus de 3 mètres de haut, qui est datée de 1210 avant J.C. Il s'agit de la stèle funéraire de Amenhotep III, dont le verso a été utilisé par le roi Minephtah pour relater une campagne militaire victorieuse, quoique de faible envergure. Cette stèle est célèbre de nos jours, car le mot 'Israel' y a été lu. Ce qui fait un lien inespéré avec l'épopée présumée de Moïse, "datée" approximativement de la même époque par la Bible. Le mot 'Israel' n'apparaîtra à nouveau sur une Stèle que quatre siècles plus tard, au IX s. avant J.C., avec la Stèle de Mesha. (3)

Le mot 'Israel' est visible dans la dernière strophe du texte de la Stèle – (version plus lisible) Source : ( https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Israel_segment.jpg )

Le même mot 'Israel' – ( mais avec v ue en miroir ) - Source : ( https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Israel_segment.jpg )

Minephtah est le fils de Ramsès II.

Peu après être devenu roi, se déclencha une 'ruée' des "Peuples de la Mer", redoutables guerriers, qui s'étaient établis en Libye et avançaient vers le delta du Nil, épaulés par les Libyens. Minephtah les écrase à l'ouest du Delta du Nil. Puis, il en profite pour faire un raid punitif (ou plutôt préventif ?) dans le Pays de Canaan. (2)

Le dos de la Stèle raconte cet épisode guerrier :

Le texte de la stèle commence par le récit de sa victoire sur les Peuples de la Mer.

Ensuite, le texte mentionne brièvement quelques actions punitives en Pays de Canaan, à Ascalon, Guezer et Yeonam. Ce qui évoque en fait un raid militaire de faible envergure, jusque vers Sichem probablement. La mention des Israélites se situe en toute fin de ce récit, dans la strophe finale. En passant, si je puis dire :

« Israel est dévasté ; il n'a plus de descendance. » (1) p. 95

Les hiéroglyphes sont phonétiques. Aussi, certains lisent "Jezrahel" sur la stèle, et non "Israel". Cependant, Jezrahel est une ville. Or, le déterminatif utilisé n'est pas celui d'une ville.

En effet, « Le déterminatif du mot 'Israel' montre sans aucun doute qu'il s'agit de tribus et non d'un peuple ou d'une ville fixée au sol. Les armées royales auront probablement anéanti, au retour de leur expédition palestinienne, quelque tribu israélite qui se trouvait malencontreusement sur leur passage dans le sud du pays. » (1) p. 95

Puis le texte de la stèle conclut que la zone de Palestine est 'en paix' (= sans défenses qui puissent inquiéter l’Égypte).

Dès avant le règne de Minephtah, les peuples de la mer abordaient sporadiquement sur la côte palestinienne et syrienne (outre leur forte concentration notée en Libye). Aussi était-il sans doute nécessaire, après la victoire de Minephtah au delta du Nil contre ces Peuples de la Mer, de rappeler clairement la puissance de l’Égypte ainsi que le statut de vassal du Pays de Canaan.

….. (1) – La Civilisation de l’Égypte Pharaonique – François DAUMAS – Arthaud - 1965

….. (2) - L'ouvrage de François Daumas rappelle que, dès le début de son long règne, Ramsès II a affronté durement les Hittites à Qadech où Ramsès II « réussit à remporter sinon une victoire complète, du moins un succès suffisant pour que l'infanterie hittite, massée à l'est de la ville, n'intervint pas. »

Plus tard, « La Syrie resta sous la mouvance hittite. Mais elle était prise en tenaille, sur la côte sud, par les vassaux de Égypte. Aussi les Hittites intriguèrent-ils par leur diplomatie pour soulever les villes de Palestine. » Mais une crise de succession va affaiblir les Hittites. « Ramsès II a profité de la situation pour châtier les villes palestiniennes trop sensibles aux avances des hittites, pour reconquérir les ports de la côte libanaise et syrienne, et s'avancer jusqu'à Tounip et même jusqu'à Naharina où les Égyptiens n'avaient pas marché en vainqueurs depuis Aménophis II. »

Le nouveau roi Hittite rétablissait progressivement la puissance hittite mais se heurtait aux Assyriens. Il s'allia avec Ramsès II par traité rédigé en akkadien et en égyptien. Le traité garantissait une paix définitive entre les contractants, les frontières (sans les définir) et l'alliance contre les ennemis extérieurs, etc

..... (3) - La Stèle Mesha / Moabite Stone et la Bible – Article de JPCiron - ( https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/la-stele-de-mesha-moabite-stone-et-213429 )

Stèle de Mérenptah / Minephtah – (dite Stèle d'Israel) - Musée du Caire Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Merenptah_Israel_Stele_Cairo.jpg – Credit : ( Webscribe [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)] )